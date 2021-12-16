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Федоров Михаил (423) Минцифры (285) Дія (353)

"Дія" не ломается, причиной всех сбоев являются устаревшие реестры, - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Общество

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в приложении "Дія" время от времени происходит сбой из-за того, что оно подтягивает документы из разных реестров.

Об этом министр рассказал в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.

"На самом деле ничего не сломалось. Почему исчезают документы? Потому что "Дія" не хранит персональные данные, каждый раз, когда вы авторизуетесь, из всех реестров подтягиваются документы.

Нет одной базы данных, где все хранится. Каждый раз – это новые запросы в реестры. А наши реестры строились много лет, хотя мы их и обновляем постепенно, поэтому когда система нестабильна, реестры не выдерживают, а информация не подтягивается", - пояснил глава Минцифры.

По словам Федорова, это не значит, что документы исчезли, в настоящее время они просто не подтянулись.

Министр добавил, что такая архитектура более безопасна, чем хранить данные.

Читайте также: Около 25 млн украинцев готовы установить "Дію", - Федоров

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+7
Дія не ламається, бо вона убита...
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16.12.2021 10:55
+7
Та да, чистая случайность

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16.12.2021 10:57
+6
Але ж брехло...
"Дія" то показує людям сертифікати про вакцинацію, то не показує, повідомляє, що сертифікат відсутній, хоча до того він був в "Дії".
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16.12.2021 10:58
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Дія не ламається, бо вона убита...
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16.12.2021 10:55 Ответить
я -не я и хата не моя...
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16.12.2021 10:55 Ответить
Та да, чистая случайность

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16.12.2021 10:57 Ответить
Еще лет 12 назад
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16.12.2021 10:58 Ответить
Ага, особенно очередь на вакцинацию из "Дии". Еще 12 лет назад ее похитили с помощью машины времени.
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16.12.2021 11:01 Ответить
Ладно, сначала написал про одно, теперь другое. Я про такое не слышал, дай хоть ссылку. Но почему из дии, а не из хелси? (например)
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16.12.2021 11:03 Ответить
Да потому, что это не информация из Хелси. От слова совсем.

И персональные данные в 53 млн.записей были свежими. Даже уголовное дело в сентябре завели, но и спустили на тормозах.
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16.12.2021 11:08 Ответить
А как же ты проверил свежие или нет? Давай ссылку и на первой, и на второе. Интересные же вещи тут рассказываешь, особенно про 53 млн., которых уже давно нет.
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16.12.2021 11:12 Ответить
Я понимаю, что чукча не читатель и пониманием информации у него проблемы. 53 млн.записей - это не 53 млн.украинцев. Но оказывается ко всему чукча еще и Гуглом не умеет пользоваться
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16.12.2021 11:19 Ответить
Точняк, значит там нету единого "ключа" по которому была построена база, а просто так от балды все раскидано было? Ок...Точно также как и расписывать, что украдено через программу "прокладку", которая просто объединяет ссылки на все гос.реестры у себя. Расскажешь, как это происходит...
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16.12.2021 11:31 Ответить
Ну и? А сказать то что хотел, "Эксперд"? Может еще покажешь всем присвоенные международные сертификаты безопасности этой поделки "Дия"? И расскажешь на каких сервисах устроено хранение и доступ к критически важной информации в "Дие"? Ради интереса
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16.12.2021 11:39 Ответить
Я вот от тебя хотел узнать, как это "украли" в дии, если по сути ты получаешь инфу с сайтов гос. услуг, а дия это фактически просто оболочка, где хранятся "ссылки" на эти сайты и потом в кеше твоя личная инфа, которую ты получил.
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16.12.2021 11:56 Ответить
Т.е. по твоей логике через голимую дырявую оболочку ты не можешь получить несанкционированный доступ и вытянуть инфу? Да батенька, тяжело же вас жизнь побила

Так все-таки, может еще покажешь всем присвоенные международные сертификаты безопасности этой поделки "Дия"? И расскажешь на каких сервисах устроено хранение и доступ к критически важной информации в "Дие"? Ради интереса. И все вопросы отпадут сразу
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16.12.2021 12:05 Ответить
Батенька, ты по сути "логинешься" на тех сайтах гос. структур, просто у тебя сверху написано "Дия". Давай ссылки про то что тут строчил до этого. Очень интересно посмотреть на свежие базы и т.д
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16.12.2021 12:12 Ответить
Вранье. ТЫ логинишься именно на сайте Дии. Достаточно посмотреть логи. Все вопросы опадут когда расскажешь на каких сервисах устроено хранение и доступ к критически важной информации в "Дие". Ну и? Не стесняйся

