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ОБСЄ зафіксувала 21 невідведений "Град" військ РФ на Донбасі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ОБСЄ зафіксувала 21 невідведений

СММ ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 21 реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град", які було розміщено з порушенням ліній відведення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у щоденному звіті № 294/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні 15 грудня.

В ОБСЄ уточнюють, що "Гради" були виявлені 14 грудня патрулем СММ біля н. п. Хрустальний (кол. Красний Луч; 56 км на південний захід від Луганська).

Окрім цього, поблизу н. п. Тернове (57 км на схід від Донецька) було виявлено п'ять танків Т-64, розміщені за межами виділених місць зберігання озброєння.

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ОБСЄ зафіксувала 21 невідведений Град військ РФ на Донбасі 01
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А скільки ще не виявлених, то тільки "нелох" відводить війська від лінії фронту.
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16.12.2021 08:38 Відповісти
и что теперь? проявить обеспокоенность? метод "отпугивания"? поставить на вид?
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16.12.2021 08:44 Відповісти
Это уже устарело. Будет предупреждение о сильных санкциях со стороны Европы.
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16.12.2021 09:20 Відповісти
А может поднять дроны
И пощекотать их
Потом прикинуться ---незнайкой
,,а разве они у вас там есть - вы говорили нет ,,,
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16.12.2021 09:55 Відповісти
 
 