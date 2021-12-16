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Новини За кордоном
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Німеччина (4529) Меркель (1027) Шольц Олаф (719)

"Зрада" Меркель щодо України створює проблеми Шольцу, - Welt

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Викриття про "зраду" попереднього уряду ФРН через блокування нею в НАТО постачання партій озброєнь тепер створює проблему для нового уряду під керівництвом канцлера Олафа Шольца.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це пише видання Welt.

Відмова Німеччини надати Україні засоби самооборони проти Росії вже давно є проблемою конфлікту між Києвом і Берліном. Після нападу Росії на Україну в 2014 році Німеччина навіть відмовилася надати Україні захисні жилети та шоломи, які просили українці для захисту своїх солдатів, а також роками відмовляла в наданні машин швидкої допомоги для евакуації поранених або терміново необхідного медичного обладнання, нагадує видання.

"Німеччина й до сьогодні не хоче надавати жодної оборонної зброї Києву, що допомогло б країні боротися з новою російською атакою. Однак те, що стало відомим про вето Берліна, "піднімає німецьке ставлення до відмови на абсолютно новий рівень – і викликає сумніви щодо того, на чиєму боці стоїть Берлін в українському питанні", - пише автор.

Зазначається, що Україна намагалася отримати два види озброєння через Агентство закупівель НАТО (NSPA), обравши цей маршрут, оскільки NSPA дозволяв отримати нижчі ціни, ніж Україна отримала б у двосторонньому порядку. Та саме в момент, коли Київ уже оплатив замовлення (90 високоточних гвинтівок Barrett M82 із США та 20 протидронів EDM4S-UA з Литви) Німеччина "вдарила Україні ножем в спину". Тоді українці були здивовані та шоковані. Вони намагалися розв'язувати проблему на робочому рівні з німцями, але безрезультатно.

"Шокуюча новина про вето Німеччини на поставки зброї Агентством НАТО з підтримки та закупівель стала величезним шоком для українського суспільства. Бо йшлося про суто символічну кількість гармат, які вкрай необхідні для національної оборони", - сказав посол України в Берліні Андрій Мельник.

Ситуація, що склалася, стає проблемою для уряду Шольца і погрожує цілком підірвати довіру до Берліна в Україні, і це в той час, коли Росія готує чергову війну. "Саме перед обличчям цієї гострої російської загрози Україну залишають у біді", – заявив посол.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+47
ну не думаю що шоком....ще з 2014 (якщо не помиляюсь) п. Меркель вже отримала своє законне прізвисько фрау Рібентроп...вже тоді все було "ясно" з нею
й не стане шоком й дивиною якщо через "пів року" вона "вспливе" в наглядовій раді газпромівських структур....
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16.12.2021 14:55
+34
Эта фрау точно на пенсию готовилась красиво уйти...
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16.12.2021 14:55
+24
Тоді нах Німеччину з Норманді і Мінського процесу. Вони союзники Уйла.
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16.12.2021 15:10
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Эта фрау точно на пенсию готовилась красиво уйти...
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16.12.2021 14:55 Відповісти
Єдина надія на зелених у уряді, тому що дві інші фракції каоліції ще більш проросійські за фрау Шмеркель.
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16.12.2021 15:03 Відповісти
Тоді нах Німеччину з Норманді і Мінського процесу. Вони союзники Уйла.
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16.12.2021 15:10 Відповісти
_Также как и Францыя. Думаешь путлер позвал бы в нормандию тех, кто будет там действовать против него же, что ли?!
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16.12.2021 15:17 Відповісти
100%
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16.12.2021 15:28 Відповісти
И тем не менее Порох сумел заставить их работать со стороны Украины или как минимум не мешать. Все больше восхищаюсь.
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16.12.2021 18:37 Відповісти
Германия с 1918 голда ЗЛАЯ НА УКРАИНУ... за то что ее выгнали с треском в 1921 году не дав столетиями пользоватсья землей Украины... мстительные боши а Меркель кто то ее тут часто называли чуть ли не Адвокатом Украины... и вышла простая радистка Кэт...
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16.12.2021 15:20 Відповісти
У тебе 2 з історії було??? Німці самі пішли і не в 1921, а в листопаді 1918 - після капітуляції у Першій світовій! Хто їх вигнав? Петлюра з армією всього в кілька тисяч штиків?
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16.12.2021 15:33 Відповісти
14 листопада 1918 р. Юда Павло Скоропадських видав злочинний указ про федерацію України вже як колонії в складі майбутньої не більшовицької личакової Росії. У відповідь на таку зраду піднявся весь багатомільйонний український народ і українські патріоти почали масштабне всеукраїнське повстання проти зрадника гетьмана. Для керівництва повсталих була створена Директорія, до складу якої увійшли - голова Володимир Винниченко, Симон Петлюра, Федір Швець, Андрій Макаренко та інші українські - патріоти. Почався масштабний наступ на Київ. 18 листопада в бою під Мотовилкою Українська повстанська армія вщент розгромила гетьманські й добірні німецькі частини. Німці боягузливо здалися повсталим українцям в обмін на безперешкодний пропуск на свою батьківщину і оголосили про свій негайний нейтралітет.
14 грудня Юда гетьман цей німецький і кацапський продажний холуй публічно відрікся від влади i втiк з німцями. І владу прийняла Українська Директорія.
19 грудня українські війська армії Директорії урочисто увійшли до Києва. Було відновлено рідну українську демократичну державу УНР.
А з ворожого кремля відразу пролунало жахливе звіряче виття кривавих кацапів бандитів - більшовиків які почали підготовку кривавої окупаційної війни проти Української держави і Українського народу.
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16.12.2021 19:04 Відповісти
Під Мотовилівкою НЕ БУЛО німців, там воювали війська Петлюри та Скоропадського! Це я вам кажу, як людина з червоним дипломом істфаку!

