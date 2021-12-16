Рада заборонила продаж електронних сигарет особам до 21 року
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Верховна рада ухвалила закон щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну. Він передбачає заборону реклами, спонсорства, і продаж особам до 21 року електронних сигарет та їх альтернатив.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
За відповідний законопроєкт № 4358 у другому читанні й в цілому проголосували 317 народних депутатів.
Після підписання закону президентом особам до 21 року заборонено продавати електронні сигарети, ТВЕНи, електронні пристрої для куріння, а також тютюн та його замінники в Інтернеті.
Також законом передбачено збільшення медичних попереджень на пачках з 50% до 65% від площі з фотографіями-малюнками наслідків куріння з обох сторін та їх щорічну ротацію, яку проводитиме МОЗ. Закон зобов'язує виробників посилити процедуру звітності виробників про інгредієнти та викиди тютюнових виробів.
Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я 22,3% світового населення вживають тютюн, але глобально кількість курців у світі зменшується.
Будь ласка, зачекайте...
они же сами вроде как альтернатива табакокурению
Чи Ви ні разу не бачили, як діти 10-12 років пускають клуби диму електронними цигарками?
А нікотину там не менше ніж у звичайних цигарках.
А може, дозволимо слабоалкоголку продавати дітям? Там теж спирту менше ніж в горілці, приблизно в десять разів. Гулять так гулять. Хай п'ють та курять.
Загадкова норма, що береже "дитячий" організм, але похрін психіка та башка на цьому тілі?
Я не обговорюю тему здорового харчування та нездорового впливу непотребу на організм.... А акцентую на тому, що якщо, вважаємо людину, дорослою для зброї так чому заперечуємо той факт, що тоді, людина й доросла у інших правах?
курильщикакурця, можливо й через в іддишкузадуху, може коштувати? Як то кажуть, від куріння і коні дохнуть.
Очікуєте на хрін із паспортом? Щойно вилуплені на форумі- це жах, але й "старці", як вижили?
Не затримую.
Нехай щастить.
За знання мови- доплачують чи ви єнтоЗазиск?
кайф получишь через миг
и забудешь навсегда
самогооооон" (С)
а може краще хай курять, для країни то безпечніше ніж голосувати за ЗЕ
а голосовать можно и с 16 ))))
получается в 16 дорос чтоб из кого-то не выбрать говно, а вот покурить говно... еще не дорос))))
Что касается указанного возраста, вспомнился "Лигачевский сухой закон" 1985 года, аналогично запрещавший продажу спиртного лицам до 21 года. Но погибнуть в Афгане до 21 года - это было священным долгом.
Ну и к теме заботы о здоровье нации. Жду запрет вкусовых и ароматических добавок в спиртных напитках, равно как и размещение предупреждения о вреде алкоголя на бутылках.
Цє є гарна альтернатива, та засіб як кинути курити!!!
***** наплодили ідіотів, я вже і не знаю як далі жити будемо
А самі некурці на піввіку старші від курців,
що ******* помирати молодими.
Сниматься в порнофильмах можно с 18 лет. А смотреть порно с 21 года.