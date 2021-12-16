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Федоров Михайло (533) Мінцифри (366) Дія (450)

"Дія" не ламається, причиною всіх збоїв є застарілі реєстри, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що в додатку "Дія" час від часу відбувається збій через те, що він підтягує документи з різних реєстрів.

Про це міністр розповів у інтерв'ю BBC, передає Цензор.НЕТ.

"Насправді нічого не зламалося. Чому зникають документи? Тому що Дія не зберігає персональні дані, кожного разу, коли ви авторизуєтесь, з усіх реєстрів підтягуються документи.

Немає однієї бази даних, де все зберігається. Кожного разу - це нові запити до реєстрів. А наші реєстри будувались багато років, хоча ми їх і оновлюємо поступово, тому, коли система не стабільна, реєстри не витримують, а інформація не підтягується", - пояснив голова Мінцифри.

За словами Федорова, це не значить, що документи зникли, в цей час вони просто не підтягнулися.

Міністр додав, що така архітектура безпечніша, ніж зберігати дані.

Також читайте: Близько 25 млн українців готові встановити "Дію", - Федоров

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
Дія не ламається, бо вона убита...
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16.12.2021 10:55
+7
Та да, чистая случайность

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16.12.2021 10:57
+6
Але ж брехло...
"Дія" то показує людям сертифікати про вакцинацію, то не показує, повідомляє, що сертифікат відсутній, хоча до того він був в "Дії".
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16.12.2021 10:58
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Дія не ламається, бо вона убита...
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16.12.2021 10:55 Відповісти
я -не я и хата не моя...
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16.12.2021 10:55 Відповісти
Та да, чистая случайность

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16.12.2021 10:57 Відповісти
Еще лет 12 назад
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16.12.2021 10:58 Відповісти
Ага, особенно очередь на вакцинацию из "Дии". Еще 12 лет назад ее похитили с помощью машины времени.
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16.12.2021 11:01 Відповісти
Ладно, сначала написал про одно, теперь другое. Я про такое не слышал, дай хоть ссылку. Но почему из дии, а не из хелси? (например)
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16.12.2021 11:03 Відповісти
Да потому, что это не информация из Хелси. От слова совсем.

И персональные данные в 53 млн.записей были свежими. Даже уголовное дело в сентябре завели, но и спустили на тормозах.
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16.12.2021 11:08 Відповісти
А как же ты проверил свежие или нет? Давай ссылку и на первой, и на второе. Интересные же вещи тут рассказываешь, особенно про 53 млн., которых уже давно нет.
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16.12.2021 11:12 Відповісти
Я понимаю, что чукча не читатель и пониманием информации у него проблемы. 53 млн.записей - это не 53 млн.украинцев. Но оказывается ко всему чукча еще и Гуглом не умеет пользоваться
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16.12.2021 11:19 Відповісти
Точняк, значит там нету единого "ключа" по которому была построена база, а просто так от балды все раскидано было? Ок...Точно также как и расписывать, что украдено через программу "прокладку", которая просто объединяет ссылки на все гос.реестры у себя. Расскажешь, как это происходит...
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16.12.2021 11:31 Відповісти
Ну и? А сказать то что хотел, "Эксперд"? Может еще покажешь всем присвоенные международные сертификаты безопасности этой поделки "Дия"? И расскажешь на каких сервисах устроено хранение и доступ к критически важной информации в "Дие"? Ради интереса
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16.12.2021 11:39 Відповісти
Я вот от тебя хотел узнать, как это "украли" в дии, если по сути ты получаешь инфу с сайтов гос. услуг, а дия это фактически просто оболочка, где хранятся "ссылки" на эти сайты и потом в кеше твоя личная инфа, которую ты получил.
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16.12.2021 11:56 Відповісти
Т.е. по твоей логике через голимую дырявую оболочку ты не можешь получить несанкционированный доступ и вытянуть инфу? Да батенька, тяжело же вас жизнь побила

Так все-таки, может еще покажешь всем присвоенные международные сертификаты безопасности этой поделки "Дия"? И расскажешь на каких сервисах устроено хранение и доступ к критически важной информации в "Дие"? Ради интереса. И все вопросы отпадут сразу
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16.12.2021 12:05 Відповісти
Батенька, ты по сути "логинешься" на тех сайтах гос. структур, просто у тебя сверху написано "Дия". Давай ссылки про то что тут строчил до этого. Очень интересно посмотреть на свежие базы и т.д
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16.12.2021 12:12 Відповісти
Вранье. ТЫ логинишься именно на сайте Дии. Достаточно посмотреть логи. Все вопросы опадут когда расскажешь на каких сервисах устроено хранение и доступ к критически важной информации в "Дие". Ну и? Не стесняйся

