Первая батарея противокорабельного ракетного комплекса "Нептун" готова: весной он будет включен в состав ВМС, - Неижпапа

Первый корвет типа ADA, строящийся в Турции для Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины, готов на 80%, сообщил командующий ВМС ВСУ контрадмирал Алексей Неижпапа.

"Строительство корвета типа ADA началось в апреле 2021 года и на сегодняшний день уже построено около 80% корпуса корабля. В перспективе – в начале следующего года корпус будет готов к спуску и к концу 2022 года наш корвет придет на достройку в Украину как готовая единица. 2023 он будет оснащен соответствующим вооружением и военной техникой и пройдет государственное испытание, чтобы в 2024 году войти в состав ВМС ВС Украины", - сказал Неижпапа в интервью "АрміяInform", передает Цензор.НЕТ.

Он также сообщил, что в 2022 году ВМС ВСУ получат первый дивизионный комплект противокорабельного ракетного комплекса 360МЦ "Нептун".

"На сегодняшний день первая батарея готова, закуплена определенная техника, а личный состав прошел соответствующую подготовку. Планируем, что весной он будет полностью готов и включен в состав ВМС ВС Украины", - отметил Неижпапа.

Читайте также: На переданных Украине катерах Island установят американское вооружение, - Неижпапа

Кроме того, Неижпапа сообщил, что в ближайшие пять лет в ВМС ВСУ может появиться морской патрульный самолет.

"Для обретения способностей морской составляющей авиации мы будем предоставлять предложения по строительству морского патрульного самолета. Ожидаем, что он появится в ближайшие пять лет", - добавил он.