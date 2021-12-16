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Шефир работает первым помощником Зеленского на общественных началах: присягу госслужащего не принимал, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Шефир работает первым помощником Зеленского на общественных началах: присягу госслужащего не принимал, - ОП

Сергей Шефир работает первым помощником президента Украины на общественных началах без оформления трудовых отношений с Офисом Президента.

Об этом говорится в публикации Українських Новин со ссылкой на ответ ОП по запросу агентства, передает Цензор.НЕТ.

"В трудовых отношениях с Офисом Президента Украины С.Шефир не пребывает, должностные обязанности исполняет на общественных началах", - говорится в документе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За все 26 лет дружбы никакое животное, кошка или еще кто-то, между нами никогда не пробегало, - Зеленский заявил, что у него не было конфликта с Шефиром

Согласно Положению об Офисе Президента, утвержденному указом президента №436 от 25 июня 2019 года, первый помощник президента координирует работу Кабинета президента и принимает участие в осуществлении стратегического планирования и оперативного обеспечения текущей деятельности Президента, взаимодействии с государственными органами, предприятиями и организациями, разработке и согласовании текущего и перспективного графика президента, а также в визировании документов, которые подаются на рассмотрения президенту.

При этом согласно ответу ОПУ, присягу государственного служащего Шефир не принимал, поскольку не является таковым.

Также ОПУ отвечает, что несмотря на то, что Шефир выполняет обязанности первого помощника без официального оформления трудовых отношений, эта должность не является вакантной.

Как сообщалось, Зеленский назначил Шефира своим первым помощником 21 мая 2019 года. Шефир вместе с Зеленским был совладельцем компании "95 квартал". При этом, сам Шефир в интервью журналистам признавал, что после назначения продолжил работать с "95 кварталом".

"Ибо последние дни я работаю над съемками студии "Квартал 95". Никаких дел, которые б вызвали агрессию, я не вел", - сказал Шефир после покушения на себя в сентябре 2021.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+30
круто придумали- може красти без присяги-
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16.12.2021 13:52
+27
И допуск к гостайне он имеет?
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16.12.2021 13:54
+25
но на спасение утырка, брошены колоссальные ресурсы страны, присягу на верность которой он не принимал. Правда, зебобики, здорово?
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16.12.2021 13:52
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но на спасение утырка, брошены колоссальные ресурсы страны, присягу на верность которой он не принимал. Правда, зебобики, здорово?
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16.12.2021 13:52 Ответить
круто придумали- може красти без присяги-
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16.12.2021 13:52 Ответить
И допуск к гостайне он имеет?
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16.12.2021 13:54 Ответить
а в нас ще якість гостайни є? ще шось не продали?
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16.12.2021 13:54 Ответить
Тихо! Бо саме це і є державною таємницею: жодних таємниць не залишилося
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16.12.2021 13:57 Ответить
Из-за таких "работничков" гостайны не может быть в принципе.
Вспомнился почему-то Тарас Григорьевич которого власти "любят" только на словах, да и то уже стараются избегать его упоминать:
Блукають люди, повсихали
Сади зелені, погнили
Біленькі хати, повалялись,
Стави бур'яном поросли.
Село неначе погоріло,
Неначе люде подуріли,
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть!..
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16.12.2021 14:28 Ответить
Одразу видно, що не дурний. Не хоче потім з Зеленським на зоні чалиться.
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16.12.2021 13:54 Ответить
Пути отхода предусмотрены...
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16.12.2021 13:55 Ответить
Так, хлопці. Це -- хуцпа. І з нею боротися майже неможливо.
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16.12.2021 13:56 Ответить
То що, знову розпалювати печі?
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16.12.2021 13:57 Ответить
Ні. Зливати воду
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16.12.2021 13:58 Ответить
розпалюй, провокатор
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16.12.2021 14:00 Ответить
єго там нєт
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16.12.2021 14:01 Ответить
та они там все... на общественных началах (а это значит декларацию подавать не надо и потом отвечать за свои "подсказки" тоже не надо...)
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16.12.2021 14:05 Ответить
доброволець
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16.12.2021 14:08 Ответить
ну просто ...филантроп, благодетель, отец родной ))))
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16.12.2021 14:12 Ответить
сирота
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16.12.2021 14:15 Ответить
Парень в армии, но присяги не принимал. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу
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16.12.2021 14:05 Ответить
Рада у першому читанні підтримала криміналізацію проявів антисемітизму

