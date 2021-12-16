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Новости Политика Украины
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Пальчевский дискредитирует телеканал "Дом" и угрожает реинтеграции оккупированных территорий, - заявление Независимого медийного совета

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Пальчевский дискредитирует телеканал

Независимый медиасовет считает, что ток-шоу с Андреем Пальчевский дискредитирует государственный телеканал "Дом" и может представлять угрозу для реинтеграции оккупированных территорий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Детектор медіа".

Медиасовет считает, что Пальчевский имеет сомнительную репутацию и ярко выраженные пророссийские взгляды.

Издание напоминает, что Пальчевский окончил Военный институт иностранных языков в Москве, шесть лет служил военным переводчиком в Лаосе и получил звание майора советской армии. Он баллотировался в Государственную думу России от Партии любителей пива. Является совладельцем компании Eurolab вместе с гражданином России. В 2020 году украинские медиа обнаружили у самого Андрея Пальчевского действительный российский паспорт.

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С конца 2018 года Андрей Пальчевский активно фигурирует на пророссийских каналах в Украине.

Независимый медийный совет считает, что с таким пророссийским бэкграундом следующим проектом Андрея Пальчевского не может быть шоу на канале Дом. За последние три года он работал только на манипулятивных и низкокачественных медиа, а значит, запятнает своей профессиональной репутацией государственный вещатель. Прошлое господина Пальчевского ярко контрастирует с миссией канала Дом - сопротивлением российской пропаганде. Ведь Андрей Пальчевский сам продвигал пророссийские нарративы.

"Приглашение человека, манипулирующего и публично сообщающего неправдивые факты относительно российско-украинской войны, на канал "Дом" может представлять угрозу для реинтеграции оккупированных территорий. Ведь нарративы о "близости" с Россией и возложении вины за разрешение вооруженного конфликта на Киев - это фундаментальные нарративы российской пропаганды.И вместо того, чтобы противодействовать им, канал "Дом" планирует сделать ведущим человека, который будет потенциально их распространять", - говорится в сообщении.

Независимый медиасовет требует от государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины" отказаться от сотрудничества с Андреем Пальчевским, ведь в результате такого сотрудничества может быть разрушена репутация канала "Дом", а содержание предыдущей деятельности господина Пальчевского очевидно противоречит объявленной миссии телеканала. Также нельзя допускать даже возможность распространения российской пропаганды от имени украинского государства.

Напомним, государственный телеканал "Дом" заказал Пальчевскому токшоу за 12 млн.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+21
Просто удивляюсь
Уже давно доказано , что Пальчевский кацапский разведчик .
КАКИЕ ПИТЕРЫ ТЯНУТ ЕГО В ПОЛИТИКУ ???
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16.12.2021 13:59
+16
Зеля тянет
- в благодарность за подмену пробирки с его мочой, а оригинальная пробирка уже давно на Московии
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16.12.2021 14:02
+15
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16.12.2021 14:24
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Просто удивляюсь
Уже давно доказано , что Пальчевский кацапский разведчик .
КАКИЕ ПИТЕРЫ ТЯНУТ ЕГО В ПОЛИТИКУ ???
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16.12.2021 13:59 Ответить
Зеля тянет
- в благодарность за подмену пробирки с его мочой, а оригинальная пробирка уже давно на Московии
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16.12.2021 14:02 Ответить
Та не було там ніякої пробірки. Сцикло засцало пісять у баночку.
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16.12.2021 14:04 Ответить
или так
Пальчевский всем и расскажет, что наркоман отказался писять в баночку..
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16.12.2021 14:06 Ответить
Воно банально не влучило у баночку
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16.12.2021 14:25 Ответить
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16.12.2021 14:24 Ответить
Кремлівські.
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16.12.2021 14:05 Ответить
Назбирали лайна в Домі.
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16.12.2021 14:00 Ответить
Получается Пальчевский хороший?
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16.12.2021 14:00 Ответить
Просто телеканал "дом" то еще гавно, по типу канала мураева "Ихний". Да и реинтегрировать домбас в Украину на правах бойовыков как хочет зенька тоже бред. Вот я и сделал вывод шо пальчевский в данной ситуации нормальный мужик
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16.12.2021 14:03 Ответить
В УТИЛЬ ЕГО.
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16.12.2021 14:02 Ответить
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16.12.2021 14:03 Ответить
що вже давно дискредитоване-вже не можливо дискредитувати...
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16.12.2021 14:04 Ответить
Згадала, як у минулому році влітку відпочивали у Карпатах, і коли по дорозі побачила біг-борд з пикою пальчевського, то ледь з крісла не впала від несподіванки. Усі Карпати та Львів були завішані цією свинособакою.
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16.12.2021 14:08 Ответить
Не тільки Прикарпаття було засрано біг-мордою цього персонажа, а ще й вся Київщина
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16.12.2021 14:17 Ответить
Ну, його ж просували у мери Київа, тому логічно, що уся Київщина була обвішана цією пикою. А от на Закарпатті таке побачити - це дійсно капєц якийсь.
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16.12.2021 14:46 Ответить
воно и понятно, шо чувак не пальцем сделан
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16.12.2021 14:23 Ответить














