Телеканал "Россия-1" перед Новым годом покажет новый сезон сериала "Сваты" производства "95 квартала"

Телеканал Россия-1 (ВГТРК) покажет новый сезон сериала "Сваты-7", снятый компанией президента Владимира Зеленского "95 квартал".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Комсомольскую правду".

Исполнительница одной из главных ролей Татьяна Кравченко в Instagram сообщила, что россияне увидят новые серии 27 декабря.

Премьера седьмого сезона "Сватов" в России состоится 27 декабря 2021 года на канале "Россия-1".

Напомним, в сериале снялся Федор Добронравов, публично признавший оккупированный Крым российским и посещавший полуостров с нарушением украинских законов.

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