Так все-таки, может еще покажешь всем присвоенные международные сертификаты безопасности этой поделки "Дия"?
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16.12.2021 12:19 Ответить
Так все таки, мб покажешь свежие БД, которые слили? Или мы будем дальше углубляться и отдаляется от того, что ты тут занимаешься дезинформацией?
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16.12.2021 12:28 Ответить
В інтернет «злили» 53 млн записів про персональні дані українців
Офіс омбудсманки просить поліцію розпочати кримінальне провадження

https://mind.ua/news/20231061-v-internet-zlili-53-mln-zapisiv-pro-personalni-dani-**********

Так все-таки, мы увидим от "эксперда" присвоенные международные сертификаты безопасности этой поделки "Дия"? И расскажешь на каких сервисах устроено хранение и доступ к критически важной информации в "Дие"? Ради интереса. И все вопросы отпадут сразу. Ну, не стесняйся "эксперд". Выдай тайну
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16.12.2021 12:59 Ответить
Т.е. это ты тут разносишь дезинформацию о http://nomer-org.website/allukraina/ (уже не работает)в котором была информация еще где-то 2000х годов, ты тут преподносишь как слив БД из Дии? Т.е. это ты тут серьезно? Именно это грандиозное открытие? Которое работало фиг знает с какого года? Так что там с машиной времени тогда получается?
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16.12.2021 13:13 Ответить
UPD: Могу только заслуженное звание фейкомёта тебе выдать... Но увы, не смогу подсказать, по какому адресу выдают для таких как ты (которые либо не проверяют информацию и читают только заголовки, либо осознанно это делают) сертификаты.
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16.12.2021 16:01 Ответить
Ага, я понимаю, что упоротого в детстве читать внимательно родители не научили. Или религия мешает , или врожденное скудоумие? Хотя это только твои проблемы.

Так все-таки, мы увидим от упортого "эксперда" присвоенные международные сертификаты безопасности этой поделки "Дия"? И расскажешь на каких сервисах устроено хранение и доступ к критически важной информации в "Дие"? Ради интереса. И все вопросы отпадут сразу. Ну, не стесняйся "эксперд". Или твое признание только портить воздух?
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16.12.2021 16:48 Ответить
Алло, "эксперд" . Тебя тут обвинили в том, что ты дизу распространяешь, какой тебе сертификат выдать? Лучше расскажи, что и где у тебя там сохраняется или сколько зарабатываешь продвигая такие вот картинки? Или все же, просто заголовки читаем и не виноват? Могу только похлопать...
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16.12.2021 18:00 Ответить
Это и все по сути вопроса, фейкомет? Негусто, вернее жиденько

Так все-таки, выдай государственную тайну, "эксперд" недоучка. Покажи нам присвоенные международные сертификаты безопасности этой поделки "Дия"? И расскажи тут нам недалеким на какой платформе и на каких сервисах устроено хранение и доступ к критически важной информации в "Дие"? Ради интереса. И все вопросы отпадут сразу. Ну, не стесняйся "эксперд", ты же у нас типа "профи". Или твое призвание только портить тут воздух?
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16.12.2021 19:01 Ответить
Да, как раз по сути. Разговор начался с того, что ты выложил веселую картинку с якобы свежей слитой БД из Дии. Оказалось, что нет - это древний, как говно мамонта сайт с какими то данными 12-15летней давности, НО, после того как обосрался( т.к. это была не правда), пытаешься тут строить из себя умного и просить то сертификаты, то ответы на свои глупые вопросы...
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16.12.2021 19:38 Ответить
А глаза от мочи промыть слабо? И привести дословно тот текст, который я написал в заглавии реальной новости? Дословно. Весь остальной бред придумал себе в голове реально тупой чукча. Ну и, так кто в реальности тут обосрался?

