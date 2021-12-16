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Новости За рубежом
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Германия (6015) Меркель (2121) Шольц Олаф (546)

"Предательство" Меркель в отношении Украины создает проблемы Шольцу, - Welt

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Разоблачение о "предательстве" предыдущего правительства ФРГ из-за блокирования ею в НАТО поставок партий вооружений теперь создает проблему для нового правительства под руководством канцлера Олафа Шольца.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом пишет издание Welt.

Отказ Германии предоставить Украине средства самообороны против России уже давно является проблемой конфликта между Киевом и Берлином. После нападения России на Украину в 2014 году Германия даже отказалась предоставить Украине защитные жилеты и шлемы, которые просили украинцы для защиты своих солдат, а также годами отказывала в предоставлении машин скорой помощи для эвакуации раненых или срочно необходимого медицинского оборудования, напоминает издание.

"Германия и по сегодняшний день не хочет предоставлять никакого оборонительного оружия Киеву, что помогло бы стране бороться с новой российской атакой. Однако то, что стало известно о вето Берлина, "поднимает немецкое отношение к отказу на абсолютно новый уровень – и вызывает сомнения по поводу того, на чьей стороне стоит Берлин в украинском вопросе", - пишет автор.

Отмечается, что Украина пыталась получить два вида вооружения через Агентство закупок НАТО (NSPA), выбрав этот маршрут, поскольку NSPA позволял получить более низкие цены, чем Украина получила бы в двустороннем порядке. И именно в момент, когда Киев уже оплатил заказ (90 высокоточных винтовок Barrett M82 из США и 20 противодронов EDM4S-UA из Литвы) Германия "ударила Украине ножом в спину". Тогда украинцы были удивлены и шокированы. Они пытались решить проблему на рабочем уровне с немцами, но безуспешно.

"Шокирующая новость о вето Германии на поставки оружия Агентством НАТО по поддержке и закупкам стала огромным шоком для украинского общества. Потому что речь шла о сугубо символическом количестве орудий, крайне необходимых для национальной обороны", - сказал посол Украины в Берлине Андрей Мельник.

Сложившаяся ситуация становится проблемой для правительства Шольца и угрожает полностью подорвать доверие к Берлину в Украине, и это в то время, когда Россия готовит очередную войну. "Именно перед лицом этой острой российской угрозы Украину оставляют в беде", – заявил посол.

Также читайте: Зеленский о желании Германии "открыть окно" к диалогу с Путиным: Там достаточно холодно

