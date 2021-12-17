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Креминь считает недопустимым предоставление телеканалу "Дом" возможности осуществлять демонстрацию передач и фильмов на негосударственном языке.

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Креминь считает недопустимым предоставление телеканалу

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь считает недопустимым предоставление телеканалу "Дом" возможности осуществлять эфиры на негосударственном языке на всей территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу языкового омбудсмена.

"Сегодня в повестку дня заседания Верховной Рады Украины вновь внесен законопроект №4487, поправками к которому предлагается в эфире одного из телеканалов (телеканал "Дом". - Ред) осуществлять показ передач и фильмов на негосударственном языке на всей территории Украины. О недопустимости принятия этого законопроекта с соответствующими поправками уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь обратился к председателю Верховной Рады Украины Руслану Стефанчуку", - сказал Креминь.

Он подчеркнул, что, согласно языковому законодательству, телерадиоорганизации должны вещать на государственном языке.

Омбудсмен также отметил, что, согласно Конституции, гражданин Украины не имеет обязательства владеть другим языком, кроме государственного, поэтому предоставление ему – как потребителю – вне его воли информации на другом языке является нарушением его прав, что несовместимо с Конституцией.

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"Не соответствует конституционному статусу как единому государственному применение режима двуязычия в публичном пространстве путем смешивания украинского языка с любым другим, в частности, когда телевизионное вещание или радиовещание в звуковой форме осуществляется одновременно на двух языках - украинском и ином, что не только составляет нарушение права гражданина Украины на получение информации на государственном языке, но и внешнее сужение пространства употребления украинского языка, подрывает изнутри саму его систему, искажает ее структуру, создает почву для ее внутреннего расписания, обусловливая ее упадок", - заявил Креминь.

Среди прочего, языковой омбудсмен обратил внимание на выводы Конституционного Суда, что обеспечение функционирования государственного украинского языка во всех сферах общественной жизни является обязанностью государства.

"Поэтому предостерегаю народных депутатов Украины от нарушения Конституции и законов Украины и нивелирования государственного статуса украинского языка как сегодня, так и в дальнейшей своей деятельности. Ведь, по заключению КС Украины, угроза украинскому языку и его статусу как единого государственного языка равносильно угрозе национальной безопасности Украины и самому существованию Украинского государства", - подчеркнул он.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+11
Зато Бубочке нужен еще один карманный канал, воспевающий "великую брехню" величайшего недонаполеона. Он хочет чтобы его только лизали и лелеяли.
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17.12.2021 11:57
+7
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17.12.2021 12:00
+6
У мацкалів був дом (передача про "собачі свадьби", від Ксюхи).
Асоціація однакові, між домами - про лайно від лайна
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17.12.2021 11:59
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А не простіше переіменувати його "навиворіт", в телеканал "Мод"?
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17.12.2021 11:53 Ответить
Муд енд К...
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17.12.2021 12:05 Ответить
Зато Бубочке нужен еще один карманный канал, воспевающий "великую брехню" величайшего недонаполеона. Он хочет чтобы его только лизали и лелеяли.
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17.12.2021 11:57 Ответить
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17.12.2021 12:30 Ответить
Да плевали они....
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17.12.2021 11:57 Ответить
У мацкалів був дом (передача про "собачі свадьби", від Ксюхи).
Асоціація однакові, між домами - про лайно від лайна
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17.12.2021 11:59 Ответить
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17.12.2021 12:00 Ответить
Кремінь вважає? Та всі притомні українці такої ж думки
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17.12.2021 12:25 Ответить
"Слуги народу" пропонують спростити звільнення мовного омбудсмена . Ініціатор законопроєкту Бужанський. Коломойский о Украинском институте национальной памяти побеспокоился и назначил директором Дробовича. А должность мовного омбудсмена недооценил и с Креминем промахнулся. Бужанский исправляет ошибку Коломойского.

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17.12.2021 12:31 Ответить
Кремень переобулся...А был доверенным лицом Януковоща на выборах 2010 года.
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17.12.2021 12:41 Ответить
Пане Кремінь , плювати ця влада хотіла на закони . Мало того , на базі телеканалу "ДОМ" на 1 млрд гривень за кошти платників податків , створений російськомовний канал , по поширенню антиукраїнської пропаганди та маніпуляцій з такими учасниками , як Пальчевський , той же Мураєв там буде частий гість , і на останок , це канал для 95 кварталу , де вони будуть спокійно заробляти , продукуючи власний інформаційний розважальний російськомовний продукт . Фактично цей канал стає на зразок "Раша Тудей ", що є загрозою національній безпеці України .
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17.12.2021 12:41 Ответить
Оно же рыгионал!
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17.12.2021 12:44 Ответить
мало того що недержавною мовою, але йде пряма пропаганда комунізму, що вже суперечить закону про декомунізацію.
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17.12.2021 12:57 Ответить
Воно считает, выполняй свою работу, по закону, а я считать буду, чмо ты или нет.
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17.12.2021 13:03 Ответить
Шесть национальных телеканалов продолжают показ фильмов на русском языке, - Креминь/ Нарушение телеканалами языкового закона угрожает национальной безопасности, - Креминь/ Креминь о министре культуры Ткаченко: "Не случайный, но неспособный"/ Креминь достал коломойских-бужанских- дубинских. Им нужен второй Дробович: Исторический и культурный продукт в Украине должен создаваться и на русском языке, - Дробович.
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17.12.2021 13:13 Ответить
Ну и дурак.
Это канал для ватников?
Вата не будет смотреть на украинском.
Принципиально.
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17.12.2021 14:15 Ответить
Дивлюсь я на цей калейдоскоп єврейських мальчиков і дЄвочек, що змінюють один одного у Міністерствах і відомствах і нижче, і почуваю себе ІНОЗЕМЦЕМ у своїй державі!!!
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17.12.2021 14:53 Ответить
Панове, це -- хуцпа від блаЗЄнських. І нема на те ради...
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17.12.2021 14:58 Ответить
 
 