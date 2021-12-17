Проблема с углем на сегодняшний день решена, - Шмыгаль
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На сегодняшний день проблема с поставкой угля на тепловые электростанции и теплоэлектроцентрали решена, ежемесячная поставка топлива составляет 2 млн тонн при потреблении 1,7 млн тонн.
Об этом во время часа вопросов правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Что касается наличия угля, сегодня баланс положительный. Мы добываем и импортируем в сумме 2 млн т в месяц при потреблении 1,7 млн т. С углем на сегодняшний день проблема, по информации Министерства энергетики, решена", - сказал Шмыгаль.
По его словам, правительство приняло все необходимые решения, чтобы обеспечить стабильность энергосистемы. В частности, Шмыгаль прокомментировал ситуацию с запасами угля на Луганской ТЭС.
"В случае продления со стороны РФ запрета на провоз угля на Луганскую ТЭС, поскольку другого железнодорожного пути нет, будет подаваться газ по соответствующей цене как дополнительная услуга", - сказал он.
Шмыгаль заверил, что Счастье и другие населенные пункты, которые Луганская ТЭС обеспечивает теплом, не останутся без услуги.
Напомним, ранее Служба безопасности Украины направила Кабинету Министров Украины отчет, в котором отмечаются критически низкие запасы угля по состоянию на 1 декабря: 486,2 тыс. тонн по плану 2,632 млн грн. В СБУ считают, что такая ситуация создает угрозу энергетической безопасности государства и надежному прохождению отопительного сезона, что может привести к "чрезвычайным событиям техногенного характера, росту социальной напряженности среди населения и дискредитации органов государственной власти".
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а ветренко врет падла
Уголь на счастьинскую ТЭС решили переправлять ***********...