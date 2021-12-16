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Аваков (1961) МВС (2877) зарплата (133)

Аваков закликав владу збільшити зарплати рядовим та офіцерам відомств МВС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Аваков закликав владу збільшити зарплати рядовим та офіцерам відомств МВС

Держбюджет-2022 необхідно негайно скоригувати щодо збільшення зарплат службовцям відомств, що входять до системи МВС, інакше наступного року буде масовий кадровий відтік фахівців.

Про це ексглава МВС України Арсен Аваков написав у своєму Телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Нацполіція, Нацгвардія, ДСНС, Держприкордонслужба, Держміграційна служба – п'ять центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ), які перебувають у координації Міністра внутрішніх справ України. П'ять "китів", на яких тримається внутрішня безпека країни, спокій громадян, боротьба зі злочинністю та допомога у разі лиха чи стихійного лиха. Якщо держава хоче забезпечити своїм громадянам якісний безпековий сервіс, вона зобов'язана створити гідні умови для служби – надати техніку, технології, матеріальне забезпечення. І, насамперед! – гарантувати людям, які несуть службу, достатні соціальні гарантії, повагу та мотивацію! Потрібно негайно скоригувати бюджет країни в частині, як мінімум, підвищення заробітної плати рядовим і офіцерам", - сказав він.

Арсен Аваков підкреслив, що це є завданням глави МВС, який має представляти та захищати бюджет свого відомства.

"Або не захищає. Або йому не дозволяють захищати. І тоді, згідно з новим Державним бюджетом України, держслужбовець без погонів та в теплому кабінеті отримуватиме в середньому на 2000 гривень більше, ніж рятувальник, поліцейський, нацгвардієць та прикордонник, який служить Україні без вихідних та свят, ризикує життям, несе службу в зоні ООС… Це вкрай тривожна тенденція. Це безумовне нерозуміння базових процесів несення служби до МВС. Така політика неминуче призведе до масового відтоку людей із правоохоронної системи. Причому, підуть найкращі, ті фахівці, які без особливих зусиль знайдуть собі місце в приватному секторі з кращими зарплатами", - зазначив екс-міністр.

При цьому він додав: "Історія багато разів підтверджувала, що суспільство, яке не поважає своєї армії, приречене на те, щоб годувати чужу. У додатку до нинішньої політики її можна перефразувати так: якщо держава не хоче утримувати поліцію і бути готовою до стримування надзвичайних ситуацій, правила на вулиці встановлюватимуть кримінал та стихія! Діяти треба сьогодні, панове у парламенті та в міністерстві. Втрати будуть надто великі!" - підсумував Арсен Аваков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Влада не повинна використовувати протести як привід до утиску свободи слова, - Аваков

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+23
Это тот Аваков, у которого некомплект в МВД был 40%?
Это тот Аваков, который импортные вертолеты покупал вместо повышения з/п?
Это тот Аваков, который интригами выдавил всех реформаторов МВД из Грузии?
Это тот Аваков у которого сынуля на рюкзаках для ВСУ барыжил?
И пр. и пр. и пр.

Озаботился зарплатой сотрудников? После увольнения? Ню, ню ...
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16.12.2021 14:20
+18
...вещевым довольствием
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16.12.2021 14:14
+16
Зуби піплу не треба заговорювати. Скажи як чебурашка гогі став твоїм замом , його титанічні труди і за що ти представив чебурашку до держнагороди.
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16.12.2021 14:17
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А ты ко такой что бы к чему закликать? Иди готовь держ падйом пириварот
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16.12.2021 14:05 Відповісти
- Потому что наголодался я в молодости достаточно, будет с меня, а загробной жизни не существует. (с)
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16.12.2021 14:42 Відповісти
сАбакин, абсолютно не раскрыта тема Гоги.
Не интересно.....
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16.12.2021 18:48 Відповісти
може пенсію?
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16.12.2021 14:06 Відповісти
...вещевым довольствием
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16.12.2021 14:14 Відповісти
Зуби піплу не треба заговорювати. Скажи як чебурашка гогі став твоїм замом , його титанічні труди і за що ти представив чебурашку до держнагороди.
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16.12.2021 14:17 Відповісти
Это тот Аваков, у которого некомплект в МВД был 40%?
Это тот Аваков, который импортные вертолеты покупал вместо повышения з/п?
Это тот Аваков, который интригами выдавил всех реформаторов МВД из Грузии?
Это тот Аваков у которого сынуля на рюкзаках для ВСУ барыжил?
И пр. и пр. и пр.

