ОБСЄ зафіксувала 21 невідведений "Град" військ РФ на Донбасі

СММ ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 21 реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град", які було розміщено з порушенням ліній відведення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у щоденному звіті № 294/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні 15 грудня.

В ОБСЄ уточнюють, що "Гради" були виявлені 14 грудня патрулем СММ біля н. п. Хрустальний (кол. Красний Луч; 56 км на південний захід від Луганська).

Окрім цього, поблизу н. п. Тернове (57 км на схід від Донецька) було виявлено п'ять танків Т-64, розміщені за межами виділених місць зберігання озброєння.

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