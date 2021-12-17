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Новости Политика Украины
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ВР (28729) Разумков Дмитрий (1521)

Рада за последние два месяца фактически потеряла свою субъектность, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада за последние два месяца фактически потеряла свою субъектность, - Разумков

Бывший спикер Дмитрий Разумков считает, что в 2022 году перед Верховной Радой будет стоять немало вызовов.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады.

Разумков считает, что в следующем году парламент должен вернуть свою субъектность, фактически потерянную за последние два месяца.

"Это главная его задача, а она уже позволит выполнить и другие задачи - укрепить обороноспособность нашего государства, улучшить ситуацию в тарифной политике, обеспечить помощь медикам, педагогам, а также всем тем, кто сегодня пострадал и страдает от ковида", - отметил нардеп.

По словам бывшего спикера, парламент должен также готовиться к новым вызовам из-за пандемии: "У нас история повторяется раз в полгода. Главное, чтобы об этом не забывали, как главы государства, так и Кабинет Министров".

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Подводя итог текущему году, Разумков рассказал, что ему не нравится, как изменилась Верховная Рада: "И не потому что я перестал быть председателем Верховной Рады, а потому что Рада теряет свою субъектность и превращается в такой ручной механизм, а парламент должен всегда отстаивать интересы всего украинского народа и быть балансом".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+9
Проснулся? Она такой стала с момента прихода монобольшинства Бениного монобыдла в 2019 году.
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17.12.2021 11:41
+8
все кто уходят от Зе-шута, или кого уходят начинают орать на следующий день - "А я здесь ни причем! А я здесь не причем!"

- от Богдана ..... до Разумкова включительно.

Зеленые проститутки..
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17.12.2021 11:44
+7
Ну не надо ля-ля. Не за два месяца, а за два года. в том числе и при тебе.Это уже не ВР . а зоопарк террариум, скотобаза, змеинное кубло, назови как хочешь.
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17.12.2021 11:43
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Проснулся? Она такой стала с момента прихода монобольшинства Бениного монобыдла в 2019 году.
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17.12.2021 11:41 Ответить
все кто уходят от Зе-шута, или кого уходят начинают орать на следующий день - "А я здесь ни причем! А я здесь не причем!"

- от Богдана ..... до Разумкова включительно.

Зеленые проститутки..
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17.12.2021 11:44 Ответить
там даже не от Богдана, а еще с Данылюка, тот первым смылся спустя месяц работы) видно быстрее дошло, что никакое бабло не стоит того криманала, на который надо будет подписаться) Разумков сидел так долго потому что пытался строить из себя взросого полиика на фоне зеленой песочницы ради будущей сольной карьеры в политике)
Все это росказни "прозревших", они и до выборов отлично понимали все, что Зеля не трудоспособен и ничего не понимает в политике и устройстве государства. Но на плечах этого узнаваемого шоумена, которого еще олигархат на предвыборной завалил деньгами было очень удобно самому заехать во владные кабинеты, особенно всем обиженным при власти предыдущего президента)
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17.12.2021 11:52 Ответить
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17.12.2021 12:10 Ответить
всі про Державу піклуються ...
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17.12.2021 11:41 Ответить
"Новий месія - Ро", підсиджує старого42годіка - Зе.
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17.12.2021 11:42 Ответить
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17.12.2021 11:45 Ответить
Ну не надо ля-ля. Не за два месяца, а за два года. в том числе и при тебе.Это уже не ВР . а зоопарк террариум, скотобаза, змеинное кубло, назови как хочешь.
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17.12.2021 11:43 Ответить
"скотобаза" норм, за небольшим исключением..
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17.12.2021 11:46 Ответить
Два месяца?
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17.12.2021 11:44 Ответить
Без мене усьо пропало...

Кожен Українець окремо, - супер геній.
Але чомусь коли разом, - мартишка, лебідь, рак, та шчука, та й ще бог зна які малята.
І кожний тягне хто куди.
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17.12.2021 11:48 Ответить
А ось і новоє літсо. Зустрічайте, лохи.
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17.12.2021 11:55 Ответить
От пілять! Вона втратила суб`єктність ще під час розпуску Ради попереднього скликання, ще в травні 19-го. І то не без твоєї допомоги, тварюко!
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17.12.2021 12:11 Ответить
Необходимо срочные перевыборы!
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17.12.2021 12:13 Ответить
Ещё одна абиженка
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17.12.2021 12:15 Ответить
абиженка...не абиженка...А пусть они все сожрут Зе-Ермака......Это полезно.
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17.12.2021 12:17 Ответить
Смешной рыгоанал.
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17.12.2021 12:16 Ответить
Какие два месяца,как только гетьманович начал проталкивать законы диктуемые ему из лубянки,а стадо безропотно нажимало кнопку за,так рада утратила свою субъектность и легитимность,а это произошло с первого дня.
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17.12.2021 12:25 Ответить
какая нафиг Рада??? при зеленых промосковских предателях вся страна утратила субъектность, которая была наработана кропотливым трудом с 2014 по 2019 гг., а сейчас за нашей спиной что-то решают, а нас просто в известность ставят, да и то с запозданием... Зеленая мерзость обнулила все достижения "папередников" за 2.5 года своего промосковского шапито.
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17.12.2021 12:47 Ответить
Питання стоїть не в Розумкові. Питання рубо стоїть у виконанні ВР своїх функцій .
На даному етапі Верховна Рада перетворилась у колективний орган який прикриває беззаконня виконавчої влади. Тобто наступний Парламент буде зобов"язаний переглянути усі законодавчі акти які утворила ця і дати свою оцінку.
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17.12.2021 12:48 Ответить
Во ,зебил!.Развалит оппозицию.
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17.12.2021 13:07 Ответить
тільки не прикидайся, що, мовляв, ти до зебільного кодла не входиш
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17.12.2021 14:41 Ответить
Я не левый и не правый ,я просто стоптанный валенок.
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17.12.2021 14:53 Ответить
Не стоптанный,а купленный!!!!
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17.12.2021 15:27 Ответить
Собака гавкает..., а верблюды идут.
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17.12.2021 13:34 Ответить
 
 