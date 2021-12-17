Рада за последние два месяца фактически потеряла свою субъектность, - Разумков

Бывший спикер Дмитрий Разумков считает, что в 2022 году перед Верховной Радой будет стоять немало вызовов.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады.

Разумков считает, что в следующем году парламент должен вернуть свою субъектность, фактически потерянную за последние два месяца.

"Это главная его задача, а она уже позволит выполнить и другие задачи - укрепить обороноспособность нашего государства, улучшить ситуацию в тарифной политике, обеспечить помощь медикам, педагогам, а также всем тем, кто сегодня пострадал и страдает от ковида", - отметил нардеп.

По словам бывшего спикера, парламент должен также готовиться к новым вызовам из-за пандемии: "У нас история повторяется раз в полгода. Главное, чтобы об этом не забывали, как главы государства, так и Кабинет Министров".

Также читайте: Власть узурпирует контроль над телеканалом "Рада": договоренности о возвращении к предыдущему формату не выполняются, - нардеп "Голоса" Рудик

Подводя итог текущему году, Разумков рассказал, что ему не нравится, как изменилась Верховная Рада: "И не потому что я перестал быть председателем Верховной Рады, а потому что Рада теряет свою субъектность и превращается в такой ручной механизм, а парламент должен всегда отстаивать интересы всего украинского народа и быть балансом".