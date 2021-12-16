Аваков закликав владу збільшити зарплати рядовим та офіцерам відомств МВС

Держбюджет-2022 необхідно негайно скоригувати щодо збільшення зарплат службовцям відомств, що входять до системи МВС, інакше наступного року буде масовий кадровий відтік фахівців.

Про це ексглава МВС України Арсен Аваков написав у своєму Телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Нацполіція, Нацгвардія, ДСНС, Держприкордонслужба, Держміграційна служба – п'ять центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ), які перебувають у координації Міністра внутрішніх справ України. П'ять "китів", на яких тримається внутрішня безпека країни, спокій громадян, боротьба зі злочинністю та допомога у разі лиха чи стихійного лиха. Якщо держава хоче забезпечити своїм громадянам якісний безпековий сервіс, вона зобов'язана створити гідні умови для служби – надати техніку, технології, матеріальне забезпечення. І, насамперед! – гарантувати людям, які несуть службу, достатні соціальні гарантії, повагу та мотивацію! Потрібно негайно скоригувати бюджет країни в частині, як мінімум, підвищення заробітної плати рядовим і офіцерам", - сказав він.

Арсен Аваков підкреслив, що це є завданням глави МВС, який має представляти та захищати бюджет свого відомства.

"Або не захищає. Або йому не дозволяють захищати. І тоді, згідно з новим Державним бюджетом України, держслужбовець без погонів та в теплому кабінеті отримуватиме в середньому на 2000 гривень більше, ніж рятувальник, поліцейський, нацгвардієць та прикордонник, який служить Україні без вихідних та свят, ризикує життям, несе службу в зоні ООС… Це вкрай тривожна тенденція. Це безумовне нерозуміння базових процесів несення служби до МВС. Така політика неминуче призведе до масового відтоку людей із правоохоронної системи. Причому, підуть найкращі, ті фахівці, які без особливих зусиль знайдуть собі місце в приватному секторі з кращими зарплатами", - зазначив екс-міністр.

При цьому він додав: "Історія багато разів підтверджувала, що суспільство, яке не поважає своєї армії, приречене на те, щоб годувати чужу. У додатку до нинішньої політики її можна перефразувати так: якщо держава не хоче утримувати поліцію і бути готовою до стримування надзвичайних ситуацій, правила на вулиці встановлюватимуть кримінал та стихія! Діяти треба сьогодні, панове у парламенті та в міністерстві. Втрати будуть надто великі!" - підсумував Арсен Аваков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Влада не повинна використовувати протести як привід до утиску свободи слова, - Аваков