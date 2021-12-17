На переданих Україні катерах Island встановлять американське озброєння, - Неїжпапа
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Командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа запевнив, що на катерах Island, які США передали Україні, встановлять американське озброєння.
Як поідомляє Цензор.НЕТ, про він заявив у інтерв’ю інформаційному агентству "АрміяInform"
"Що стосується встановлення озброєння. Звісно, озброєння, яке встановлено на "Слов’янську" та "Старобільську" — це лише тимчасове рішення. Нагадаю, що всі катери будуть оснащені озброєнням виробництва США. Мова йде про 30-мм гармати та ракети різної дії. Наразі маємо остаточне рішення щодо їх доукомплектування, деякі боєприпаси уже отримані, тож наступного року ми приступимо до установки цих систем на всі 5 катерів", - підкреслив він
Окрім "Слов’янська" та "Старобільська", отриманих Україною 2019 року, Неїжпапа мав на увазі також катери "Суми" і "Фастів", переданих восени цього року. Ще один катер Island готують до передачі в США.
Неїжпапа додав, що до 2023 готують отримати перший британський корвет типу ADA та обладнати його відповідним озброєнням і військовою технікою, щоб 2024 року ввести його до складу військового флоту. Цей корвет уже збудовано на 80%.
Корвет будують у рамках спільного британо-української співпраці, погодженою в листопаді 2021 року.
Будь ласка, зачекайте...
брити увірували в Аллаха ?
альо, Цензор !
Україна дорого заплатить за морські ракети Brimstone Sea Spear за британським кредитом
https://defence-ua.com/minds_and_ideas/ukrajina_dorogo_zaplatit_za_morski_raketi_brimstone_sea_spear_za_britanskim_kreditom-5465.html
поясніть, якщо Ваша ласка.
Наверное не британский, а турецкий.
@Pavlovskyi_A
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2 ч
Із 4 млд. грн, що були на рахунках МО на закупівлю озброєння, вчора пізно ввечері та другим траншем сьогодні о 7 годині ранку, 3 млд. грн. були перекинуті на ТК "Дом" і "Рада".