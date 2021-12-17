Рада за последние два месяца фактически потеряла свою субъектность, - Разумков
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Бывший спикер Дмитрий Разумков считает, что в 2022 году перед Верховной Радой будет стоять немало вызовов.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады.
Разумков считает, что в следующем году парламент должен вернуть свою субъектность, фактически потерянную за последние два месяца.
"Это главная его задача, а она уже позволит выполнить и другие задачи - укрепить обороноспособность нашего государства, улучшить ситуацию в тарифной политике, обеспечить помощь медикам, педагогам, а также всем тем, кто сегодня пострадал и страдает от ковида", - отметил нардеп.
По словам бывшего спикера, парламент должен также готовиться к новым вызовам из-за пандемии: "У нас история повторяется раз в полгода. Главное, чтобы об этом не забывали, как главы государства, так и Кабинет Министров".
Подводя итог текущему году, Разумков рассказал, что ему не нравится, как изменилась Верховная Рада: "И не потому что я перестал быть председателем Верховной Рады, а потому что Рада теряет свою субъектность и превращается в такой ручной механизм, а парламент должен всегда отстаивать интересы всего украинского народа и быть балансом".
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- от Богдана ..... до Разумкова включительно.
Зеленые проститутки..
Все это росказни "прозревших", они и до выборов отлично понимали все, что Зеля не трудоспособен и ничего не понимает в политике и устройстве государства. Но на плечах этого узнаваемого шоумена, которого еще олигархат на предвыборной завалил деньгами было очень удобно самому заехать во владные кабинеты, особенно всем обиженным при власти предыдущего президента)
Кожен Українець окремо, - супер геній.
Але чомусь коли разом, - мартишка, лебідь, рак, та шчука, та й ще бог зна які малята.
І кожний тягне хто куди.
На даному етапі Верховна Рада перетворилась у колективний орган який прикриває беззаконня виконавчої влади. Тобто наступний Парламент буде зобов"язаний переглянути усі законодавчі акти які утворила ця і дати свою оцінку.