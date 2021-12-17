Белорусские пограничники заявили, что польский военнослужащий попросил политическое убежище в РБ. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Пограничный комитет Беларуси заявил, что на границе с Польшей был задержан польский военный, сбежавший со службы и якобы желающий получить убежище в Беларуси.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в телеграмме Пограничный комитет Беларуси.
В сообщении отмечается: "16 декабря в 17:50 вблизи белорусско-польской границы на участке пограничной заставы Тушемля Гродненской пограничной группы белорусским пограничным нарядом в пограничной полосе был остановлен военнослужащий Вооруженных сил Польши Чечко Эмиль 1996 года рождения.
Мужчина заявил, что является военнослужащим 11 Мазурского артиллерийского полка 16 Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира, части которой были переброшены для обеспечения охраны участка границы с Беларусью в период действия чрезвычайного положения на приграничных территориях Польши.
В связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в Республике Беларусь".
Информацию о бегстве польского военного неофициально подтверждают источники польских СМИ.
В оперативном командовании вооруженных сил RMF 24 подтвердили, что солдат 11 Мазурского артиллерийского полка пропал без вести во время службы в районе Наревки, Семяновки и Семяновского озера.
По данным СМИ, у военного были проблемы. Его начальство знало об этом, но ждало, пока он сам покинет службу. Ему оставалось служить несколько дней.
Солдат скрылся со своего поста вчера днем, оставив оружие. Поиски продолжались несколько часов в четверг. В Вооруженных силах Польши утверждают, что его поиски до сих пор продолжаются.
Как отмечается, ситуацию уже активно использует пропагандистский аппарат Беларуси. Журналист канала Nexta Тадеуш Гичан сообщил, что белорусские СМИ уже делают интервью с солдатом.
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«Емкость была сброшена с большой высоты и приземлилась на площадку возле цистерны. Через минуту после сброса были слышны несколько хлопков. Акция носила предупредительный характер», - сказано (https://h26qwk-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/h26qwk.c97.org/ru/news/2021/12/17/447922/) в сообщении группы «Чорны Бусел».
Не то что на капиталистическом Западе!!!!
Що той едний дуже вправний до народу свого.
Ой! Гоп! Шiдi-рiдi, бульбу не чiпайте.
Ви актору не брешiть - голу правду дайте.
Ой! Вэй! Бiлий Дiм, чи Госдеп дрiмае?
А чи може як ту липку нарiд оббирае.
Или постанова или больной......
Стиль, слог, эрудиция, воспитание... Любо дорого посмотреть!
Не він перший і останній хто з капіталістичного пекла втікав до совєцкого раю. Була колись хохма як американський солджер втік з бундеса в ості а потім в москау - через місяць його подруга почала жалітись що немож купити підходящі джинси і харчі ніяки. Ну а той викривач (обличитель) що жив в аеропорту, кому про нього щось відомо ? Писали що назад здався стейтам, аби тіль сильно не били ...
4) - если это так, то будет заявление Польши, что этот мудила у них в погранцах небыл. И тогда коту под хвост весь эффект.
5) - это из разряда пункта 3.
ИМХО 1 или 2 вероятней всего
"двадцать второго пше прошем
ровно в четыре утра
Краков бомбили, нам объявили
что началася война"
Теперь проблем у него в 10 раз больше
2ой сноуден?