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ОБСЕ зафиксировала 21 неотведенный "Град" войск РФ на Донбассе
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
СММ ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 21 реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град", размещенные с нарушением линий отвода.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в ежедневном отчете № 294/2021, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине 15 декабря.
В ОБСЕ уточняют, что "Грады" были обнаружены 14 декабря патрулем СММ около н. п. Хрустальный (кол. Красный Луч; 56 км юго-западнее Луганска).
Кроме этого, вблизи н. п. Терновое (57 км к востоку от Донецка) были обнаружены пять танков Т-64, размещенные за пределами выделенных мест хранения вооружения.
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И пощекотать их
Потом прикинуться ---незнайкой
,,а разве они у вас там есть - вы говорили нет ,,,