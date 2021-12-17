Европейский совет призвал Россию к деэскалации напряженности на границе с Украиной

Лидеры ЕС, встретившиеся в Брюсселе в формате заседания Европейского совета, призвали Россию к деэскалации и отметили важность Нормандского формата для выполнения минских договоренностей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, выдержка из постановления саммита, касающегося Украины, обнародована на Твиттер-странице спикера президента Европейского совета Баренда Лейтса.

Как следует из обнародованной информации, ситуации в Украине было посвящено два пункта итогового документа заседания Европейского совета.

"23. Европейский совет подчеркнул срочную необходимость для России провести деэскалацию напряженности, вызванную наращиванием войск на границе с Украиной и агрессивной риторикой. Европейский совет подтверждает полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь высокую цену, включая ограничительные меры, координирующиеся с партнерами.

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Европейский совет приветствует дипломатические усилия и поддерживает Нормандский формат в достижении полной имплементации минских договоренностей".

Как сообщалось, в Брюсселе проходит заседание Европейского совета. Среди других вопросов, ЕС обсудил ситуацию на границах Украины, сложившуюся вследствие концентрации российских войск, а также предложения Еврокомиссии относительно путей реагирования на вероятную дальнейшую военную эскалацию со стороны России.