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+47
ну не думаю що шоком....ще з 2014 (якщо не помиляюсь) п. Меркель вже отримала своє законне прізвисько фрау Рібентроп...вже тоді все було "ясно" з нею
й не стане шоком й дивиною якщо через "пів року" вона "вспливе" в наглядовій раді газпромівських структур....
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16.12.2021 14:55
+34
Эта фрау точно на пенсию готовилась красиво уйти...
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16.12.2021 14:55
+24
Тоді нах Німеччину з Норманді і Мінського процесу. Вони союзники Уйла.
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16.12.2021 15:10
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Эта фрау точно на пенсию готовилась красиво уйти...
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16.12.2021 14:55 Ответить
Єдина надія на зелених у уряді, тому що дві інші фракції каоліції ще більш проросійські за фрау Шмеркель.
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16.12.2021 15:03 Ответить
Тоді нах Німеччину з Норманді і Мінського процесу. Вони союзники Уйла.
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16.12.2021 15:10 Ответить
_Также как и Францыя. Думаешь путлер позвал бы в нормандию тех, кто будет там действовать против него же, что ли?!
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16.12.2021 15:17 Ответить
100%
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16.12.2021 15:28 Ответить
И тем не менее Порох сумел заставить их работать со стороны Украины или как минимум не мешать. Все больше восхищаюсь.
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16.12.2021 18:37 Ответить
Германия с 1918 голда ЗЛАЯ НА УКРАИНУ... за то что ее выгнали с треском в 1921 году не дав столетиями пользоватсья землей Украины... мстительные боши а Меркель кто то ее тут часто называли чуть ли не Адвокатом Украины... и вышла простая радистка Кэт...
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16.12.2021 15:20 Ответить
У тебе 2 з історії було??? Німці самі пішли і не в 1921, а в листопаді 1918 - після капітуляції у Першій світовій! Хто їх вигнав? Петлюра з армією всього в кілька тисяч штиків?
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16.12.2021 15:33 Ответить
14 листопада 1918 р. Юда Павло Скоропадських видав злочинний указ про федерацію України вже як колонії в складі майбутньої не більшовицької личакової Росії. У відповідь на таку зраду піднявся весь багатомільйонний український народ і українські патріоти почали масштабне всеукраїнське повстання проти зрадника гетьмана. Для керівництва повсталих була створена Директорія, до складу якої увійшли - голова Володимир Винниченко, Симон Петлюра, Федір Швець, Андрій Макаренко та інші українські - патріоти. Почався масштабний наступ на Київ. 18 листопада в бою під Мотовилкою Українська повстанська армія вщент розгромила гетьманські й добірні німецькі частини. Німці боягузливо здалися повсталим українцям в обмін на безперешкодний пропуск на свою батьківщину і оголосили про свій негайний нейтралітет.
14 грудня Юда гетьман цей німецький і кацапський продажний холуй публічно відрікся від влади i втiк з німцями. І владу прийняла Українська Директорія.
19 грудня українські війська армії Директорії урочисто увійшли до Києва. Було відновлено рідну українську демократичну державу УНР.
А з ворожого кремля відразу пролунало жахливе звіряче виття кривавих кацапів бандитів - більшовиків які почали підготовку кривавої окупаційної війни проти Української держави і Українського народу.
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16.12.2021 19:04 Ответить
Під Мотовилівкою НЕ БУЛО німців, там воювали війська Петлюри та Скоропадського! Це я вам кажу, як людина з червоним дипломом істфаку!

До складу гетьманського загону під начальством генерал-майора Святополка-Мірського, що був виставлений проти січовиків, входили:

1-а Офіцерська дружина Святополка-Мірського (600 багнетів)
1-й дивізіон Лубенського Сердюцького кінно-козацького полку (200 шабель)
4-й Сердюцький піший полк (700 багнетів)
Бронепоїзд

А німці почали відходити ДО бою під Мотовилівкою, бо 11 листопада 1918 закінчилася Перша світова і однією з вимог Антанти (британців, французів та американців) було виведення військ зі Східного фронту. Ферштейн?
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16.12.2021 20:01 Ответить
сагайдачний, ти дебіл. Соціалістична курва.
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16.12.2021 21:24 Ответить
Редіска Кет. Так точніше.
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16.12.2021 16:03 Ответить
ну не думаю що шоком....ще з 2014 (якщо не помиляюсь) п. Меркель вже отримала своє законне прізвисько фрау Рібентроп...вже тоді все було "ясно" з нею
й не стане шоком й дивиною якщо через "пів року" вона "вспливе" в наглядовій раді газпромівських структур....
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16.12.2021 14:55 Ответить
не пам'ятаю ім'я одного німецького журналіста, наче з ДВ який називав її фрау-штазі
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16.12.2021 15:04 Ответить
Цікаво , Меркель уже зареєструвалась на запарєбріковой біржі труда?
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16.12.2021 14:57 Ответить
нет ,она зарезервировала место в мавзолее .... в обнимку с чЛениным хочет отдыхать
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16.12.2021 15:10 Ответить
Её вместе с ****** в один саркофаг там положат.
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16.12.2021 15:30 Ответить
Вже не раз пробігала інфі, що вона один з інвесторів ПП. Тому пляше під дудку х-ла, заробляючи собі пенсію )
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16.12.2021 15:29 Ответить
Что тут понимать Адольфовна сидит на зарплате у Х#йла и ее нужно отрабатывать...
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16.12.2021 15:01 Ответить
фрау М з товаріщєм Х мабуть давно **, бо навіть жінка Люда кинула *****
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16.12.2021 15:02 Ответить
Меркель не по мужикам, як і той хто зараз займає місце президента Росії не по жінкам.
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16.12.2021 15:23 Ответить
бідна Люда, народила від підара
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16.12.2021 15:29 Ответить
і ця курва лише тиждень як не канцлер. Я думаю ще багато чого спливе і по Україні і по Сирії, і по Грузії.
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16.12.2021 15:02 Ответить
Гнидство вилізатиме на очі
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16.12.2021 15:20 Ответить
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16.12.2021 15:05 Ответить
***** променяло на Люду, та шотам люду... ***** даже гимнастку променял.
ГЕОПОЛИТИКА!!!
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16.12.2021 15:13 Ответить
Добре ім'я заробляється роками,а втрачається за секунди.Меркель,ти обісралась так, що від цього лайна тобі не відмитись вже ніколи...
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16.12.2021 15:05 Ответить
Хвойда обгадилася,,шуткуєте. Воно,обісране,все житття,було. А шваби нація неповноцінних, в,цьому,витоки,їх щурячої поведінки сторяччями
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16.12.2021 15:19 Ответить
Не думаю що Шольц щось кардинально інше. Канцлери нічого не вирішують, вирішує нафтогазова голка , наскілько глибоко вона загнана в жопу німецьким бюргерам - а самі вони нічого не вирішують, кайф повинен йти і не обриватись і хай весь світ накриється х..ями
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16.12.2021 15:06 Ответить
Шольц когда то усиленно выступал против НАТО ( Википедия) , он из левых , а не правых. Потому с ним тоже будут проблемы

