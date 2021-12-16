"Дія" не ломается, причиной всех сбоев являются устаревшие реестры, - Федоров
Новости Цензор.НЕТ Общество
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в приложении "Дія" время от времени происходит сбой из-за того, что оно подтягивает документы из разных реестров.
Об этом министр рассказал в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.
"На самом деле ничего не сломалось. Почему исчезают документы? Потому что "Дія" не хранит персональные данные, каждый раз, когда вы авторизуетесь, из всех реестров подтягиваются документы.
Нет одной базы данных, где все хранится. Каждый раз – это новые запросы в реестры. А наши реестры строились много лет, хотя мы их и обновляем постепенно, поэтому когда система нестабильна, реестры не выдерживают, а информация не подтягивается", - пояснил глава Минцифры.
По словам Федорова, это не значит, что документы исчезли, в настоящее время они просто не подтянулись.
Министр добавил, что такая архитектура более безопасна, чем хранить данные.
Пожалуйста, подождите...
И персональные данные в 53 млн.записей были свежими. Даже уголовное дело в сентябре завели, но и спустили на тормозах.
Так все-таки, может еще покажешь всем присвоенные международные сертификаты безопасности этой поделки "Дия"? И расскажешь на каких сервисах устроено хранение и доступ к критически важной информации в "Дие"? Ради интереса. И все вопросы отпадут сразу
Так все-таки, может еще покажешь всем присвоенные международные сертификаты безопасности этой поделки "Дия"?
Офіс омбудсманки просить поліцію розпочати кримінальне провадження
https://mind.ua/news/20231061-v-internet-zlili-53-mln-zapisiv-pro-personalni-dani-**********
Так все-таки, мы увидим от "эксперда" присвоенные международные сертификаты безопасности этой поделки "Дия"? И расскажешь на каких сервисах устроено хранение и доступ к критически важной информации в "Дие"? Ради интереса. И все вопросы отпадут сразу. Ну, не стесняйся "эксперд". Выдай тайну
Так все-таки, мы увидим от упортого "эксперда" присвоенные международные сертификаты безопасности этой поделки "Дия"? И расскажешь на каких сервисах устроено хранение и доступ к критически важной информации в "Дие"? Ради интереса. И все вопросы отпадут сразу. Ну, не стесняйся "эксперд". Или твое признание только портить воздух?
Так все-таки, выдай государственную тайну, "эксперд" недоучка. Покажи нам присвоенные международные сертификаты безопасности этой поделки "Дия"? И расскажи тут нам недалеким на какой платформе и на каких сервисах устроено хранение и доступ к критически важной информации в "Дие"? Ради интереса. И все вопросы отпадут сразу. Ну, не стесняйся "эксперд", ты же у нас типа "профи". Или твое призвание только портить тут воздух?
Так все-таки, не петляй так тупо и выдай государственную тайну, "эксперд" недоучка. Покажи нам присвоенные международные сертификаты безопасности этой поделки "Дия"? И расскажи тут нам недалеким на какой платформе и на каких сервисах устроено хранение и доступ к критически важной информации в "Дие"? Ради интереса. И все вопросы отпадут сразу. Ну, не стесняйся "эксперд", ты же у нас типа "профи". Или твое призвание только портить тут воздух?
Я ж не против, а это тогда что? Я сам себе кинул? А ты веселый малый...
Ок, просто не так поняли...
"Дія" то показує людям сертифікати про вакцинацію, то не показує, повідомляє, що сертифікат відсутній, хоча до того він був в "Дії".
Вы б сначала посмотрели как оно работает, а потом бы писали этот бред))) Для того чтобы зайти в Дию, нужно подтвердить личность например с помощью приложения приват24 - который как раз таки и хранит всю информацию о вас)) И в момент запроса - приложение приват24 отдает цифровой код, с помощью которого Дия и понимает кто именно с ней работает (идентифицирует личность). Или вы банками никакими не пользуетесь и даже от ИНН отказались? 🤪
Тут три комментария:
1. Не можешь срать - не мучай жопу
2. Умру, но работать не буду
3. Мы еще не придумали во сколько миллиардов оценить эту работу.