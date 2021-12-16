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Аваков (3444) МВД (9221) заработная плата (81)

Аваков призвал власти увеличить зарплаты рядовым и офицерам ведомств МВД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Аваков призвал власти увеличить зарплаты рядовым и офицерам ведомств МВД

Госбюджет-2022 необходимо незамедлительно скорректировать в части увеличения зарплат служащим ведомств, входящим в систему МВД, иначе в следующем году будет массовый кадровых отток специалистов.

Об этом экс-глава МВД Украины Арсен Аваков написал в своем Телеграмм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Нацполиция, Нацгвардия, ГСЧС, Госпогранслужба, Госмиграционная служба – пять центральных органов исполнительной власти (ЦОИВ), находящихся в координации министра внутренних дел Украины. Пять "китов", на которых держится внутренняя безопасность страны, покой граждан, борьба с преступностью и помощь в случае беды или стихийного бедствия. Если государство хочет обеспечить своим гражданам качественный сервис безопасности, оно обязано создать достойные условия для службы – предоставить технику, технологии, материальное обеспечение. И, – в первую очередь! – гарантировать людям, несущим службу, достаточные социальные гарантии, уважение и мотивацию! Нужно незамедлительно скорректировать бюджет страны в части, как минимум, поднятия заработной платы рядовым и офицерам", - сказал он.

Арсен Аваков подчеркнул, что это является задачей главы МВД, который должен представлять и защищать бюджет своего ведомства.

"Или не защищает. Или ему не позволяют защищать. И тогда, согласно новому Государственному бюджету Украины, госслужащий без погонов и в теплом кабинете будет получать в среднем на 2000 гривен больше, чем спасатель, полицейский, нацгвардеец и пограничник, который служит Украине без выходных и праздников, рискует жизнью, несет службу в зоне ООС... Это крайне тревожная тенденция. Это безусловное непонимание базовых процессов несения службы в МВД. Такая политика неминуемо приведет к массовому оттоку людей из правоохранительной системы. Причём, уйдут лучшие, те специалисты, которые без особого труда найдут себе место в частном секторе с куда лучшими зарплатами", - отметил экс-министр.

При этом он добавил: "История много раз подтверждала, что общество, которое не уважает свою армию, обречено на то, чтобы кормить чужую. В приложении к нынешней политике её можно перефразировать так: если государство не хочет содержать полицию и быть готовым к сдерживанию чрезвычайных ситуаций, правила на улице будет устанавливать криминал и стихия! Действовать нужно сегодня, господа в парламенте и в министерстве. Потери будут слишком велики!" - подытожил Арсен Аваков.

Также читайте: Власть не должна использовать протесты как повод к ущемлению свободы слова, - Аваков

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+23
Это тот Аваков, у которого некомплект в МВД был 40%?
Это тот Аваков, который импортные вертолеты покупал вместо повышения з/п?
Это тот Аваков, который интригами выдавил всех реформаторов МВД из Грузии?
Это тот Аваков у которого сынуля на рюкзаках для ВСУ барыжил?
И пр. и пр. и пр.

Озаботился зарплатой сотрудников? После увольнения? Ню, ню ...
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16.12.2021 14:20
+18
...вещевым довольствием
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16.12.2021 14:14
+16
Зуби піплу не треба заговорювати. Скажи як чебурашка гогі став твоїм замом , його титанічні труди і за що ти представив чебурашку до держнагороди.
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16.12.2021 14:17
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А ты ко такой что бы к чему закликать? Иди готовь держ падйом пириварот
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16.12.2021 14:05 Ответить
- Потому что наголодался я в молодости достаточно, будет с меня, а загробной жизни не существует. (с)
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16.12.2021 14:42 Ответить
сАбакин, абсолютно не раскрыта тема Гоги.
Не интересно.....
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16.12.2021 18:48 Ответить
може пенсію?
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16.12.2021 14:06 Ответить
...вещевым довольствием
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16.12.2021 14:14 Ответить
Зуби піплу не треба заговорювати. Скажи як чебурашка гогі став твоїм замом , його титанічні труди і за що ти представив чебурашку до держнагороди.
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16.12.2021 14:17 Ответить
Это тот Аваков, у которого некомплект в МВД был 40%?
Это тот Аваков, который импортные вертолеты покупал вместо повышения з/п?
Это тот Аваков, который интригами выдавил всех реформаторов МВД из Грузии?
Это тот Аваков у которого сынуля на рюкзаках для ВСУ барыжил?
И пр. и пр. и пр.

