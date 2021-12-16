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ОБСЕ зафиксировала 21 неотведенный "Град" войск РФ на Донбассе

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ОБСЕ зафиксировала 21 неотведенный

СММ ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 21 реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град", размещенные с нарушением линий отвода.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в ежедневном отчете № 294/2021, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине 15 декабря.

В ОБСЕ уточняют, что "Грады" были обнаружены 14 декабря патрулем СММ около н. п. Хрустальный (кол. Красный Луч; 56 км юго-западнее Луганска).

Кроме этого, вблизи н. п. Терновое (57 км к востоку от Донецка) были обнаружены пять танков Т-64, размещенные за пределами выделенных мест хранения вооружения.

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ОБСЕ зафиксировала 21 неотведенный Град войск РФ на Донбассе 01

Автор: Наталя Джума
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А скільки ще не виявлених, то тільки "нелох" відводить війська від лінії фронту.
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16.12.2021 08:38 Ответить
и что теперь? проявить обеспокоенность? метод "отпугивания"? поставить на вид?
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16.12.2021 08:44 Ответить
Это уже устарело. Будет предупреждение о сильных санкциях со стороны Европы.
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16.12.2021 09:20 Ответить
А может поднять дроны
И пощекотать их
Потом прикинуться ---незнайкой
,,а разве они у вас там есть - вы говорили нет ,,,
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16.12.2021 09:55 Ответить
 
 