Рада запретила продажу электронных сигарет лицам до 21 года
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Верховная рада приняла закон об охране здоровья населения от вредного влияния табака. Он предусматривает запрет на рекламу, спонсорство и продажу лицам до 21 года электронных сигарет и их альтернатив.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
За соответствующий законопроект №4358 во втором чтении и в целом проголосовали 317 народных депутатов.
После подписания закона президентом лицам до 21 года запрещено продавать электронные сигареты, ТИЭНы, электронные курительные устройства, а также табак и его заменители в интернете.
Также законом предусмотрено увеличение медицинских предупреждений на упаковках с 50 до 65% от площади с фотографиями-изображениями последствий курения с обеих сторон и их ежегодную ротацию, которую будет проводить Минздрав. Закон обязывает производителей усилить процедуру отчетности производителей об ингредиентах и выбросах табачных изделий.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, 22,3% мирового населения употребляют табак, но глобально количество курильщиков в мире уменьшается.
Пожалуйста, подождите...
они же сами вроде как альтернатива табакокурению
Чи Ви ні разу не бачили, як діти 10-12 років пускають клуби диму електронними цигарками?
А нікотину там не менше ніж у звичайних цигарках.
А може, дозволимо слабоалкоголку продавати дітям? Там теж спирту менше ніж в горілці, приблизно в десять разів. Гулять так гулять. Хай п'ють та курять.
Загадкова норма, що береже "дитячий" організм, але похрін психіка та башка на цьому тілі?
Я не обговорюю тему здорового харчування та нездорового впливу непотребу на організм.... А акцентую на тому, що якщо, вважаємо людину, дорослою для зброї так чому заперечуємо той факт, що тоді, людина й доросла у інших правах?
курильщикакурця, можливо й через в іддишкузадуху, може коштувати? Як то кажуть, від куріння і коні дохнуть.
Очікуєте на хрін із паспортом? Щойно вилуплені на форумі- це жах, але й "старці", як вижили?
Не затримую.
Нехай щастить.
За знання мови- доплачують чи ви єнтоЗазиск?
кайф получишь через миг
и забудешь навсегда
самогооооон" (С)
а може краще хай курять, для країни то безпечніше ніж голосувати за ЗЕ
а голосовать можно и с 16 ))))
получается в 16 дорос чтоб из кого-то не выбрать говно, а вот покурить говно... еще не дорос))))
Что касается указанного возраста, вспомнился "Лигачевский сухой закон" 1985 года, аналогично запрещавший продажу спиртного лицам до 21 года. Но погибнуть в Афгане до 21 года - это было священным долгом.
Ну и к теме заботы о здоровье нации. Жду запрет вкусовых и ароматических добавок в спиртных напитках, равно как и размещение предупреждения о вреде алкоголя на бутылках.
Цє є гарна альтернатива, та засіб як кинути курити!!!
***** наплодили ідіотів, я вже і не знаю як далі жити будемо
А самі некурці на піввіку старші від курців,
що ******* помирати молодими.
Сниматься в порнофильмах можно с 18 лет. А смотреть порно с 21 года.