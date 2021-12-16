"Укрзализныця" закупила новогодние подарки на 35 млн грн: Госаудитслужба выявила нарушения

Госаудитслужба по результатам мониторинга закупок "Укрзализныцей" новогодних подарков на общую сумму около 35 млн грн выявила нарушения законодательства и требует привлечь виновных к ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ZN.ua", об этом говорится в соответствующем заключении Службы.

"Учитывая установленное нарушение законодательства в сфере закупок и отсутствие механизма их устранения… Госаудитслужба обязывает осуществить мероприятия направленные на недопущение установленных нарушений в дальнейшем, в частности путем привлечения к ответственности лиц, которыми допущены нарушения…", – говорится в сообщении.

Три аукциона на поставку новогодних подарков для железнодорожников были проведены 22 ноября 2021 г. филиалом "Центр сервисного обеспечения" ПАО "Українська залізниця". Победителями стали три фирмы: ООО "Мир трейдер", ООО "Лидер-трейдинг", ООО "ДП Транс техно снабж". За три дня до аукциона, 19 ноября, Госаудитслужба приступила к мониторингу процедуры данных закупок.

В частности, согласно документу государственных аудиторов, тендерная документация была составлена не в соответствии с требованиями закона, а также "Укрзализныця" не предоставила запрашиваемую информацию, в том числе о формировании ожидаемой цены подарков и необходимости осуществления такой закупки.

Издание отмечает, что руководителем подразделения "Укрзализныци", которое осуществляет закупку новогодних подарков "Центр сервисного обеспечения", является Анна Бандурко, ранее подписавшая письмо о приостановлении конкурса на поиск постоянного председателя правления "Укрзализныци".

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