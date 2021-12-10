У Кремлі назвали планові навчання ВМС України "потенційно небезпечною провокацією"
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Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував "інцидент" із судном ВМС України "Донбас".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Газета.ру".
"Те, що сталося вкотре показує, напевно, потенційну шкоду і потенційну небезпеку, яка може виникати з таких провокаційних дій. Це те, що неодноразово говорив президент Путін", - пояснив Пєсков.
"Будь-яка незначна провокація може призвести до дуже серйозних наслідків", - додав він.
Нагадаємо, раніше у ФСБ Росії звинуватили корабель ВМС України "Донбас" у створенні загрози в районі Керченської протоки.
Міністр оборони Олексій Резніков зі свого боку повідомив, що заяви з боку Росії про нібито просування українського корабля у бік Керченської протоки є інформаційною атакою.
"Була провокаційна заява російської сторони, з боку ефесбешних кораблів, нібито наш український корабель становить загрозу і майже атакував Керченську протоку. Насправді це дуже дивно, тому що це пошуково-рятувальне судно наше, без озброєння, яке виконувало свою роботу, перебувало за 18 морських миль (більш як 33 км) в Азовському морі, яке є морем спільного користування. Тобто ми абсолютно на законних підставах там перебували. Цікаво, що ця провокаційна інформаційна атака була зроблена під час розмови Президента України Володимира Зеленського з президентом США Джозефом Байденом", - розповів Резніков.
Експредставник президента в Криму Борис Бабін раніше повідомив, що "Донбас" проводить в акваторії планові навчання, а Україна завчасно перекрила морський район їх проведення, щоб не заважати судноплавству. Це, за його словами, доволі рутинна справа для військових моряків, та й судно забезпечення за визначенням не може становити певну "загрозу" будь-кому.
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