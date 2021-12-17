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Европейский совет призвал Россию к деэскалации напряженности на границе с Украиной

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Европейский совет призвал Россию к деэскалации напряженности на границе с Украиной

Лидеры ЕС, встретившиеся в Брюсселе в формате заседания Европейского совета, призвали Россию к деэскалации и отметили важность Нормандского формата для выполнения минских договоренностей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, выдержка из постановления саммита, касающегося Украины, обнародована на Твиттер-странице спикера президента Европейского совета Баренда Лейтса.

Как следует из обнародованной информации, ситуации в Украине было посвящено два пункта итогового документа заседания Европейского совета.

"23. Европейский совет подчеркнул срочную необходимость для России провести деэскалацию напряженности, вызванную наращиванием войск на границе с Украиной и агрессивной риторикой. Европейский совет подтверждает полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь высокую цену, включая ограничительные меры, координирующиеся с партнерами.

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  1. Европейский совет приветствует дипломатические усилия и поддерживает Нормандский формат в достижении полной имплементации минских договоренностей".

Как сообщалось, в Брюсселе проходит заседание Европейского совета. Среди других вопросов, ЕС обсудил ситуацию на границах Украины, сложившуюся вследствие концентрации российских войск, а также предложения Еврокомиссии относительно путей реагирования на вероятную дальнейшую военную эскалацию со стороны России.

Европейский совет призвал Россию к деэскалации напряженности на границе с Украиной 01
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Європейська рада
- це херня і носить дорадчу функцію, вони просто закликають.
От якби цю резулюцію прийняла Рада Міністрів ЄС и Європейська Комісія....
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16.12.2021 23:26 Ответить
Закликати треба на колінах!
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16.12.2021 23:30 Ответить
З яких ху#в, тобі Андрей Ларин 3345d423 хтось щось винен?
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16.12.2021 23:34 Ответить
Так же Европа пыиаоась ублажить гитлера, вместо того, чтобы задавить его в зародыше, и избежали бы такой масштабной крови, а еще лучше, стереть кремлевскую террористическую банду с лица земли.
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16.12.2021 23:55 Ответить
Кто только уже не призывал лаптеногих к деэскалации. Плешивый недомерок наверняка доволен и чувствует свою важность.
А вообще да... пытаться утихомирить гопника воззваниями к его совести - это хорошая тактика...
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17.12.2021 00:13 Ответить
Озабоченность №6729
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17.12.2021 00:32 Ответить
 
 