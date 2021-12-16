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Россия использует против Украины "пятую колонну", - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Россия использует против Украины

Россия использует не только военную агрессию против Украины, но и "пятую колонну" внутри страны.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время встречи с послом Латвии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

По словам Данилова, несмотря на то, что ситуация на фронте в связи с агрессивными действиями РФ остается сложной, Украина готова дать агрессору адекватный ответ.

"Мы готовы к любому развитию событий. С 1 января следующего года полностью заработает Закон Украины "Об основах национального сопротивления", наши силы территориальной обороны и состоятельность общества к сопротивлению будут значительно усилены", - отметил он.

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Секретарь СНБО также отметил, что российский агрессор не ограничивается военным измерением, а пытается действовать в Украине своей "пятой колонной".

Данилов также отметил, что для эффективного противодействия агрессивным действиям РФ необходима консолидация усилий "настоящих партнеров". "Латвия и другие страны Балтии понимают, что такое РФ", – добавил он.
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Топ комментарии
+46
наверное имел в виду Ермака, Демченко, Шефира и самого Зелю..
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16.12.2021 22:00
+45
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16.12.2021 22:02
+22
А що пан Данілов скаже про кремлівську агентуру в вищих ешелонах влади навколо Зе?
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16.12.2021 22:02
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Правила форума Совет форумчан
Копитан очевидність.
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16.12.2021 21:58 Ответить
наверное имел в виду Ермака, Демченко, Шефира и самого Зелю..
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16.12.2021 22:00 Ответить
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16.12.2021 23:07 Ответить
Какая разница? Главное что бы у него белая полоса не заканчивалась!
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16.12.2021 22:17 Ответить
И самого себя!
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16.12.2021 23:41 Ответить
да - и самого себя
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16.12.2021 23:42 Ответить
Зеленую пятую колонну...
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17.12.2021 00:11 Ответить
Но постеснялся сказать
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17.12.2021 12:43 Ответить
"Він також додав, що місцева влада відмовляється протидіяти цьому...."
А як це? А центральна влада де, там їх тільки по одній корупції можна пов'язати з конфіскацією..?! Повинен бути негайно прийнятий закон про колаборацію і державну зраду, і бідкатись від безсилля перестанемо!? Закон де??!!!
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19.12.2021 08:49 Ответить
И 95 тоже!
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16.12.2021 21:59 Ответить
А що пан Данілов скаже про кремлівську агентуру в вищих ешелонах влади навколо Зе?
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16.12.2021 22:02 Ответить
Хто да допуск до держтаємниці тому грузину і його дружині?! Це і є питання нацбезпеки і сфера РНБО.
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16.12.2021 22:08 Ответить
Да зачем ему допуск, если он жил в одном доме с главой ГУР и ездил на бронированном авто СБУ?
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17.12.2021 01:19 Ответить
А потім звинувачуємо Ангелу Меркель за вето на зброю для України. З такими кадрами всі їх характеристики через добу будуть в московитів
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17.12.2021 06:21 Ответить
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16.12.2021 22:02 Ответить
uvi, eto tak. Mnogo dazhe ohenj mnogo merzkih sozdanii
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16.12.2021 23:15 Ответить
ЗЕшобла?
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16.12.2021 22:03 Ответить
Невже дійшло на восьмому році війни? А якщо дійшло, то РНБО "мишей не ловить", бо Єрмак не дозволяє.
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16.12.2021 22:07 Ответить
А вы зебилы самокритичны.
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16.12.2021 22:08 Ответить
Поэтому вы жопоблок нетрогаете.
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16.12.2021 22:10 Ответить
спонсоры терроризма
творят свои черные кровавые дела
по развалу страны
а кловунам пох
они думают что оно
как то само собой решиться...
лишьбынепорох
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16.12.2021 22:17 Ответить
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16.12.2021 22:11 Ответить
Не важно кто использует 5 колону. Проблема в том что она реально существует. Это нам считается. Наша проблема это. Так что же нам мешает решить проблему? Только мы сами. А ведь закон арматуры никто не отменял. Пока этого добра у нас достаточно. Особо хороша рифлёнка!
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16.12.2021 22:17 Ответить
Арматура не рифлёной не бывает, хотя в расчленинграде или маскве бывает всякое.
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16.12.2021 22:21 Ответить
Наш народ всегда этим и отличался---в последнюю минуту перед окончательным решением наконец выстрелить, начинать обсуждать качество свинца в пуле. Отсюда и 5 колона. Арматура как изделие, имеет массу вариантов технологических, есть например предварительно напряжённая и ещё много разного. И кстати чаще с гладкой поверхностью, чем рифлёной.
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16.12.2021 22:30 Ответить
танунах!!!
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16.12.2021 22:21 Ответить
мабуть Данілов ,говорячи про "п'яту колону " в Україні, натякає на ОП(офіс путіна) при "зе "?х/з
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16.12.2021 22:22 Ответить
Тю на вас... так даже мы рядовые граждане их фамилии знаем.. как минимум первых 30-40.., а власти времен войны начиная с 2014 до уже почти 2022 только констатируют факт наличия " пятой колонны" ( которая кстати и не особо то шифруется) но ничего не делает. По сути это преступление.
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16.12.2021 22:23 Ответить
Данілов, а ти під ноги не дивись, підніми обличчя до гори. Розумію, що тих, хто тебе призначив і періодично "юзає" ти до цієї колони не віднесеш, але ж то є реальність! То може будеш Громадянином, а не "актрисою з німецьких фільмів для дорослих"? Чи вже залякали?
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16.12.2021 22:25 Ответить
да какая ж она пятая?это "верховная" колонна
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16.12.2021 22:26 Ответить
В дебілізмі 73/43%зебілам не відмовиш
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16.12.2021 22:46 Ответить
Да забейся уже ,зесрань -не тебе теперь рассуждать с такими конченным зашкварами твоей зекрысы,которая проводит кацапов на ведущие места и приглашает их на секретные заседания
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16.12.2021 23:13 Ответить
Тот семочко и на йоту не сравним с кацапской шоблой и звиздецом от зекрысы -так что мимо ,зебил)
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17.12.2021 00:02 Ответить
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17.12.2021 00:13 Ответить
Останній реченéць

