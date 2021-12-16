Россия использует против Украины "пятую колонну", - Данилов
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Россия использует не только военную агрессию против Украины, но и "пятую колонну" внутри страны.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время встречи с послом Латвии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.
По словам Данилова, несмотря на то, что ситуация на фронте в связи с агрессивными действиями РФ остается сложной, Украина готова дать агрессору адекватный ответ.
"Мы готовы к любому развитию событий. С 1 января следующего года полностью заработает Закон Украины "Об основах национального сопротивления", наши силы территориальной обороны и состоятельность общества к сопротивлению будут значительно усилены", - отметил он.
Секретарь СНБО также отметил, что российский агрессор не ограничивается военным измерением, а пытается действовать в Украине своей "пятой колонной".
Данилов также отметил, что для эффективного противодействия агрессивным действиям РФ необходима консолидация усилий "настоящих партнеров". "Латвия и другие страны Балтии понимают, что такое РФ", – добавил он.
Пожалуйста, подождите...
А як це? А центральна влада де, там їх тільки по одній корупції можна пов'язати з конфіскацією..?! Повинен бути негайно прийнятий закон про колаборацію і державну зраду, і бідкатись від безсилля перестанемо!? Закон де??!!!
творят свои черные кровавые дела
по развалу страны
а кловунам пох
они думают что оно
как то само собой решиться...
лишьбынепорох
Мы могли бы служить в разведке,
Мы могли бы играть в кино...
Проте палитесь, хлопці, крепко
Та й актори з вас теж гівно.
це вже "шоста колона" чи "сьома" ???
целая колона в жОПе !
Данилов, ты грязный развратник !
Ця штатна маріонетка ********** ідею культа ЗЕособистості. Я вже навіть не пам'ятаю усі його вкиди, що до цього, але він настільки ніхто, що навіть звуть його ніяк. Ним керує той, кого він зараз звинувачує у керуванні п'ятої колони.
Kariņš aicina integrēt Ukrainu, Gruziju un Moldovu ES iekšējā tirgū
https://www.delfi.lv/news/national/politics/karins-aicina-integret-ukrainu-gruziju-un-moldovu-es-iekseja-tirgu.d?id=53876495
Каріньш закликає до інтеграції України, Грузії та Молдови до внутрішнього ринку ЄС
@neumerherwam
Ту #Зеля и #Ко из #дна постучалиНа фото в студії,за версією нового ведучого «оновленого» каналу"Рада",ви бачите Байдена і Меркель…Канал«Рада»існує виключно для висвітлення роботи парламента України.Кінець цієї влади ближче, ніж ви думаєте. І набагато ближче, ніж думають вони
В голове не укладывается, что одну из высших должностей в стране занимает гопник и рэкетир. Люди, просыпайтесь, тут же полный букет зашкваров у Зеленых !!!
Именно поэтому зебилы рупоров-журнашлюшек пятой колонны с каналов мертвечука пригласили в "новый" государственный канал Рада???
охренеть логика!
Якось дуже некрасиво получається
Росія використовує проти України "п'яту колону", - Данілов..."
А тепер пофамільно!
В голове не укладывается, что одну из высших должностей в стране занимает гопник и рэкетир! Подробности