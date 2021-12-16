УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15409 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
9 138 77
війна (56444) Данілов (1191) Росія (47217)

Росія використовує проти України "п'яту колону", - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Росія використовує проти України

Росія використовує не тільки військову агресію проти України, але і "п'яту колону" всередині країни.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час зустрічі з послом Латвії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

За словами Данілова, незважаючи на те, що ситуація на фронті у зв’язку з агресивними діями РФ залишається складною, Україна готова дати агресорові адекватну відповідь.

"Ми готові до будь-якого розвитку подій. З 1 січня наступного року повністю запрацює Закон України "Про основи національного спротиву", наші сили територіальної оборони і спроможність суспільства до опору будуть значно посилені", - зазначив він.

Секретар РНБО також зауважив, що російський агресор не обмежується військовим виміром, а намагається діяти в Україні через свою "п’яту колону".

Також читайте: Вони тут не переможуть, їх тут ніхто не чекає, - Данілов про загрозу нападу російської армії

Данілов також зазначив, що для ефективної протидії агресивним діям РФ необхідна консолідація зусиль "справжніх партнерів". "Латвія та інші країни Балтії розуміють, що таке РФ", - додав він.

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+46
наверное имел в виду Ермака, Демченко, Шефира и самого Зелю..
показати весь коментар
16.12.2021 22:00
+45
показати весь коментар
16.12.2021 22:02
+22
А що пан Данілов скаже про кремлівську агентуру в вищих ешелонах влади навколо Зе?
показати весь коментар
16.12.2021 22:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Копитан очевидність.
показати весь коментар
16.12.2021 21:58 Відповісти
наверное имел в виду Ермака, Демченко, Шефира и самого Зелю..
показати весь коментар
16.12.2021 22:00 Відповісти
показати весь коментар
16.12.2021 23:07 Відповісти
Какая разница? Главное что бы у него белая полоса не заканчивалась!
показати весь коментар
16.12.2021 22:17 Відповісти
И самого себя!
показати весь коментар
16.12.2021 23:41 Відповісти
да - и самого себя
показати весь коментар
16.12.2021 23:42 Відповісти
Зеленую пятую колонну...
показати весь коментар
17.12.2021 00:11 Відповісти
Но постеснялся сказать
показати весь коментар
17.12.2021 12:43 Відповісти
"Він також додав, що місцева влада відмовляється протидіяти цьому...."
А як це? А центральна влада де, там їх тільки по одній корупції можна пов'язати з конфіскацією..?! Повинен бути негайно прийнятий закон про колаборацію і державну зраду, і бідкатись від безсилля перестанемо!? Закон де??!!!
показати весь коментар
19.12.2021 08:49 Відповісти
И 95 тоже!
показати весь коментар
16.12.2021 21:59 Відповісти
А що пан Данілов скаже про кремлівську агентуру в вищих ешелонах влади навколо Зе?
показати весь коментар
16.12.2021 22:02 Відповісти
Хто да допуск до держтаємниці тому грузину і його дружині?! Це і є питання нацбезпеки і сфера РНБО.
показати весь коментар
16.12.2021 22:08 Відповісти
Да зачем ему допуск, если он жил в одном доме с главой ГУР и ездил на бронированном авто СБУ?
показати весь коментар