До складу гетьманського загону під начальством генерал-майора Святополка-Мірського, що був виставлений проти січовиків, входили:

1-а Офіцерська дружина Святополка-Мірського (600 багнетів)
1-й дивізіон Лубенського Сердюцького кінно-козацького полку (200 шабель)
4-й Сердюцький піший полк (700 багнетів)
Бронепоїзд

А німці почали відходити ДО бою під Мотовилівкою, бо 11 листопада 1918 закінчилася Перша світова і однією з вимог Антанти (британців, французів та американців) було виведення військ зі Східного фронту. Ферштейн?
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16.12.2021 20:01 Відповісти
сагайдачний, ти дебіл. Соціалістична курва.
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16.12.2021 21:24 Відповісти
Редіска Кет. Так точніше.
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16.12.2021 16:03 Відповісти
ну не думаю що шоком....ще з 2014 (якщо не помиляюсь) п. Меркель вже отримала своє законне прізвисько фрау Рібентроп...вже тоді все було "ясно" з нею
й не стане шоком й дивиною якщо через "пів року" вона "вспливе" в наглядовій раді газпромівських структур....
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16.12.2021 14:55 Відповісти
не пам'ятаю ім'я одного німецького журналіста, наче з ДВ який називав її фрау-штазі
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16.12.2021 15:04 Відповісти
Цікаво , Меркель уже зареєструвалась на запарєбріковой біржі труда?
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16.12.2021 14:57 Відповісти
нет ,она зарезервировала место в мавзолее .... в обнимку с чЛениным хочет отдыхать
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16.12.2021 15:10 Відповісти
Её вместе с ****** в один саркофаг там положат.
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16.12.2021 15:30 Відповісти
Вже не раз пробігала інфі, що вона один з інвесторів ПП. Тому пляше під дудку х-ла, заробляючи собі пенсію )
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16.12.2021 15:29 Відповісти
Что тут понимать Адольфовна сидит на зарплате у Х#йла и ее нужно отрабатывать...
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16.12.2021 15:01 Відповісти
фрау М з товаріщєм Х мабуть давно **, бо навіть жінка Люда кинула *****
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16.12.2021 15:02 Відповісти
Меркель не по мужикам, як і той хто зараз займає місце президента Росії не по жінкам.
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16.12.2021 15:23 Відповісти
бідна Люда, народила від підара
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16.12.2021 15:29 Відповісти
і ця курва лише тиждень як не канцлер. Я думаю ще багато чого спливе і по Україні і по Сирії, і по Грузії.
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16.12.2021 15:02 Відповісти
Гнидство вилізатиме на очі
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16.12.2021 15:20 Відповісти
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16.12.2021 15:05 Відповісти
***** променяло на Люду, та шотам люду... ***** даже гимнастку променял.
ГЕОПОЛИТИКА!!!
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16.12.2021 15:13 Відповісти
Добре ім'я заробляється роками,а втрачається за секунди.Меркель,ти обісралась так, що від цього лайна тобі не відмитись вже ніколи...
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16.12.2021 15:05 Відповісти
Хвойда обгадилася,,шуткуєте. Воно,обісране,все житття,було. А шваби нація неповноцінних, в,цьому,витоки,їх щурячої поведінки сторяччями
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16.12.2021 15:19 Відповісти
Не думаю що Шольц щось кардинально інше. Канцлери нічого не вирішують, вирішує нафтогазова голка , наскілько глибоко вона загнана в жопу німецьким бюргерам - а самі вони нічого не вирішують, кайф повинен йти і не обриватись і хай весь світ накриється х..ями
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16.12.2021 15:06 Відповісти
Шольц когда то усиленно выступал против НАТО ( Википедия) , он из левых , а не правых. Потому с ним тоже будут проблемы

