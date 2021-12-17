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Новости Экономика
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Нафтогаз (3099) уголь (989) Витренко Юрий (376)

"Нафтогаз" готов при необходимости импортировать уголь, - Витренко

Новости Цензор.НЕТ Экономика

НАК "Нафтогаз Украины" в случае снижения запасов угля готов помочь тепловым энергогенерирующим компаниям с его импортом.

Об этом заявил глава правления Юрий Витренко в программе "Право на владу" на телеканале "1+1", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы как "Нафтогаз" последние дни предлагали даже свою помощь импортировать уголь, но пока даже без этой помощи обходятся компании, которые генерируют электроэнергию из угля", – сказал Витренко.

По его словам, для поддержки энергосистемы "Нафтогаз" в настоящее время поставляет природный газ ТЭЦ в Киеве, Харьковской ТЭЦ и Белоцерковской ТЭЦ.

"Они рассчитываются, это приятная новость", – отметил глава НАК.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины направила Кабинету министров Украины отчет, в котором отмечаются критически низкие запасы угля состоянием на 1 декабря: 486,2 тыс. тонн при плане 2,632 млн грн. В СБУ считают, что такая ситуация создает угрозу энергетической безопасности государства и надежному прохождению отопительного сезона, что может привести к "чрезвычайным событиям техногенного характера, росту социальной напряженности среди населения и дискредитации органов государственной власти".

Смотрите также: "Нафтогаз" не сможет долго удерживать низкие цены на газ для населения, – Витренко. ВИДЕО
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Топ комментарии
+5
почати з першого злосного майнера - Бені - подельника гаранта.
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17.12.2021 11:56
+3
Это будет самый дорогой уголь в истории Украины 😁
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17.12.2021 12:07
+3
Грабить на газу маловато? теперь ещё ублюдок Витренко уже угольную схему примеряет?!
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17.12.2021 12:09
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Майнеров нагнуть, и всего хватать будет
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17.12.2021 11:43 Ответить
почати з першого злосного майнера - Бені - подельника гаранта.
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17.12.2021 11:56 Ответить
Да все верно
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17.12.2021 16:50 Ответить
Копанки Наташі Королевської вже на низькому старті для імпорту.
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17.12.2021 11:49 Ответить
"НАК "Нафтогаз України" у разі зниження запасів вугілля готова допомогти тепловим енергогенерувальним компаніям із його імпортом..." - словоблуддя від лукавого... "у разі" уже давно настало, вже давно глибока криза, а Вітренко обіцяє... вчорашнього дня. Газ не закупляв, думав, що буде ще дешевше, тепер закупляти немає сенсу по причині його дороговизни... зато появилась нова дитяча гра... в вугілля.
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17.12.2021 11:55 Ответить
Это будет самый дорогой уголь в истории Украины 😁
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17.12.2021 12:07 Ответить
и газ - цена январского фьючерса в Нидерландах снизилась до $1511 за тысячу кубометров
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17.12.2021 12:12 Ответить
Скажіть будь ласка , Що в хера , на протязі півроку , робили люди , які повинні були опікуватись створенням запасів вугілля для ТЕС - на зиму . ? Чому вони й досі сидять у владних кріслах і отримують чималу зарплату .??
Вони поставили країну на межу енергетичного колапсу , на межу виживання , і досі не понесли за це ніякого покарання . . Де таке ще є , крім України .
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17.12.2021 12:09 Ответить
Пожалуй, на один вопрос ответ есть:
Чому вони й досі сидять у владних кріслах і отримують чималу зарплату .??
Потому, что выборы не раз в год, а раз в пять лет.
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17.12.2021 12:20 Ответить
что значит "готов"? угля в стране нет на госТЭЦ. почему "готов" а не "закупает"?
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17.12.2021 12:09 Ответить
Грабить на газу маловато? теперь ещё ублюдок Витренко уже угольную схему примеряет?!
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17.12.2021 12:09 Ответить
Голобородька хоче все... даже цирк Шапито...всех конкурентов ...выгнали... Джентлмен Шоу, и деревню Дураков,Виктора Андриенко типа Долгоносика ну т.д...
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17.12.2021 12:13 Ответить
В Китае на начпло 21 века было 11 700 с чем то угольных шахт,на сегодня в работе только 6 000...
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17.12.2021 12:10 Ответить
Так нечестно: считать надо на душу населения...
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17.12.2021 12:23 Ответить
Этого мало: должен быть готов экспортировать...
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17.12.2021 12:22 Ответить
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17.12.2021 12:23 Ответить
оно тоже под коксом! ты попробуй посылку с гандонами из китая получить быстрее чем 2 месяца. как раз в июле отрапортуешь ишаку что все исполнил.
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17.12.2021 12:51 Ответить
 
 