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ВР (11730) продаж (224) електронні сигарети (43)

Рада заборонила продаж електронних сигарет особам до 21 року

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада заборонила продаж електронних сигарет особам до 21 року

Верховна рада ухвалила закон щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну. Він передбачає заборону реклами, спонсорства, і продаж особам до 21 року електронних сигарет та їх альтернатив.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

За відповідний законопроєкт № 4358 у другому читанні й в цілому проголосували 317 народних депутатів.

Після підписання закону президентом особам до 21 року заборонено продавати електронні сигарети, ТВЕНи, електронні пристрої для куріння, а також тютюн та його замінники в Інтернеті.

Також законом передбачено збільшення медичних попереджень на пачках з 50% до 65% від площі з фотографіями-малюнками наслідків куріння з обох сторін та їх щорічну ротацію, яку проводитиме МОЗ. Закон зобов'язує виробників посилити процедуру звітності виробників про інгредієнти та викиди тютюнових виробів.

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я 22,3% світового населення вживають тютюн, але глобально кількість курців у світі зменшується.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні пропонують заборонити продаж алкогольних напоїв та сигарет у супермаркетах

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
классно )))
а голосовать можно и с 16 ))))
получается в 16 дорос чтоб из кого-то не выбрать говно, а вот покурить говно... еще не дорос))))
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16.12.2021 18:35
+6
да, есть альтернатива. электронная водка ))
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16.12.2021 17:46
+5
а шо,уже есть альтернатива электронным сигаретам?
они же сами вроде как альтернатива табакокурению
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16.12.2021 17:45
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а шо,уже есть альтернатива электронным сигаретам?
они же сами вроде как альтернатива табакокурению
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16.12.2021 17:45 Відповісти
да, есть альтернатива. электронная водка ))
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16.12.2021 17:46 Відповісти
Це ті самі яйкі тільки у профіль.
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16.12.2021 17:54 Відповісти
Яка може бути альтернатива?
Чи Ви ні разу не бачили, як діти 10-12 років пускають клуби диму електронними цигарками?
А нікотину там не менше ніж у звичайних цигарках.
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16.12.2021 18:02 Відповісти
Намного меньше.
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16.12.2021 19:08 Відповісти
Ви це серйозно? На скільки менше? На стільки, що нешкідливо для дитячого організму, який ще формується? Я вже не кажу про звичку просто палити. Від нікотину людина відвикає приблизно за три доби, а звичку, щоб тягнути цигарку до рота де-хто взагалі не може подолати.
А може, дозволимо слабоалкоголку продавати дітям? Там теж спирту менше ніж в горілці, приблизно в десять разів. Гулять так гулять. Хай п'ють та курять.
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16.12.2021 20:02 Відповісти
у 18років, зобов'язані пройти військову службу (тобто, бути готовим і вбивати), але курити- недоросли?
Загадкова норма, що береже "дитячий" організм, але похрін психіка та башка на цьому тілі?
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17.12.2021 12:22 Відповісти
Чули вираз "В здоровому тілі, здоровий дух". Здоровий організм є складовою здорової психіки
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17.12.2021 13:10 Відповісти
хто в армії служив, у цирку не сміється.
Я не обговорюю тему здорового харчування та нездорового впливу непотребу на організм.... А акцентую на тому, що якщо, вважаємо людину, дорослою для зброї так чому заперечуємо той факт, що тоді, людина й доросла у інших правах?
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17.12.2021 14:10 Відповісти
Добре. Якщо людина взяла в руки зброю, хай курить. Але ж марш-бросок для курильщика ой як не легко. А на фронті зупинка через віддишку може коштувати життя. Як то кажуть, куріння вбиває.
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17.12.2021 15:38 Відповісти
намагаєтесь писати українською, так спробуйте осмислити, прочитане українською.
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17.12.2021 17:34 Відповісти
Складається враження, що Ви призовного віку, палите і боїтеся, що заборонять продавати Вам цигарки.
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17.12.2021 18:22 Відповісти
брусок без маршу- зараховано, як для некурильщика курця, можливо й через віддишку задуху, може коштувати? Як то кажуть, від куріння і коні дохнуть.
Очікуєте на хрін із паспортом? Щойно вилуплені на форумі- це жах, але й "старці", як вижили?
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17.12.2021 19:10 Відповісти
По темі щось ще є? Чи психіку або башку, як Ви висловилися, черговою цигаркою ще не полікували? До речі, фізичні вправи на психіку краще впливають, нерви зміцнюють. Спробуйте, не пожалкуєте.
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17.12.2021 19:42 Відповісти
по темі? Вашій, бо зациклились? Без проблем: Куріння вбиває, зробіть милість та подаруйте тютюн кацапам.
Не затримую.
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17.12.2021 19:48 Відповісти
В моєму оточенні таких немає.
Нехай щастить.
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17.12.2021 19:56 Відповісти
Не курити зовсім не колотись дермом не вестись що тобі навязують,а заніматись спортом здоровий спосіб вести,правильно харчування,розумні нагрузки і буде все ок.І не обіжатись на дебілів.
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16.12.2021 18:16 Відповісти
кто не курит и не пьет-тот здоровеньким помрет
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16.12.2021 18:31 Відповісти
А чё продолжение этой фразы не пишете? "А кто курит, тот будет кончать раком" (С)
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16.12.2021 18:35 Відповісти
всяко лутше,чем в миссионерской позе
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16.12.2021 18:38 Відповісти
Для меня это не актуально. Я не покупаю сигареты которые вызывают импотенцию. Беру только с угрозой материнству. Мне не рожать.
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16.12.2021 18:59 Відповісти
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16.12.2021 21:36 Відповісти
розумні нагрузки (навантаження) не обіжатись (ображайтесь)...
За знання мови- доплачують чи ви єнтоЗазиск?
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17.12.2021 17:38 Відповісти
Горбачев провел борьбу с алкоголизмом. Запретил продаже водки ИТОГ: наркоманов развелось мама не горюй,Теперь запрет на табак .Это опять распространение конопли ,а за ней к тяжелым наркотикам. Ну нет денег на казенные сигареты??? И что??? На рынке продают табак? А вот что в этом табаке??? ИНТЕРЕСНО??? Да что закажУ то мне и подмешают.А кайфа сколько. Это не казенка по 60 гр.
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16.12.2021 18:35 Відповісти
"жахнем кафки на двоих
кайф получишь через миг
и забудешь навсегда
самогооооон" (С)
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16.12.2021 18:38 Відповісти
і дозволить голосувати з 16 років

