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вугілля (623) Денис Шмигаль (2703)

Проблема з вугіллям на сьогодні вирішена, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Проблема з вугіллям на сьогодні вирішена, - Шмигаль

На сьогодні проблема із постачанням вугілля на теплові електростанції та теплоелектроцентралі вирішена, щомісячне постачання палива становить 2 млн тонн при споживанні 1,7 млн тонн.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Стосовно наявності вугілля, сьогодні баланс позитивний. Ми видобуваємо й імпортуємо у сумі 2 млн тонн у місяць при споживанні 1,7 млн т. З вугіллям на сьогодні проблема, за інформацією Міністерства енергетики, вирішена", - сказав Шмигаль.

За його словами, уряд прийняв усі необхідні рішення, щоб забезпечити стабільність енергосистеми. Зокрема, Шмигаль прокоментував ситуацію із запасами вугілля на Луганській ТЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Арахамія про можливу зупинку теплогенеруючих підприємств: Шмигаль каже, що ніякого попередження від СБУ у нього немає

"У разі продовження зі сторони РФ заборони на провезення вугілля на Луганську ТЕС, оскільки іншого залізничного шляху немає, буде подаватися газ за відповідною ціною як додаткова послуга", - сказав він.

Шмигаль запевнив, що місто Щастя та інші населені пункти, які Луганська ТЕС забезпечує теплом, не залишаться без послуги.

Також читайте: До кінця опалювального сезону тарифи на газ, тепло та світло не зростуть, - Шмигаль

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України надіслала Кабінету міністрів України звіт, у якому наголошується на критично низьких запасах вугілля станом на 1 грудня: 486,2 тис. тонн за плану 2,632 млн грн. У СБУ вважають, що така ситуація створює загрозу енергетичній безпеці держави та надійному проходженню опалювального сезону, що може призвести до "надзвичайних подій техногенного характеру, зростання соціальної напруги серед населення та дискредитації органів державної влади".
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Топ коментарі
+10
А на завтра? Друг спрашивает.
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17.12.2021 12:02
+7
Він такий брехунець - жах. То в нього калорійність вугілля втрачається, тому треба тримати максимум 15-денний резерв, то тарифи зменшилися на електроенергію з 90 коп. до 1.4 грн, а на тепло зменшилися з 1600 грн до 2100... Суцільне шоу кварталу. Сподіваюся, ті 73% ще ржуть та готові папріколу ще раз за невігласів проголосувати.
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17.12.2021 12:24
+5
Кстате там со следующей недели зима настанет. Шара кончилась.
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17.12.2021 12:03
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А на завтра? Друг спрашивает.
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17.12.2021 12:02 Відповісти
Кстате там со следующей недели зима настанет. Шара кончилась.
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17.12.2021 12:03 Відповісти
Все буде добре. З нами Бог.
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17.12.2021 12:09 Відповісти
Я теж так кажу і трохи додаю, що все буде добре, тільки не в усіх і не все.... Правда и реалізм. Оптимістів я теж люблю, вони такі милі та наївні, як діти. А песимісти занадто похмурі та зневірені.
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17.12.2021 12:15 Відповісти
опалювальний період вже давно розпочався. А ти тільки з запою вийшов?
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17.12.2021 12:12 Відповісти
Считаешь, что топить надо одинаково при +8 и при -10?
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17.12.2021 12:27 Відповісти
Ты бы его ещё спросил как влажность влияет на потребности в тепловой энергии
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17.12.2021 12:48 Відповісти
При отрицательной температуре влажность на воздухе на много меньше чем при +5.
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17.12.2021 13:40 Відповісти
Нет. Я так не считаю. А ты считаешь что при +8 не топят?
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17.12.2021 13:39 Відповісти
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17.12.2021 12:02 Відповісти
Це переміга?
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17.12.2021 12:04 Відповісти
темний вівторок 21 грудня і мінус 9 покажуть
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17.12.2021 12:29 Відповісти
Мінус 9 вночі, а вдень мінус 3.
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17.12.2021 12:53 Відповісти
Він випадково не сокурсник гогіашвілі ?
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17.12.2021 12:04 Відповісти
Покличте мендель. Вона в твіттері одним дописом усі проблеми вирішує.
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17.12.2021 12:04 Відповісти
"Прапазіція" - можна топити зеленими буратінами, бо ж дерев'яні.
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17.12.2021 12:13 Відповісти
Бреше, як дише.
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17.12.2021 12:20 Відповісти
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17.12.2021 12:21 Відповісти
не, ну раз шмигаль сказал то конечно верим.
а ветренко врет падла
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17.12.2021 12:23 Відповісти
Ринат Леонидович постарались...
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17.12.2021 12:23 Відповісти
Він такий брехунець - жах. То в нього калорійність вугілля втрачається, тому треба тримати максимум 15-денний резерв, то тарифи зменшилися на електроенергію з 90 коп. до 1.4 грн, а на тепло зменшилися з 1600 грн до 2100... Суцільне шоу кварталу. Сподіваюся, ті 73% ще ржуть та готові папріколу ще раз за невігласів проголосувати.
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17.12.2021 12:24 Відповісти
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17.12.2021 12:26 Відповісти
Решить проблему на один день ума не надо.
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17.12.2021 12:37 Відповісти
Что Оно курит? Параллельная сказочная Украина в больной голове.
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17.12.2021 12:40 Відповісти
врет конечно
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17.12.2021 12:45 Відповісти
Были бы деньги. проблему решить плевое дело, народ заработает еще, обдирут, как липку. А мы им позволяем без думно ими распоряжаться и это их победа. И как назвать этот народ?
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17.12.2021 12:49 Відповісти
Дві суперечливі заяви від СБУ і Шмигаля, чи може вже й СБУ пішло проти Зе?
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17.12.2021 12:55 Відповісти
А где уголь?
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17.12.2021 12:59 Відповісти
Просто перестаньте мёрзнуть
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17.12.2021 13:01 Відповісти
каждая ТЭЦ ГРЭС спроектированЫ под определённую марку угля
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17.12.2021 13:28 Відповісти
********,сколько можно ссать людям в уши
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17.12.2021 15:01 Відповісти
Проблема решена....
Уголь на счастьинскую ТЭС решили переправлять ***********...
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17.12.2021 15:39 Відповісти
Решено считать что уголь есть?
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17.12.2021 17:06 Відповісти
 
 