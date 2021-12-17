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Первая батарея противокорабельного ракетного комплекса "Нептун" готова: весной он будет включен в состав ВМС, - Неижпапа

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Первая батарея противокорабельного ракетного комплекса

Первый корвет типа ADA, строящийся в Турции для Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины, готов на 80%, сообщил командующий ВМС ВСУ контрадмирал Алексей Неижпапа.

"Строительство корвета типа ADA началось в апреле 2021 года и на сегодняшний день уже построено около 80% корпуса корабля. В перспективе – в начале следующего года корпус будет готов к спуску и к концу 2022 года наш корвет придет на достройку в Украину как готовая единица. 2023 он будет оснащен соответствующим вооружением и военной техникой и пройдет государственное испытание, чтобы в 2024 году войти в состав ВМС ВС Украины", - сказал Неижпапа в интервью "АрміяInform", передает Цензор.НЕТ.

Он также сообщил, что в 2022 году ВМС ВСУ получат первый дивизионный комплект противокорабельного ракетного комплекса 360МЦ "Нептун".

"На сегодняшний день первая батарея готова, закуплена определенная техника, а личный состав прошел соответствующую подготовку. Планируем, что весной он будет полностью готов и включен в состав ВМС ВС Украины", - отметил Неижпапа.

Читайте также: На переданных Украине катерах Island установят американское вооружение, - Неижпапа

Кроме того, Неижпапа сообщил, что в ближайшие пять лет в ВМС ВСУ может появиться морской патрульный самолет.

"Для обретения способностей морской составляющей авиации мы будем предоставлять предложения по строительству морского патрульного самолета. Ожидаем, что он появится в ближайшие пять лет", - добавил он.
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Топ комментарии
+12
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17.12.2021 13:49
+11
а раньше чем весной никак нельзя?
- война уже на пороге
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17.12.2021 13:36
+5
До кремля высокоточное нужно готовить!.
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17.12.2021 13:47
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А турки молодцы . Во всём видят выгоду .
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17.12.2021 13:24 Ответить
а раньше чем весной никак нельзя?
- война уже на пороге
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17.12.2021 13:36 Ответить
Война уже в доме. 8 лет.
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17.12.2021 13:57 Ответить
мы про большую войну с авиацией и ракетами..
не скажите что не поняли..
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17.12.2021 14:02 Ответить
1 корвет сильно поможет в большой войне ?
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17.12.2021 14:07 Ответить
Он про ПКР "Нептун", который уже принят на вооружение как 2 года.
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17.12.2021 16:02 Ответить
ПКР сами по себе плохо целятся. Любые, хоть Нептун, хоть американские. Им целеуказание надо если цель не на якоре стоит.
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17.12.2021 16:54 Ответить
В состав дивизиона входит станция целеуказания. "Искра" делает одни из лучших в мире.
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17.12.2021 17:18 Ответить
А весной, как бы, она уже может и не понадобиться........
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17.12.2021 13:47 Ответить
Зато 3 млрд денег перекинули с оборогзаказа оружия на телеканалы "Дом" и "Рада". Бубочке оно важнее обороны страны. Первый дивизион ПКР "Нептун" должен быть готов по планам только в апреле 2022. Два года ничего не делали. Стоимость изготовления 1 дивизиона - 720,16 млн.грн. Теперь можете посчитать сколько дивизионов мы могли бы получить за стыренные Зелей 3 млрд.грн.
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17.12.2021 16:03 Ответить
НеЛох - агент кремля.
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18.12.2021 20:26 Ответить
До кремля высокоточное нужно готовить!.
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17.12.2021 13:47 Ответить
Тут войска у границы шебуршатся, все на ушах стоят, а у наших фельмаршалов и уже думающих об отдыхе гавно-депутатах ( непонятно когда они работали и что сделали за этот год) : "к весне, в 2024-м, в ближайшие 5 лет"... Ребятки вы вообще соотносите адекватность и своевременность своих действий с обстановкой у границ или тоже припудренные по жизни, как Гоги-барин?
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17.12.2021 13:48 Ответить
перша гуманітарна батарея літературного "граду" вже дала залпом по скрєпах рф
https://komorabooks.com/product/yak-rubaly-vyshnevyj-sad-abo-dovga-doroga-z-bad-emsu/

