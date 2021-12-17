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Новини Політика України
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ВР (11731) Разумков Дмитро (1449)

Рада за останні два місяці фактично втратила свою суб’єктність, - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада за останні два місяці фактично втратила свою суб’єктність, - Разумков

Колишній спікер Дмитро Разумков вважає, що в 2022 році перед Верховною Радою стоятиме чимало викликів.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів журналістам в кулуарах Верховної Ради.

Разумков вважає, що наступного року парламент повинен повернути свою суб’єктність, яку фактично втратив за останні два місяці.

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"Це головне його завдання, а воно вже дасть можливість виконати й інші завдання – зміцнити обороноздатність нашої держави, покращити ситуацію в тарифній політиці, забезпечити допомогу медикам, освітянам, а також усім тим, хто сьогодні постраждав і страждає від ковіду", - зауважив нардеп.

За словами колишнього спікера, парламент повинен також готуватися до нових викликів через пандемію: "У нас ковідна історія повторюється раз в півроку. Головне, щоб про це не забували, як очільники держави, так і Кабінет Міністрів".

Підсумовуючи поточний рік, Разумков розповів, що йому не подобається, як змінилася Верховна Рада: "І не тому що я перестав бути головою Верховної Ради, а тому що Рада втрачає свою суб’єктність і перетворюється в такий ручний механізм, а парламент має завжди відстоювати інтереси усього українського народу і бути балансом".
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Топ коментарі
+9
Проснулся? Она такой стала с момента прихода монобольшинства Бениного монобыдла в 2019 году.
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17.12.2021 11:41
+8
все кто уходят от Зе-шута, или кого уходят начинают орать на следующий день - "А я здесь ни причем! А я здесь не причем!"

- от Богдана ..... до Разумкова включительно.

Зеленые проститутки..
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17.12.2021 11:44
+7
Ну не надо ля-ля. Не за два месяца, а за два года. в том числе и при тебе.Это уже не ВР . а зоопарк террариум, скотобаза, змеинное кубло, назови как хочешь.
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17.12.2021 11:43
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Проснулся? Она такой стала с момента прихода монобольшинства Бениного монобыдла в 2019 году.
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17.12.2021 11:41 Відповісти
все кто уходят от Зе-шута, или кого уходят начинают орать на следующий день - "А я здесь ни причем! А я здесь не причем!"

- от Богдана ..... до Разумкова включительно.

Зеленые проститутки..
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17.12.2021 11:44 Відповісти
там даже не от Богдана, а еще с Данылюка, тот первым смылся спустя месяц работы) видно быстрее дошло, что никакое бабло не стоит того криманала, на который надо будет подписаться) Разумков сидел так долго потому что пытался строить из себя взросого полиика на фоне зеленой песочницы ради будущей сольной карьеры в политике)
Все это росказни "прозревших", они и до выборов отлично понимали все, что Зеля не трудоспособен и ничего не понимает в политике и устройстве государства. Но на плечах этого узнаваемого шоумена, которого еще олигархат на предвыборной завалил деньгами было очень удобно самому заехать во владные кабинеты, особенно всем обиженным при власти предыдущего президента)
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17.12.2021 11:52 Відповісти
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17.12.2021 12:10 Відповісти
всі про Державу піклуються ...
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17.12.2021 11:41 Відповісти
"Новий месія - Ро", підсиджує старого42годіка - Зе.
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17.12.2021 11:42 Відповісти
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17.12.2021 11:45 Відповісти
Ну не надо ля-ля. Не за два месяца, а за два года. в том числе и при тебе.Это уже не ВР . а зоопарк террариум, скотобаза, змеинное кубло, назови как хочешь.
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17.12.2021 11:43 Відповісти
"скотобаза" норм, за небольшим исключением..
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17.12.2021 11:46 Відповісти
Два месяца?
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17.12.2021 11:44 Відповісти
Без мене усьо пропало...

Кожен Українець окремо, - супер геній.
Але чомусь коли разом, - мартишка, лебідь, рак, та шчука, та й ще бог зна які малята.
І кожний тягне хто куди.
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17.12.2021 11:48 Відповісти
А ось і новоє літсо. Зустрічайте, лохи.
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17.12.2021 11:55 Відповісти
От пілять! Вона втратила суб`єктність ще під час розпуску Ради попереднього скликання, ще в травні 19-го. І то не без твоєї допомоги, тварюко!
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17.12.2021 12:11 Відповісти
Необходимо срочные перевыборы!
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17.12.2021 12:13 Відповісти
Ещё одна абиженка
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17.12.2021 12:15 Відповісти
абиженка...не абиженка...А пусть они все сожрут Зе-Ермака......Это полезно.
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17.12.2021 12:17 Відповісти
Смешной рыгоанал.
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17.12.2021 12:16 Відповісти
Какие два месяца,как только гетьманович начал проталкивать законы диктуемые ему из лубянки,а стадо безропотно нажимало кнопку за,так рада утратила свою субъектность и легитимность,а это произошло с первого дня.
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17.12.2021 12:25 Відповісти
какая нафиг Рада??? при зеленых промосковских предателях вся страна утратила субъектность, которая была наработана кропотливым трудом с 2014 по 2019 гг., а сейчас за нашей спиной что-то решают, а нас просто в известность ставят, да и то с запозданием... Зеленая мерзость обнулила все достижения "папередников" за 2.5 года своего промосковского шапито.
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17.12.2021 12:47 Відповісти
Питання стоїть не в Розумкові. Питання рубо стоїть у виконанні ВР своїх функцій .
На даному етапі Верховна Рада перетворилась у колективний орган який прикриває беззаконня виконавчої влади. Тобто наступний Парламент буде зобов"язаний переглянути усі законодавчі акти які утворила ця і дати свою оцінку.
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17.12.2021 12:48 Відповісти
Во ,зебил!.Развалит оппозицию.
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17.12.2021 13:07 Відповісти
тільки не прикидайся, що, мовляв, ти до зебільного кодла не входиш
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17.12.2021 14:41 Відповісти
Я не левый и не правый ,я просто стоптанный валенок.
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17.12.2021 14:53 Відповісти
Не стоптанный,а купленный!!!!
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17.12.2021 15:27 Відповісти
Собака гавкает..., а верблюды идут.
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17.12.2021 13:34 Відповісти
 
 