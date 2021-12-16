"Зрада" Меркель щодо України створює проблеми Шольцу, - Welt
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Викриття про "зраду" попереднього уряду ФРН через блокування нею в НАТО постачання партій озброєнь тепер створює проблему для нового уряду під керівництвом канцлера Олафа Шольца.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це пише видання Welt.
Відмова Німеччини надати Україні засоби самооборони проти Росії вже давно є проблемою конфлікту між Києвом і Берліном. Після нападу Росії на Україну в 2014 році Німеччина навіть відмовилася надати Україні захисні жилети та шоломи, які просили українці для захисту своїх солдатів, а також роками відмовляла в наданні машин швидкої допомоги для евакуації поранених або терміново необхідного медичного обладнання, нагадує видання.
"Німеччина й до сьогодні не хоче надавати жодної оборонної зброї Києву, що допомогло б країні боротися з новою російською атакою. Однак те, що стало відомим про вето Берліна, "піднімає німецьке ставлення до відмови на абсолютно новий рівень – і викликає сумніви щодо того, на чиєму боці стоїть Берлін в українському питанні", - пише автор.
Зазначається, що Україна намагалася отримати два види озброєння через Агентство закупівель НАТО (NSPA), обравши цей маршрут, оскільки NSPA дозволяв отримати нижчі ціни, ніж Україна отримала б у двосторонньому порядку. Та саме в момент, коли Київ уже оплатив замовлення (90 високоточних гвинтівок Barrett M82 із США та 20 протидронів EDM4S-UA з Литви) Німеччина "вдарила Україні ножем в спину". Тоді українці були здивовані та шоковані. Вони намагалися розв'язувати проблему на робочому рівні з німцями, але безрезультатно.
"Шокуюча новина про вето Німеччини на поставки зброї Агентством НАТО з підтримки та закупівель стала величезним шоком для українського суспільства. Бо йшлося про суто символічну кількість гармат, які вкрай необхідні для національної оборони", - сказав посол України в Берліні Андрій Мельник.
Ситуація, що склалася, стає проблемою для уряду Шольца і погрожує цілком підірвати довіру до Берліна в Україні, і це в той час, коли Росія готує чергову війну. "Саме перед обличчям цієї гострої російської загрози Україну залишають у біді", – заявив посол.
Будь ласка, зачекайте...
14 грудня Юда гетьман цей німецький і кацапський продажний холуй публічно відрікся від влади i втiк з німцями. І владу прийняла Українська Директорія.
19 грудня українські війська армії Директорії урочисто увійшли до Києва. Було відновлено рідну українську демократичну державу УНР.
А з ворожого кремля відразу пролунало жахливе звіряче виття кривавих кацапів бандитів - більшовиків які почали підготовку кривавої окупаційної війни проти Української держави і Українського народу.
До складу гетьманського загону під начальством генерал-майора Святополка-Мірського, що був виставлений проти січовиків, входили:
1-а Офіцерська дружина Святополка-Мірського (600 багнетів)
1-й дивізіон Лубенського Сердюцького кінно-козацького полку (200 шабель)
4-й Сердюцький піший полк (700 багнетів)
Бронепоїзд
А німці почали відходити ДО бою під Мотовилівкою, бо 11 листопада 1918 закінчилася Перша світова і однією з вимог Антанти (британців, французів та американців) було виведення військ зі Східного фронту. Ферштейн?
й не стане шоком й дивиною якщо через "пів року" вона "вспливе" в наглядовій раді газпромівських структур....
ГЕОПОЛИТИКА!!!
Формат переговоров надо менять - без Франции и Германии , запачкавшихся общением с кровавым диктатором хутиным
Я ещё удивляюсь, как Порох выбил из неё безвиз . . . И то, может она потому на безвиз согласилась, что при этом себе подумала "ок, нам квалифицированные рабочие, да и неквалифицированные тоже и так нужны, плюс подорвём мобилизационный потенциал Украины - чем больше побежит сюда, тем меньше останется сопротивляться русским".
Так что правильность прозвища "фрау Штази" не мешало бы проверить . . . Может в КГБ на неё папочка просто была и в этом весь секрет.
И вообще, кто сказал, что немцам не выгодно чтобы ЕС и россия на двоих порвали себе Украину ? Конкурента уничтожат, часть территории (рынок) подтянут, рабсила кто на запад, кто на восток разбежится . . . Так что кто его знает, когда через 100 лет откроют архивы, не окажется ли, что у них по поводу нас междусобойчик был. Может разводят в режиме "хороший и злой полицейский" . . .
Надо жить своим умом. И ядрёну бомбу украсть где-то. Иначе сложно будет.
доза сечі, хіба що
_Какие ещё, к чертям собачьим, сомнения! Всё ясно как божий день. "Сомнения" могут быть лишь у тех, кто зажмуривается и отворачивается - чтобы не видеть и не признавать.
Фріци бл..дь де мій Barrett M82?
СС уки.... чим воювати? А його ще пристріляти треба.
Дед Меркель ( онемечивавшийся поляк) воевал против украинцев ( Википедия) . Чему удивляться в поведении Меркель ?
Кенигсберг, в обмен на украинские земли.
.Sieg Hei
https://m.youtube.com/watch?v=iWp18OIet3o
_Доверять? Политикам? Тем кто готов на любую подлость чтобы обрести власть над другими людьми?! Да вы безумец...