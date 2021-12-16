"Предательство" Меркель в отношении Украины создает проблемы Шольцу, - Welt
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Разоблачение о "предательстве" предыдущего правительства ФРГ из-за блокирования ею в НАТО поставок партий вооружений теперь создает проблему для нового правительства под руководством канцлера Олафа Шольца.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом пишет издание Welt.
Отказ Германии предоставить Украине средства самообороны против России уже давно является проблемой конфликта между Киевом и Берлином. После нападения России на Украину в 2014 году Германия даже отказалась предоставить Украине защитные жилеты и шлемы, которые просили украинцы для защиты своих солдат, а также годами отказывала в предоставлении машин скорой помощи для эвакуации раненых или срочно необходимого медицинского оборудования, напоминает издание.
"Германия и по сегодняшний день не хочет предоставлять никакого оборонительного оружия Киеву, что помогло бы стране бороться с новой российской атакой. Однако то, что стало известно о вето Берлина, "поднимает немецкое отношение к отказу на абсолютно новый уровень – и вызывает сомнения по поводу того, на чьей стороне стоит Берлин в украинском вопросе", - пишет автор.
Отмечается, что Украина пыталась получить два вида вооружения через Агентство закупок НАТО (NSPA), выбрав этот маршрут, поскольку NSPA позволял получить более низкие цены, чем Украина получила бы в двустороннем порядке. И именно в момент, когда Киев уже оплатил заказ (90 высокоточных винтовок Barrett M82 из США и 20 противодронов EDM4S-UA из Литвы) Германия "ударила Украине ножом в спину". Тогда украинцы были удивлены и шокированы. Они пытались решить проблему на рабочем уровне с немцами, но безуспешно.
"Шокирующая новость о вето Германии на поставки оружия Агентством НАТО по поддержке и закупкам стала огромным шоком для украинского общества. Потому что речь шла о сугубо символическом количестве орудий, крайне необходимых для национальной обороны", - сказал посол Украины в Берлине Андрей Мельник.
Сложившаяся ситуация становится проблемой для правительства Шольца и угрожает полностью подорвать доверие к Берлину в Украине, и это в то время, когда Россия готовит очередную войну. "Именно перед лицом этой острой российской угрозы Украину оставляют в беде", – заявил посол.
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14 грудня Юда гетьман цей німецький і кацапський продажний холуй публічно відрікся від влади i втiк з німцями. І владу прийняла Українська Директорія.
19 грудня українські війська армії Директорії урочисто увійшли до Києва. Було відновлено рідну українську демократичну державу УНР.
А з ворожого кремля відразу пролунало жахливе звіряче виття кривавих кацапів бандитів - більшовиків які почали підготовку кривавої окупаційної війни проти Української держави і Українського народу.
До складу гетьманського загону під начальством генерал-майора Святополка-Мірського, що був виставлений проти січовиків, входили:
1-а Офіцерська дружина Святополка-Мірського (600 багнетів)
1-й дивізіон Лубенського Сердюцького кінно-козацького полку (200 шабель)
4-й Сердюцький піший полк (700 багнетів)
Бронепоїзд
А німці почали відходити ДО бою під Мотовилівкою, бо 11 листопада 1918 закінчилася Перша світова і однією з вимог Антанти (британців, французів та американців) було виведення військ зі Східного фронту. Ферштейн?
й не стане шоком й дивиною якщо через "пів року" вона "вспливе" в наглядовій раді газпромівських структур....
ГЕОПОЛИТИКА!!!
Формат переговоров надо менять - без Франции и Германии , запачкавшихся общением с кровавым диктатором хутиным
Я ещё удивляюсь, как Порох выбил из неё безвиз . . . И то, может она потому на безвиз согласилась, что при этом себе подумала "ок, нам квалифицированные рабочие, да и неквалифицированные тоже и так нужны, плюс подорвём мобилизационный потенциал Украины - чем больше побежит сюда, тем меньше останется сопротивляться русским".
Так что правильность прозвища "фрау Штази" не мешало бы проверить . . . Может в КГБ на неё папочка просто была и в этом весь секрет.
И вообще, кто сказал, что немцам не выгодно чтобы ЕС и россия на двоих порвали себе Украину ? Конкурента уничтожат, часть территории (рынок) подтянут, рабсила кто на запад, кто на восток разбежится . . . Так что кто его знает, когда через 100 лет откроют архивы, не окажется ли, что у них по поводу нас междусобойчик был. Может разводят в режиме "хороший и злой полицейский" . . .
Надо жить своим умом. И ядрёну бомбу украсть где-то. Иначе сложно будет.
доза сечі, хіба що
_Какие ещё, к чертям собачьим, сомнения! Всё ясно как божий день. "Сомнения" могут быть лишь у тех, кто зажмуривается и отворачивается - чтобы не видеть и не признавать.
Фріци бл..дь де мій Barrett M82?
СС уки.... чим воювати? А його ще пристріляти треба.
Дед Меркель ( онемечивавшийся поляк) воевал против украинцев ( Википедия) . Чему удивляться в поведении Меркель ?
Кенигсберг, в обмен на украинские земли.
.Sieg Hei
https://m.youtube.com/watch?v=iWp18OIet3o
_Доверять? Политикам? Тем кто готов на любую подлость чтобы обрести власть над другими людьми?! Да вы безумец...