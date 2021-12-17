Рада за останні два місяці фактично втратила свою суб’єктність, - Разумков
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Колишній спікер Дмитро Разумков вважає, що в 2022 році перед Верховною Радою стоятиме чимало викликів.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів журналістам в кулуарах Верховної Ради.
Разумков вважає, що наступного року парламент повинен повернути свою суб’єктність, яку фактично втратив за останні два місяці.
"Це головне його завдання, а воно вже дасть можливість виконати й інші завдання – зміцнити обороноздатність нашої держави, покращити ситуацію в тарифній політиці, забезпечити допомогу медикам, освітянам, а також усім тим, хто сьогодні постраждав і страждає від ковіду", - зауважив нардеп.
За словами колишнього спікера, парламент повинен також готуватися до нових викликів через пандемію: "У нас ковідна історія повторюється раз в півроку. Головне, щоб про це не забували, як очільники держави, так і Кабінет Міністрів".
Підсумовуючи поточний рік, Разумков розповів, що йому не подобається, як змінилася Верховна Рада: "І не тому що я перестав бути головою Верховної Ради, а тому що Рада втрачає свою суб’єктність і перетворюється в такий ручний механізм, а парламент має завжди відстоювати інтереси усього українського народу і бути балансом".
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- от Богдана ..... до Разумкова включительно.
Зеленые проститутки..
Все это росказни "прозревших", они и до выборов отлично понимали все, что Зеля не трудоспособен и ничего не понимает в политике и устройстве государства. Но на плечах этого узнаваемого шоумена, которого еще олигархат на предвыборной завалил деньгами было очень удобно самому заехать во владные кабинеты, особенно всем обиженным при власти предыдущего президента)
Кожен Українець окремо, - супер геній.
Але чомусь коли разом, - мартишка, лебідь, рак, та шчука, та й ще бог зна які малята.
І кожний тягне хто куди.
На даному етапі Верховна Рада перетворилась у колективний орган який прикриває беззаконня виконавчої влади. Тобто наступний Парламент буде зобов"язаний переглянути усі законодавчі акти які утворила ця і дати свою оцінку.