Шефир работает первым помощником Зеленского на общественных началах: присягу госслужащего не принимал, - ОП
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Сергей Шефир работает первым помощником президента Украины на общественных началах без оформления трудовых отношений с Офисом Президента.
Об этом говорится в публикации Українських Новин со ссылкой на ответ ОП по запросу агентства, передает Цензор.НЕТ.
"В трудовых отношениях с Офисом Президента Украины С.Шефир не пребывает, должностные обязанности исполняет на общественных началах", - говорится в документе.
Согласно Положению об Офисе Президента, утвержденному указом президента №436 от 25 июня 2019 года, первый помощник президента координирует работу Кабинета президента и принимает участие в осуществлении стратегического планирования и оперативного обеспечения текущей деятельности Президента, взаимодействии с государственными органами, предприятиями и организациями, разработке и согласовании текущего и перспективного графика президента, а также в визировании документов, которые подаются на рассмотрения президенту.
При этом согласно ответу ОПУ, присягу государственного служащего Шефир не принимал, поскольку не является таковым.
Также ОПУ отвечает, что несмотря на то, что Шефир выполняет обязанности первого помощника без официального оформления трудовых отношений, эта должность не является вакантной.
Как сообщалось, Зеленский назначил Шефира своим первым помощником 21 мая 2019 года. Шефир вместе с Зеленским был совладельцем компании "95 квартал". При этом, сам Шефир в интервью журналистам признавал, что после назначения продолжил работать с "95 кварталом".
"Ибо последние дни я работаю над съемками студии "Квартал 95". Никаких дел, которые б вызвали агрессию, я не вел", - сказал Шефир после покушения на себя в сентябре 2021.
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Вспомнился почему-то Тарас Григорьевич которого власти "любят" только на словах, да и то уже стараются избегать его упоминать:
Блукають люди, повсихали
Сади зелені, погнили
Біленькі хати, повалялись,
Стави бур'яном поросли.
Село неначе погоріло,
Неначе люде подуріли,
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть!..
16 грудня, 13:06
это что бы за каждый подсрачник этим тварям можно было человека посадить.
Побачимо як далі буде українство захищатися. І яка буде реакція влади.
Он наверное ещё и доплачивает из своего кармана в ОПУ за свою "работу"?
Ааааа, понял, ему наверное "болить" за Украину!
Где вы встречали разного рода шефиров с таким набором качеств?
ну, як, ну не сам він, а його водій...
та і взагалі, чьо *********?!!
добрых слов нет
2. Одразу "зливаюсь" - поняття не маю, як це "обіграти". У світі розвідок, спецслужб ніколи не перебував.
3. Його роботою на розвідку можна пояснити безалаберне призначення на посаду замміністра.
Это не безалаберное назначение на должность - это вседозволенность, и если бы это ...швили сидело себе спокойно не выскакивая как чёрт из табакерки, журналисты и палец о палец не ударили б, что печально. Журналистов у нас НЕТ - есть журношлюхи. Ведь они знают кого сватают на те или иные должности в министрествах, не кулуарно его назначали, выносили на голосование в КМ и ... "ТИШИНА, и мертвые с косами стоят."
А тут вдруг проявили рвение, вожжа под хвост попала.
Знай эти делки, что вся подноготная откроется перед голосованием, его и не сватали б на эту должность.
И СБУ по другому относилось бы к выполнению своих обязанностей.
А сейчас, что "Сняли дело закрыто" ? Так что ли? Ни одна зеленая тварь не пострадала?
Зеленые, в силу скудости ума, забыли в каком веке мы живем, и найти информацию по человеку можно в открытых источниках.
Ви ж не забувайте, що у ВР монобільшість. Була. І поки що є.
Для потреб ГРУ, СБУ могло "спростити" перевірку і дати погодження.
То есть, несмотря на большие достижения в формировании гражданского общества все еще много косяков. Хотя с другой стороны "Быстро только кошки рождаются", а времени курятник нам и не даст.
гостайна - це політ змарнілої мухи зе-зе на відпочинок
Советует поставить всем РРО, поднять тарифы и цены, брать на госслужбу уголовников или помогает носить бабло и кокс !?
Як і Єрмак (Козир), про якого вже дві кликухи наводили.