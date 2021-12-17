"Нафтогаз" готов при необходимости импортировать уголь, - Витренко
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НАК "Нафтогаз Украины" в случае снижения запасов угля готов помочь тепловым энергогенерирующим компаниям с его импортом.
Об этом заявил глава правления Юрий Витренко в программе "Право на владу" на телеканале "1+1", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы как "Нафтогаз" последние дни предлагали даже свою помощь импортировать уголь, но пока даже без этой помощи обходятся компании, которые генерируют электроэнергию из угля", – сказал Витренко.
По его словам, для поддержки энергосистемы "Нафтогаз" в настоящее время поставляет природный газ ТЭЦ в Киеве, Харьковской ТЭЦ и Белоцерковской ТЭЦ.
"Они рассчитываются, это приятная новость", – отметил глава НАК.
Напомним, ранее Служба безопасности Украины направила Кабинету министров Украины отчет, в котором отмечаются критически низкие запасы угля состоянием на 1 декабря: 486,2 тыс. тонн при плане 2,632 млн грн. В СБУ считают, что такая ситуация создает угрозу энергетической безопасности государства и надежному прохождению отопительного сезона, что может привести к "чрезвычайным событиям техногенного характера, росту социальной напряженности среди населения и дискредитации органов государственной власти".
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Вони поставили країну на межу енергетичного колапсу , на межу виживання , і досі не понесли за це ніякого покарання . . Де таке ще є , крім України .
Чому вони й досі сидять у владних кріслах і отримують чималу зарплату .??
Потому, что выборы не раз в год, а раз в пять лет.