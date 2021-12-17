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Новости За рубежом
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Белорусские пограничники заявили, что польский военнослужащий попросил политическое убежище в РБ. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Пограничный комитет Беларуси заявил, что на границе с Польшей был задержан польский военный, сбежавший со службы и якобы желающий получить убежище в Беларуси.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в телеграмме Пограничный комитет Беларуси.

В сообщении отмечается: "16 декабря в 17:50 вблизи белорусско-польской границы на участке пограничной заставы Тушемля Гродненской пограничной группы белорусским пограничным нарядом в пограничной полосе был остановлен военнослужащий Вооруженных сил Польши Чечко Эмиль 1996 года рождения.

Мужчина заявил, что является военнослужащим 11 Мазурского артиллерийского полка 16 Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира, части которой были переброшены для обеспечения охраны участка границы с Беларусью в период действия чрезвычайного положения на приграничных территориях Польши.

В связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в Республике Беларусь".

Также читайте: Белорусский генерал Подлынев координировал мигрантов во время штурма границы 16 ноября, - спецслужбы Польши

Информацию о бегстве польского военного неофициально подтверждают источники польских СМИ.

В оперативном командовании вооруженных сил RMF 24 подтвердили, что солдат 11 Мазурского артиллерийского полка пропал без вести во время службы в районе Наревки, Семяновки и Семяновского озера.

По данным СМИ, у военного были проблемы. Его начальство знало об этом, но ждало, пока он сам покинет службу. Ему оставалось служить несколько дней.

Солдат скрылся со своего поста вчера днем, оставив оружие. Поиски продолжались несколько часов в четверг. В Вооруженных силах Польши утверждают, что его поиски до сих пор продолжаются.

Как отмечается, ситуацию уже активно использует пропагандистский аппарат Беларуси. Журналист канала Nexta Тадеуш Гичан сообщил, что белорусские СМИ уже делают интервью с солдатом.

Белорусские пограничники заявили, что польский военнослужащий попросил политическое убежище в РБ 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+49
Якщо це не фейк- то оте дурко навіть не розуміє в яке лайно воно потрапило...
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17.12.2021 13:44
+34
))))))))))))))) это интервью надо показывать всем "мигрантам", чтобы знали, что нету краше белопараши и оставаться нужно сразу в ней, а не пытаться убежать из бульборая на загнивающий ад запада.
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17.12.2021 13:48
+32
Втирайте эту дичь психиатрам!!!
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17.12.2021 13:43
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Правила форума Совет форумчан
Втирайте эту дичь психиатрам!!!
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17.12.2021 13:43 Ответить
На базу внутренних войск под Минском сбросили емкость с зажигательной смесью.

«Емкость была сброшена с большой высоты и приземлилась на площадку возле цистерны. Через минуту после сброса были слышны несколько хлопков. Акция носила предупредительный характер», - сказано (https://h26qwk-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/h26qwk.c97.org/ru/news/2021/12/17/447922/) в сообщении группы «Чорны Бусел».
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17.12.2021 15:10 Ответить
Фашисты взяли в плен польского солдата. Дали будэ...
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17.12.2021 13:44 Ответить
Який "плєн" як він зброю у частині залишив (( , типовий дезертир , а причин може бути безліч .
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17.12.2021 14:18 Ответить
Интересно, сколько ему предложили, чтобы сгнить в белосрашке
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17.12.2021 13:44 Ответить
Морковку
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17.12.2021 14:15 Ответить
В попу.
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17.12.2021 14:37 Ответить
Якщо це не фейк- то оте дурко навіть не розуміє в яке лайно воно потрапило...
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17.12.2021 13:44 Ответить
у ЛЮБОЙ НАЦИИ СТРАНЫ НАРОДА ЕСТЬ СВОИ ГЕРОИ И СВОИ ПРИДУРКИ или ПРЕДАТЕЛИ...
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17.12.2021 14:12 Ответить
любитель паленых бялорусских сигарет?
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17.12.2021 13:45 Ответить
Він (польський військовий) по теліку бачив як Бульбофюрер з руки годує морквою Сігала і теж хоче такої "дерхавної заботи"
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17.12.2021 13:46 Ответить
Не ну он там полюбому, будет как сыр в масле кататься, еще с Рашки деньжат подкинут. Выдадут какую нибудь сискастую подругу, будут показывать как он тут хорошо устроился.
Не то что на капиталистическом Западе!!!!
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17.12.2021 13:52 Ответить
Як то Сiгал - актор бравий похвалив едного,

Що той едний дуже вправний до народу свого.

