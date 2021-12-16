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ВР (28728) продажа (472) электронные сигареты (44)

Рада запретила продажу электронных сигарет лицам до 21 года

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада запретила продажу электронных сигарет лицам до 21 года

Верховная рада приняла закон об охране здоровья населения от вредного влияния табака. Он предусматривает запрет на рекламу, спонсорство и продажу лицам до 21 года электронных сигарет и их альтернатив.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

За соответствующий законопроект №4358 во втором чтении и в целом проголосовали 317 народных депутатов.

После подписания закона президентом лицам до 21 года запрещено продавать электронные сигареты, ТИЭНы, электронные курительные устройства, а также табак и его заменители в интернете.

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Также законом предусмотрено увеличение медицинских предупреждений на упаковках с 50 до 65% от площади с фотографиями-изображениями последствий курения с обеих сторон и их ежегодную ротацию, которую будет проводить Минздрав. Закон обязывает производителей усилить процедуру отчетности производителей об ингредиентах и ​​выбросах табачных изделий.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, 22,3% мирового населения употребляют табак, но глобально количество курильщиков в мире уменьшается.
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Топ комментарии
+8
классно )))
а голосовать можно и с 16 ))))
получается в 16 дорос чтоб из кого-то не выбрать говно, а вот покурить говно... еще не дорос))))
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16.12.2021 18:35
+6
да, есть альтернатива. электронная водка ))
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16.12.2021 17:46
+5
а шо,уже есть альтернатива электронным сигаретам?
они же сами вроде как альтернатива табакокурению
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16.12.2021 17:45
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а шо,уже есть альтернатива электронным сигаретам?
они же сами вроде как альтернатива табакокурению
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16.12.2021 17:45 Ответить
да, есть альтернатива. электронная водка ))
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16.12.2021 17:46 Ответить
Це ті самі яйкі тільки у профіль.
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16.12.2021 17:54 Ответить
Яка може бути альтернатива?
Чи Ви ні разу не бачили, як діти 10-12 років пускають клуби диму електронними цигарками?
А нікотину там не менше ніж у звичайних цигарках.
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16.12.2021 18:02 Ответить
Намного меньше.
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16.12.2021 19:08 Ответить
Ви це серйозно? На скільки менше? На стільки, що нешкідливо для дитячого організму, який ще формується? Я вже не кажу про звичку просто палити. Від нікотину людина відвикає приблизно за три доби, а звичку, щоб тягнути цигарку до рота де-хто взагалі не може подолати.
А може, дозволимо слабоалкоголку продавати дітям? Там теж спирту менше ніж в горілці, приблизно в десять разів. Гулять так гулять. Хай п'ють та курять.
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16.12.2021 20:02 Ответить
у 18років, зобов'язані пройти військову службу (тобто, бути готовим і вбивати), але курити- недоросли?
Загадкова норма, що береже "дитячий" організм, але похрін психіка та башка на цьому тілі?
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17.12.2021 12:22 Ответить
Чули вираз "В здоровому тілі, здоровий дух". Здоровий організм є складовою здорової психіки
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17.12.2021 13:10 Ответить
хто в армії служив, у цирку не сміється.
Я не обговорюю тему здорового харчування та нездорового впливу непотребу на організм.... А акцентую на тому, що якщо, вважаємо людину, дорослою для зброї так чому заперечуємо той факт, що тоді, людина й доросла у інших правах?
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17.12.2021 14:10 Ответить
Добре. Якщо людина взяла в руки зброю, хай курить. Але ж марш-бросок для курильщика ой як не легко. А на фронті зупинка через віддишку може коштувати життя. Як то кажуть, куріння вбиває.
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17.12.2021 15:38 Ответить
намагаєтесь писати українською, так спробуйте осмислити, прочитане українською.
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17.12.2021 17:34 Ответить
Складається враження, що Ви призовного віку, палите і боїтеся, що заборонять продавати Вам цигарки.
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17.12.2021 18:22 Ответить
брусок без маршу- зараховано, як для некурильщика курця, можливо й через віддишку задуху, може коштувати? Як то кажуть, від куріння і коні дохнуть.
Очікуєте на хрін із паспортом? Щойно вилуплені на форумі- це жах, але й "старці", як вижили?
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17.12.2021 19:10 Ответить
По темі щось ще є? Чи психіку або башку, як Ви висловилися, черговою цигаркою ще не полікували? До речі, фізичні вправи на психіку краще впливають, нерви зміцнюють. Спробуйте, не пожалкуєте.
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17.12.2021 19:42 Ответить
по темі? Вашій, бо зациклились? Без проблем: Куріння вбиває, зробіть милість та подаруйте тютюн кацапам.
Не затримую.
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17.12.2021 19:48 Ответить
В моєму оточенні таких немає.
Нехай щастить.
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17.12.2021 19:56 Ответить
Не курити зовсім не колотись дермом не вестись що тобі навязують,а заніматись спортом здоровий спосіб вести,правильно харчування,розумні нагрузки і буде все ок.І не обіжатись на дебілів.
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16.12.2021 18:16 Ответить
кто не курит и не пьет-тот здоровеньким помрет
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16.12.2021 18:31 Ответить
А чё продолжение этой фразы не пишете? "А кто курит, тот будет кончать раком" (С)
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16.12.2021 18:35 Ответить
всяко лутше,чем в миссионерской позе
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16.12.2021 18:38 Ответить
Для меня это не актуально. Я не покупаю сигареты которые вызывают импотенцию. Беру только с угрозой материнству. Мне не рожать.
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16.12.2021 18:59 Ответить
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16.12.2021 21:36 Ответить
розумні нагрузки (навантаження) не обіжатись (ображайтесь)...
За знання мови- доплачують чи ви єнтоЗазиск?
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17.12.2021 17:38 Ответить
Горбачев провел борьбу с алкоголизмом. Запретил продаже водки ИТОГ: наркоманов развелось мама не горюй,Теперь запрет на табак .Это опять распространение конопли ,а за ней к тяжелым наркотикам. Ну нет денег на казенные сигареты??? И что??? На рынке продают табак? А вот что в этом табаке??? ИНТЕРЕСНО??? Да что закажУ то мне и подмешают.А кайфа сколько. Это не казенка по 60 гр.
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16.12.2021 18:35 Ответить
"жахнем кафки на двоих
кайф получишь через миг
и забудешь навсегда
самогооооон" (С)
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16.12.2021 18:38 Ответить
і дозволить голосувати з 16 років

