У Кремлі назвали планові навчання ВМС України "потенційно небезпечною провокацією"

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував "інцидент" із судном ВМС України "Донбас".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Газета.ру".

"Те, що сталося вкотре показує, напевно, потенційну шкоду і потенційну небезпеку, яка може виникати з таких провокаційних дій. Це те, що неодноразово говорив президент Путін", - пояснив Пєсков.

"Будь-яка незначна провокація може призвести до дуже серйозних наслідків", - додав він.

Нагадаємо, раніше у ФСБ Росії звинуватили корабель ВМС України "Донбас" у створенні загрози в районі Керченської протоки.

Міністр оборони Олексій Резніков зі свого боку повідомив, що заяви з боку Росії про нібито просування українського корабля у бік Керченської протоки є інформаційною атакою.

"Була провокаційна заява російської сторони, з боку ефесбешних кораблів, нібито наш український корабель становить загрозу і майже атакував Керченську протоку. Насправді це дуже дивно, тому що це пошуково-рятувальне судно наше, без озброєння, яке виконувало свою роботу, перебувало за 18 морських миль (більш як 33 км) в Азовському морі, яке є морем спільного користування. Тобто ми абсолютно на законних підставах там перебували. Цікаво, що ця провокаційна інформаційна атака була зроблена під час розмови Президента України Володимира Зеленського з президентом США Джозефом Байденом", - розповів Резніков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бабін про фабрикацію ФСБ "інциденту" на Азові: Подальші провокації не виключені. Чи піде агресор на напад на "Донбас" - питання відкрите. ІНФОГРАФІКА

Експредставник президента в Криму Борис Бабін раніше повідомив, що "Донбас" проводить в акваторії планові навчання, а Україна завчасно перекрила морський район їх проведення, щоб не заважати судноплавству. Це, за його словами, доволі рутинна справа для військових моряків, та й судно забезпечення за визначенням не може становити певну "загрозу" будь-кому.