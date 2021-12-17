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На переданных Украине катерах Island установят американское вооружение, - Неижпапа

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

На переданных Украине катерах Island установят американское вооружение, - Неижпапа

Командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа заверил, что на катерах Island, которые США передали Украине, установят американское вооружение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью информационному агентству "АрміяInform"

"Что касается установки вооружения. Конечно, вооружение, которое установлено на "Славянске" и "Старобельске" - это лишь временное решение. Напомню, что все катера будут оснащены вооружением производства США. Речь идет о 30-мм пушках и ракетах различного действия". Сейчас имеем окончательное решение по их доукомплектованию, некоторые боеприпасы уже получены, так что в следующем году мы приступим к установке этих систем на все 5 катеров", - подчеркнул он.

Кроме "Славянска" и "Старобельска", полученных Украиной в 2019 году, Неижпапа имел в виду также катера "Сумы" и "Фастов", переданных осенью этого года. Еще один катер Island готовят к передаче в США.

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Неижпапа добавил, что к 2023 году готовят получить первый британский корвет типа ADA и оборудовать его соответствующим вооружением и военной техникой, чтобы в 2024 году ввести его в состав военного флота. Этот корвет уже построен на 80%.

Корвет строят в рамках совместного британо-украинского сотрудничества, согласованного в ноябре 2021 года.

Также читайте: На новых катерах "Фастов" и "Сумы" торжественно подняли флаги ВМС Украины. ФОТО
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Топ комментарии
+12
Два поколiння воїнів - УПА і АТО. Ворог той же!
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17.12.2021 00:55
+7
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17.12.2021 00:18
+5
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17.12.2021 00:13
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британський корвет типу ADA ?

брити увірували в Аллаха ?

альо, Цензор !
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17.12.2021 00:04 Ответить
Это хорошо. Только можно поподробнее именно про ракетное вооружение? Чтобі не получилось как с распиаренными британскими "ракетными" катерами, ПКР которых оказались на голову слабее отечественных ПКР "Нептун".

Україна дорого заплатить за морські ракети Brimstone Sea Spear за британським кредитом
https://defence-ua.com/minds_and_ideas/ukrajina_dorogo_zaplatit_za_morski_raketi_brimstone_sea_spear_za_britanskim_kreditom-5465.html
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17.12.2021 00:08 Ответить
Автоматическая 30мм пушка "Бушмастер" может прошивать российские алюминиевьіе "Изумрудьі" погранслужбьі ФСБ навьілет.
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17.12.2021 00:08 Ответить
"но только пограничники обычно не воюют между собой."

поясніть, якщо Ваша ласка.
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17.12.2021 00:20 Ответить
зрозуміло...думав може якийсь морський забобон чи щось з цієї серії. банально.
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17.12.2021 00:26 Ответить
Наркоман в пріходє?
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17.12.2021 00:28 Ответить
Мефодий "забьіл" про действия катеров ФСБ в Керченском проливе против невооруженного украинского буксира "Яни Капу". Так то бьіл не москальский флот , говоришь ?
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17.12.2021 05:55 Ответить
То його і запитуй.
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17.12.2021 09:38 Ответить
Якщо ваша ласка, поясніть мені глибокий сенс вашого коментаря, оскільки я,вважаю його дурним і недоречним, тим більше в контексті мого морального стану
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17.12.2021 00:24 Ответить
ваш моральний стан на ранок полiпшае, якщо похмiлетесь
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17.12.2021 00:41 Ответить
Чувак, ты в армии служил или с дивана строчишь?
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17.12.2021 00:22 Ответить
где твоя тачка, чувак?
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17.12.2021 00:49 Ответить
Два поколiння воїнів - УПА і АТО. Ворог той же!
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17.12.2021 00:55 Ответить
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17.12.2021 00:13 Ответить
Неїжпапа додав, що до 2023 готують отримати перший британський корвет типу ADA та обладнати його відповідним озброєнням і військовою технікою, щоб 2024 року ввести його до складу військового флоту. Цей корвет уже збудовано на 80%. Джерело: https://censor.net/ua/n3305717

Наверное не британский, а турецкий.
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17.12.2021 00:13 Ответить
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17.12.2021 00:18 Ответить
Андрій Павловський


@Pavlovskyi_A

·
2 ч



Із 4 млд. грн, що були на рахунках МО на закупівлю озброєння, вчора пізно ввечері та другим траншем сьогодні о 7 годині ранку, 3 млд. грн. були перекинуті на ТК "Дом" і "Рада".
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17.12.2021 00:19 Ответить
BGM-71 TOW
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17.12.2021 00:20 Ответить
та это просто панцирная сетка от старой совецкой кровати над башней не была проволокой прикручена. если такая сетка приварена, такой вот руцкой сваркой, то башня отлетает не так далеко.
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17.12.2021 00:34 Ответить
Ага
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17.12.2021 00:39 Ответить
А что вы будете делать....с Азовом????.....у вас просто нет другого выхода, как переходить на беспилотные катера! Это концептуально! Такие катера даже пираты в Сомали используют, у вас что, уровень ниже? Что мешает использовать телевышки в Бердянске, или те же ВГЕ. Проект есть, это Гюрза, добавьте туда уже готовые модули Барьер и Арбалет ВК. При пападании ракеты в бак на любом ФСБшном катере происходит, что???....пожар, на танкере тоже. Главное попасть в двигательный отсек. Это серьезное скоростное оружие на мельководье.....вам осталось просто сложить пазл. У вас даже модель управления есть, это тот же Сокол.
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17.12.2021 06:12 Ответить
Британские танки Матильда для отпрвки с дохлый ссср
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17.12.2021 08:25 Ответить
Пару дней назад в Украину прибыла большая партия Джавелинов и боеприпасов к ним...
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17.12.2021 08:27 Ответить
Не такая и большая,30шт.180 ракет.если кацапня попрет танков будет пару тысяч
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17.12.2021 09:17 Ответить
Та не, сто тыщ мильенов))) откуда вы всё знаете)
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17.12.2021 09:42 Ответить
Посольство США заявляло о количестве ракет,о количестве танков американские и европейские СМИ. Что то не так? Или вы из других источников черпаете информацию?
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17.12.2021 11:40 Ответить
Такие вещи никогда не освещают в открытую, реальные цифры мы никогда не узнаем
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17.12.2021 17:31 Ответить
с кротами в ОП скрывать реальные цифры не имеет смысла
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18.12.2021 23:30 Ответить
США и Британия поставляли в дохлый ссср танки самолеты и прочие прибамбасы честно и добровестно по Лэнд-Лизу на 12 миллиардов долляров...но ссср поступил...по скотстски факту заплатив копейки за этот жест доброй воли Рузвельта и Черчилля...,Гопники Сралина и Гопники Путлера сего это одно и тоже...денег сейчас нет через 80 лет после паБЕДЫ....,но вы держитесь там американцы британцы...
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17.12.2021 08:37 Ответить
Гроші які голова СБУ потратив на свого російського друга і його подруг катаючи їх на броньовику з держ. охороною можна б потратити було на українську армію і зброю... Дехто дивується чому ми не в НАТО...
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17.12.2021 08:49 Ответить
 
 