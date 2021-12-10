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Азовське море (1499) Керченська протока (272) корабель (1421) Пєсков (1442) ФСБ (1343)

У Кремлі назвали планові навчання ВМС України "потенційно небезпечною провокацією"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

У Кремлі назвали планові навчання ВМС України

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував "інцидент" із судном ВМС України "Донбас".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Газета.ру".

"Те, що сталося вкотре показує, напевно, потенційну шкоду і потенційну небезпеку, яка може виникати з таких провокаційних дій. Це те, що неодноразово говорив президент Путін", - пояснив Пєсков.

"Будь-яка незначна провокація може призвести до дуже серйозних наслідків", - додав він.

Нагадаємо, раніше у ФСБ Росії звинуватили корабель ВМС України "Донбас" у створенні загрози в районі Керченської протоки.

Міністр оборони Олексій Резніков зі свого боку повідомив, що заяви з боку Росії про нібито просування українського корабля у бік Керченської протоки є інформаційною атакою.

"Була провокаційна заява російської сторони, з боку ефесбешних кораблів, нібито наш український корабель становить загрозу і майже атакував Керченську протоку. Насправді це дуже дивно, тому що це пошуково-рятувальне судно наше, без озброєння, яке виконувало свою роботу, перебувало за 18 морських миль (більш як 33 км) в Азовському морі, яке є морем спільного користування. Тобто ми абсолютно на законних підставах там перебували. Цікаво, що ця провокаційна інформаційна атака була зроблена під час розмови Президента України Володимира Зеленського з президентом США Джозефом Байденом", - розповів Резніков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бабін про фабрикацію ФСБ "інциденту" на Азові: Подальші провокації не виключені. Чи піде агресор на напад на "Донбас" - питання відкрите. ІНФОГРАФІКА

Експредставник президента в Криму Борис Бабін раніше повідомив, що "Донбас" проводить в акваторії планові навчання, а Україна завчасно перекрила морський район їх проведення, щоб не заважати судноплавству. Це, за його словами, доволі рутинна справа для військових моряків, та й судно забезпечення за визначенням не може становити певну "загрозу" будь-кому.
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Топ коментарі
+8
100 тысячное войско подогнать к границам - это норма ,а вот проход к своему порту своего корабля -это "потенці'но небезпечна ситуація".
Касапы недоделанные.
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10.12.2021 14:10
+5
Бойтесь, суки!!!
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10.12.2021 14:04
+4
Протролили лаптєй.
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10.12.2021 14:04
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Протролили лаптєй.
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10.12.2021 14:04 Відповісти
Бойтесь, суки!!!
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10.12.2021 14:04 Відповісти
Далі буде.
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10.12.2021 14:07 Відповісти
смотрите ублюдки как быв учения к вам не залетала ненароком где то забытая атомная ракета...в Украине всякого барахла полно может где то у какого прапора и завалялась на всякий случай...
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10.12.2021 14:47 Відповісти
Єто ж Хунта и киевская военщина. Что не так?
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10.12.2021 14:07 Відповісти
Письков сырнул от страха ...
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10.12.2021 14:07 Відповісти
Что кацапы, ссытесь?!! Это ничего, скоро вы и сраться начнете!!
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10.12.2021 14:09 Відповісти
100 тысячное войско подогнать к границам - это норма ,а вот проход к своему порту своего корабля -это "потенці'но небезпечна ситуація".
Касапы недоделанные.
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10.12.2021 14:10 Відповісти
Мишебратья не..
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10.12.2021 14:10 Відповісти
представляю как бы они визжали если бы это был ремонтный корабль с бригадой сварщиков.
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10.12.2021 14:11 Відповісти
и в гидрокостюмах )))))
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10.12.2021 15:26 Відповісти
верхом на боевых баранах))))
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10.12.2021 15:30 Відповісти
Потенциально опасная провокация - это нахождение флота РФ в Черном море.
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10.12.2021 14:22 Відповісти
Потенциальная провокация - это целиком весь запоребрик!
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10.12.2021 14:24 Відповісти
Вы бандиты!!!! Опасны Вы!!!! И мочить вас надо - где поймаем!!!! Вы и есть террористы!!!
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10.12.2021 14:39 Відповісти
росія зараз шукае предлог як гітлер для початку 2 світової в польші люба зачіпка ,при наших боягузах,вони до цих пір держать перемирья хотя наші втрати воїнів чуть не кожний день,така сама кількість ворожих сил була в 2014 році але президент порошенко не боявся росіян армії не було зброї обмаль на ура в атаку, він вірив в народ добровольці 25 батальонів дав майдан і вони розбили передові частини і взяли штурмом; міста маріуполь ,северодонецьк, славьянськ, краматорськ, ,авдіевка,бахмач,ще 10 міст і 30 сіл звільнили від окупації знищили велику кількість російських найманців удержували донецький аеропорт 300 суток подвиг ,плювали на погрози росії, створив нову армію,валютні резерви з нуля збільшив до 28 мільярдів доларів,путін порошенка назвав ворогом №1,тому що зазнав поразки і все робив щоб порошенко не вибрали на 2 срок бо він звільнив би і остальний донбас.
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10.12.2021 14:50 Відповісти
та да ! ))) это раша-учения у наших границ миротворческие и доброжелательные и даже ваще как бы совсем не учения...а так себе...дискотека...
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10.12.2021 15:25 Відповісти
а туалетний йоршик знай собі старається, полірує за.....аного унітаза тільки сморід на всі боки.
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10.12.2021 17:50 Відповісти
 
 