Так все-таки, не петляй так тупо и выдай государственную тайну, "эксперд" недоучка. Покажи нам присвоенные международные сертификаты безопасности этой поделки "Дия"? И расскажи тут нам недалеким на какой платформе и на каких сервисах устроено хранение и доступ к критически важной информации в "Дие"? Ради интереса. И все вопросы отпадут сразу. Ну, не стесняйся "эксперд", ты же у нас типа "профи". Или твое призвание только портить тут воздух?
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16.12.2021 20:20 Ответить
Нет, не слабо. Давай по новой. Где сслыка на слитую БД прям с Дии?
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16.12.2021 20:34 Ответить
Да неужели? Все, сдулся? Т.е дословно привести мой текст 16.12.2021 10:57 дебилу мешает религия или врожденное скудоумие? Только твои проблемы, обохезавшийся по самые уши
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16.12.2021 20:54 Ответить
Давай, ссылку и дублируй текст - я не против. ты кинул вброс о сливе БД Дии, 53 млн записей и т.д., давай ссылку - я еще раз почитаю. Можешь даже повторить ту что кидал до этого. Будем начинать с начала, а то что-то ты пропускаешь мимо пальцев много...
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16.12.2021 20:59 Ответить
Врешь. Причем тупо по дебильному врешь.
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16.12.2021 21:03 Ответить
А то кинуть новость за 13 сентября, в которой говорилось о древнем сайте ( http://nomer-org.website/allukraina/), который потом закрыли и называть это сливом Дии - это конечно высший пилотаж...
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16.12.2021 21:02 Ответить
Снова тупо врешь и выдаешь свои дебильные фантазии за реальность Приведи дословно написанное мной под реальной и правдивой новостью.
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16.12.2021 21:05 Ответить
Т.е. это не ты ссылку кидал на эту новость как пруф слива из Дии? 16.12.2021 12:59 тык
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16.12.2021 21:13 Ответить
Врешь снова по дебильному. Не выдавай свои фантазии за правду. Ну и, что снова соврешь?
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16.12.2021 22:07 Ответить

Я ж не против, а это тогда что? Я сам себе кинул? А ты веселый малый...
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16.12.2021 22:13 Ответить
Ну и? На какой пост кинул? Следи за своей шизой Т.е. уголовное дело на актуальную БД не заводили? Вот я привел доказательство-новость что заводили уголовное дело по просьбе уполномоченной ВР. Что не так? Чего теперь петляешь по тупому?
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16.12.2021 22:28 Ответить
То, что ты утверждал о взломе/сливе БД Дии с актуальными данными, а это новость о сайте, который был создан лет 12-15 назад минимум с данными про граждан начала 2000х и никаких актуальных данных там не было (разве только про тех, кто с 2000х годов ничего не менял). Петляешь и распространяешь дезинформацию тут только ты. Шиза, ага...
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16.12.2021 22:53 Ответить
Повторю еще раз для упоротого, если не доходит с первого раза. Промой глаза от своей мочи и научись внимательно читать. Я нигде именно этого не утверждал. От слова совсем, абсолютно. Перестань выдавать свои тупые фантазии за мои слова. И приведи мои слова дословно, а не свои вольные интерпретации . Может тогда тебе дебилу в конце-концов что-то и дойдет
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16.12.2021 23:28 Ответить

Ок, просто не так поняли...
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16.12.2021 23:54 Ответить
Ну и? Дошло что споришь со своими фантазиями?
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17.12.2021 00:01 Ответить
Прикольно из себя дурачка корчить?
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17.12.2021 00:33 Ответить
Это я дурачка корчу, упоротый? Понятно, значит никак не дойдет
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17.12.2021 00:38 Ответить
Ой, да. Все это тут случайно в новости оказалось про Дию и как пруф слива кидал новость, бил копытом себя в грудь, что свежая БД ушла в сеть. Это все просто было как доказательство, что такое возможно/было или что просто было расследование о левом сайте с базой о динозаврах...Я ж говорю, "просто не так поняли". Часто помойки типа 112 смотрел и научился делать такие отмазочки?
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17.12.2021 08:20 Ответить
Тупой и выдаешь собственные фантазии за чужие слова? Твои проблемы, лечись.
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17.12.2021 10:02 Ответить
Ага, фантазии...даже если не обращать внимание на фразу про слитую "базу очереди в Дии" и так далее. Так сколько платят за распространение дезинформации? Или просто "полезный дурачек"?
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17.12.2021 13:14 Ответить
Ну и? А сказать то что хотел, врунишка? Восстанови порядок причинно-следственных связей в мозгах и меньше фантазируй. Промой глаза от своей мочи и научись внимательно читать, перед тем как высырать свои "перлы"
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17.12.2021 14:16 Ответить
Отличный ответ "ну и" для того, кто разносит дизу...
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17.12.2021 14:33 Ответить
Школу сначала окончи, писатель.
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17.12.2021 15:11 Ответить
Он не только фейкомёт, но и быдлАн местный)) Животное, не способное к цивилизованному обмену мнениями.
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14.01.2022 11:07 Ответить
А теперь объясни иксперду, что такое запись в БД и почему их может быть больше, чем физлиц в этой БД.
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16.12.2021 11:31 Ответить
Потому что в БД у тебя этих таблиц может быть дофига и больше, которые связаны между собой по определенным "ключам"
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16.12.2021 11:58 Ответить
Та знаем мы про вашу дию все уже, ее даже мамкины хакеры подделывают и впаривают в телеграме
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16.12.2021 10:56 Ответить
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16.12.2021 10:56 Ответить
Нельзя сломать то, что и так толком не работает.
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16.12.2021 10:57 Ответить
Все працює, тільки після оновлення потрібна була авторизація і якийсь час застосунок підтягував документи.
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16.12.2021 10:58 Ответить
Але ж брехло...
"Дія" то показує людям сертифікати про вакцинацію, то не показує, повідомляє, що сертифікат відсутній, хоча до того він був в "Дії".
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16.12.2021 10:58 Ответить
С неделю назад у клиентов были пропали все документы из "Дии", паспорта, ИНН, сертификаты и т.д. Я советовал всем знакомым распечатать бумажный вариант сертификатов с сайта чтобы неожиданно не попасть в просак с недоступным сервисом.
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16.12.2021 11:28 Ответить
Багато хто вже так і робить, намучившись із цим шедевром діджиталізації фьодорова-зеленського.
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16.12.2021 11:32 Ответить
Я одразу саме так і зробила.
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16.12.2021 13:05 Ответить
Вона не ламається - вона посилае запыт у базу НКВД 1932 року і чекає відповіді...
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16.12.2021 10:59 Ответить
Згодний
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16.12.2021 11:28 Ответить
А вы еще поделитесь с нами, какие такие данные свои туда нужно вводить? 😄

