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Новости Политика Украины
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Укрзализныця (2637) Госаудитслужба (83)

"Укрзализныця" закупила новогодние подарки на 35 млн грн: Госаудитслужба выявила нарушения

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Госаудитслужба по результатам мониторинга закупок "Укрзализныцей" новогодних подарков на общую сумму около 35 млн грн выявила нарушения законодательства и требует привлечь виновных к ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ZN.ua", об этом говорится в соответствующем заключении Службы.

"Учитывая установленное нарушение законодательства в сфере закупок и отсутствие механизма их устранения… Госаудитслужба обязывает осуществить мероприятия направленные на недопущение установленных нарушений в дальнейшем, в частности путем привлечения к ответственности лиц, которыми допущены нарушения…", – говорится в сообщении.

Три аукциона на поставку новогодних подарков для железнодорожников были проведены 22 ноября 2021 г. филиалом "Центр сервисного обеспечения" ПАО "Українська залізниця". Победителями стали три фирмы: ООО "Мир трейдер", ООО "Лидер-трейдинг", ООО "ДП Транс техно снабж". За три дня до аукциона, 19 ноября, Госаудитслужба приступила к мониторингу процедуры данных закупок.

В частности, согласно документу государственных аудиторов, тендерная документация была составлена не в соответствии с требованиями закона, а также "Укрзализныця" не предоставила запрашиваемую информацию, в том числе о формировании ожидаемой цены подарков и необходимости осуществления такой закупки.

Издание отмечает, что руководителем подразделения "Укрзализныци", которое осуществляет закупку новогодних подарков "Центр сервисного обеспечения", является Анна Бандурко, ранее подписавшая письмо о приостановлении конкурса на поиск постоянного председателя правления "Укрзализныци".

Также читайте: В ходе проверки бюджета Кривого Рога и работы горсовета выявили нарушений на 27 млрд грн, - Госаудитслужба

Автор: Наталя Джума
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16.12.2021 13:42 Ответить
"Укрзалізниця" це поняття дуже загальне...Треба писати так - конкретні люди з конкретними призвіщами взяли на новорічні подарунки тридцять п"ять мільйонів...З них тридцять мільйонів вони потратили на власне подарунки,а п"ять мільйонів взяли собі теж як новорічний подарунок...Зараз вони думають,скільки взяти і з тих,що куплені за тридцять...
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16.12.2021 13:43 Ответить
да я подскажу) совет директоров,и иже с ними,по ляму и получат,ну не лукавя градация будет,решаламбольше,тупо подпись поставить тем меньше
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16.12.2021 17:46 Ответить
а при чому тут Лещенко?
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16.12.2021 13:44 Ответить
Уже ні до чого. Лєщенка відправили на підвищення. Тепер він курує роботу ботоферми ;ЗЕ!диджитал;.
І до речі, ганяє ;позитивних блогерів; значно дужче ніж ганяв Подоляк.
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16.12.2021 16:29 Ответить
шаріки фонаріки і флажкі?
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16.12.2021 13:45 Ответить
кальяны, айкосы и сосульки ))))
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16.12.2021 14:22 Ответить
сосульки?
цікаво
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16.12.2021 14:48 Ответить
вот это у кого то свято наближаеться я понимаю
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16.12.2021 14:01 Ответить
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16.12.2021 14:16 Ответить
шото снегурки сильно подорожали, надо у барадатого анал-табу узнать свежие расценки
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16.12.2021 14:18 Ответить
фигня усе, интересно, шо зеле санта-клаус на новый год подарин - тонну кокаина, але тонну мфетамина?
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16.12.2021 14:25 Ответить
И никакой дискриминации, закупили и все, гуляем братва.
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16.12.2021 14:44 Ответить
 
 