Так все-таки, может еще покажешь всем присвоенные международные сертификаты безопасности этой поделки "Дия"?
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16.12.2021 12:19 Відповісти
Так все таки, мб покажешь свежие БД, которые слили? Или мы будем дальше углубляться и отдаляется от того, что ты тут занимаешься дезинформацией?
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16.12.2021 12:28 Відповісти
В інтернет «злили» 53 млн записів про персональні дані українців
Офіс омбудсманки просить поліцію розпочати кримінальне провадження

https://mind.ua/news/20231061-v-internet-zlili-53-mln-zapisiv-pro-personalni-dani-**********

Так все-таки, мы увидим от "эксперда" присвоенные международные сертификаты безопасности этой поделки "Дия"? И расскажешь на каких сервисах устроено хранение и доступ к критически важной информации в "Дие"? Ради интереса. И все вопросы отпадут сразу. Ну, не стесняйся "эксперд". Выдай тайну
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16.12.2021 12:59 Відповісти
Т.е. это ты тут разносишь дезинформацию о http://nomer-org.website/allukraina/ (уже не работает)в котором была информация еще где-то 2000х годов, ты тут преподносишь как слив БД из Дии? Т.е. это ты тут серьезно? Именно это грандиозное открытие? Которое работало фиг знает с какого года? Так что там с машиной времени тогда получается?
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16.12.2021 13:13 Відповісти
UPD: Могу только заслуженное звание фейкомёта тебе выдать... Но увы, не смогу подсказать, по какому адресу выдают для таких как ты (которые либо не проверяют информацию и читают только заголовки, либо осознанно это делают) сертификаты.
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16.12.2021 16:01 Відповісти
Ага, я понимаю, что упоротого в детстве читать внимательно родители не научили. Или религия мешает , или врожденное скудоумие? Хотя это только твои проблемы.

Так все-таки, мы увидим от упортого "эксперда" присвоенные международные сертификаты безопасности этой поделки "Дия"? И расскажешь на каких сервисах устроено хранение и доступ к критически важной информации в "Дие"? Ради интереса. И все вопросы отпадут сразу. Ну, не стесняйся "эксперд". Или твое признание только портить воздух?
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16.12.2021 16:48 Відповісти
Алло, "эксперд" . Тебя тут обвинили в том, что ты дизу распространяешь, какой тебе сертификат выдать? Лучше расскажи, что и где у тебя там сохраняется или сколько зарабатываешь продвигая такие вот картинки? Или все же, просто заголовки читаем и не виноват? Могу только похлопать...
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16.12.2021 18:00 Відповісти
Это и все по сути вопроса, фейкомет? Негусто, вернее жиденько

Так все-таки, выдай государственную тайну, "эксперд" недоучка. Покажи нам присвоенные международные сертификаты безопасности этой поделки "Дия"? И расскажи тут нам недалеким на какой платформе и на каких сервисах устроено хранение и доступ к критически важной информации в "Дие"? Ради интереса. И все вопросы отпадут сразу. Ну, не стесняйся "эксперд", ты же у нас типа "профи". Или твое призвание только портить тут воздух?
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16.12.2021 19:01 Відповісти
Да, как раз по сути. Разговор начался с того, что ты выложил веселую картинку с якобы свежей слитой БД из Дии. Оказалось, что нет - это древний, как говно мамонта сайт с какими то данными 12-15летней давности, НО, после того как обосрался( т.к. это была не правда), пытаешься тут строить из себя умного и просить то сертификаты, то ответы на свои глупые вопросы...
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16.12.2021 19:38 Відповісти
А глаза от мочи промыть слабо? И привести дословно тот текст, который я написал в заглавии реальной новости? Дословно. Весь остальной бред придумал себе в голове реально тупой чукча. Ну и, так кто в реальности тут обосрался?

