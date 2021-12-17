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Проблема с углем на сегодняшний день решена, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Проблема с углем на сегодняшний день решена, - Шмыгаль

На сегодняшний день проблема с поставкой угля на тепловые электростанции и теплоэлектроцентрали решена, ежемесячная поставка топлива составляет 2 млн тонн при потреблении 1,7 млн тонн.

Об этом во время часа вопросов правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается наличия угля, сегодня баланс положительный. Мы добываем и импортируем в сумме 2 млн т в месяц при потреблении 1,7 млн т. С углем на сегодняшний день проблема, по информации Министерства энергетики, решена", - сказал Шмыгаль.

По его словам, правительство приняло все необходимые решения, чтобы обеспечить стабильность энергосистемы. В частности, Шмыгаль прокомментировал ситуацию с запасами угля на Луганской ТЭС.

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"В случае продления со стороны РФ запрета на провоз угля на Луганскую ТЭС, поскольку другого железнодорожного пути нет, будет подаваться газ по соответствующей цене как дополнительная услуга", - сказал он.

Шмыгаль заверил, что Счастье и другие населенные пункты, которые Луганская ТЭС обеспечивает теплом, не останутся без услуги.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины направила Кабинету Министров Украины отчет, в котором отмечаются критически низкие запасы угля по состоянию на 1 декабря: 486,2 тыс. тонн по плану 2,632 млн грн. В СБУ считают, что такая ситуация создает угрозу энергетической безопасности государства и надежному прохождению отопительного сезона, что может привести к "чрезвычайным событиям техногенного характера, росту социальной напряженности среди населения и дискредитации органов государственной власти".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+10
А на завтра? Друг спрашивает.
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17.12.2021 12:02
+7
Він такий брехунець - жах. То в нього калорійність вугілля втрачається, тому треба тримати максимум 15-денний резерв, то тарифи зменшилися на електроенергію з 90 коп. до 1.4 грн, а на тепло зменшилися з 1600 грн до 2100... Суцільне шоу кварталу. Сподіваюся, ті 73% ще ржуть та готові папріколу ще раз за невігласів проголосувати.
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17.12.2021 12:24
+5
Кстате там со следующей недели зима настанет. Шара кончилась.
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17.12.2021 12:03
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А на завтра? Друг спрашивает.
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17.12.2021 12:02 Ответить
Кстате там со следующей недели зима настанет. Шара кончилась.
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17.12.2021 12:03 Ответить
Все буде добре. З нами Бог.
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17.12.2021 12:09 Ответить
Я теж так кажу і трохи додаю, що все буде добре, тільки не в усіх і не все.... Правда и реалізм. Оптимістів я теж люблю, вони такі милі та наївні, як діти. А песимісти занадто похмурі та зневірені.
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17.12.2021 12:15 Ответить
опалювальний період вже давно розпочався. А ти тільки з запою вийшов?
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17.12.2021 12:12 Ответить
Считаешь, что топить надо одинаково при +8 и при -10?
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17.12.2021 12:27 Ответить
Ты бы его ещё спросил как влажность влияет на потребности в тепловой энергии
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17.12.2021 12:48 Ответить
При отрицательной температуре влажность на воздухе на много меньше чем при +5.
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17.12.2021 13:40 Ответить
Нет. Я так не считаю. А ты считаешь что при +8 не топят?
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17.12.2021 13:39 Ответить
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17.12.2021 12:02 Ответить
Це переміга?
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17.12.2021 12:04 Ответить
темний вівторок 21 грудня і мінус 9 покажуть
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17.12.2021 12:29 Ответить
Мінус 9 вночі, а вдень мінус 3.
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17.12.2021 12:53 Ответить
Він випадково не сокурсник гогіашвілі ?
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17.12.2021 12:04 Ответить
Покличте мендель. Вона в твіттері одним дописом усі проблеми вирішує.
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17.12.2021 12:04 Ответить
"Прапазіція" - можна топити зеленими буратінами, бо ж дерев'яні.
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17.12.2021 12:13 Ответить
Бреше, як дише.
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17.12.2021 12:20 Ответить
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17.12.2021 12:21 Ответить
не, ну раз шмигаль сказал то конечно верим.
а ветренко врет падла
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17.12.2021 12:23 Ответить
Ринат Леонидович постарались...
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17.12.2021 12:23 Ответить
Він такий брехунець - жах. То в нього калорійність вугілля втрачається, тому треба тримати максимум 15-денний резерв, то тарифи зменшилися на електроенергію з 90 коп. до 1.4 грн, а на тепло зменшилися з 1600 грн до 2100... Суцільне шоу кварталу. Сподіваюся, ті 73% ще ржуть та готові папріколу ще раз за невігласів проголосувати.
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17.12.2021 12:24 Ответить
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17.12.2021 12:26 Ответить
Решить проблему на один день ума не надо.
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17.12.2021 12:37 Ответить
Что Оно курит? Параллельная сказочная Украина в больной голове.
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17.12.2021 12:40 Ответить
врет конечно
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17.12.2021 12:45 Ответить
Были бы деньги. проблему решить плевое дело, народ заработает еще, обдирут, как липку. А мы им позволяем без думно ими распоряжаться и это их победа. И как назвать этот народ?
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17.12.2021 12:49 Ответить
Дві суперечливі заяви від СБУ і Шмигаля, чи може вже й СБУ пішло проти Зе?
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17.12.2021 12:55 Ответить
А где уголь?
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17.12.2021 12:59 Ответить
Просто перестаньте мёрзнуть
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17.12.2021 13:01 Ответить
каждая ТЭЦ ГРЭС спроектированЫ под определённую марку угля
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17.12.2021 13:28 Ответить
********,сколько можно ссать людям в уши
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17.12.2021 15:01 Ответить
Проблема решена....
Уголь на счастьинскую ТЭС решили переправлять ***********...
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17.12.2021 15:39 Ответить
Решено считать что уголь есть?
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17.12.2021 17:06 Ответить
 
 