Росія використовує проти України "п'яту колону", - Данілов
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Росія використовує не тільки військову агресію проти України, але і "п'яту колону" всередині країни.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час зустрічі з послом Латвії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.
За словами Данілова, незважаючи на те, що ситуація на фронті у зв’язку з агресивними діями РФ залишається складною, Україна готова дати агресорові адекватну відповідь.
"Ми готові до будь-якого розвитку подій. З 1 січня наступного року повністю запрацює Закон України "Про основи національного спротиву", наші сили територіальної оборони і спроможність суспільства до опору будуть значно посилені", - зазначив він.
Секретар РНБО також зауважив, що російський агресор не обмежується військовим виміром, а намагається діяти в Україні через свою "п’яту колону".
Данілов також зазначив, що для ефективної протидії агресивним діям РФ необхідна консолідація зусиль "справжніх партнерів". "Латвія та інші країни Балтії розуміють, що таке РФ", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
А як це? А центральна влада де, там їх тільки по одній корупції можна пов'язати з конфіскацією..?! Повинен бути негайно прийнятий закон про колаборацію і державну зраду, і бідкатись від безсилля перестанемо!? Закон де??!!!
творят свои черные кровавые дела
по развалу страны
а кловунам пох
они думают что оно
как то само собой решиться...
лишьбынепорох
Мы могли бы служить в разведке,
Мы могли бы играть в кино...
Проте палитесь, хлопці, крепко
Та й актори з вас теж гівно.
це вже "шоста колона" чи "сьома" ???
целая колона в жОПе !
Данилов, ты грязный развратник !
Ця штатна маріонетка ********** ідею культа ЗЕособистості. Я вже навіть не пам'ятаю усі його вкиди, що до цього, але він настільки ніхто, що навіть звуть його ніяк. Ним керує той, кого він зараз звинувачує у керуванні п'ятої колони.
Kariņš aicina integrēt Ukrainu, Gruziju un Moldovu ES iekšējā tirgū
https://www.delfi.lv/news/national/politics/karins-aicina-integret-ukrainu-gruziju-un-moldovu-es-iekseja-tirgu.d?id=53876495
Каріньш закликає до інтеграції України, Грузії та Молдови до внутрішнього ринку ЄС
@neumerherwam
Ту #Зеля и #Ко из #дна постучалиНа фото в студії,за версією нового ведучого «оновленого» каналу"Рада",ви бачите Байдена і Меркель…Канал«Рада»існує виключно для висвітлення роботи парламента України.Кінець цієї влади ближче, ніж ви думаєте. І набагато ближче, ніж думають вони
В голове не укладывается, что одну из высших должностей в стране занимает гопник и рэкетир. Люди, просыпайтесь, тут же полный букет зашкваров у Зеленых !!!
Именно поэтому зебилы рупоров-журнашлюшек пятой колонны с каналов мертвечука пригласили в "новый" государственный канал Рада???
охренеть логика!
Якось дуже некрасиво получається
Росія використовує проти України "п'яту колону", - Данілов..."
А тепер пофамільно!
В голове не укладывается, что одну из высших должностей в стране занимает гопник и рэкетир! Подробности