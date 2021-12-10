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Азовское море (1575) Керченский пролив (414) корабль (1926) Песков (1737) ФСБ (1860)

В Кремле назвали плановые учения ВМС Украины "потенциально опасной провокацией"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

В Кремле назвали плановые учения ВМС Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал "инцидент" с судном ВМС Украины "Донбасс".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Газета.ру".

"Произошедшее лишний раз показывает, наверное, потенциальный вред и потенциальную опасность, которая может проистекать из таких провокационных действий. Это то, о чем неоднократно говорил президент Путин", - объяснил Песков.

"Любая незначительная провокация может привести к очень серьезным последствиям", - добавил он.

Также смотрите: Журналист Клименко о реакции РФ на "инцидент" с судном ВМС Украины "Донбасс": Военно-информационная истерика на ровном месте. ФОТОрепортаж

Напомним, ранее в ФСБ России обвинили корабль ВМС Украины "Донбасс" в создании угрозы в районе Керченского пролива.

Министр обороны Алексей Резников со своей стороны сообщил, что заявления со стороны России о якобы продвижении украинского корабля в сторону Керченского пролива являются информационной атакой.

"Было провокационное заявление российской стороны, со стороны эфэсбешных кораблей, будто наш украинский корабль представляет угрозу и почти атаковал Керченский пролив. На самом деле это очень странно, потому что это поисково-спасательное судно наше, без вооружения, которое выполняло свою работу, находилось за 18 морских миль (более 33 км) в Азовском море, которое является морем общего пользования. То есть мы абсолютно на законных основаниях там находились. Интересно, что эта провокационная информационная атака была сделана во время разговора Президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джозефом Байденом", - рассказал Резников.

Читайте также: Бабин о фабрикации ФСБ "инцидента" на Азове: Дальнейшие провокации не исключены. Пойдет ли агрессор на нападение на "Донбасс" - вопрос открытый. ИНФОГРАФИКА

Экс-представитель президента в Крыму Борис Бабин ранее сообщил, что "Донбасс" проводит в акватории плановые учения, а Украина заранее перекрыла морской район их проведения, чтобы не мешать судоходству. Это, по его словам, достаточно рутинное дело для военных моряков, и судно обеспечения по определению не может составлять определенную "угрозу" кому-либо.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+8
100 тысячное войско подогнать к границам - это норма ,а вот проход к своему порту своего корабля -это "потенці'но небезпечна ситуація".
Касапы недоделанные.
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10.12.2021 14:10
+5
Бойтесь, суки!!!
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10.12.2021 14:04
+4
Протролили лаптєй.
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10.12.2021 14:04
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Протролили лаптєй.
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10.12.2021 14:04 Ответить
Бойтесь, суки!!!
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10.12.2021 14:04 Ответить
Далі буде.
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10.12.2021 14:07 Ответить
смотрите ублюдки как быв учения к вам не залетала ненароком где то забытая атомная ракета...в Украине всякого барахла полно может где то у какого прапора и завалялась на всякий случай...
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10.12.2021 14:47 Ответить
Єто ж Хунта и киевская военщина. Что не так?
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10.12.2021 14:07 Ответить
Письков сырнул от страха ...
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10.12.2021 14:07 Ответить
Что кацапы, ссытесь?!! Это ничего, скоро вы и сраться начнете!!
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10.12.2021 14:09 Ответить
100 тысячное войско подогнать к границам - это норма ,а вот проход к своему порту своего корабля -это "потенці'но небезпечна ситуація".
Касапы недоделанные.
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10.12.2021 14:10 Ответить
Мишебратья не..
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10.12.2021 14:10 Ответить
представляю как бы они визжали если бы это был ремонтный корабль с бригадой сварщиков.
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10.12.2021 14:11 Ответить
и в гидрокостюмах )))))
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10.12.2021 15:26 Ответить
верхом на боевых баранах))))
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10.12.2021 15:30 Ответить
Потенциально опасная провокация - это нахождение флота РФ в Черном море.
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10.12.2021 14:22 Ответить
Потенциальная провокация - это целиком весь запоребрик!
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10.12.2021 14:24 Ответить
Вы бандиты!!!! Опасны Вы!!!! И мочить вас надо - где поймаем!!!! Вы и есть террористы!!!
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10.12.2021 14:39 Ответить
росія зараз шукае предлог як гітлер для початку 2 світової в польші люба зачіпка ,при наших боягузах,вони до цих пір держать перемирья хотя наші втрати воїнів чуть не кожний день,така сама кількість ворожих сил була в 2014 році але президент порошенко не боявся росіян армії не було зброї обмаль на ура в атаку, він вірив в народ добровольці 25 батальонів дав майдан і вони розбили передові частини і взяли штурмом; міста маріуполь ,северодонецьк, славьянськ, краматорськ, ,авдіевка,бахмач,ще 10 міст і 30 сіл звільнили від окупації знищили велику кількість російських найманців удержували донецький аеропорт 300 суток подвиг ,плювали на погрози росії, створив нову армію,валютні резерви з нуля збільшив до 28 мільярдів доларів,путін порошенка назвав ворогом №1,тому що зазнав поразки і все робив щоб порошенко не вибрали на 2 срок бо він звільнив би і остальний донбас.
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10.12.2021 14:50 Ответить
та да ! ))) это раша-учения у наших границ миротворческие и доброжелательные и даже ваще как бы совсем не учения...а так себе...дискотека...
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10.12.2021 15:25 Ответить
а туалетний йоршик знай собі старається, полірує за.....аного унітаза тільки сморід на всі боки.
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10.12.2021 17:50 Ответить
 
 