Мы могли бы служить в разведке,
Мы могли бы играть в кино...
Проте палитесь, хлопці, крепко
Та й актори з вас теж гівно.
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16.12.2021 22:40 Ответить
Вас повысили с капитана очевидность до адмирала ясен ..уй
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16.12.2021 22:41 Ответить
ну, а де в інфі про п'яту колону, як саме касапи її застосовують?
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16.12.2021 22:41 Ответить
Данілов, можливо досі не в курсі, що Росія та путін використовує проти України не "п'яту колону", а "дев'яносто п'яту колону" і використовує її вже давно ... вони вже й реЗЕдента нам замість президента обрали, поки "какієразніци" реготали ...
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16.12.2021 22:42 Ответить
буданов каже шо гогілашвіли його друг, ок,
це вже "шоста колона" чи "сьома" ???
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16.12.2021 22:47 Ответить
І шо з того,ви тільки пиз..ите,як і попередники про ту колону і ніфіга з нею не робите он мураєв собі рішає питаннячка з єрмаком,буданов живе з московським засланим козачком,татаров сидить біля зелі,жопоблок себе як риба у воді почуває...Нахріна мені та інформація данілов???Я то і так знаю і без тебе,ти звітуй про посадки п"ятої колони а не ось ці небелиці!!!
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16.12.2021 22:48 Ответить
Осталось спросить - почему тогда чук сидит не в тюряге,а прохлаждается на собственном ранчо.
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16.12.2021 22:49 Ответить
да. ВАС!
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16.12.2021 22:50 Ответить
тячевские повстанцы шнуруют кроссовки?

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16.12.2021 22:55 Ответить
Может он искренне и до него только дошло)
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16.12.2021 22:55 Ответить
Значит он ничем не отличается от остальных зекрыс -тоже полный тугодогоняемый дегенерат
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16.12.2021 23:15 Ответить
вот это да !
целая колона в жОПе !

Данилов, ты грязный развратник !
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16.12.2021 23:00 Ответить
da hotj i na censore posmotrite, takoje kolichestvo nuljovih tolpoiopov bila toljko pered nastuplenijami srusni. Kriki - vas vse kinuli, vse vokrug slabiji, toljko rashka takaja krasivaja - vot i vsio, hotj odin sovpodajet, uzhe mozhno otmetitj.
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16.12.2021 23:01 Ответить
Так пятая колона кремля в Украине - это зекоМанда. Не верите? Тогда вспомните кого восхваляли по всем кацапским каналах весной 2019-го. Вспомните, кого кремлеботы двигали в топы ютуба, фейсбука, инстаграмма. Или вам напомнить, что у всего окружения зелоха есть интересы на россии?!
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16.12.2021 23:03 Ответить
Ніколи не довіряйте чоловіку, який фарбує волосся. Данілов його 100% фарбує.