Олександр Бригинець


@bryhynets

·
3 ч



Зеленський фактично рейдернув канал Рада. Зрештою, він рейдернув і саму Верховну Раду. Зрештою, він перетворює зовнішню політику в театр, де розігрується євроінтеграція, а насправді готують 'прагматичний поворот' в бік Кремля( В країні відбувається повзучий державний переворот(
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16.12.2021 14:29 Ответить
К медиа подпусквть только Петю и Вову, остальные барахло. Да и вообще, вещать по всем каналам парнуху, для чего терять время, один звездешь, одно и тоже годами, а как было все, так и осталось.
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16.12.2021 14:34 Ответить
Зачем тебе Петя и Вова? Для тебя есть соловьиный помет, ********* и "бесогон"
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16.12.2021 14:49 Ответить
А для чего мне импорт, есть мои народные, один одного стоят, а как поют, 8 лет и бестолку. Побеждают везде и во всем, одному одного срока мало и другому, как делить будут победы, вопрос. А что для меня, прости, сам решу, ты просто Флорик, почему то.
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16.12.2021 15:08 Ответить
Импорт? А кто такой Путин знаешь?
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16.12.2021 15:10 Ответить
Гниды лезут из всех щелей
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16.12.2021 14:47 Ответить






Олег Гриценюк с Олегом Італієцем.

2 ч. ·



Хтось ще сумнівається, що Зеленський перетворює Україну у відстійник а-ля Білорусі?

А сумніві вже немає взагалі.

Останні події навкого каналу «Рада», куди завели пул ведучих Медведчука, фактично створення аналога московського ОРТ з усіма вихідними пропаганди. Від пропагандистів Петрова/Іванова до тих хто «заклеював рота» на каналах кума Путіна.

Тепер там будуть «заклеювати рота» вже не самі журналісти, а всім хто має іншу току зору ніж неокомпартія Зеленського. І це за наші гроші. За понад 300 мільйонів гривень в рік.

Далі ще гірше.
Державний російськомовний поопагандистський канал «ДОМ» збираються розширити на всю країну. Тобто замість нібито іномовника на окуповані території - тепер нам влаштують цей треш по всій країні.
Вчора комітет з прав людини (так, саме прав людини, до чого тут телебачення запитаєте ви?) схвалив до голосування законопроект про поширення «ДОМу» на всю країну.
Тепер русскіє фільми, рускій язик та зелені пропагандисти будуть в кожному телевізорі.
І ще сотні мільйонів знову НАШИХ грошей.

От вам і привіт в такій собі «Білорусі-2». Де є совкове «государтсвєннає тєлєвідєніє» з відбитими пропагандистами. Тепер це у нас.

І думаєте вони на цьому зупиняться?
Думаєте це останні антидержавні кроки?
Думаєте не буде нових атак на підвалини українських цінностей?

Далі цей маховик божевілля, знищення, корупції, бєспрєдєлу і повзучої здачі національних інтересів лише розповзатиметься. Бо стопів немає. Є банальне бажання захапати все що ще лишилось і пустити країну по сценацію білорусі/росії.
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16.12.2021 14:55 Ответить
Перетворил.
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16.12.2021 18:58 Ответить
Хто його поставив??
Єрмак з поцзедентом
Ось наша проблема
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16.12.2021 15:05 Ответить
А його можна ще більше дискредитувати ? Там вже стільки трешака було що Пальчевськім більше , Пальчевським менше - один х@й
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16.12.2021 15:07 Ответить
Мочой торчка можно полкитая раскумарить.
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16.12.2021 15:19 Ответить
Вот и нашли виновника по реинтеграции, все шло, как по маслу и где взялся этот Пальчевский?
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16.12.2021 15:23 Ответить
А що це - Незалежна медійна рада? Вперше чую про таку. Хто очолює, хто входить, кого саме представляють ці люди?
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16.12.2021 16:22 Ответить
Але вчора Пальчевський гарно відмастив Гордона з його Боцманшею...Він і так непоганий як ведучий,але коли він інтелігентно вмокає в лайно чергового лідєра общєствєного мнєнія - тут він неперевершений...Це при всій його багатогранній політичній орієнтаціі...
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16.12.2021 16:53 Ответить
МОлодец
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17.12.2021 11:55 Ответить
 
 