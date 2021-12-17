РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
19924 посетителя онлайн
Новости За рубежом
22 793 153
Квартал-95 (211) Россия (91279) фильмы (368)

Телеканал "Россия-1" перед Новым годом покажет новый сезон сериала "Сваты" производства "95 квартала"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Телеканал

Телеканал Россия-1 (ВГТРК) покажет новый сезон сериала "Сваты-7", снятый компанией президента Владимира Зеленского "95 квартал".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Комсомольскую правду".

Исполнительница одной из главных ролей Татьяна Кравченко в Instagram сообщила, что россияне увидят новые серии 27 декабря.

Премьера седьмого сезона "Сватов" в России состоится 27 декабря 2021 года на канале "Россия-1".

Напомним, в сериале снялся Федор Добронравов, публично признавший оккупированный Крым российским и посещавший полуостров с нарушением украинских законов.

Также смотрите: Госкино запретило прокат фильма, где Зеленский играет Наполеона с манией величия. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+83
Вава, вийди на стадіон і задай собі питання, які ти задавав Пороху.
показать весь комментарий
17.12.2021 12:56
+75
показать весь комментарий
17.12.2021 13:04
+71
- Пан Верховный Главнокомандующий! Солярки для нашей техники на фронте нет! Россия наращивает ударную группировку на границе!
- У меня выходной. Я с Ермаком на концерт «Вечерного квартала» иду. Занят я. Приходите в понедельник. Или нет… лучше напишите в вайбер мне… или нет.. лучше не пишите.
показать весь комментарий
17.12.2021 12:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
показать весь комментарий
17.12.2021 14:00 Ответить
показать весь комментарий
17.12.2021 14:13 Ответить
Нюхло-правдоруб
показать весь комментарий
17.12.2021 15:18 Ответить
Офшоры, липецкая фабрика - говорили они Не народ , а лошье галимое
показать весь комментарий
17.12.2021 14:15 Ответить
Липецкие офшоры
показать весь комментарий
17.12.2021 14:19 Ответить
Какая прелесть)
Ментально им очень близка вот та помойка.
показать весь комментарий
17.12.2021 14:26 Ответить
кремлёвские скоты !
показать весь комментарий
17.12.2021 14:56 Ответить
Ей, долпоепы 73%, это торговля на крови или еще нет?!
показать весь комментарий
17.12.2021 15:13 Ответить
Я казав мій дід зі Львову:
- СКОТОБАЗА!
Він так характеризував совкову породу.
показать весь комментарий
17.12.2021 15:21 Ответить
Ты идиот заметно что не далеко ушел от своего деда
показать весь комментарий
19.12.2021 01:15 Ответить
Що, кацапа, підгорає?
показать весь комментарий
19.12.2021 08:40 Ответить
Зрада!
показать весь комментарий
17.12.2021 15:46 Ответить
1+1 ДОМА. Это наш народный сериал. Еще название "поц +поц"
показать весь комментарий
17.12.2021 15:57 Ответить
Смешно смотреть, как некоторые пытаются задеть этой новостью 73 процентное быдло. Да поймите уже, что этот скот ничего против не имеет. Ему даже нравится .
показать весь комментарий
17.12.2021 16:16 Ответить
Це було десь 25 % він народу України, бо 73 % це кількість тих хто проголосував за Зе у другому турі, а явка була десь біля 40 % від всього населення України, тому і виходить що за зеленського клоуна проголусував десь кожен четвертий українець. Зараз вже мабуть кожен п ятий, або шостий )
показать весь комментарий
17.12.2021 16:26 Ответить
не тіш себе ілюзіями. Якби явка на виборах була 100%, то відсоток за зезедента був би ще більшим
показать весь комментарий
17.12.2021 18:21 Ответить
Та х-е-р там!
показать весь комментарий
17.12.2021 21:40 Ответить
Верно. Процент был бы такой-же. Плюс-минус доли процента. Тупорогие в статистику не умеют, посему перемножают уровень поддержки на явку. Упоминают клоуна, что за него проголосовал каждый 4 или 5-й. Сообщаю, что во втором туре за зелень проголосовало 13,5 млн. А это не каждый 5-й и даже не каждый 4-й. Каждый третий, а может и больше, ведь перепись ссут проводить.
Также сообщаю, что за шоколадного голоса отдали 4,5 млн. или каждый девятый. Странно, что бендерный этого не упомянул.
показать весь комментарий
18.12.2021 06:51 Ответить
СКОТИ - 7
Це вже якесь скотоложество )
показать весь комментарий
17.12.2021 16:20 Ответить
Ну шо дятлы теперь прикольно???
показать весь комментарий
17.12.2021 16:22 Ответить
показать весь комментарий
17.12.2021 19:20 Ответить
95 Анал спонсори тероризму!
показать весь комментарий
17.12.2021 16:48 Ответить
Офшоры!!! Бизнес на крови!!! Липецкая фабрика!!! Барыга!!! Абырвалг!!!