Так все-таки, не петляй так тупо и выдай государственную тайну, "эксперд" недоучка. Покажи нам присвоенные международные сертификаты безопасности этой поделки "Дия"? И расскажи тут нам недалеким на какой платформе и на каких сервисах устроено хранение и доступ к критически важной информации в "Дие"? Ради интереса. И все вопросы отпадут сразу. Ну, не стесняйся "эксперд", ты же у нас типа "профи". Или твое призвание только портить тут воздух?
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16.12.2021 20:20 Відповісти
Нет, не слабо. Давай по новой. Где сслыка на слитую БД прям с Дии?
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16.12.2021 20:34 Відповісти
Да неужели? Все, сдулся? Т.е дословно привести мой текст 16.12.2021 10:57 дебилу мешает религия или врожденное скудоумие? Только твои проблемы, обохезавшийся по самые уши
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16.12.2021 20:54 Відповісти
Давай, ссылку и дублируй текст - я не против. ты кинул вброс о сливе БД Дии, 53 млн записей и т.д., давай ссылку - я еще раз почитаю. Можешь даже повторить ту что кидал до этого. Будем начинать с начала, а то что-то ты пропускаешь мимо пальцев много...
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16.12.2021 20:59 Відповісти
Врешь. Причем тупо по дебильному врешь.
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16.12.2021 21:03 Відповісти
А то кинуть новость за 13 сентября, в которой говорилось о древнем сайте ( http://nomer-org.website/allukraina/), который потом закрыли и называть это сливом Дии - это конечно высший пилотаж...
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16.12.2021 21:02 Відповісти
Снова тупо врешь и выдаешь свои дебильные фантазии за реальность Приведи дословно написанное мной под реальной и правдивой новостью.
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16.12.2021 21:05 Відповісти
Т.е. это не ты ссылку кидал на эту новость как пруф слива из Дии? 16.12.2021 12:59 тык
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16.12.2021 21:13 Відповісти
Врешь снова по дебильному. Не выдавай свои фантазии за правду. Ну и, что снова соврешь?
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16.12.2021 22:07 Відповісти

Я ж не против, а это тогда что? Я сам себе кинул? А ты веселый малый...
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16.12.2021 22:13 Відповісти
Ну и? На какой пост кинул? Следи за своей шизой Т.е. уголовное дело на актуальную БД не заводили? Вот я привел доказательство-новость что заводили уголовное дело по просьбе уполномоченной ВР. Что не так? Чего теперь петляешь по тупому?
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16.12.2021 22:28 Відповісти
То, что ты утверждал о взломе/сливе БД Дии с актуальными данными, а это новость о сайте, который был создан лет 12-15 назад минимум с данными про граждан начала 2000х и никаких актуальных данных там не было (разве только про тех, кто с 2000х годов ничего не менял). Петляешь и распространяешь дезинформацию тут только ты. Шиза, ага...
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16.12.2021 22:53 Відповісти
Повторю еще раз для упоротого, если не доходит с первого раза. Промой глаза от своей мочи и научись внимательно читать. Я нигде именно этого не утверждал. От слова совсем, абсолютно. Перестань выдавать свои тупые фантазии за мои слова. И приведи мои слова дословно, а не свои вольные интерпретации . Может тогда тебе дебилу в конце-концов что-то и дойдет
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16.12.2021 23:28 Відповісти

Ок, просто не так поняли...
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16.12.2021 23:54 Відповісти
Ну и? Дошло что споришь со своими фантазиями?
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17.12.2021 00:01 Відповісти
Прикольно из себя дурачка корчить?
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17.12.2021 00:33 Відповісти
Это я дурачка корчу, упоротый? Понятно, значит никак не дойдет
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17.12.2021 00:38 Відповісти
Ой, да. Все это тут случайно в новости оказалось про Дию и как пруф слива кидал новость, бил копытом себя в грудь, что свежая БД ушла в сеть. Это все просто было как доказательство, что такое возможно/было или что просто было расследование о левом сайте с базой о динозаврах...Я ж говорю, "просто не так поняли". Часто помойки типа 112 смотрел и научился делать такие отмазочки?
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17.12.2021 08:20 Відповісти
Тупой и выдаешь собственные фантазии за чужие слова? Твои проблемы, лечись.
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17.12.2021 10:02 Відповісти
Ага, фантазии...даже если не обращать внимание на фразу про слитую "базу очереди в Дии" и так далее. Так сколько платят за распространение дезинформации? Или просто "полезный дурачек"?
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17.12.2021 13:14 Відповісти
Ну и? А сказать то что хотел, врунишка? Восстанови порядок причинно-следственных связей в мозгах и меньше фантазируй. Промой глаза от своей мочи и научись внимательно читать, перед тем как высырать свои "перлы"
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17.12.2021 14:16 Відповісти
Отличный ответ "ну и" для того, кто разносит дизу...
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17.12.2021 14:33 Відповісти
Школу сначала окончи, писатель.
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17.12.2021 15:11 Відповісти
Он не только фейкомёт, но и быдлАн местный)) Животное, не способное к цивилизованному обмену мнениями.
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14.01.2022 11:07 Відповісти
А теперь объясни иксперду, что такое запись в БД и почему их может быть больше, чем физлиц в этой БД.
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16.12.2021 11:31 Відповісти
Потому что в БД у тебя этих таблиц может быть дофига и больше, которые связаны между собой по определенным "ключам"
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16.12.2021 11:58 Відповісти
Та знаем мы про вашу дию все уже, ее даже мамкины хакеры подделывают и впаривают в телеграме
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16.12.2021 10:56 Відповісти
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16.12.2021 10:56 Відповісти
Нельзя сломать то, что и так толком не работает.
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16.12.2021 10:57 Відповісти
Все працює, тільки після оновлення потрібна була авторизація і якийсь час застосунок підтягував документи.
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16.12.2021 10:58 Відповісти
Але ж брехло...
"Дія" то показує людям сертифікати про вакцинацію, то не показує, повідомляє, що сертифікат відсутній, хоча до того він був в "Дії".
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16.12.2021 10:58 Відповісти
С неделю назад у клиентов были пропали все документы из "Дии", паспорта, ИНН, сертификаты и т.д. Я советовал всем знакомым распечатать бумажный вариант сертификатов с сайта чтобы неожиданно не попасть в просак с недоступным сервисом.
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16.12.2021 11:28 Відповісти
Багато хто вже так і робить, намучившись із цим шедевром діджиталізації фьодорова-зеленського.
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16.12.2021 11:32 Відповісти
Я одразу саме так і зробила.
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16.12.2021 13:05 Відповісти
Вона не ламається - вона посилае запыт у базу НКВД 1932 року і чекає відповіді...
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16.12.2021 10:59 Відповісти
Згодний
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16.12.2021 11:28 Відповісти
А вы еще поделитесь с нами, какие такие данные свои туда нужно вводить? 😄

