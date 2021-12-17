Первая батарея противокорабельного ракетного комплекса "Нептун" готова: весной он будет включен в состав ВМС, - Неижпапа
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Первый корвет типа ADA, строящийся в Турции для Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины, готов на 80%, сообщил командующий ВМС ВСУ контрадмирал Алексей Неижпапа.
"Строительство корвета типа ADA началось в апреле 2021 года и на сегодняшний день уже построено около 80% корпуса корабля. В перспективе – в начале следующего года корпус будет готов к спуску и к концу 2022 года наш корвет придет на достройку в Украину как готовая единица. 2023 он будет оснащен соответствующим вооружением и военной техникой и пройдет государственное испытание, чтобы в 2024 году войти в состав ВМС ВС Украины", - сказал Неижпапа в интервью "АрміяInform", передает Цензор.НЕТ.
Он также сообщил, что в 2022 году ВМС ВСУ получат первый дивизионный комплект противокорабельного ракетного комплекса 360МЦ "Нептун".
"На сегодняшний день первая батарея готова, закуплена определенная техника, а личный состав прошел соответствующую подготовку. Планируем, что весной он будет полностью готов и включен в состав ВМС ВС Украины", - отметил Неижпапа.
Кроме того, Неижпапа сообщил, что в ближайшие пять лет в ВМС ВСУ может появиться морской патрульный самолет.
"Для обретения способностей морской составляющей авиации мы будем предоставлять предложения по строительству морского патрульного самолета. Ожидаем, что он появится в ближайшие пять лет", - добавил он.
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- война уже на пороге
не скажите что не поняли..
https://komorabooks.com/product/yak-rubaly-vyshnevyj-sad-abo-dovga-doroga-z-bad-emsu/
Нам нужен не пиар, как в Мордоре мультики для запугивания Запада и Украины показывают, а создание максимально эффективного механизма уничтожения войск единственно возможного агрессора.
Кремлевский психопат уже напал на нас, значит нападет еще, он сейчас против нас ведет войну, и о графиках поставки ракетных комплексов в войска совсем необязательно было его информировать.
Лучше готовьте расчеты, которые мгновенно и без колебаний их применят в случае нападения.
https://www.ukrmilitary.com/2021/07/vmsu.html
Чому турецькі корвети у ВМСУ не на часі
https://www.ukrmilitary.com/2021/07/vmsu.html
P.S.Якщо є неїжпапа, то десь бороздить простори і неїжмама. Цікаво, вони собі самі такі прізвіща говорящие придумують...колись в 2000-му, я пересікався з одним адвокатом на пізвіще правосудько.... Як там: фамилия его бы Небаба. Он сейчас музыкальный критик.