а може краще хай курять, для країни то безпечніше ніж голосувати за ЗЕ
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16.12.2021 20:52 Відповісти
Як у еру електроніки можливо заборонити електроніку-ганьба.Тепер їм доведеться труїтися тютюновими цигарками збагачуючи декого з владних кабінетів...
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16.12.2021 17:54 Відповісти
Мені ютюб постійно всучує рекламу айкосів. Жодна реклама мене ще так не бісила, як ці дудки. Це сама нав'язлива реклама за останні роки на ютьюбі.
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16.12.2021 17:59 Відповісти
мну всегда удивляют жалобы, шо на ютьюби засилье рекламы. в жизти ни одна не попадалась!!!
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16.12.2021 18:15 Відповісти
То значить у тебе не ютьюб, а чебурнет.
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16.12.2021 18:34 Відповісти
)) или просто блокер
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16.12.2021 18:36 Відповісти
та блин,у нас "розетка" любой блокер прорывает.особенно перед "черной пятницей"
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16.12.2021 18:39 Відповісти
за вас не скажу. а тут для ютьюба хватает одного аддблокера. для цензора нет. действительно прорывалась розетка. поставил ещё и AdGuard. и цензор стал свободен от любой рекламы )))
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16.12.2021 18:44 Відповісти
Для Цензора вполне хватает стандартного аддблокера с строгой защитой в мазиле.
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16.12.2021 19:05 Відповісти
"Баба да! Баба да!!!"(с)
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16.12.2021 18:02 Відповісти
классно )))
а голосовать можно и с 16 ))))
получается в 16 дорос чтоб из кого-то не выбрать говно, а вот покурить говно... еще не дорос))))
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16.12.2021 18:35 Відповісти
Голосовать? Да депутатом с 15 хотят разрешить быть! Управлять судьбами людей! Но курить низя!
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16.12.2021 19:33 Відповісти
Очень урезанное описание принятого закона, там еще, например, о запрете ароматических добавок.
Что касается указанного возраста, вспомнился "Лигачевский сухой закон" 1985 года, аналогично запрещавший продажу спиртного лицам до 21 года. Но погибнуть в Афгане до 21 года - это было священным долгом.
Ну и к теме заботы о здоровье нации. Жду запрет вкусовых и ароматических добавок в спиртных напитках, равно как и размещение предупреждения о вреде алкоголя на бутылках.
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16.12.2021 18:42 Відповісти
там мфетамину и метадрону ну, просто -завались, можно продавать малятам и клоунам от пяти рокив
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16.12.2021 18:43 Відповісти
Що і вейп під забороною? Ви чо зовсім ку ку?
Цє є гарна альтернатива, та засіб як кинути курити!!!
***** наплодили ідіотів, я вже і не знаю як далі жити будемо
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16.12.2021 18:49 Відповісти
а гололодыжычников тоже запретить
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16.12.2021 18:57 Відповісти
Запрет = повышение спроса = еще больше контрабанды. На каждое действие, есть противодействие, по сему сопротивления не будет только в вакууме.
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16.12.2021 19:11 Відповісти
Тому логічним буде і заборона служити в збройних силах до 21 одного року! Доречі,що б ви знали,в жодній країні світу у військових статутах немає заборони на вживання алкоголю та тютюну! Інакше:а як же "наркомівські 100 грам"? Як же улюблені совєтами "махорка и табачек"? Ні,шановні, як що людині довірена зброя,та покладена відповідальність за дотримання військової Присяги,то можна й чарочку випити,і цигарку закурити! Це не реклама шкідливих залежностей,як що що! Молодь має берегти себе!
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16.12.2021 19:25 Відповісти
Из 317 депутатов скорее всего большинство -зеленые.Потому что они "монобільшость"!,без них никак! То они предлагают снизить возрастной ценз на выборах-разрешить 16летним молокососам избирать и ,даже, быть избраными на руководящие должности (16 летний хулиган-мер города!),то вдруг запрещают взрослым людям,уже избирателям,самим делать выбор чем им травиться!Я хоть и не сторонник какого либо курения,давно бросил,но все равно логику зеленую не понимаю.Наверное они с логикой не дружат.Умом зеленых не понять!Это как известное клише-"умомроссию непонять!Может "зеленые" все из россиян-засланные казачки или кони троянские?
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16.12.2021 19:39 Відповісти
вчасно очухались... коли вся шпана вже попривикала..
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16.12.2021 19:54 Відповісти
Скоро придумают электронный героин.
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16.12.2021 20:24 Відповісти
Некурці в труні виглядають набагато краще
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16.12.2021 21:26 Відповісти
У некурців труна має на 30-40 років модерніший дизайн.
А самі некурці на піввіку старші від курців,
що ******* помирати молодими.
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16.12.2021 22:07 Відповісти
Это как в США:
Сниматься в порнофильмах можно с 18 лет. А смотреть порно с 21 года.
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17.12.2021 13:30 Відповісти
 
 