Вы б сначала посмотрели как оно работает, а потом бы писали этот бред))) Для того чтобы зайти в Дию, нужно подтвердить личность например с помощью приложения приват24 - который как раз таки и хранит всю информацию о вас)) И в момент запроса - приложение приват24 отдает цифровой код, с помощью которого Дия и понимает кто именно с ней работает (идентифицирует личность). Или вы банками никакими не пользуетесь и даже от ИНН отказались? 🤪
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16.12.2021 15:14 Ответить
А это Федоров не хочет объяснить? Именно для этого "Дию" и создавали?

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16.12.2021 11:03 Ответить
Ну и накуя всех считать дураками? Эти, так называемые, реестры и есть базы данных (БД). И если они сделаны по устаревшим технологиям (не SQL), то сделать БД (с фронтом) - это от 5-и до 10 дней работы пары программистов. А дальше обычные тети службы, ручками переносят туда данные. И даже этот процесс можно автоматизировать не сложным скриптом.
Тут три комментария:
1. Не можешь срать - не мучай жопу
2. Умру, но работать не буду
3. Мы еще не придумали во сколько миллиардов оценить эту работу.
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16.12.2021 11:24 Ответить
Дія не ламається, вона просто так працює)
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16.12.2021 11:25 Ответить
Роsійsьке шпигyнsьке лайно
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16.12.2021 11:29 Ответить
Если реестры не актуальны, о какой правдивости информации идет речь?
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16.12.2021 11:30 Ответить
Вот это хороший вопрос.
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16.12.2021 11:54 Ответить
После окончательной сборки, отдельные конструктивные недостатки, необходимо доработать напильником...
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16.12.2021 11:52 Ответить
«Якщо брати світову практику, то жодна країна подібним чином цифровізацію не проводила. Є багато прикладів, коли у різних країнах (Швейцарія, Німеччина, Франція, Молдова), розробляли щось подібне типу додатку для голосування онлайн і практично всі від цього відмовилися. Жодна країна у світі не пішла цим шляхом, і команда розробників «Дії» навіть не замислилася - чому. Вони просто захотіли бути першими», - зазначив Корсун.
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16.12.2021 18:50 Ответить
Саме про це не так давно говорили.
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16.12.2021 18:57 Ответить
Тогда объясните, как может не работать дия на смартфоне? Или как невозможно скачать ковид-сертификат с портала(сайта). Что то не видно здесь старых реестров. Только вновь созданное. И оно периодически глючит. Не кивайте на старые реестры, а новедите порядок и отчитайтесь.
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16.12.2021 12:57 Ответить
При наличии мощной хакерской группы в ФСБ, способной влезать даже в защищенные системы США, Украине влезать в электронное голосование - стратегическая ошибка, стратегический риск.
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16.12.2021 18:52 Ответить
,,Дія,, не ламається як і ,,Запорожець,, автомобіль найліпший у світі,тільки ось некваліфіковані люди його збирали або мастило нехороше в нього залити або бензин те той або водій делитант.Все хреново але ,,Запорожець,, найліпший автомобіль в світі.Так і ,,Дія ,,найліпша а всі кругом ху..ві.
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16.12.2021 19:49 Ответить
 
 