17.12.2021 01:19 Відповісти
А потім звинувачуємо Ангелу Меркель за вето на зброю для України. З такими кадрами всі їх характеристики через добу будуть в московитів
показати весь коментар
17.12.2021 06:21 Відповісти
показати весь коментар
16.12.2021 22:02 Відповісти
uvi, eto tak. Mnogo dazhe ohenj mnogo merzkih sozdanii
показати весь коментар
16.12.2021 23:15 Відповісти
ЗЕшобла?
показати весь коментар
16.12.2021 22:03 Відповісти
Невже дійшло на восьмому році війни? А якщо дійшло, то РНБО "мишей не ловить", бо Єрмак не дозволяє.
показати весь коментар
16.12.2021 22:07 Відповісти
А вы зебилы самокритичны.
показати весь коментар
16.12.2021 22:08 Відповісти
Поэтому вы жопоблок нетрогаете.
показати весь коментар
16.12.2021 22:10 Відповісти
спонсоры терроризма
творят свои черные кровавые дела
по развалу страны
а кловунам пох
они думают что оно
как то само собой решиться...
лишьбынепорох
показати весь коментар
16.12.2021 22:17 Відповісти
показати весь коментар
16.12.2021 22:11 Відповісти
Не важно кто использует 5 колону. Проблема в том что она реально существует. Это нам считается. Наша проблема это. Так что же нам мешает решить проблему? Только мы сами. А ведь закон арматуры никто не отменял. Пока этого добра у нас достаточно. Особо хороша рифлёнка!
показати весь коментар
16.12.2021 22:17 Відповісти
Арматура не рифлёной не бывает, хотя в расчленинграде или маскве бывает всякое.
показати весь коментар
16.12.2021 22:21 Відповісти
Наш народ всегда этим и отличался---в последнюю минуту перед окончательным решением наконец выстрелить, начинать обсуждать качество свинца в пуле. Отсюда и 5 колона. Арматура как изделие, имеет массу вариантов технологических, есть например предварительно напряжённая и ещё много разного. И кстати чаще с гладкой поверхностью, чем рифлёной.
показати весь коментар
16.12.2021 22:30 Відповісти
танунах!!!
показати весь коментар
16.12.2021 22:21 Відповісти
мабуть Данілов ,говорячи про "п'яту колону " в Україні, натякає на ОП(офіс путіна) при "зе "?х/з
показати весь коментар
16.12.2021 22:22 Відповісти
Тю на вас... так даже мы рядовые граждане их фамилии знаем.. как минимум первых 30-40.., а власти времен войны начиная с 2014 до уже почти 2022 только констатируют факт наличия " пятой колонны" ( которая кстати и не особо то шифруется) но ничего не делает. По сути это преступление.
показати весь коментар
16.12.2021 22:23 Відповісти
Данілов, а ти під ноги не дивись, підніми обличчя до гори. Розумію, що тих, хто тебе призначив і періодично "юзає" ти до цієї колони не віднесеш, але ж то є реальність! То може будеш Громадянином, а не "актрисою з німецьких фільмів для дорослих"? Чи вже залякали?
показати весь коментар
16.12.2021 22:25 Відповісти
да какая ж она пятая?это "верховная" колонна
показати весь коментар
16.12.2021 22:26 Відповісти
В дебілізмі 73/43%зебілам не відмовиш
показати весь коментар
16.12.2021 22:46 Відповісти
Да забейся уже ,зесрань -не тебе теперь рассуждать с такими конченным зашкварами твоей зекрысы,которая проводит кацапов на ведущие места и приглашает их на секретные заседания
показати весь коментар
16.12.2021 23:13 Відповісти
Тот семочко и на йоту не сравним с кацапской шоблой и звиздецом от зекрысы -так что мимо ,зебил)
показати весь коментар
17.12.2021 00:02 Відповісти
показати весь коментар
17.12.2021 00:13 Відповісти
Останній реченéць