Формат переговоров надо менять - без Франции и Германии , запачкавшихся общением с кровавым диктатором хутиным
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16.12.2021 16:17 Ответить
Назва статті <<"Зрада" Меркель...>. Треба прибрати лапки, бо підлянка тут очевидна.
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16.12.2021 15:07 Ответить
Она была комсомольским вожаком в ГДР, чего Вы от неё все ждёте ?
Я ещё удивляюсь, как Порох выбил из неё безвиз . . . И то, может она потому на безвиз согласилась, что при этом себе подумала "ок, нам квалифицированные рабочие, да и неквалифицированные тоже и так нужны, плюс подорвём мобилизационный потенциал Украины - чем больше побежит сюда, тем меньше останется сопротивляться русским".
Так что правильность прозвища "фрау Штази" не мешало бы проверить . . . Может в КГБ на неё папочка просто была и в этом весь секрет.

И вообще, кто сказал, что немцам не выгодно чтобы ЕС и россия на двоих порвали себе Украину ? Конкурента уничтожат, часть территории (рынок) подтянут, рабсила кто на запад, кто на восток разбежится . . . Так что кто его знает, когда через 100 лет откроют архивы, не окажется ли, что у них по поводу нас междусобойчик был. Может разводят в режиме "хороший и злой полицейский" . . .

