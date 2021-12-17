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Новини Економіка
2 051 17
Нафтогаз (1243) вугілля (623) Вітренко Юрій (370)

"Нафтогаз" готовий за необхідності імпортувати вугілля, - Вітренко

Новини Цензор.НЕТ Економіка

НАК "Нафтогаз України" у разі зниження запасів вугілля готова допомогти тепловим енергогенерувальним компаніям із його імпортом.

Про це заявив голова правління Юрій Вітренко у програмі "Право на владу" на телеканалі "1+1", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми як "Нафтогаз" останні дні пропонували навіть свою допомогу імпортувати вугілля, але поки що навіть без цієї допомоги обходяться компанії, які генерують електроенергію з вугілля", - сказав Вітренко.

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За його словами, для підтримки енергосистеми "Нафтогаз" наразі постачає природний газ ТЕЦ у Києві, Харківській ТЕЦ та Білоцерківській ТЕЦ.

"Вони розраховуються, це приємна новина", – наголосив голова НАК.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України надіслала Кабінету міністрів України звіт, у якому наголошується на критично низьких запасах вугілля станом на 1 грудня: 486,2 тис. тонн за плану 2,632 млн грн. У СБУ вважають, що така ситуація створює загрозу енергетичній безпеці держави та надійному проходженню опалювального сезону, що може призвести до "надзвичайних подій техногенного характеру, зростання соціальної напруги серед населення та дискредитації органів державної влади".
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Топ коментарі
+5
почати з першого злосного майнера - Бені - подельника гаранта.
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17.12.2021 11:56
+3
Это будет самый дорогой уголь в истории Украины 😁
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17.12.2021 12:07
+3
Грабить на газу маловато? теперь ещё ублюдок Витренко уже угольную схему примеряет?!
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17.12.2021 12:09
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Майнеров нагнуть, и всего хватать будет
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17.12.2021 11:43 Відповісти
почати з першого злосного майнера - Бені - подельника гаранта.
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17.12.2021 11:56 Відповісти
Да все верно
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17.12.2021 16:50 Відповісти
Копанки Наташі Королевської вже на низькому старті для імпорту.
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17.12.2021 11:49 Відповісти
"НАК "Нафтогаз України" у разі зниження запасів вугілля готова допомогти тепловим енергогенерувальним компаніям із його імпортом..." - словоблуддя від лукавого... "у разі" уже давно настало, вже давно глибока криза, а Вітренко обіцяє... вчорашнього дня. Газ не закупляв, думав, що буде ще дешевше, тепер закупляти немає сенсу по причині його дороговизни... зато появилась нова дитяча гра... в вугілля.
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17.12.2021 11:55 Відповісти
Это будет самый дорогой уголь в истории Украины 😁
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17.12.2021 12:07 Відповісти
и газ - цена январского фьючерса в Нидерландах снизилась до $1511 за тысячу кубометров
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17.12.2021 12:12 Відповісти
Скажіть будь ласка , Що в хера , на протязі півроку , робили люди , які повинні були опікуватись створенням запасів вугілля для ТЕС - на зиму . ? Чому вони й досі сидять у владних кріслах і отримують чималу зарплату .??
Вони поставили країну на межу енергетичного колапсу , на межу виживання , і досі не понесли за це ніякого покарання . . Де таке ще є , крім України .
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17.12.2021 12:09 Відповісти
Пожалуй, на один вопрос ответ есть:
Чому вони й досі сидять у владних кріслах і отримують чималу зарплату .??
Потому, что выборы не раз в год, а раз в пять лет.
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17.12.2021 12:20 Відповісти
что значит "готов"? угля в стране нет на госТЭЦ. почему "готов" а не "закупает"?
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17.12.2021 12:09 Відповісти
Грабить на газу маловато? теперь ещё ублюдок Витренко уже угольную схему примеряет?!
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17.12.2021 12:09 Відповісти
Голобородька хоче все... даже цирк Шапито...всех конкурентов ...выгнали... Джентлмен Шоу, и деревню Дураков,Виктора Андриенко типа Долгоносика ну т.д...
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17.12.2021 12:13 Відповісти
В Китае на начпло 21 века было 11 700 с чем то угольных шахт,на сегодня в работе только 6 000...
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17.12.2021 12:10 Відповісти
Так нечестно: считать надо на душу населения...
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17.12.2021 12:23 Відповісти
Этого мало: должен быть готов экспортировать...
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17.12.2021 12:22 Відповісти
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17.12.2021 12:23 Відповісти
оно тоже под коксом! ты попробуй посылку с гандонами из китая получить быстрее чем 2 месяца. как раз в июле отрапортуешь ишаку что все исполнил.
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17.12.2021 12:51 Відповісти
 
 