Ця штатна маріонетка ********** ідею культа ЗЕособистості. Я вже навіть не пам'ятаю усі його вкиди, що до цього, але він настільки ніхто, що навіть звуть його ніяк. Ним керує той, кого він зараз звинувачує у керуванні п'ятої колони.
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16.12.2021 23:18 Ответить
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время встречи с послом Латвии - jesli o Latvii, to vot, premjer oglosil otnoshenije k Ukraine, Gruzii i Moldove:
Kariņš aicina integrēt Ukrainu, Gruziju un Moldovu ES iekšējā tirgū
https://www.delfi.lv/news/national/politics/karins-aicina-integret-ukrainu-gruziju-un-moldovu-es-iekseja-tirgu.d?id=53876495

Каріньш закликає до інтеграції України, Грузії та Молдови до внутрішнього ринку ЄС
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16.12.2021 23:21 Ответить
Это тот Данилов, который красил собак в цвет волков и продавал? )))
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16.12.2021 23:25 Ответить
Это "пятая колонна" поселила мужа помощницы Организма вместе с главным военным разведчиком в квартиру дома криминального элемента?
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16.12.2021 23:27 Ответить
5я колонна пытается отобрать булаву с ясно какой целью..
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16.12.2021 23:30 Ответить
Ja NeUmerHerwam


@neumerherwam



Ту #Зеля и #Ко из #дна постучалиНа фото в студії,за версією нового ведучого «оновленого» каналу"Рада",ви бачите Байдена і Меркель…Канал«Рада»існує виключно для висвітлення роботи парламента України.Кінець цієї влади ближче, ніж ви думаєте. І набагато ближче, ніж думають вони
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16.12.2021 23:47 Ответить
А что это за зашквар со свиньями?
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17.12.2021 00:20 Ответить
Есть фото где глава СНБО Алексей Данилов сидит рядом с криминальными авторитетами Луганска "Гореманом" и "Доброславом".Как "бригадный" бандит стал главой СНБО?

В голове не укладывается, что одну из высших должностей в стране занимает гопник и рэкетир. Люди, просыпайтесь, тут же полный букет зашкваров у Зеленых !!!
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17.12.2021 00:02 Ответить
пятая колонна, говоришь?
Именно поэтому зебилы рупоров-журнашлюшек пятой колонны с каналов мертвечука пригласили в "новый" государственный канал Рада???
охренеть логика!
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17.12.2021 00:18 Ответить
...ишта, как патетически гнёт свою роль. Аки, в аншлаге спектакля "Айл би бэк"
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17.12.2021 04:51 Ответить
Прийшли до влади на хайпі з використанням "у темну" журналістів, а тепер, коли всі они це освідомили, то почали їх звати 5 колоною.
Якось дуже некрасиво получається
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17.12.2021 06:26 Ответить
"
Росія використовує проти України "п'яту колону", - Данілов..."

А тепер пофамільно!
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17.12.2021 06:33 Ответить
І не перерахуєш, тільки "пакетно", починаючи зверху вниз.
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17.12.2021 06:39 Ответить
Для чого ж тоді РНБО і скопище правоохоронних органів в дорогих шкарпетках? Справжні партнери не будуть викорінювати нашу 5-ту колону. Прийміть врешті решт хоча б закон про колобораціонізм для боротьби з цією колоною.
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17.12.2021 06:37 Ответить
Должны быть уголовные статьи за сепаратизм. Сейчас нужно ,, поизощряться,, правоведам и ввести особое положение позволяющее и ,, дружить ,, с правами человека и паковать 5 и ( как метко высказались в комментариях ) 95 колонны в фильтрационные лагеря и депортиравать на Родину сотни тысяч ,, братьев,, предки которых были переселены в Голодомор в ещё не остывшие хаты украинцев. А для ,,особенных,,- Кива , Рабинович, Медведчук, Мураев - вип работа - урановые шахты ...
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17.12.2021 07:51 Ответить
Ну якщо тільки пи@діти про 5 колону і нічого не робити,вона нікуди і не подінеться.Ми як барани на закланні.Нам відкрито кажуть,що завтра ми вас заріжемо і з'їмо,а ми тільки бекаємо і весело крутимо хвостиками.
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17.12.2021 07:52 Ответить
Ага, использует зеленоватых кротов...
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17.12.2021 08:37 Ответить
Человек, который сегодня отвечает за национальную безопасность страны, являлся бандитом и был правой рукой Луганского авторитета "Доброслава"


В голове не укладывается, что одну из высших должностей в стране занимает гопник и рэкетир! Подробности
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17.12.2021 08:59 Ответить
та да, петуШарий несомненно достойный доверия источник.
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17.12.2021 09:09 Ответить
вот это дядя прозрел. охренеть, какой он не быстрый.
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17.12.2021 09:07 Ответить
А хіба ніхто іх не знає? це майже все опзж ,це всякі там мураєви ,бужанські ,новінські портнови та інші ,це кроти в ОП і силових міністерствах,це проросійські ЗМІ ,це більшість олігархів ітд.
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17.12.2021 09:25 Ответить
Корупцію та поліцію?
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18.12.2021 12:57 Ответить
Тоді так і є як вважає пан Данілов
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18.12.2021 12:59 Ответить
 
 