Формат переговоров надо менять - без Франции и Германии , запачкавшихся общением с кровавым диктатором хутиным
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16.12.2021 16:17 Відповісти
Назва статті <<"Зрада" Меркель...>. Треба прибрати лапки, бо підлянка тут очевидна.
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16.12.2021 15:07 Відповісти
Она была комсомольским вожаком в ГДР, чего Вы от неё все ждёте ?
Я ещё удивляюсь, как Порох выбил из неё безвиз . . . И то, может она потому на безвиз согласилась, что при этом себе подумала "ок, нам квалифицированные рабочие, да и неквалифицированные тоже и так нужны, плюс подорвём мобилизационный потенциал Украины - чем больше побежит сюда, тем меньше останется сопротивляться русским".
Так что правильность прозвища "фрау Штази" не мешало бы проверить . . . Может в КГБ на неё папочка просто была и в этом весь секрет.

И вообще, кто сказал, что немцам не выгодно чтобы ЕС и россия на двоих порвали себе Украину ? Конкурента уничтожат, часть территории (рынок) подтянут, рабсила кто на запад, кто на восток разбежится . . . Так что кто его знает, когда через 100 лет откроют архивы, не окажется ли, что у них по поводу нас междусобойчик был. Может разводят в режиме "хороший и злой полицейский" . . .