16 грудня, 13:06
это что бы за каждый подсрачник этим тварям можно было человека посадить.
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16.12.2021 14:37 Ответить
Зверніть увагу ... Тихцем, тихцем, особливо у пресі не розголошуючи.
Побачимо як далі буде українство захищатися. І яка буде реакція влади.
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16.12.2021 16:37 Ответить
Как, как, жидов...м каком к верху.
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16.12.2021 16:51 Ответить
Шефир бессеребренник, меценат и вообще добрый самаритянин?
Он наверное ещё и доплачивает из своего кармана в ОПУ за свою "работу"?
Ааааа, понял, ему наверное "болить" за Украину!
Где вы встречали разного рода шефиров с таким набором качеств?
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16.12.2021 14:06 Ответить
шефир даже бил ранен!
ну, як, ну не сам він, а його водій...
та і взагалі, чьо *********?!!
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16.12.2021 14:14 Ответить
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16.12.2021 15:33 Ответить
Куда ранен? В голову но через ж...у?
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16.12.2021 16:34 Ответить
та я яж от и смотрю...
добрых слов нет
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16.12.2021 16:41 Ответить
Шефир был ранен в водителя.
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17.12.2021 13:06 Ответить
Водія ж в автівці не було коли ії в гаражі розстрілювали!
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16.12.2021 22:01 Ответить
та всім зрозуміло шо то якісь мутки
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17.12.2021 10:41 Ответить
А всего лишь потянули за одну ниточку Шпили-вилли--гогишвили
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16.12.2021 14:07 Ответить
Насправді з Гогішвілі може бути інша ситуація.
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16.12.2021 14:14 Ответить
Давайте поиграем в конспирацию. Жду Ваших предложений по поводу "другой ситуации"
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16.12.2021 14:20 Ответить
1. Я написав - "може бути".
2. Одразу "зливаюсь" - поняття не маю, як це "обіграти". У світі розвідок, спецслужб ніколи не перебував.
3. Його роботою на розвідку можна пояснити безалаберне призначення на посаду замміністра.
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16.12.2021 14:27 Ответить
А говорите "понятия не имею как "обыграть""
Это не безалаберное назначение на должность - это вседозволенность, и если бы это ...швили сидело себе спокойно не выскакивая как чёрт из табакерки, журналисты и палец о палец не ударили б, что печально. Журналистов у нас НЕТ - есть журношлюхи. Ведь они знают кого сватают на те или иные должности в министрествах, не кулуарно его назначали, выносили на голосование в КМ и ... "ТИШИНА, и мертвые с косами стоят."

А тут вдруг проявили рвение, вожжа под хвост попала.

Знай эти делки, что вся подноготная откроется перед голосованием, его и не сватали б на эту должность.
И СБУ по другому относилось бы к выполнению своих обязанностей.
А сейчас, что "Сняли дело закрыто" ? Так что ли? Ни одна зеленая тварь не пострадала?
Зеленые, в силу скудости ума, забыли в каком веке мы живем, и найти информацию по человеку можно в открытых источниках.
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16.12.2021 14:49 Ответить
Извените, за столь долгую писульку.
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16.12.2021 14:50 Ответить
Норм. Але ... Хто у нас пам*ятає прізвища міністрів ?? Вони міняються як колода карт. Постійно. Так і Гогишвілі могли "пакетом" запихнути.
Ви ж не забувайте, що у ВР монобільшість. Була. І поки що є.
Для потреб ГРУ, СБУ могло "спростити" перевірку і дати погодження.
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16.12.2021 16:28 Ответить
Да, могли и списком, но все одно список известен и опубликован и все партии, журналисты молчат - это печально. Ведь, согласитесь, если бы хоть от одной партии прозвучала такая информация перед голосованием, то возможно не имели бы такого позора. Я практически не сомневаюсь, что в партиях "пробивались" все кандидаты - но ....