Ой! Гоп! Шiдi-рiдi, бульбу не чiпайте.

Ви актору не брешiть - голу правду дайте.

Ой! Вэй! Бiлий Дiм, чи Госдеп дрiмае?

А чи може як ту липку нарiд оббирае.
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17.12.2021 14:08 Ответить
))))))))))))))) это интервью надо показывать всем "мигрантам", чтобы знали, что нету краше белопараши и оставаться нужно сразу в ней, а не пытаться убежать из бульборая на загнивающий ад запада.
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17.12.2021 13:48 Ответить
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17.12.2021 14:16 Ответить
Видно цей Чечка, ще той фацет... Перепив "Виборової" та й поперся то москалів.
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17.12.2021 13:48 Ответить
Всегда поражался таким идиотам. Хотя мы всего не знаем, может там у него ворох проблем, например кредиты..и он такой "а дай я перебегу, мен там золотом осыплют. А потом через несколько лет когда все уляжется, вернусь"
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17.12.2021 13:49 Ответить
По ходу он начнёт рассказывать про распятых мальчиков и девочек с монтажной пеной.....
Или постанова или больной......
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17.12.2021 13:49 Ответить
На тысячу всегда найдётся , как минимум, один идиот! А парахнявые всё время пишут, что в Украине их 73%, нутотакэ.....
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17.12.2021 13:53 Ответить
Ты из 73% горделивых зебилов.
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17.12.2021 14:17 Ответить
Ну так и я про вас, коричневых!
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17.12.2021 14:21 Ответить
тИ ІДІОТ а не борцун!!!!!!!Монголоїд довбаний!!!!!!
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17.12.2021 14:41 Ответить
Это так на вас похоже, да почему похоже? Это вы и есть.....!
Стиль, слог, эрудиция, воспитание... Любо дорого посмотреть!
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17.12.2021 15:06 Ответить
а ти нє сматрі, просто сасі
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17.12.2021 15:08 Ответить
Что не коммет, то подтверждение убогости коричневых...
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17.12.2021 15:18 Ответить
Альо... А пачима парашенко исчо не в турме?
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17.12.2021 15:56 Ответить
ти про свої коричневі трусєля? шваброю не зловживай
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17.12.2021 16:00 Ответить
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17.12.2021 13:58 Ответить
Чувак просто шкурнул, наделал косяков в поляндии, и думает отсижусь у бульбофюререра!!!
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17.12.2021 14:01 Ответить
Так мило, по савєцьки - чайок з солодощами виставили, шурнашлюху ********* в упор посадили .....
Не він перший і останній хто з капіталістичного пекла втікав до совєцкого раю. Була колись хохма як американський солджер втік з бундеса в ості а потім в москау - через місяць його подруга почала жалітись що немож купити підходящі джинси і харчі ніяки. Ну а той викривач (обличитель) що жив в аеропорту, кому про нього щось відомо ? Писали що назад здався стейтам, аби тіль сильно не били ...
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17.12.2021 14:04 Ответить
на волю в пампасы (с)
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17.12.2021 14:07 Ответить
Варианты -1) захвачен польский пограничник случайно оказавшийся непосредственно на линии границы 2) использованная " консерва", агент КГБ 3) больной помешательством рассудка 4) просто гражданский ( поляк или белорус) переодетый в военную форму. 5) перешедший в Беларусь пограничник( или просто гражданин Польши) из за " сумасшедшей любви"к местной девушке ( естественно не к Лукашенко.)
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17.12.2021 14:09 Ответить
3) - настолько долбануться кукухой, чтоб сбежать в рашку? его бы вычислили ещё при трудоустройстве.

4) - если это так, то будет заявление Польши, что этот мудила у них в погранцах небыл. И тогда коту под хвост весь эффект.
5) - это из разряда пункта 3.