Надо жить своим умом. И ядрёну бомбу украсть где-то. Иначе сложно будет.
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16.12.2021 15:07 Відповісти
старая урдка
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16.12.2021 15:09 Відповісти
Тільки двосторонні військові союзи зі США, Канадою, Великою Британією, Польщею та країнами Балтії.
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16.12.2021 15:09 Відповісти
Ничто не мешало нам купить это напрямую я так понял из статьи, а не через НАТО. Меркель не захотела подставлять НАТО и ее вполне можно понять, потому что деньги на различные проекты не военные немцы всегда давали.
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16.12.2021 15:11 Відповісти
Меркель и подставила НАТО своим решением.
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16.12.2021 15:26 Відповісти
Щоб розуміти логіку Німечини чи Європи в цілому треба розуміти логіку, мотивацію і сенс існування наркомана. Щоб він вам не говорив, щоб не обіцяв і в чому б не клявся - все в кінцевому результаті буде зводитись до отримання дози, заради якої він піде на все. І Все. Якісь дискусії в цьому питанні недоречні
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16.12.2021 15:12 Відповісти
так у ***** ж вже по віку не стоїть, яка там доза...
доза сечі, хіба що
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16.12.2021 15:20 Відповісти
а йому і не треба щоб стояв - в нього труба. І він на ній крутить всю Європу в різні сторони, як захоче. Європі не потрібен оригінальний орган, їй трубу давай
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16.12.2021 15:24 Відповісти
та шось ти мелеш дурню
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16.12.2021 15:34 Відповісти
Ніякого формату за участю німецьких хвойд й жаб'ятників!!! Перемовини можливі,лише за участі британців й американців!!! Досить лайна!
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16.12.2021 15:14 Відповісти
_Бабайден - такая же точно гнида. Проявил себя достаточно ещё при "миротворце", не говоря уж про время в первом кресле.
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16.12.2021 15:22 Відповісти
Тільки підписанти Будапештського меморандуму. Все інше уйня.
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16.12.2021 16:06 Відповісти
"...і викликає сумніви щодо того, на чиєму боці стоїть Берлін в українському питанні", - пише автор."
_Какие ещё, к чертям собачьим, сомнения! Всё ясно как божий день. "Сомнения" могут быть лишь у тех, кто зажмуривается и отворачивается - чтобы не видеть и не признавать.
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16.12.2021 15:14 Відповісти
Шольц повинен зараз після фрау лайно прибирати.
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16.12.2021 15:17 Відповісти
Будущий президент Северного потока-2
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16.12.2021 15:18 Відповісти
Меркель родом из просоветской ГДР, где почти на каждого жителя у восточно-германской "штази" (аналог КГБ) был компромат. Видать на "комсомолку" Меркель такой компромат в кремле тоже есть, иначе чем еще объяснить такое раболепствование Ангелики все эти годы перед ботоксной "гебнявой" плешивой молью из Мацквабада? Откуда такое рвение у Меркель в отстаивании строительства СП2? Ведь всем политикам было понятно - пуск СП2 равнозначен началу открытой агрессии кремлевского ху@ла против Украины...
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16.12.2021 15:20 Відповісти
Пуск сп2,це запрошення кацапів до окупації України,й Європи!!!
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16.12.2021 15:25 Відповісти
Що потрібно знати Шольц - пташенятко меркелихи, своїм молочком годувала та пестила...
Фріци бл..дь де мій Barrett M82?
СС уки.... чим воювати? А його ще пристріляти треба.
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16.12.2021 15:21 Відповісти
если бы на выборах победила партия мАкрели,то сидела бы Welt молча.
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16.12.2021 15:21 Відповісти
Проплаченные с ног до головы Газпромом учат других борьбе с коррупцией, правда смешно?😂
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16.12.2021 15:29 Відповісти
Абсолютно антисмешно!
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16.12.2021 15:30 Відповісти
Да уж Меркель, очень некрасиво получилось, тем более на фоне того, сколько оружия и снаряжения Германия за СВОЙ СЧЁТ отправила курдам. А тут даже медоборудование зажали. Стыдоба и кстати лишний раз нам показывает "союзничков" по НАТО и ЕС во всей своей красе. Поэтому надежда только на себя и двухсторонние контракты, наших штирлицев и контрабандеров... Ой, я что это вслух?
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16.12.2021 15:29 Відповісти
Решения по сертификации газопровода «Северный поток-2» в первой половине 2022 года не ожидается. Об этом заявило Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA), передает Bloomberg. Не всех немцев еще пуйло купило.
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16.12.2021 15:31 Відповісти
Во су................., Петюню кинули, теперь Вовочку, а они на нее смотрели, как на Божью матерь. Теперь можно поносить ее, она не канцлер, как всегда, вали на попередника.
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16.12.2021 15:32 Відповісти
Знову зрада , нема слів купіть через Туреччину , вкладіть гроші у відчізняних зброярів , купіть окремо стволи і зберіть в Україні . на що мусіювати тему Німеччини, Франції , США , Британії в них своє населення якому до наших проблем нема діла в них своїх вистачає . Забудьте про них вірішуйте в межах тих можливостей які є.
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16.12.2021 15:35 Відповісти
Ви частково праві,але коли починалась друга світова, інші теж так думали що це їх не стосується.
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16.12.2021 18:09 Відповісти
Фрау наверно уже в совете директоров газпрома...
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16.12.2021 15:43 Відповісти
А за что ей бубачка орден дал?
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16.12.2021 15:45 Відповісти
Я цю фрау постійно називав курвою і полковником КГБ ще за роки до початку війни. Це було на сайті Кореспондент де я знаходився до Цензору.
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16.12.2021 15:48 Відповісти
Після нападу Росії на Україну в 2014 році Німеччина навіть відмовилася надати Україні захисні жилети та шоломи, які просили українці для захисту своїх солдатів, а також роками відмовляла в наданні машин швидкої допомоги для евакуації поранених або терміново необхідного медичного обладнання, нагадує видання. Джерело: https://censor.net/ua/n3305619