Озаботился зарплатой сотрудников? После увольнения? Ню, ню ...
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16.12.2021 14:20 Ответить
Вот-вот, наши же гавно-политики сильны задним умом, а когда были на посади, почему-то творили дичь, за редким исключением, а теперь с жёрдочки кукарекают о том, как надо делать
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16.12.2021 14:27 Ответить
Допишіть ще за його "младую шлюху"! До речі де там вона загубилася щось нічого не чуть про неї?
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16.12.2021 15:04 Ответить
Не успел просто... Мало было времени на посту...
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16.12.2021 15:08 Ответить
Просто уж очень хочется Авакову внимания)Да и на "опозиционные" каналы пригласят...
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16.12.2021 15:36 Ответить
Боюсь что у Рюкзакова амбиции гораздо выше, чем просто "внимание"
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16.12.2021 15:54 Ответить
иа шо же рюкзак раньше цього не сделал, когда сидел на хозяйстве?
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16.12.2021 14:26 Ответить
уймись...
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16.12.2021 14:27 Ответить
А уменьшить налог малому бизнесу , и не вводить кассы!!! И просто мозг не выносить не призвал? А села отдать селянам, а не Киевлянам? А может поговорить с АТБ пусть поделятся???
А то прям исхудали в МВД
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16.12.2021 14:28 Ответить
О...
Пішла підготовка до виборів.
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16.12.2021 14:29 Ответить
Шото забагато сабакова, тілько від нього сдихались як воно знову лізе зі всії щілин
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16.12.2021 14:29 Ответить
Так армянін же, а підліше армянина тільки кацап. Хоча мабуть можуть і позмагатися...
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16.12.2021 15:07 Ответить
После увольнения все такие правильные и умные становятся, аж страшно.
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16.12.2021 14:29 Ответить
Дожились Бойко заботится о зарплатах военных , бывший министр о зарплатах МВД !!! Чего то вы мутите - вы еще прод пайки от своего имени раздайте и можно начинать переворот!!!!
Смешно!!!!!
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16.12.2021 14:31 Ответить
На фоне мегаскандалища с припудренным по жизни Гоги-барином, а теперь ещё и дивной кампанией в составе гогиашвили, Буданцева и Стрелковского под одной крышей, Аваков решил напомнить о себе, чтобы не забывали?.. Опять рвётся на посаду на фоне абсолютных клинических идиотов?
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16.12.2021 14:33 Ответить
а вчителям?
на яких взагалі тримається майбутнє.
а майбутнє мусорів відоме - смітник
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16.12.2021 14:39 Ответить
мг....Гогі одобряє
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16.12.2021 14:47 Ответить
А рюкзаки продай.
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16.12.2021 14:54 Ответить
Порадившись зі своїм бившим замом
Гогі поцзеленьським
сАбаков вирішив
Держбюджет-2022 необхідно негайно скоригувати
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16.12.2021 14:59 Ответить
Этот с позволения сказать руководитель, только что признался в нарушениях трудового законодательства и прав людей работающих в полиции, заставляя их работать без выходных, сверхурочно, без какой-либо компенсации. Надо использовать это признание как доказательство бывшим и действующим полицейским при обращении в суд для пооучения компенсации за издевательства со стороны руководства МВС, Нац полиции и местных князьков всех уровней. А для того чтобы избежать царевания горе руководителей нужно поднять оклады и минимально снизить премии, что люди не боялись отстаивать свои права. А так премии у нас 100 - 200% и все на усмотрение руководителя. Но это же не руководители - это проходимцы.
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16.12.2021 15:15 Ответить
Мне кажется он все время пытается замолить грехи за "не людей". Из-за этого и стал министром.
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16.12.2021 15:45 Ответить
А ти хто такий? Ти і ти твій синок сидіти повинен,а ти тут вякаєш.
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16.12.2021 15:57 Ответить
Оваков не жаліє грошей на цензор - які здобутки, крім проваленої реформи, корупційних скандалів має цей відвертий представник криміналу, що його ніби консультації хтось слухав? Він своє показав, і нападами на актмвістів теж, ну і кореш боцман фесбешний, дейнега і т.д. найкращі тому підтвердження.
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16.12.2021 17:00 Ответить
Голимый пиарщик.
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16.12.2021 17:04 Ответить
авякян, а самому поделиться с мусорами не хочется?
возлагаешь на людей
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16.12.2021 17:08 Ответить
Як вони всі переймаються державними справами коли вже не при владі!!!!
Їхав би вже у свій італійський маєток щоб і його духу тут не було.
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16.12.2021 18:02 Ответить
работать надо до 60-65 и пенсия хорошая будет, а не в 40 бугаями на пенсию идти
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16.12.2021 22:47 Ответить
 
 