Пальчевский дискредитирует телеканал "Дом" и угрожает реинтеграции оккупированных территорий, - заявление Независимого медийного совета

Независимый медиасовет считает, что ток-шоу с Андреем Пальчевский дискредитирует государственный телеканал "Дом" и может представлять угрозу для реинтеграции оккупированных территорий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Детектор медіа".

Медиасовет считает, что Пальчевский имеет сомнительную репутацию и ярко выраженные пророссийские взгляды.

Издание напоминает, что Пальчевский окончил Военный институт иностранных языков в Москве, шесть лет служил военным переводчиком в Лаосе и получил звание майора советской армии. Он баллотировался в Государственную думу России от Партии любителей пива. Является совладельцем компании Eurolab вместе с гражданином России. В 2020 году украинские медиа обнаружили у самого Андрея Пальчевского действительный российский паспорт.

Читайте также: Трансляцию канала "Рада" вернут к предыдущему виду: программы, которых не должно быть, не будут транслироваться, - нардеп "Голоса" Железняк

С конца 2018 года Андрей Пальчевский активно фигурирует на пророссийских каналах в Украине.

Независимый медийный совет считает, что с таким пророссийским бэкграундом следующим проектом Андрея Пальчевского не может быть шоу на канале Дом. За последние три года он работал только на манипулятивных и низкокачественных медиа, а значит, запятнает своей профессиональной репутацией государственный вещатель. Прошлое господина Пальчевского ярко контрастирует с миссией канала Дом - сопротивлением российской пропаганде. Ведь Андрей Пальчевский сам продвигал пророссийские нарративы.

"Приглашение человека, манипулирующего и публично сообщающего неправдивые факты относительно российско-украинской войны, на канал "Дом" может представлять угрозу для реинтеграции оккупированных территорий. Ведь нарративы о "близости" с Россией и возложении вины за разрешение вооруженного конфликта на Киев - это фундаментальные нарративы российской пропаганды.И вместо того, чтобы противодействовать им, канал "Дом" планирует сделать ведущим человека, который будет потенциально их распространять", - говорится в сообщении.

Независимый медиасовет требует от государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины" отказаться от сотрудничества с Андреем Пальчевским, ведь в результате такого сотрудничества может быть разрушена репутация канала "Дом", а содержание предыдущей деятельности господина Пальчевского очевидно противоречит объявленной миссии телеканала. Также нельзя допускать даже возможность распространения российской пропаганды от имени украинского государства.

Напомним, государственный телеканал "Дом" заказал Пальчевскому токшоу за 12 млн.