Россия использует против Украины "пятую колонну", - Данилов

Россия использует не только военную агрессию против Украины, но и "пятую колонну" внутри страны.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время встречи с послом Латвии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

По словам Данилова, несмотря на то, что ситуация на фронте в связи с агрессивными действиями РФ остается сложной, Украина готова дать агрессору адекватный ответ.

"Мы готовы к любому развитию событий. С 1 января следующего года полностью заработает Закон Украины "Об основах национального сопротивления", наши силы территориальной обороны и состоятельность общества к сопротивлению будут значительно усилены", - отметил он.

Читайте также: Россия создала в Европе самую опасную ситуацию за последние 30 лет, - президент Литвы Науседа

Секретарь СНБО также отметил, что российский агрессор не ограничивается военным измерением, а пытается действовать в Украине своей "пятой колонной".

Данилов также отметил, что для эффективного противодействия агрессивным действиям РФ необходима консолидация усилий "настоящих партнеров". "Латвия и другие страны Балтии понимают, что такое РФ", – добавил он.