ИМХО 1 или 2 вероятней всего
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17.12.2021 14:14 Ответить
а может и обьявят новым ли харви освальдом? раскроют подлый заговор капитализма по попытке внедрения киллера с целью устранения бульбохуйла, который должен будет пренепременно встретится с перебежчиком и поздравить его с обретением истинной свободы по белопарашному. многие получат ордена и их потрепает сам фюрерок, за щёчку, как допнаграду за пощёчину планам запада )))
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17.12.2021 14:27 Ответить
это всенепременно. как не сейчас, так позже. Есть интересная книжка "7000 дней в ГУЛАГе" Карла Штайнера. Там подробно в самом начале рассказывается как всех тех интернациональных ********* (включая и автора книги), которые тащили коммунизм к себе домой, комуняки мигом рассовали по лагерям
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17.12.2021 14:34 Ответить
Когда в армию призывали, то проверяли хорошо, и по здоровью и психике.
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17.12.2021 14:26 Ответить
малолітній даун
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17.12.2021 14:09 Ответить
Це ж так треба було йому в Польщі накосячити що в таракана йому краще показалося. Але він ще не зрозумів, що це квиток в ад.
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17.12.2021 14:10 Ответить
Та ну нафиг . Сколько ему пообещало ФСБ за это говно? Хочет быть мини-Сноуденом?
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17.12.2021 14:11 Ответить
Ещё бы американского моряка показали как он просит политического убежища
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17.12.2021 14:11 Ответить
Обдрочился парень!!!! Ушел в нирвану!!!!
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17.12.2021 14:12 Ответить
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17.12.2021 14:13 Ответить
Просто толерантный парень. Европейцы сами пропагандируют любовь к мигрантам.

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17.12.2021 14:13 Ответить
По первому каналу вам и не такое покажут .
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17.12.2021 14:14 Ответить
Нельзя закрывать глаза на реальность. Вы все время этим занимаетесь.
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17.12.2021 14:16 Ответить
Бгг.. с чего вы взяли, что это реальность?
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17.12.2021 14:17 Ответить
Кстати, в этом заключается фундаментальная разница между украинцами и западным человеком, нетерпимость.
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17.12.2021 14:18 Ответить
ага, а знаешь в чём заключается разница между кацапом и украинцами? Украинцы останутся, а ты - на..й пойдёшь
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17.12.2021 14:21 Ответить
В этом вы с кацапами очень похожи. Когда дело касается рас, мигрантов, инородцев невозможно отличить русского от украинца.
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17.12.2021 14:23 Ответить
Терпи-терпи кацапет . У тебя выборочная терпимость только к тем, кто тебе по мозгам может дать . Чеченов, например, ты будешь терпеть при любых раскладах
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17.12.2021 14:24 Ответить
Забыл еще про отношение к ЛГБТ, феминизму и прочему. Украинцы и русские как близнецы-таксисты из фильма Брат.
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17.12.2021 14:31 Ответить
Не кизди. Украинские ЛГБТ худо-бедно парадами ходят под ручку с нацкорпусом, а кацапским геям бошки режут. Нехер тут про братьев заливать.
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17.12.2021 14:36 Ответить
Ну просто открывает канадцам на поляков глаза белорусское телевидение.
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17.12.2021 14:48 Ответить
баян, как и фото "польки" с черножопым немовля...
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17.12.2021 14:14 Ответить
Белорусы, не тяните. Давайте уже захватывайте поляками свою радиостанцию и чё там дальше по программе...
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17.12.2021 14:19 Ответить
(напевает себе под нос):
"двадцать второго пше прошем
ровно в четыре утра
Краков бомбили, нам объявили
что началася война"
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17.12.2021 14:48 Ответить
Перебежчик принёс весть о вторжении фашистов?
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17.12.2021 14:20 Ответить
со дня на день нападут. Операция Барбаросса-2.
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17.12.2021 16:48 Ответить
"По данным СМИ, у военного были проблемы"

Теперь проблем у него в 10 раз больше
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17.12.2021 14:40 Ответить
ахахахахахахахахахахахахахахаххахахааххаах, ой не могу, ахахахахахахаххахахахахах, до слез!
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17.12.2021 14:42 Ответить
проворовался артеллерист и косит теперь под политического
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17.12.2021 15:04 Ответить
Емоційні, дурні поступки часто роблять незрілі люди... пройде два дні і буде проситись назад, якщо його там не чекають правоохоронці, щоб ізолювати від суспільства... на довго.
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17.12.2021 15:18 Ответить
Ой дурний!
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17.12.2021 15:34 Ответить
Заблукав дезертир, не в ту сторону пішов.
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17.12.2021 15:37 Ответить
новость из разряда цирка
2ой сноуден?
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17.12.2021 16:06 Ответить
Це лише якщо той поляк козу згвалтував й довелось линяти до бацьки. Мабуть у Біларусі (чи БССР?) козойопів поважають???
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17.12.2021 16:34 Ответить
А на каком языке они общались?
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17.12.2021 17:02 Ответить
 
 