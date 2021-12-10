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Керченська протока (272) корабель (1421) Крим (12752) ФСБ (1343) Бабін (70)

Бабін про фабрикацію ФСБ "інциденту" на Азові: Подальші провокації не виключені. Чи піде агресор на напад на "Донбас" - питання відкрите. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події Війна в Україні

Провокація ФСБ на Азові найвирогідніше відбуваються через резолюцію Генасамблеї ООН щодо мілітаризації РФ Чорного та Азовського морів, яка була схвалена саме 9 грудня, а фабрикація "інциденту" росіянами як раз "перебиває" цей вкрай болючий для агресора факт.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав експредставник президента в Криму Борис Бабін, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні (9.12.2021 - Ред.) росіяни весь день, і через медіа, і "офіційними заявами" ФСБ, займаються нагнітанням напруженості через маневри корабля ВМС "Донбас" у Азовському морі, який нібито хоче пройти Керченську протоку. Ну а агресор вже повідомляє про готовність за таких обставин знищити судно.

При цьому насправді росіянам добре відомо про справжню ситуацію. "Донбас" проводить на акваторії планові навчання, а Україна завчасно перекрила морський район їх проведення, щоб не заважати судноплавству.

Це доволі рутинна справа для військових моряків, та й судно забезпечення за визначенням не може становити певну "загрозу" будь-кому.

Але подальші провокації з боку агресора звісно не виключені. Бо сам факт перебування на Азові бойового прапору українського війська є для них фантомною трагедією. Чи піде агресор на напад на "Донбас" який очевидно не буде при цьому у Керченській протоці (бо завдання у корабля геть інші) - питання відкрите", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФСБ РФ звинувачує корабель ВМС України "Донбас" у створенні загрози в районі Керченської протоки (оновлено)

Також Бабін зауважив, що вітчізняні аналітики не виключали фабрикацію росіянами провокації на Азові ще два тижні тому.

"Щось мені підказує, що ситуація потребує на офіційний коментар уповноважених структур Міноборони, якій напевно скоро з'явиться. Міністр вже надав оцінку ситуації в інтерв'ю", - зазначив він.

"Метою провокації звісно можна вважати й спекуляції на фоні спілкування Байдена та Путіна. Але я упевнений, що справа в резолюції Генасамблеї ООН щодо мілітаризації РФ Чорного та Азовського морів, яка схвалена саме 9 грудня. Фабрикація "інциденту" росіянами як раз "перебиває" цей вкрай болючий для агресора факт", - резюмував Бабін.

Бабін про фабрикацію ФСБ інциденту на Азові: Подальші провокації не виключені. Чи піде агресор на напад на Донбас - питання відкрите 01
Бабін про фабрикацію ФСБ інциденту на Азові: Подальші провокації не виключені. Чи піде агресор на напад на Донбас - питання відкрите 02
Фото: Бабін / фейсбук

Нагадаємо, 9 грудня 2021 р. Генеральна асамблея ООН схвалила посилену резолюцію стосовно мілітаризації Криму, документ закликає РФ припинити перекидання на окупований півострів зброї та військових.

Цього ж дня у ФСБ Росії звинуватили корабель ВМС України "Донбас" у створенні загрози в районі Керченської протоки.

Бабін про фабрикацію ФСБ інциденту на Азові: Подальші провокації не виключені. Чи піде агресор на напад на Донбас - питання відкрите 03
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Я не розумію, чому саме "Донбас" ?! вибрано для цих маневрів?!
Величезний старезний допотопний паровоз, що виконує функції плавучої казарми.
Є ж інші ходові одиниці флоту.
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10.12.2021 09:58 Відповісти
Щось я вчора про цей корабель читав. Це не простий корабель.
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10.12.2021 10:02 Відповісти
Я не виключаю, що теоретично його могли зробити "не простим". Натомість жодної інформації про якийсь серйозний ремонт чи переобладнання я принаймні не чув. Інфа з мілітарного: величезний старий корабель мав піти на злои, проте його буксирували за допомогою "Корця" з Одеси до Бердянську в якості плавскладу і казарм.
Заправити і завести цю 5ти тисячну громадину заради променаду...
Так багато питань і так мало відповідей.
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10.12.2021 10:06 Відповісти
Це плавуче лайно.
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10.12.2021 10:35 Відповісти
Швець учора назвав це ймовірною провокациєю кротів саме у часи перемовин вови з Байденом
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10.12.2021 11:16 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=jTK2AUxYZbg&t=2084s

#Путин_Байден_Зеленский_переговоры
Путин разыгрывает Карибский ракетно-ядерный кризис 2:0 / Видео № 99
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10.12.2021 11:18 Відповісти
Запаребрік ковбасить.
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10.12.2021 09:58 Відповісти
Кацапи - наші найголовніші вороги. І зараз ми нарешті відриваємося від їх брехливого нутра.
З кацапами краще буть ворогами ніж "друзями". Бо друзі в кацапів - лише їх васали.
Слава Україні! Слава українському народові. Та тиха шана всим , хто віддав за це своє життя!
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10.12.2021 10:01 Відповісти
Это наше море,и нужно бороздить его каждый день вдоль и поперек
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10.12.2021 10:10 Відповісти
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10.12.2021 10:13 Відповісти
серби підкацапники срані голосують разом з венесуелами і північними кореями проти резолюцій ООН
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10.12.2021 10:15 Відповісти
не хочется напоминать зелебобам инцидент 2018 года.... когда рашка наплевав на всё и всех атаковала наши корабли и захватила их... и как жеж они верещели, что это лично Порошенко послал мальчиков на верную гибель....
сменился ветер и флюгера восхищены смелостью нашего корабля дразнящего рашеских тварей...
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10.12.2021 10:28 Відповісти
Не зрозумів...Це на мапі його місцезнаходження?
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10.12.2021 10:46 Відповісти
 
 