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17.12.2021 13:49 Ответить
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17.12.2021 13:49 Ответить
і ми пишаємось своїми здобутками у майбутньому! ми - найвеличніша нація що обрала найвеличнішого лідора!
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17.12.2021 14:02 Ответить
Ну зачем докладывать Путлеру о состоянии нашей береговой обороны, контрадмирал к кому обращался?
Нам нужен не пиар, как в Мордоре мультики для запугивания Запада и Украины показывают, а создание максимально эффективного механизма уничтожения войск единственно возможного агрессора.
Кремлевский психопат уже напал на нас, значит нападет еще, он сейчас против нас ведет войну, и о графиках поставки ракетных комплексов в войска совсем необязательно было его информировать.
Лучше готовьте расчеты, которые мгновенно и без колебаний их применят в случае нападения.
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17.12.2021 13:51 Ответить
Те що сказав контрадмірал путлеру доклали вже давно його прихвостні. А так потрібно залякувати противника. Щоб йому спалося не дуже гарно. Зляканий противник це вже маленька перемога.
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17.12.2021 14:02 Ответить
Ви помиляєтеся, тоді виходить кремлівській свинособаці треба доповідати про все (для перевірки?), тому що нібито вона і так про все знає, а як же щодо держтаємниці і кола осіб, допущених до інформації лише після перевірки, що є у всіх не позбавлених здорового глузду країнах, це теж не потрібно, тому що "Путин все знает"?
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17.12.2021 15:55 Ответить
Все має бути в міру. Он використали байрактар, розповіли, тепер ті орки жахаються. А те що "Нептун" роблять та вже приймають на озброєння, так вже скільки разів кричали. А може виготовили 20 а сказали що один. таємниця? таємниця зверху якої туманна правда.
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17.12.2021 15:59 Ответить
Якраз міри немає, пишіть просто про "Нептуни" та лякайте Мордор тактичними, чи може навіть стратегічними можливостями, але доповідати коли і яка кількість комплексів вводиться (слава Богу, що не доповідають, де розташовуються дивізіони), це надмірна інформація, корисна для ворога, і небезпечна насамперед для тих же комплексів).
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17.12.2021 16:12 Ответить
Турецкий Корвет будет передавать лично Эрдоган в порту Одесса...
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17.12.2021 13:57 Ответить
Це вам не ******** з кузні.
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17.12.2021 13:59 Ответить
Ти сам на тій ******** був що тут триндиш ? Може скажеш що куплена у "хранції" вдесятеро дорожче алюмінієва плоскодонка краща ?
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17.12.2021 14:14 Ответить
та ******** так броньована, що її прострелили. Чи ти в запої 4 роки?
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17.12.2021 14:53 Ответить
Прикинь! Можна пробити навіть броню лінкора ,саме тому їх тепер не використовують , так що переставай сам бухати з горя що твій зелеобранець обісрався де тільки може і співай йому оди за недобудований корпус фрегата , правда згадай що один такий вже закладали при кловуні , а потім та металобрухт здали разом із заводом ((( Ну якщо не знаєш про це , то не переживай дуже , бухай іще років чотири ((
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17.12.2021 15:16 Ответить
Чому турецькі корвети у ВМСУ не на часі
https://www.ukrmilitary.com/2021/07/vmsu.html
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17.12.2021 16:07 Ответить
****-сами на лодках воюйте. а это ракетный фрегат- который при удачных пусках Ракетный Крейсер Москва утопит
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17.12.2021 16:32 Ответить
Чукча читать не умеет? Он и из порта выйти не успеет в случае ракетной атаки. Только в этом году уже потрачено на АДУ более 3.5 млрд. грн. Стоимость изготовления 1 дивизиона ПКР "Нептун" - 720,16 млн.грн. Теперь можете посчитать сколько дивизионов мы могли бы получить за с 3,5 млрд.грн. От 5 до 8 дивизионов ПКР типа "Нептун" полностью решают вопрос рашенской агрессии со стороны морей. Совсем.
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17.12.2021 16:44 Ответить
Чи потрібен він буде у 2024 році? Повзають, як черепахи, і розуму мабуть стільки ж...
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17.12.2021 14:01 Ответить
Таки да

Чому турецькі корвети у ВМСУ не на часі
https://www.ukrmilitary.com/2021/07/vmsu.html
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17.12.2021 16:07 Ответить
Йшов 30 рік грабунку та руйнації держави і 8-й рік війни...... Буде навесні перша батарея. Ключове слово БУДЕ, не ключові слова "може", "мало", або "пізно".
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17.12.2021 14:02 Ответить
"Нептуны" были разработаны, изготовлены и испытаны еще в 2019 году благодаря "барыгам". Вместе с "Вильхой М", "Тайфуном" и "Гром\Сапсан". Но мудрый нарид привел к власти манкуртов и предателей, которые на 2 года забили болт на ракетную программу. Вот и имеем такой результат, а могли бы уже иметь от 5 до 8 дивизионов ПКР на дежурстве. И о чем можно говорить, если сейчас в армии нет соляры и нового обмундирования. Дожились, твою дивизию ...
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17.12.2021 16:13 Ответить
Быстро турки работают. У нас бы еще лет 20 согласовывали проект, потом 20 лет выделяли деньги а потом сдали ржавый каркас на металолом китайцам
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17.12.2021 14:19 Ответить
Молодцы.
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17.12.2021 17:47 Ответить
"Буде готовий, пройде випробування, буде оснащений, прийде на добудову до України (тут можна уже сказати п-ць, але далі), плануємо, що поступить, ми (лише!) надаватимемо пропозиції щодо будівництва літака, очікуємо, що з"явиться ... ч-з 5 (!) років. А може ця курва у погонах сказати - що конкретно мають ВМС України для відбиття російської атаки уже завтра?
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17.12.2021 18:09 Ответить
Чергове окозамилювання і відвертаня уваги...Як з тими катерами, "новітнім" озброєнням, тобто чергові перемоги....
P.S.Якщо є неїжпапа, то десь бороздить простори і неїжмама. Цікаво, вони собі самі такі прізвіща говорящие придумують...колись в 2000-му, я пересікався з одним адвокатом на пізвіще правосудько.... Як там: фамилия его бы Небаба. Он сейчас музыкальный критик.
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17.12.2021 23:58 Ответить
морський патрульний літак
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17.12.2021 18:27 Ответить
 
 