Вы прочли краткое содержание предвыборных лозунгов зеленского, самых эффективных за всю историю президентских выборов в Украине.
показать весь комментарий
17.12.2021 16:51 Ответить
Гроші не пахнуть.
показать весь комментарий
17.12.2021 17:27 Ответить
Есть такие, кого это удивило ? удивляет другое: пох**изм украинцев к Украине. Эти зелёные сваты в стране-убийце украинских солдат - плевок в лицо. Скажите это в этой стране была Революция Достоинства ? Так - просто интересно узнать....
показать весь комментарий
17.12.2021 17:41 Ответить
МакарВавокер, що саме ти хочеш почути?
Чи українці антисеміти та скільки часу потрібно, щоб усе обрізане лобі у світі, застогнало б від образ, якщо б щирий українець зняв фільм про тупезних кацапів, що видали заміж повію у Умані (під час приїзду пейсатих-кобзарів).
показать весь комментарий
17.12.2021 17:50 Ответить
Клоун не путай гос переворот с революцией
показать весь комментарий
19.12.2021 01:17 Ответить
В Сватах -7 играет и Кикабидзе .Я буду посмотреть.Но из за него Сватов могут не показать или вырезать Вахтанга.Интрига есть.
показать весь комментарий
17.12.2021 18:09 Ответить
На Кикабидзе можно и без Сватов посмотреть.
показать весь комментарий
17.12.2021 18:45 Ответить
Во-первых, кадры с Кикабидзе в "сватах" сняты в Грузии. Во-вторых, учитывая твердую позицию Кикабидзе к московии, как к агрессору и окупанту Грузии, то, можно быть уверенным, что 95квартал его тупо развел, типа - "мы эта кино будим показывать толька для зрителей Украины"
показать весь комментарий
17.12.2021 19:30 Ответить
а я случайно прочитал...Скоты...
показать весь комментарий
17.12.2021 18:39 Ответить
Это не случайно.
показать весь комментарий
17.12.2021 19:16 Ответить
Не випадково. Ви прочитали суть, приховану під двома зміненими літерами.
показать весь комментарий
18.12.2021 01:46 Ответить
И когда это скотоложество в стране закончится...
показать весь комментарий
17.12.2021 18:46 Ответить
А деньги от проката получит Порошенко и выведет в апшоры😁😁😁
показать весь комментарий
17.12.2021 18:50 Ответить
Эта Порошенко специально договорился о прокате сватов на рассее, чтобы очернить ни в чем ни винаватого преЗЕдента !
показать весь комментарий
17.12.2021 19:33 Ответить
Порошенко этих "сватов" и снял! Теперь Зеленский просто вынужден этот сериал прокатывать!
показать весь комментарий
18.12.2021 02:12 Ответить
Как много озабоченностей и взволнованностей.
показать весь комментарий
17.12.2021 20:12 Ответить
показать весь комментарий
17.12.2021 20:54 Ответить
Тю. Вы не понимаете. РФ можно продавать любое говно, но не покупать ничего. Если они за говно платят нам валютой, нужно побольше говна. Если им нужны моторы для вертолетов, нужно Сваты -8. Если нужны корабельные турбины - Сваты 10! Нужно еще уй знает что стратегическое - Сваты наносят ответный удар -15. Любое говно, которое выкачивает из РФ валюту, приемлемо. Но не покупать у них ни хрена. Ни нефти, ни газа, ни удобрений. Ни хрена. Только продавать говно.
показать весь комментарий
17.12.2021 21:32 Ответить
очковтирательство
показать весь комментарий
18.12.2021 07:12 Ответить
Тільки бидло може дивитися таке лайно, як - "Сваты"!
Навіть, ще коли була 1а серія 1го сезону серіалу, який мені ну-дуже рекомендували подивитися, заставила мене просто плюнути та вимкнути оте лайно, яке пропогандує фантазії у стилі совдепу -"Мы рождены чтоб сказку сделать былью (пылью)"!
показать весь комментарий
17.12.2021 21:46 Ответить
тоже самое. Хотя многие мои знакомые просто взахлеб верещали какой чудесный фильм. Хотя полова была неимоверная....
показать весь комментарий
17.12.2021 22:34 Ответить
"дивна" закономірність: степінь деградації мозку, прямопропорційний кількості перегляду ТВтелевізора...
Жодної серії будь-чого від 95кагалу- не бачив... Доповнюю своєю відповіддю про цих поців.

що саме ти хочеш почути?
Чи українці антисеміти та скільки часу потрібно, щоб усе обрізане лобі у світі, застогнало б від образ, якщо б щирий українець зняв фільм про тупезних кацапів, що видали заміж повію у Умані (під час приїзду пейсатих-кобзарів).

18.12.2021 07:10
показать весь комментарий
18.12.2021 13:50 Ответить
Вступне слово Ссанича перед показом буде?
показать весь комментарий
17.12.2021 22:44 Ответить
О чем можно тут вобще говорить?!...Одни с ************* воюют ,другие с ними барыжат ,при этом пытаются в перерывах страной подруливать!!...
показать весь комментарий
17.12.2021 23:14 Ответить
Спробував уявити таку зуйню: 1942 рік, на Сході йде війна, і тут раптом читаємо у "Фолькішер Беобахтері", що по кінотеатрах СРСР будуть показувати серіал "Heiratsvermittler Sieben", створений Лені Ріфеншталь на особисте замовлення Гітлера та НСДАП...
показать весь комментарий
18.12.2021 02:05 Ответить
Ну,чому ви так.Просто 20 долярів є 20 долярів?Це ж не "печенькі",а кіно,а гроші як відомо,не пахнуть.
показать весь комментарий
18.12.2021 13:53 Ответить
Шмаркля,ми з тобою,а ти за нас,ти в камеру,а ми в Європу .
показать весь комментарий
18.12.2021 13:55 Ответить
Страница 2 из 2
 
 