Надо жить своим умом. И ядрёну бомбу украсть где-то. Иначе сложно будет.
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16.12.2021 15:07 Ответить
старая урдка
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16.12.2021 15:09 Ответить
Тільки двосторонні військові союзи зі США, Канадою, Великою Британією, Польщею та країнами Балтії.
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16.12.2021 15:09 Ответить
Ничто не мешало нам купить это напрямую я так понял из статьи, а не через НАТО. Меркель не захотела подставлять НАТО и ее вполне можно понять, потому что деньги на различные проекты не военные немцы всегда давали.
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16.12.2021 15:11 Ответить
Меркель и подставила НАТО своим решением.
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16.12.2021 15:26 Ответить
Щоб розуміти логіку Німечини чи Європи в цілому треба розуміти логіку, мотивацію і сенс існування наркомана. Щоб він вам не говорив, щоб не обіцяв і в чому б не клявся - все в кінцевому результаті буде зводитись до отримання дози, заради якої він піде на все. І Все. Якісь дискусії в цьому питанні недоречні
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16.12.2021 15:12 Ответить
так у ***** ж вже по віку не стоїть, яка там доза...
доза сечі, хіба що
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16.12.2021 15:20 Ответить
а йому і не треба щоб стояв - в нього труба. І він на ній крутить всю Європу в різні сторони, як захоче. Європі не потрібен оригінальний орган, їй трубу давай
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16.12.2021 15:24 Ответить
та шось ти мелеш дурню
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16.12.2021 15:34 Ответить
Ніякого формату за участю німецьких хвойд й жаб'ятників!!! Перемовини можливі,лише за участі британців й американців!!! Досить лайна!
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16.12.2021 15:14 Ответить
_Бабайден - такая же точно гнида. Проявил себя достаточно ещё при "миротворце", не говоря уж про время в первом кресле.
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16.12.2021 15:22 Ответить
Тільки підписанти Будапештського меморандуму. Все інше уйня.
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16.12.2021 16:06 Ответить
"...і викликає сумніви щодо того, на чиєму боці стоїть Берлін в українському питанні", - пише автор."
_Какие ещё, к чертям собачьим, сомнения! Всё ясно как божий день. "Сомнения" могут быть лишь у тех, кто зажмуривается и отворачивается - чтобы не видеть и не признавать.
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16.12.2021 15:14 Ответить
Шольц повинен зараз після фрау лайно прибирати.
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16.12.2021 15:17 Ответить
Будущий президент Северного потока-2
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16.12.2021 15:18 Ответить
Меркель родом из просоветской ГДР, где почти на каждого жителя у восточно-германской "штази" (аналог КГБ) был компромат. Видать на "комсомолку" Меркель такой компромат в кремле тоже есть, иначе чем еще объяснить такое раболепствование Ангелики все эти годы перед ботоксной "гебнявой" плешивой молью из Мацквабада? Откуда такое рвение у Меркель в отстаивании строительства СП2? Ведь всем политикам было понятно - пуск СП2 равнозначен началу открытой агрессии кремлевского ху@ла против Украины...
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16.12.2021 15:20 Ответить
Пуск сп2,це запрошення кацапів до окупації України,й Європи!!!
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16.12.2021 15:25 Ответить
Що потрібно знати Шольц - пташенятко меркелихи, своїм молочком годувала та пестила...
Фріци бл..дь де мій Barrett M82?
СС уки.... чим воювати? А його ще пристріляти треба.
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16.12.2021 15:21 Ответить
если бы на выборах победила партия мАкрели,то сидела бы Welt молча.
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16.12.2021 15:21 Ответить
Проплаченные с ног до головы Газпромом учат других борьбе с коррупцией, правда смешно?😂
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16.12.2021 15:29 Ответить
Абсолютно антисмешно!
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16.12.2021 15:30 Ответить
Да уж Меркель, очень некрасиво получилось, тем более на фоне того, сколько оружия и снаряжения Германия за СВОЙ СЧЁТ отправила курдам. А тут даже медоборудование зажали. Стыдоба и кстати лишний раз нам показывает "союзничков" по НАТО и ЕС во всей своей красе. Поэтому надежда только на себя и двухсторонние контракты, наших штирлицев и контрабандеров... Ой, я что это вслух?
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16.12.2021 15:29 Ответить
Решения по сертификации газопровода «Северный поток-2» в первой половине 2022 года не ожидается. Об этом заявило Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA), передает Bloomberg. Не всех немцев еще пуйло купило.
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16.12.2021 15:31 Ответить
Во су................., Петюню кинули, теперь Вовочку, а они на нее смотрели, как на Божью матерь. Теперь можно поносить ее, она не канцлер, как всегда, вали на попередника.
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16.12.2021 15:32 Ответить
Знову зрада , нема слів купіть через Туреччину , вкладіть гроші у відчізняних зброярів , купіть окремо стволи і зберіть в Україні . на що мусіювати тему Німеччини, Франції , США , Британії в них своє населення якому до наших проблем нема діла в них своїх вистачає . Забудьте про них вірішуйте в межах тих можливостей які є.
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16.12.2021 15:35 Ответить
Ви частково праві,але коли починалась друга світова, інші теж так думали що це їх не стосується.
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16.12.2021 18:09 Ответить
Фрау наверно уже в совете директоров газпрома...
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16.12.2021 15:43 Ответить
А за что ей бубачка орден дал?
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16.12.2021 15:45 Ответить
Я цю фрау постійно називав курвою і полковником КГБ ще за роки до початку війни. Це було на сайті Кореспондент де я знаходився до Цензору.
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16.12.2021 15:48 Ответить
Після нападу Росії на Україну в 2014 році Німеччина навіть відмовилася надати Україні захисні жилети та шоломи, які просили українці для захисту своїх солдатів, а також роками відмовляла в наданні машин швидкої допомоги для евакуації поранених або терміново необхідного медичного обладнання, нагадує видання. Джерело: https://censor.net/ua/n3305619

