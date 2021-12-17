Рада за останні два місяці фактично втратила свою суб’єктність, - Разумков

Колишній спікер Дмитро Разумков вважає, що в 2022 році перед Верховною Радою стоятиме чимало викликів.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів журналістам в кулуарах Верховної Ради.

Разумков вважає, що наступного року парламент повинен повернути свою суб’єктність, яку фактично втратив за останні два місяці.

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"Це головне його завдання, а воно вже дасть можливість виконати й інші завдання – зміцнити обороноздатність нашої держави, покращити ситуацію в тарифній політиці, забезпечити допомогу медикам, освітянам, а також усім тим, хто сьогодні постраждав і страждає від ковіду", - зауважив нардеп.

За словами колишнього спікера, парламент повинен також готуватися до нових викликів через пандемію: "У нас ковідна історія повторюється раз в півроку. Головне, щоб про це не забували, як очільники держави, так і Кабінет Міністрів".

Підсумовуючи поточний рік, Разумков розповів, що йому не подобається, як змінилася Верховна Рада: "І не тому що я перестав бути головою Верховної Ради, а тому що Рада втрачає свою суб’єктність і перетворюється в такий ручний механізм, а парламент має завжди відстоювати інтереси усього українського народу і бути балансом".