Дед Меркель ( онемечивавшийся поляк) воевал против украинцев ( Википедия) . Чему удивляться в поведении Меркель ?
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16.12.2021 16:10 Відповісти
Московия ещё передаст нам
Кенигсберг, в обмен на украинские земли.
.Sieg Hei
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16.12.2021 16:12 Відповісти
Что 100 лет назад фрицы, что сейчас фрицы. Им насрать на чужие проблемы, не даром их на дух не выношу с их языком вообще.
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16.12.2021 16:18 Відповісти
Фріци завжди були друзями з кацапнею. Їм вірити не можна.

https://m.youtube.com/watch?v=iWp18OIet3o
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16.12.2021 16:25 Відповісти
Раньше фашистская Германия объединялась с И талией, теперь с раисей.
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16.12.2021 17:01 Відповісти
Странно, евреям немцы до сих пор платят за так называемый "холокост", а Украине, территория которой была оккупирована от 2 до 3 лет и на которой в результате оккупации погибло несколько миллионов украинцев, не платят нийухя.
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16.12.2021 17:11 Відповісти
в основном погибшие украинцы на совести советской власти .
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16.12.2021 19:00 Відповісти
Західним політикам ми привикли довіряти. Пані Меркель виявилась звичайною брехливою ******. І для Німеччини нічого толкового не зробила (результат випливе пізніше) , і Україну здала рашистам по повній.
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16.12.2021 17:28 Відповісти
"Західним політикам ми привикли довіряти."
_Доверять? Политикам? Тем кто готов на любую подлость чтобы обрести власть над другими людьми?! Да вы безумец...
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16.12.2021 18:34 Відповісти
ПРАСТИТУТКА
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16.12.2021 17:31 Відповісти
Фрицы, двигаются, шо где нибудь так году 2026 , будет референдум о независимости ГДР , со стеной и т.д.. Ну а тому времени *****, уже поглотит Польшу и Украину
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16.12.2021 18:11 Відповісти
Cтара ,облізла німецька вівчарка ,повелася на ботоксного підора ,котрий стоячи їй лише до рудого лобка діставав .Але Шмааркель і такому ***** була рада .
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16.12.2021 18:28 Відповісти
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16.12.2021 18:43 Відповісти
какая же мерзкая тварина .
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16.12.2021 18:50 Відповісти
Треба за підтримки країн антигітлерівської коалії - США та Британії подати на фріців в суд на виплату компенсацій за знищені міста і заводи, за мільйони вбитих, та вивезених у рабство на німецькі заводи
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16.12.2021 19:02 Відповісти
Германия изменит свою политику только после запуска Украиной урановых центрифуг. Ничто менее серьёзное не заставит её слезть с газовой иглы. Членство в НАТО тоже очень быстро обменяли бы на центрифуги.
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16.12.2021 19:51 Відповісти
Це все тому, що Німеччину загнобили фашизмом і не сказали правди про 2-гу світову. Що в першу чергу це була війна не за життєвий простір на сході, а за право існування європейських народів взагалі, не будучи дегенератизованими, пограбованими і розчиненими у афроазійській массі. Це в першу чергу була війна з Ротшильдами. Германосаксони звільняли англосаксонів з-під влади Ротшильдів.
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16.12.2021 20:41 Відповісти
Але англосаксони зробили правильний вибір і обрали загальнолюдські цінності іудоглобалізації.
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16.12.2021 20:47 Відповісти
Ну а вы как хотели? Сменяемость власти и разделение ветвей власти потихонечку сдыхают в Германии. Отсюда идеологическая близость к рф.
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16.12.2021 21:22 Відповісти
 
 