Пальчевский дискредитирует телеканал "Дом" и угрожает реинтеграции оккупированных территорий, - заявление Независимого медийного совета
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Независимый медиасовет считает, что ток-шоу с Андреем Пальчевский дискредитирует государственный телеканал "Дом" и может представлять угрозу для реинтеграции оккупированных территорий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Детектор медіа".
Медиасовет считает, что Пальчевский имеет сомнительную репутацию и ярко выраженные пророссийские взгляды.
Издание напоминает, что Пальчевский окончил Военный институт иностранных языков в Москве, шесть лет служил военным переводчиком в Лаосе и получил звание майора советской армии. Он баллотировался в Государственную думу России от Партии любителей пива. Является совладельцем компании Eurolab вместе с гражданином России. В 2020 году украинские медиа обнаружили у самого Андрея Пальчевского действительный российский паспорт.
С конца 2018 года Андрей Пальчевский активно фигурирует на пророссийских каналах в Украине.
Независимый медийный совет считает, что с таким пророссийским бэкграундом следующим проектом Андрея Пальчевского не может быть шоу на канале Дом. За последние три года он работал только на манипулятивных и низкокачественных медиа, а значит, запятнает своей профессиональной репутацией государственный вещатель. Прошлое господина Пальчевского ярко контрастирует с миссией канала Дом - сопротивлением российской пропаганде. Ведь Андрей Пальчевский сам продвигал пророссийские нарративы.
"Приглашение человека, манипулирующего и публично сообщающего неправдивые факты относительно российско-украинской войны, на канал "Дом" может представлять угрозу для реинтеграции оккупированных территорий. Ведь нарративы о "близости" с Россией и возложении вины за разрешение вооруженного конфликта на Киев - это фундаментальные нарративы российской пропаганды.И вместо того, чтобы противодействовать им, канал "Дом" планирует сделать ведущим человека, который будет потенциально их распространять", - говорится в сообщении.
Независимый медиасовет требует от государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины" отказаться от сотрудничества с Андреем Пальчевским, ведь в результате такого сотрудничества может быть разрушена репутация канала "Дом", а содержание предыдущей деятельности господина Пальчевского очевидно противоречит объявленной миссии телеканала. Также нельзя допускать даже возможность распространения российской пропаганды от имени украинского государства.
Напомним, государственный телеканал "Дом" заказал Пальчевскому токшоу за 12 млн.
Пожалуйста, подождите...
Уже давно доказано , что Пальчевский кацапский разведчик .
КАКИЕ ПИТЕРЫ ТЯНУТ ЕГО В ПОЛИТИКУ ???
- в благодарность за подмену пробирки с его мочой, а оригинальная пробирка уже давно на Московии
Пальчевский всем и расскажет, что наркоман отказался писять в баночку..
Олександр Бригинець
@bryhynets
·
3 ч
Зеленський фактично рейдернув канал Рада. Зрештою, він рейдернув і саму Верховну Раду. Зрештою, він перетворює зовнішню політику в театр, де розігрується євроінтеграція, а насправді готують 'прагматичний поворот' в бік Кремля( В країні відбувається повзучий державний переворот(
Олег Гриценюк с Олегом Італієцем.
2 ч. ·
Хтось ще сумнівається, що Зеленський перетворює Україну у відстійник а-ля Білорусі?
А сумніві вже немає взагалі.
Останні події навкого каналу «Рада», куди завели пул ведучих Медведчука, фактично створення аналога московського ОРТ з усіма вихідними пропаганди. Від пропагандистів Петрова/Іванова до тих хто «заклеював рота» на каналах кума Путіна.
Тепер там будуть «заклеювати рота» вже не самі журналісти, а всім хто має іншу току зору ніж неокомпартія Зеленського. І це за наші гроші. За понад 300 мільйонів гривень в рік.
Далі ще гірше.
Державний російськомовний поопагандистський канал «ДОМ» збираються розширити на всю країну. Тобто замість нібито іномовника на окуповані території - тепер нам влаштують цей треш по всій країні.
Вчора комітет з прав людини (так, саме прав людини, до чого тут телебачення запитаєте ви?) схвалив до голосування законопроект про поширення «ДОМу» на всю країну.
Тепер русскіє фільми, рускій язик та зелені пропагандисти будуть в кожному телевізорі.
І ще сотні мільйонів знову НАШИХ грошей.
От вам і привіт в такій собі «Білорусі-2». Де є совкове «государтсвєннає тєлєвідєніє» з відбитими пропагандистами. Тепер це у нас.
І думаєте вони на цьому зупиняться?
Думаєте це останні антидержавні кроки?
Думаєте не буде нових атак на підвалини українських цінностей?
Далі цей маховик божевілля, знищення, корупції, бєспрєдєлу і повзучої здачі національних інтересів лише розповзатиметься. Бо стопів немає. Є банальне бажання захапати все що ще лишилось і пустити країну по сценацію білорусі/росії.
Єрмак з поцзедентом
Ось наша проблема