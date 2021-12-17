Белорусские пограничники заявили, что польский военнослужащий попросил политическое убежище в РБ. ФОТО

Пограничный комитет Беларуси заявил, что на границе с Польшей был задержан польский военный, сбежавший со службы и якобы желающий получить убежище в Беларуси.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в телеграмме Пограничный комитет Беларуси.

В сообщении отмечается: "16 декабря в 17:50 вблизи белорусско-польской границы на участке пограничной заставы Тушемля Гродненской пограничной группы белорусским пограничным нарядом в пограничной полосе был остановлен военнослужащий Вооруженных сил Польши Чечко Эмиль 1996 года рождения.



Мужчина заявил, что является военнослужащим 11 Мазурского артиллерийского полка 16 Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира, части которой были переброшены для обеспечения охраны участка границы с Беларусью в период действия чрезвычайного положения на приграничных территориях Польши.



В связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в Республике Беларусь".

Также читайте: Белорусский генерал Подлынев координировал мигрантов во время штурма границы 16 ноября, - спецслужбы Польши

Информацию о бегстве польского военного неофициально подтверждают источники польских СМИ.

В оперативном командовании вооруженных сил RMF 24 подтвердили, что солдат 11 Мазурского артиллерийского полка пропал без вести во время службы в районе Наревки, Семяновки и Семяновского озера.

По данным СМИ, у военного были проблемы. Его начальство знало об этом, но ждало, пока он сам покинет службу. Ему оставалось служить несколько дней.

Солдат скрылся со своего поста вчера днем, оставив оружие. Поиски продолжались несколько часов в четверг. В Вооруженных силах Польши утверждают, что его поиски до сих пор продолжаются.

Как отмечается, ситуацию уже активно использует пропагандистский аппарат Беларуси. Журналист канала Nexta Тадеуш Гичан сообщил, что белорусские СМИ уже делают интервью с солдатом.