Вы б сначала посмотрели как оно работает, а потом бы писали этот бред))) Для того чтобы зайти в Дию, нужно подтвердить личность например с помощью приложения приват24 - который как раз таки и хранит всю информацию о вас)) И в момент запроса - приложение приват24 отдает цифровой код, с помощью которого Дия и понимает кто именно с ней работает (идентифицирует личность). Или вы банками никакими не пользуетесь и даже от ИНН отказались? 🤪
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16.12.2021 15:14 Відповісти
А это Федоров не хочет объяснить? Именно для этого "Дию" и создавали?

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16.12.2021 11:03 Відповісти
Ну и накуя всех считать дураками? Эти, так называемые, реестры и есть базы данных (БД). И если они сделаны по устаревшим технологиям (не SQL), то сделать БД (с фронтом) - это от 5-и до 10 дней работы пары программистов. А дальше обычные тети службы, ручками переносят туда данные. И даже этот процесс можно автоматизировать не сложным скриптом.
Тут три комментария:
1. Не можешь срать - не мучай жопу
2. Умру, но работать не буду
3. Мы еще не придумали во сколько миллиардов оценить эту работу.
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16.12.2021 11:24 Відповісти
Дія не ламається, вона просто так працює)
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16.12.2021 11:25 Відповісти
Роsійsьке шпигyнsьке лайно
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16.12.2021 11:29 Відповісти
Если реестры не актуальны, о какой правдивости информации идет речь?
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16.12.2021 11:30 Відповісти
Вот это хороший вопрос.
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16.12.2021 11:54 Відповісти
После окончательной сборки, отдельные конструктивные недостатки, необходимо доработать напильником...
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16.12.2021 11:52 Відповісти
«Якщо брати світову практику, то жодна країна подібним чином цифровізацію не проводила. Є багато прикладів, коли у різних країнах (Швейцарія, Німеччина, Франція, Молдова), розробляли щось подібне типу додатку для голосування онлайн і практично всі від цього відмовилися. Жодна країна у світі не пішла цим шляхом, і команда розробників «Дії» навіть не замислилася - чому. Вони просто захотіли бути першими», - зазначив Корсун.
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16.12.2021 18:50 Відповісти
Саме про це не так давно говорили.
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16.12.2021 18:57 Відповісти
Тогда объясните, как может не работать дия на смартфоне? Или как невозможно скачать ковид-сертификат с портала(сайта). Что то не видно здесь старых реестров. Только вновь созданное. И оно периодически глючит. Не кивайте на старые реестры, а новедите порядок и отчитайтесь.
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16.12.2021 12:57 Відповісти
При наличии мощной хакерской группы в ФСБ, способной влезать даже в защищенные системы США, Украине влезать в электронное голосование - стратегическая ошибка, стратегический риск.
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16.12.2021 18:52 Відповісти
,,Дія,, не ламається як і ,,Запорожець,, автомобіль найліпший у світі,тільки ось некваліфіковані люди його збирали або мастило нехороше в нього залити або бензин те той або водій делитант.Все хреново але ,,Запорожець,, найліпший автомобіль в світі.Так і ,,Дія ,,найліпша а всі кругом ху..ві.
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16.12.2021 19:49 Відповісти
 
 