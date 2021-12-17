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Телеканал "Россия-1" перед Новым годом покажет новый сезон сериала "Сваты" производства "95 квартала"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Телеканал Россия-1 (ВГТРК) покажет новый сезон сериала "Сваты-7", снятый компанией президента Владимира Зеленского "95 квартал".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Комсомольскую правду".
Исполнительница одной из главных ролей Татьяна Кравченко в Instagram сообщила, что россияне увидят новые серии 27 декабря.
Премьера седьмого сезона "Сватов" в России состоится 27 декабря 2021 года на канале "Россия-1".
Напомним, в сериале снялся Федор Добронравов, публично признавший оккупированный Крым российским и посещавший полуостров с нарушением украинских законов.
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+83 Oljik
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+71 Серж Рача
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Пожалуйста, подождите...
Ментально им очень близка вот та помойка.
- СКОТОБАЗА!
Він так характеризував совкову породу.
Также сообщаю, что за шоколадного голоса отдали 4,5 млн. или каждый девятый. Странно, что бендерный этого не упомянул.
Це вже якесь скотоложество )
Вы прочли краткое содержание предвыборных лозунгов зеленского, самых эффективных за всю историю президентских выборов в Украине.
Чи українці антисеміти та скільки часу потрібно, щоб усе обрізане лобі у світі, застогнало б від образ, якщо б щирий українець зняв фільм про тупезних кацапів, що видали заміж повію у Умані (під час приїзду пейсатих-кобзарів).
Навіть, ще коли була 1а серія 1го сезону серіалу, який мені ну-дуже рекомендували подивитися, заставила мене просто плюнути та вимкнути оте лайно, яке пропогандує фантазії у стилі совдепу -"Мы рождены чтоб сказку сделать былью (пылью)"!
Жодної серії будь-чого від 95кагалу- не бачив... Доповнюю своєю відповіддю про цих поців.
що саме ти хочеш почути?
Чи українці антисеміти та скільки часу потрібно, щоб усе обрізане лобі у світі, застогнало б від образ, якщо б щирий українець зняв фільм про тупезних кацапів, що видали заміж повію у Умані (під час приїзду пейсатих-кобзарів).
18.12.2021 07:10