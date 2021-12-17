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На переданих Україні катерах Island встановлять американське озброєння, - Неїжпапа

Новини Цензор.НЕТ Події

На переданих Україні катерах Island встановлять американське озброєння, - Неїжпапа

Командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа запевнив, що на катерах Island, які США передали Україні, встановлять американське озброєння.

Як поідомляє Цензор.НЕТ, про він заявив у інтерв’ю інформаційному агентству "АрміяInform"

"Що стосується встановлення озброєння. Звісно, озброєння, яке встановлено на "Слов’янську" та "Старобільську" — це лише тимчасове рішення. Нагадаю, що всі катери будуть оснащені озброєнням виробництва США. Мова йде про 30-мм гармати та ракети різної дії. Наразі маємо остаточне рішення щодо їх доукомплектування, деякі боєприпаси уже отримані, тож наступного року ми приступимо до установки цих систем на всі 5 катерів", - підкреслив він

Окрім "Слов’янська" та "Старобільська", отриманих Україною 2019 року, Неїжпапа мав на увазі також катери "Суми" і "Фастів", переданих восени цього року. Ще один катер Island готують до передачі в США.

Неїжпапа додав, що до 2023 готують отримати перший британський корвет типу ADA та обладнати його відповідним озброєнням і військовою технікою, щоб 2024 року ввести його до складу військового флоту. Цей корвет уже збудовано на 80%.

Корвет будують у рамках спільного британо-української співпраці, погодженою в листопаді 2021 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми починаємо фактичне будівництво двох військово-морських баз в Очакові та Бердянську, - Резніков

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+12
Два поколiння воїнів - УПА і АТО. Ворог той же!
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17.12.2021 00:55
+7
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17.12.2021 00:18
+5
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17.12.2021 00:13
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британський корвет типу ADA ?

брити увірували в Аллаха ?

альо, Цензор !
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17.12.2021 00:04 Відповісти
Это хорошо. Только можно поподробнее именно про ракетное вооружение? Чтобі не получилось как с распиаренными британскими "ракетными" катерами, ПКР которых оказались на голову слабее отечественных ПКР "Нептун".

Україна дорого заплатить за морські ракети Brimstone Sea Spear за британським кредитом
https://defence-ua.com/minds_and_ideas/ukrajina_dorogo_zaplatit_za_morski_raketi_brimstone_sea_spear_za_britanskim_kreditom-5465.html
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17.12.2021 00:08 Відповісти
Автоматическая 30мм пушка "Бушмастер" может прошивать российские алюминиевьіе "Изумрудьі" погранслужбьі ФСБ навьілет.
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17.12.2021 00:08 Відповісти
"но только пограничники обычно не воюют между собой."

поясніть, якщо Ваша ласка.
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17.12.2021 00:20 Відповісти
зрозуміло...думав може якийсь морський забобон чи щось з цієї серії. банально.
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17.12.2021 00:26 Відповісти
Наркоман в пріходє?
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17.12.2021 00:28 Відповісти
Мефодий "забьіл" про действия катеров ФСБ в Керченском проливе против невооруженного украинского буксира "Яни Капу". Так то бьіл не москальский флот , говоришь ?
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17.12.2021 05:55 Відповісти
То його і запитуй.
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17.12.2021 09:38 Відповісти
Якщо ваша ласка, поясніть мені глибокий сенс вашого коментаря, оскільки я,вважаю його дурним і недоречним, тим більше в контексті мого морального стану
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17.12.2021 00:24 Відповісти
ваш моральний стан на ранок полiпшае, якщо похмiлетесь
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17.12.2021 00:41 Відповісти
Чувак, ты в армии служил или с дивана строчишь?
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17.12.2021 00:22 Відповісти
где твоя тачка, чувак?
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17.12.2021 00:49 Відповісти
Два поколiння воїнів - УПА і АТО. Ворог той же!
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17.12.2021 00:55 Відповісти
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17.12.2021 00:13 Відповісти
Неїжпапа додав, що до 2023 готують отримати перший британський корвет типу ADA та обладнати його відповідним озброєнням і військовою технікою, щоб 2024 року ввести його до складу військового флоту. Цей корвет уже збудовано на 80%. Джерело: https://censor.net/ua/n3305717

Наверное не британский, а турецкий.
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17.12.2021 00:13 Відповісти
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17.12.2021 00:18 Відповісти
Андрій Павловський


@Pavlovskyi_A

·
2 ч



Із 4 млд. грн, що були на рахунках МО на закупівлю озброєння, вчора пізно ввечері та другим траншем сьогодні о 7 годині ранку, 3 млд. грн. були перекинуті на ТК "Дом" і "Рада".
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17.12.2021 00:19 Відповісти
BGM-71 TOW
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17.12.2021 00:20 Відповісти
та это просто панцирная сетка от старой совецкой кровати над башней не была проволокой прикручена. если такая сетка приварена, такой вот руцкой сваркой, то башня отлетает не так далеко.
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17.12.2021 00:34 Відповісти
Ага
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17.12.2021 00:39 Відповісти
А что вы будете делать....с Азовом????.....у вас просто нет другого выхода, как переходить на беспилотные катера! Это концептуально! Такие катера даже пираты в Сомали используют, у вас что, уровень ниже? Что мешает использовать телевышки в Бердянске, или те же ВГЕ. Проект есть, это Гюрза, добавьте туда уже готовые модули Барьер и Арбалет ВК. При пападании ракеты в бак на любом ФСБшном катере происходит, что???....пожар, на танкере тоже. Главное попасть в двигательный отсек. Это серьезное скоростное оружие на мельководье.....вам осталось просто сложить пазл. У вас даже модель управления есть, это тот же Сокол.
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17.12.2021 06:12 Відповісти
Британские танки Матильда для отпрвки с дохлый ссср
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17.12.2021 08:25 Відповісти
Пару дней назад в Украину прибыла большая партия Джавелинов и боеприпасов к ним...
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17.12.2021 08:27 Відповісти
Не такая и большая,30шт.180 ракет.если кацапня попрет танков будет пару тысяч
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17.12.2021 09:17 Відповісти
Та не, сто тыщ мильенов))) откуда вы всё знаете)
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17.12.2021 09:42 Відповісти
Посольство США заявляло о количестве ракет,о количестве танков американские и европейские СМИ. Что то не так? Или вы из других источников черпаете информацию?
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17.12.2021 11:40 Відповісти
Такие вещи никогда не освещают в открытую, реальные цифры мы никогда не узнаем
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17.12.2021 17:31 Відповісти
с кротами в ОП скрывать реальные цифры не имеет смысла
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18.12.2021 23:30 Відповісти
США и Британия поставляли в дохлый ссср танки самолеты и прочие прибамбасы честно и добровестно по Лэнд-Лизу на 12 миллиардов долляров...но ссср поступил...по скотстски факту заплатив копейки за этот жест доброй воли Рузвельта и Черчилля...,Гопники Сралина и Гопники Путлера сего это одно и тоже...денег сейчас нет через 80 лет после паБЕДЫ....,но вы держитесь там американцы британцы...
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17.12.2021 08:37 Відповісти
Гроші які голова СБУ потратив на свого російського друга і його подруг катаючи їх на броньовику з держ. охороною можна б потратити було на українську армію і зброю... Дехто дивується чому ми не в НАТО...
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17.12.2021 08:49 Відповісти
 
 