Мы могли бы служить в разведке,
Мы могли бы играть в кино...
Проте палитесь, хлопці, крепко
Та й актори з вас теж гівно.
показати весь коментар
16.12.2021 22:40 Відповісти
Вас повысили с капитана очевидность до адмирала ясен ..уй
показати весь коментар
16.12.2021 22:41 Відповісти
ну, а де в інфі про п'яту колону, як саме касапи її застосовують?
показати весь коментар
16.12.2021 22:41 Відповісти
Данілов, можливо досі не в курсі, що Росія та путін використовує проти України не "п'яту колону", а "дев'яносто п'яту колону" і використовує її вже давно ... вони вже й реЗЕдента нам замість президента обрали, поки "какієразніци" реготали ...
показати весь коментар
16.12.2021 22:42 Відповісти
буданов каже шо гогілашвіли його друг, ок,
це вже "шоста колона" чи "сьома" ???
показати весь коментар
16.12.2021 22:47 Відповісти
І шо з того,ви тільки пиз..ите,як і попередники про ту колону і ніфіга з нею не робите он мураєв собі рішає питаннячка з єрмаком,буданов живе з московським засланим козачком,татаров сидить біля зелі,жопоблок себе як риба у воді почуває...Нахріна мені та інформація данілов???Я то і так знаю і без тебе,ти звітуй про посадки п"ятої колони а не ось ці небелиці!!!
показати весь коментар
16.12.2021 22:48 Відповісти
Осталось спросить - почему тогда чук сидит не в тюряге,а прохлаждается на собственном ранчо.
показати весь коментар
16.12.2021 22:49 Відповісти
да. ВАС!
показати весь коментар
16.12.2021 22:50 Відповісти
тячевские повстанцы шнуруют кроссовки?

показати весь коментар
16.12.2021 22:55 Відповісти
Может он искренне и до него только дошло)
показати весь коментар
16.12.2021 22:55 Відповісти
Значит он ничем не отличается от остальных зекрыс -тоже полный тугодогоняемый дегенерат
показати весь коментар
16.12.2021 23:15 Відповісти
вот это да !
целая колона в жОПе !

Данилов, ты грязный развратник !
показати весь коментар
16.12.2021 23:00 Відповісти
da hotj i na censore posmotrite, takoje kolichestvo nuljovih tolpoiopov bila toljko pered nastuplenijami srusni. Kriki - vas vse kinuli, vse vokrug slabiji, toljko rashka takaja krasivaja - vot i vsio, hotj odin sovpodajet, uzhe mozhno otmetitj.
показати весь коментар
16.12.2021 23:01 Відповісти
Так пятая колона кремля в Украине - это зекоМанда. Не верите? Тогда вспомните кого восхваляли по всем кацапским каналах весной 2019-го. Вспомните, кого кремлеботы двигали в топы ютуба, фейсбука, инстаграмма. Или вам напомнить, что у всего окружения зелоха есть интересы на россии?!
показати весь коментар
16.12.2021 23:03 Відповісти
Ніколи не довіряйте чоловіку, який фарбує волосся. Данілов його 100% фарбує.

Ця штатна маріонетка ********** ідею культа ЗЕособистості. Я вже навіть не пам'ятаю усі його вкиди, що до цього, але він настільки ніхто, що навіть звуть його ніяк. Ним керує той, кого він зараз звинувачує у керуванні п'ятої колони.
показати весь коментар
16.12.2021 23:18 Відповісти
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время встречи с послом Латвии - jesli o Latvii, to vot, premjer oglosil otnoshenije k Ukraine, Gruzii i Moldove:
Kariņš aicina integrēt Ukrainu, Gruziju un Moldovu ES iekšējā tirgū
https://www.delfi.lv/news/national/politics/karins-aicina-integret-ukrainu-gruziju-un-moldovu-es-iekseja-tirgu.d?id=53876495

Каріньш закликає до інтеграції України, Грузії та Молдови до внутрішнього ринку ЄС
показати весь коментар
16.12.2021 23:21 Відповісти
Это тот Данилов, который красил собак в цвет волков и продавал? )))
показати весь коментар
16.12.2021 23:25 Відповісти
Это "пятая колонна" поселила мужа помощницы Организма вместе с главным военным разведчиком в квартиру дома криминального элемента?
показати весь коментар
16.12.2021 23:27 Відповісти
5я колонна пытается отобрать булаву с ясно какой целью..
показати весь коментар
16.12.2021 23:30 Відповісти
Ja NeUmerHerwam


@neumerherwam



Ту #Зеля и #Ко из #дна постучалиНа фото в студії,за версією нового ведучого «оновленого» каналу"Рада",ви бачите Байдена і Меркель…Канал«Рада»існує виключно для висвітлення роботи парламента України.Кінець цієї влади ближче, ніж ви думаєте. І набагато ближче, ніж думають вони
показати весь коментар
16.12.2021 23:47 Відповісти
А что это за зашквар со свиньями?
показати весь коментар
17.12.2021 00:20 Відповісти
Есть фото где глава СНБО Алексей Данилов сидит рядом с криминальными авторитетами Луганска "Гореманом" и "Доброславом".Как "бригадный" бандит стал главой СНБО?

