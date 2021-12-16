"Дія" не ламається, причиною всіх збоїв є застарілі реєстри, - Федоров
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що в додатку "Дія" час від часу відбувається збій через те, що він підтягує документи з різних реєстрів.
Про це міністр розповів у інтерв'ю BBC, передає Цензор.НЕТ.
"Насправді нічого не зламалося. Чому зникають документи? Тому що Дія не зберігає персональні дані, кожного разу, коли ви авторизуєтесь, з усіх реєстрів підтягуються документи.
Немає однієї бази даних, де все зберігається. Кожного разу - це нові запити до реєстрів. А наші реєстри будувались багато років, хоча ми їх і оновлюємо поступово, тому, коли система не стабільна, реєстри не витримують, а інформація не підтягується", - пояснив голова Мінцифри.
За словами Федорова, це не значить, що документи зникли, в цей час вони просто не підтягнулися.
Міністр додав, що така архітектура безпечніша, ніж зберігати дані.
Будь ласка, зачекайте...
И персональные данные в 53 млн.записей были свежими. Даже уголовное дело в сентябре завели, но и спустили на тормозах.
Так все-таки, может еще покажешь всем присвоенные международные сертификаты безопасности этой поделки "Дия"? И расскажешь на каких сервисах устроено хранение и доступ к критически важной информации в "Дие"? Ради интереса. И все вопросы отпадут сразу
Так все-таки, может еще покажешь всем присвоенные международные сертификаты безопасности этой поделки "Дия"?
Офіс омбудсманки просить поліцію розпочати кримінальне провадження
https://mind.ua/news/20231061-v-internet-zlili-53-mln-zapisiv-pro-personalni-dani-**********
Так все-таки, мы увидим от "эксперда" присвоенные международные сертификаты безопасности этой поделки "Дия"? И расскажешь на каких сервисах устроено хранение и доступ к критически важной информации в "Дие"? Ради интереса. И все вопросы отпадут сразу. Ну, не стесняйся "эксперд". Выдай тайну
Так все-таки, мы увидим от упортого "эксперда" присвоенные международные сертификаты безопасности этой поделки "Дия"? И расскажешь на каких сервисах устроено хранение и доступ к критически важной информации в "Дие"? Ради интереса. И все вопросы отпадут сразу. Ну, не стесняйся "эксперд". Или твое признание только портить воздух?
Так все-таки, выдай государственную тайну, "эксперд" недоучка. Покажи нам присвоенные международные сертификаты безопасности этой поделки "Дия"? И расскажи тут нам недалеким на какой платформе и на каких сервисах устроено хранение и доступ к критически важной информации в "Дие"? Ради интереса. И все вопросы отпадут сразу. Ну, не стесняйся "эксперд", ты же у нас типа "профи". Или твое призвание только портить тут воздух?
Так все-таки, не петляй так тупо и выдай государственную тайну, "эксперд" недоучка. Покажи нам присвоенные международные сертификаты безопасности этой поделки "Дия"? И расскажи тут нам недалеким на какой платформе и на каких сервисах устроено хранение и доступ к критически важной информации в "Дие"? Ради интереса. И все вопросы отпадут сразу. Ну, не стесняйся "эксперд", ты же у нас типа "профи". Или твое призвание только портить тут воздух?
Я ж не против, а это тогда что? Я сам себе кинул? А ты веселый малый...
Ок, просто не так поняли...
"Дія" то показує людям сертифікати про вакцинацію, то не показує, повідомляє, що сертифікат відсутній, хоча до того він був в "Дії".
Вы б сначала посмотрели как оно работает, а потом бы писали этот бред))) Для того чтобы зайти в Дию, нужно подтвердить личность например с помощью приложения приват24 - который как раз таки и хранит всю информацию о вас)) И в момент запроса - приложение приват24 отдает цифровой код, с помощью которого Дия и понимает кто именно с ней работает (идентифицирует личность). Или вы банками никакими не пользуетесь и даже от ИНН отказались? 🤪
Тут три комментария:
1. Не можешь срать - не мучай жопу
2. Умру, но работать не буду
3. Мы еще не придумали во сколько миллиардов оценить эту работу.