Озаботился зарплатой сотрудников? После увольнения? Ню, ню ...
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16.12.2021 14:20 Відповісти
Вот-вот, наши же гавно-политики сильны задним умом, а когда были на посади, почему-то творили дичь, за редким исключением, а теперь с жёрдочки кукарекают о том, как надо делать
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16.12.2021 14:27 Відповісти
Допишіть ще за його "младую шлюху"! До речі де там вона загубилася щось нічого не чуть про неї?
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16.12.2021 15:04 Відповісти
Не успел просто... Мало было времени на посту...
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16.12.2021 15:08 Відповісти
Просто уж очень хочется Авакову внимания)Да и на "опозиционные" каналы пригласят...
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16.12.2021 15:36 Відповісти
Боюсь что у Рюкзакова амбиции гораздо выше, чем просто "внимание"
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16.12.2021 15:54 Відповісти
иа шо же рюкзак раньше цього не сделал, когда сидел на хозяйстве?
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16.12.2021 14:26 Відповісти
уймись...
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16.12.2021 14:27 Відповісти
А уменьшить налог малому бизнесу , и не вводить кассы!!! И просто мозг не выносить не призвал? А села отдать селянам, а не Киевлянам? А может поговорить с АТБ пусть поделятся???
А то прям исхудали в МВД
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16.12.2021 14:28 Відповісти
О...
Пішла підготовка до виборів.
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16.12.2021 14:29 Відповісти
Шото забагато сабакова, тілько від нього сдихались як воно знову лізе зі всії щілин
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16.12.2021 14:29 Відповісти
Так армянін же, а підліше армянина тільки кацап. Хоча мабуть можуть і позмагатися...
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16.12.2021 15:07 Відповісти
После увольнения все такие правильные и умные становятся, аж страшно.
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16.12.2021 14:29 Відповісти
Дожились Бойко заботится о зарплатах военных , бывший министр о зарплатах МВД !!! Чего то вы мутите - вы еще прод пайки от своего имени раздайте и можно начинать переворот!!!!
Смешно!!!!!
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16.12.2021 14:31 Відповісти
На фоне мегаскандалища с припудренным по жизни Гоги-барином, а теперь ещё и дивной кампанией в составе гогиашвили, Буданцева и Стрелковского под одной крышей, Аваков решил напомнить о себе, чтобы не забывали?.. Опять рвётся на посаду на фоне абсолютных клинических идиотов?
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16.12.2021 14:33 Відповісти
а вчителям?
на яких взагалі тримається майбутнє.
а майбутнє мусорів відоме - смітник
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16.12.2021 14:39 Відповісти
мг....Гогі одобряє
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16.12.2021 14:47 Відповісти
А рюкзаки продай.
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16.12.2021 14:54 Відповісти
Порадившись зі своїм бившим замом
Гогі поцзеленьським
сАбаков вирішив
Держбюджет-2022 необхідно негайно скоригувати
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16.12.2021 14:59 Відповісти
Этот с позволения сказать руководитель, только что признался в нарушениях трудового законодательства и прав людей работающих в полиции, заставляя их работать без выходных, сверхурочно, без какой-либо компенсации. Надо использовать это признание как доказательство бывшим и действующим полицейским при обращении в суд для пооучения компенсации за издевательства со стороны руководства МВС, Нац полиции и местных князьков всех уровней. А для того чтобы избежать царевания горе руководителей нужно поднять оклады и минимально снизить премии, что люди не боялись отстаивать свои права. А так премии у нас 100 - 200% и все на усмотрение руководителя. Но это же не руководители - это проходимцы.
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16.12.2021 15:15 Відповісти
Мне кажется он все время пытается замолить грехи за "не людей". Из-за этого и стал министром.
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16.12.2021 15:45 Відповісти
А ти хто такий? Ти і ти твій синок сидіти повинен,а ти тут вякаєш.
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16.12.2021 15:57 Відповісти
Оваков не жаліє грошей на цензор - які здобутки, крім проваленої реформи, корупційних скандалів має цей відвертий представник криміналу, що його ніби консультації хтось слухав? Він своє показав, і нападами на актмвістів теж, ну і кореш боцман фесбешний, дейнега і т.д. найкращі тому підтвердження.
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16.12.2021 17:00 Відповісти
Голимый пиарщик.
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16.12.2021 17:04 Відповісти
авякян, а самому поделиться с мусорами не хочется?
возлагаешь на людей
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16.12.2021 17:08 Відповісти
Як вони всі переймаються державними справами коли вже не при владі!!!!
Їхав би вже у свій італійський маєток щоб і його духу тут не було.
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16.12.2021 18:02 Відповісти
работать надо до 60-65 и пенсия хорошая будет, а не в 40 бугаями на пенсию идти
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16.12.2021 22:47 Відповісти
 
 