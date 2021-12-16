"Дія" не ломается, причиной всех сбоев являются устаревшие реестры, - Федоров

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в приложении "Дія" время от времени происходит сбой из-за того, что оно подтягивает документы из разных реестров.

Об этом министр рассказал в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.

"На самом деле ничего не сломалось. Почему исчезают документы? Потому что "Дія" не хранит персональные данные, каждый раз, когда вы авторизуетесь, из всех реестров подтягиваются документы.

Нет одной базы данных, где все хранится. Каждый раз – это новые запросы в реестры. А наши реестры строились много лет, хотя мы их и обновляем постепенно, поэтому когда система нестабильна, реестры не выдерживают, а информация не подтягивается", - пояснил глава Минцифры.

По словам Федорова, это не значит, что документы исчезли, в настоящее время они просто не подтянулись.

Министр добавил, что такая архитектура более безопасна, чем хранить данные.

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