Дед Меркель ( онемечивавшийся поляк) воевал против украинцев ( Википедия) . Чему удивляться в поведении Меркель ?
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16.12.2021 16:10 Ответить
Московия ещё передаст нам
Кенигсберг, в обмен на украинские земли.
.Sieg Hei
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16.12.2021 16:12 Ответить
Что 100 лет назад фрицы, что сейчас фрицы. Им насрать на чужие проблемы, не даром их на дух не выношу с их языком вообще.
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16.12.2021 16:18 Ответить
Фріци завжди були друзями з кацапнею. Їм вірити не можна.

https://m.youtube.com/watch?v=iWp18OIet3o
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16.12.2021 16:25 Ответить
Раньше фашистская Германия объединялась с И талией, теперь с раисей.
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16.12.2021 17:01 Ответить
Странно, евреям немцы до сих пор платят за так называемый "холокост", а Украине, территория которой была оккупирована от 2 до 3 лет и на которой в результате оккупации погибло несколько миллионов украинцев, не платят нийухя.
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16.12.2021 17:11 Ответить
в основном погибшие украинцы на совести советской власти .
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16.12.2021 19:00 Ответить
Західним політикам ми привикли довіряти. Пані Меркель виявилась звичайною брехливою ******. І для Німеччини нічого толкового не зробила (результат випливе пізніше) , і Україну здала рашистам по повній.
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16.12.2021 17:28 Ответить
"Західним політикам ми привикли довіряти."
_Доверять? Политикам? Тем кто готов на любую подлость чтобы обрести власть над другими людьми?! Да вы безумец...
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16.12.2021 18:34 Ответить
ПРАСТИТУТКА
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16.12.2021 17:31 Ответить
Фрицы, двигаются, шо где нибудь так году 2026 , будет референдум о независимости ГДР , со стеной и т.д.. Ну а тому времени *****, уже поглотит Польшу и Украину
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16.12.2021 18:11 Ответить
Cтара ,облізла німецька вівчарка ,повелася на ботоксного підора ,котрий стоячи їй лише до рудого лобка діставав .Але Шмааркель і такому ***** була рада .
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16.12.2021 18:28 Ответить
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16.12.2021 18:43 Ответить
какая же мерзкая тварина .
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16.12.2021 18:50 Ответить
Треба за підтримки країн антигітлерівської коалії - США та Британії подати на фріців в суд на виплату компенсацій за знищені міста і заводи, за мільйони вбитих, та вивезених у рабство на німецькі заводи
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16.12.2021 19:02 Ответить
Германия изменит свою политику только после запуска Украиной урановых центрифуг. Ничто менее серьёзное не заставит её слезть с газовой иглы. Членство в НАТО тоже очень быстро обменяли бы на центрифуги.
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16.12.2021 19:51 Ответить
Це все тому, що Німеччину загнобили фашизмом і не сказали правди про 2-гу світову. Що в першу чергу це була війна не за життєвий простір на сході, а за право існування європейських народів взагалі, не будучи дегенератизованими, пограбованими і розчиненими у афроазійській массі. Це в першу чергу була війна з Ротшильдами. Германосаксони звільняли англосаксонів з-під влади Ротшильдів.
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16.12.2021 20:41 Ответить
Але англосаксони зробили правильний вибір і обрали загальнолюдські цінності іудоглобалізації.
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16.12.2021 20:47 Ответить
Ну а вы как хотели? Сменяемость власти и разделение ветвей власти потихонечку сдыхают в Германии. Отсюда идеологическая близость к рф.
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16.12.2021 21:22 Ответить
 
 