В голове не укладывается, что одну из высших должностей в стране занимает гопник и рэкетир. Люди, просыпайтесь, тут же полный букет зашкваров у Зеленых !!!
показати весь коментар
17.12.2021 00:02 Відповісти
пятая колонна, говоришь?
Именно поэтому зебилы рупоров-журнашлюшек пятой колонны с каналов мертвечука пригласили в "новый" государственный канал Рада???
охренеть логика!
показати весь коментар
17.12.2021 00:18 Відповісти
...ишта, как патетически гнёт свою роль. Аки, в аншлаге спектакля "Айл би бэк"
показати весь коментар
17.12.2021 04:51 Відповісти
Прийшли до влади на хайпі з використанням "у темну" журналістів, а тепер, коли всі они це освідомили, то почали їх звати 5 колоною.
Якось дуже некрасиво получається
показати весь коментар
17.12.2021 06:26 Відповісти
"
Росія використовує проти України "п'яту колону", - Данілов..."

А тепер пофамільно!
показати весь коментар
17.12.2021 06:33 Відповісти
І не перерахуєш, тільки "пакетно", починаючи зверху вниз.
показати весь коментар
17.12.2021 06:39 Відповісти
Для чого ж тоді РНБО і скопище правоохоронних органів в дорогих шкарпетках? Справжні партнери не будуть викорінювати нашу 5-ту колону. Прийміть врешті решт хоча б закон про колобораціонізм для боротьби з цією колоною.
показати весь коментар
17.12.2021 06:37 Відповісти
Должны быть уголовные статьи за сепаратизм. Сейчас нужно ,, поизощряться,, правоведам и ввести особое положение позволяющее и ,, дружить ,, с правами человека и паковать 5 и ( как метко высказались в комментариях ) 95 колонны в фильтрационные лагеря и депортиравать на Родину сотни тысяч ,, братьев,, предки которых были переселены в Голодомор в ещё не остывшие хаты украинцев. А для ,,особенных,,- Кива , Рабинович, Медведчук, Мураев - вип работа - урановые шахты ...
показати весь коментар
17.12.2021 07:51 Відповісти
Ну якщо тільки пи@діти про 5 колону і нічого не робити,вона нікуди і не подінеться.Ми як барани на закланні.Нам відкрито кажуть,що завтра ми вас заріжемо і з'їмо,а ми тільки бекаємо і весело крутимо хвостиками.
показати весь коментар
17.12.2021 07:52 Відповісти
Ага, использует зеленоватых кротов...
показати весь коментар
17.12.2021 08:37 Відповісти
Человек, который сегодня отвечает за национальную безопасность страны, являлся бандитом и был правой рукой Луганского авторитета "Доброслава"


В голове не укладывается, что одну из высших должностей в стране занимает гопник и рэкетир! Подробности
показати весь коментар
17.12.2021 08:59 Відповісти
та да, петуШарий несомненно достойный доверия источник.
показати весь коментар
17.12.2021 09:09 Відповісти
вот это дядя прозрел. охренеть, какой он не быстрый.
показати весь коментар
17.12.2021 09:07 Відповісти
А хіба ніхто іх не знає? це майже все опзж ,це всякі там мураєви ,бужанські ,новінські портнови та інші ,це кроти в ОП і силових міністерствах,це проросійські ЗМІ ,це більшість олігархів ітд.
показати весь коментар
17.12.2021 09:25 Відповісти
Корупцію та поліцію?
показати весь коментар
18.12.2021 12:57 Відповісти
Тоді так і є як вважає пан Данілов
показати весь коментар
18.12.2021 12:59 Відповісти
 
 