То есть, несмотря на большие достижения в формировании гражданского общества все еще много косяков. Хотя с другой стороны "Быстро только кошки рождаются", а времени курятник нам и не даст.
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16.12.2021 18:23 Ответить
времени курятник нам и не даст - нуу ... вже 8-й рік тянеться. Сьогодні Європарламент резолюцію прийняв відносно РФ, якщо знов попруться.
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16.12.2021 19:39 Ответить
Время, мы получили, сами знаете благодаря кому (не буду называть в суе). А резолюция, это всего лишь резолюция, пустые слова. Как поведет себя Европа (читайте НАТО) и США - тайна за семью печатями. Те немногие, на кого можно было бы надеять это Великобритания, Польша, Турция (с оговорками) и страны граничащие с курятником, но они тоже связаны договором с НАТО, но такой коалиции не существует в природе.
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16.12.2021 19:51 Ответить
То є так ...
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16.12.2021 21:29 Ответить
в сенсі?
гостайна - це політ змарнілої мухи зе-зе на відпочинок
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16.12.2021 14:21 Ответить
работа с торчком -перший признак и залог престижности
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16.12.2021 14:28 Ответить
Шо Шефир советует и в чем помогает преЗеденту!?
Советует поставить всем РРО, поднять тарифы и цены, брать на госслужбу уголовников или помогает носить бабло и кокс !?
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16.12.2021 14:33 Ответить
Чого придовбались до людини -волонтер він,волонтер!
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16.12.2021 14:36 Ответить
"першим помічником на громадських засадах" = "агент влияния"
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16.12.2021 14:43 Ответить
присягу державного службовця Шефір не приймав .-Признак наличия израильского гражданства.
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16.12.2021 15:00 Ответить
...ось тому зливає секретну інформацію нічого не боясь
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16.12.2021 15:02 Ответить
Высчитать из Шефира все расходы на охрану, передвижение, проживание за государственный счёт. Украина из-за таких примеров лидер по коррупции. Почему мы не в НАТО - после такого могут спрашивать только клоуны или идиоты.
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16.12.2021 15:16 Ответить
Ото сижу собі й думаю... Шо ці квартальні можуть ще утнути, шоб мене-такі вразити?! Моя фантазія в ступорі !
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16.12.2021 15:43 Ответить
Цікаво, яке у нього звання у фсб?
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16.12.2021 15:56 Ответить
Не факт. Агенти впливу теж можуть мати "поганяйло". На них впливають опосередковано.
Як і Єрмак (Козир), про якого вже дві кликухи наводили.
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16.12.2021 16:32 Ответить
Та там тих званьйов, хоч дупою їж! Он, бубо ж нагородило наркоділєра коксошвілі за щось. А за що?! Та ФСБ його знає...
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16.12.2021 16:52 Ответить
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16.12.2021 16:56 Ответить
У таких випадках я кажу: "Це проблема не (...) їх, а наша". Сорі за нескромність.
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16.12.2021 16:33 Ответить
Чистый совдэп все колхозное а значит не мое
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16.12.2021 16:31 Ответить
до совдепу не маю питань, але ж депутати - мусори
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16.12.2021 16:48 Ответить
А шофер Шефіра також працює на громадських засадах на волонтерському автомобілі?
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16.12.2021 17:44 Ответить
*лучший кадр спору нет.чайки стонут у причала,девки делают минет,на общественных началах*
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16.12.2021 17:49 Ответить
если присяги не принимал, значит - просто хороший человек. А кто сомневается - идите в ...
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16.12.2021 19:46 Ответить
Блазень роздув пригоду з нештатним радником Шефіром (ба, неавіть не ним , з його водієм) до світового рівня ,розпопівши про це на генасамблеї ООН . А при цьому ніхто не загинув. А от про дтп з участю депутата -слуги Трухіна , де постраждали 9 осіб він так і сказав : " там же ніхто не загинув " ,які мов проблеми.
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16.12.2021 20:39 Ответить
Нαχ нам такі помічники !
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16.12.2021 21:57 Ответить
 
 