а може краще хай курять, для країни то безпечніше ніж голосувати за ЗЕ
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16.12.2021 20:52 Ответить
Як у еру електроніки можливо заборонити електроніку-ганьба.Тепер їм доведеться труїтися тютюновими цигарками збагачуючи декого з владних кабінетів...
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16.12.2021 17:54 Ответить
Мені ютюб постійно всучує рекламу айкосів. Жодна реклама мене ще так не бісила, як ці дудки. Це сама нав'язлива реклама за останні роки на ютьюбі.
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16.12.2021 17:59 Ответить
мну всегда удивляют жалобы, шо на ютьюби засилье рекламы. в жизти ни одна не попадалась!!!
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16.12.2021 18:15 Ответить
То значить у тебе не ютьюб, а чебурнет.
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16.12.2021 18:34 Ответить
)) или просто блокер
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16.12.2021 18:36 Ответить
та блин,у нас "розетка" любой блокер прорывает.особенно перед "черной пятницей"
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16.12.2021 18:39 Ответить
за вас не скажу. а тут для ютьюба хватает одного аддблокера. для цензора нет. действительно прорывалась розетка. поставил ещё и AdGuard. и цензор стал свободен от любой рекламы )))
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16.12.2021 18:44 Ответить
Для Цензора вполне хватает стандартного аддблокера с строгой защитой в мазиле.
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16.12.2021 19:05 Ответить
"Баба да! Баба да!!!"(с)
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16.12.2021 18:02 Ответить
классно )))
а голосовать можно и с 16 ))))
получается в 16 дорос чтоб из кого-то не выбрать говно, а вот покурить говно... еще не дорос))))
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16.12.2021 18:35 Ответить
Голосовать? Да депутатом с 15 хотят разрешить быть! Управлять судьбами людей! Но курить низя!
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16.12.2021 19:33 Ответить
Очень урезанное описание принятого закона, там еще, например, о запрете ароматических добавок.
Что касается указанного возраста, вспомнился "Лигачевский сухой закон" 1985 года, аналогично запрещавший продажу спиртного лицам до 21 года. Но погибнуть в Афгане до 21 года - это было священным долгом.
Ну и к теме заботы о здоровье нации. Жду запрет вкусовых и ароматических добавок в спиртных напитках, равно как и размещение предупреждения о вреде алкоголя на бутылках.
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16.12.2021 18:42 Ответить
там мфетамину и метадрону ну, просто -завались, можно продавать малятам и клоунам от пяти рокив
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16.12.2021 18:43 Ответить
Що і вейп під забороною? Ви чо зовсім ку ку?
Цє є гарна альтернатива, та засіб як кинути курити!!!
***** наплодили ідіотів, я вже і не знаю як далі жити будемо
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16.12.2021 18:49 Ответить
а гололодыжычников тоже запретить
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16.12.2021 18:57 Ответить
Запрет = повышение спроса = еще больше контрабанды. На каждое действие, есть противодействие, по сему сопротивления не будет только в вакууме.
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16.12.2021 19:11 Ответить
Тому логічним буде і заборона служити в збройних силах до 21 одного року! Доречі,що б ви знали,в жодній країні світу у військових статутах немає заборони на вживання алкоголю та тютюну! Інакше:а як же "наркомівські 100 грам"? Як же улюблені совєтами "махорка и табачек"? Ні,шановні, як що людині довірена зброя,та покладена відповідальність за дотримання військової Присяги,то можна й чарочку випити,і цигарку закурити! Це не реклама шкідливих залежностей,як що що! Молодь має берегти себе!
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16.12.2021 19:25 Ответить
Из 317 депутатов скорее всего большинство -зеленые.Потому что они "монобільшость"!,без них никак! То они предлагают снизить возрастной ценз на выборах-разрешить 16летним молокососам избирать и ,даже, быть избраными на руководящие должности (16 летний хулиган-мер города!),то вдруг запрещают взрослым людям,уже избирателям,самим делать выбор чем им травиться!Я хоть и не сторонник какого либо курения,давно бросил,но все равно логику зеленую не понимаю.Наверное они с логикой не дружат.Умом зеленых не понять!Это как известное клише-"умомроссию непонять!Может "зеленые" все из россиян-засланные казачки или кони троянские?
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16.12.2021 19:39 Ответить
вчасно очухались... коли вся шпана вже попривикала..
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16.12.2021 19:54 Ответить
Скоро придумают электронный героин.
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16.12.2021 20:24 Ответить
Некурці в труні виглядають набагато краще
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16.12.2021 21:26 Ответить
У некурців труна має на 30-40 років модерніший дизайн.
А самі некурці на піввіку старші від курців,
що ******* помирати молодими.
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16.12.2021 22:07 Ответить
Это как в США:
Сниматься в порнофильмах можно с 18 лет. А смотреть порно с 21 года.
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17.12.2021 13:30 Ответить
 
 