Европейский совет призвал Россию к деэскалации напряженности на границе с Украиной
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Лидеры ЕС, встретившиеся в Брюсселе в формате заседания Европейского совета, призвали Россию к деэскалации и отметили важность Нормандского формата для выполнения минских договоренностей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, выдержка из постановления саммита, касающегося Украины, обнародована на Твиттер-странице спикера президента Европейского совета Баренда Лейтса.
Как следует из обнародованной информации, ситуации в Украине было посвящено два пункта итогового документа заседания Европейского совета.
"23. Европейский совет подчеркнул срочную необходимость для России провести деэскалацию напряженности, вызванную наращиванием войск на границе с Украиной и агрессивной риторикой. Европейский совет подтверждает полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь высокую цену, включая ограничительные меры, координирующиеся с партнерами.
- Европейский совет приветствует дипломатические усилия и поддерживает Нормандский формат в достижении полной имплементации минских договоренностей".
Как сообщалось, в Брюсселе проходит заседание Европейского совета. Среди других вопросов, ЕС обсудил ситуацию на границах Украины, сложившуюся вследствие концентрации российских войск, а также предложения Еврокомиссии относительно путей реагирования на вероятную дальнейшую военную эскалацию со стороны России.
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- це херня і носить дорадчу функцію, вони просто закликають.
От якби цю резулюцію прийняла Рада Міністрів ЄС и Європейська Комісія....
А вообще да... пытаться утихомирить гопника воззваниями к его совести - это хорошая тактика...