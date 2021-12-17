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Новости Политика Украины
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ВР (28729) роспуск (248) Стефанчук Руслан (578)

Рада этого созыва полностью доработает отведенный ей срок, - Стефанчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада этого созыва полностью доработает отведенный ей срок, - Стефанчук

Спикер Руслан Стефанчук считает, что нынешняя Верховная Рада доработает отведенный ей срок.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на пресс-конференции в ВР в пятницу.

Спикер подчеркнул, что разговоры об отсутствии монобольшинства тянутся с сентября 2019 года, и заверил, что оно существует.

"Многие законы принимаются в том числе 226 голосами фракции "Слуга народа", - отметил он.

Стефанчук напомнил, что "слуги народа" подписывали Меморандум, согласно которому должны голосовать за законопроекты по тем вопросам, которые были в предвыборных обещаниях. По словам главы ВР, те "слуги", которые не голосуют с фракцией, должны сдать мандат: "Это было бы честно, если бы ты пришел с партией, но у тебя изменились взгляды - положи мандат и иди на выборы".

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Топ комментарии
+10
Стефанчуку-ніяка людина не знає чи буде для неї навіть наступний день...
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17.12.2021 15:28
+9
Аннушка уже разлила масло ..(с)
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17.12.2021 15:34
+9
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17.12.2021 15:36
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Стефанчуку-ніяка людина не знає чи буде для неї навіть наступний день...
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17.12.2021 15:28 Ответить
Більшість українців у роздумах. І старі і нові політсили відзначилися лише грабежем простого люду.
А обирати, щоб обирати. Уявляю каоліцію Пороха, Юлі, Шляшка і Смєшка. Кварталка №2?
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17.12.2021 15:32 Ответить
Сліпий казав - ПОБАЧИМ!...
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17.12.2021 16:16 Ответить
Вот честно,так насрать на раздумья зебилоголосилок)реально...
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17.12.2021 16:42 Ответить
В політичному житті України не варто робити якихось довгострокових прогнозів. Це тільки синоптики можуть рискнути, місце роботи не втратять.
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17.12.2021 15:30 Ответить
Ні! Вона недопрацює свій термін ! Всі уйдуть в середині 2022 року !
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17.12.2021 15:31 Ответить
Аннушка уже разлила масло ..(с)
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17.12.2021 15:34 Ответить
Не тебе это решать жиробас.
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17.12.2021 15:36 Ответить
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17.12.2021 15:36 Ответить
Допрацює і років 10 ще перепрацює, на зоні суворого режиму, одні будуть шити інші з металом, деревом працювати
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17.12.2021 15:36 Ответить
Не кажи "Гоп!"... Та ти й підстрибнути не здатне то
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17.12.2021 15:38 Ответить
Спите спокойно---закопать будет легче. Если чё.
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17.12.2021 15:40 Ответить
Він *********** за дійсне. Разумков теж повірити не міг у 2020 році що його "бортонуть зі свистом" - і хто .... той хто йому заглядав і низько кланявся.
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17.12.2021 15:56 Ответить
you're an idiot
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17.12.2021 15:56 Ответить
Не кажи гоп.Дивись,щоб вас не здуло попутним вітром.
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17.12.2021 16:00 Ответить
В ростові?
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17.12.2021 16:09 Ответить
Татишо? А як же воля народу? Чи в 2019 було друГоє, коли Буба змусив КС порушити Конституцію?
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17.12.2021 16:14 Ответить
Все хотят булаву и попилить бюджет.Слуги монополизировали и на пушечный выстрел не подпускают к бюджету всяких там ткачиков и бигусят.
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17.12.2021 16:16 Ответить
Срок ? Конечно! Каждый получит свой срок. Малюська не зря камеры ремонтирует. будете перестукиваться падлы!
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17.12.2021 16:16 Ответить
Прошлые-тоже,так думали.
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17.12.2021 16:27 Ответить
Так твоим зекрысам вообще не светит до конца каденции зелупы в раде досидеть,зебил)
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17.12.2021 16:46 Ответить
это не тебе свинота решать, не ты их на работу нанимал!
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17.12.2021 16:32 Ответить
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17.12.2021 16:32 Ответить
так ...так...доработає увесь срок...на уранових шахтах Жовтих Вод
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17.12.2021 16:42 Ответить
Ага)а если к рыговской сдачи мандатов присоединятся остальные?фиг вам ,а не рада,зекрысы
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17.12.2021 16:44 Ответить
порох прийде-порядок наведе
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17.12.2021 16:56 Ответить
Не говори ГОП ......Всякое может быть. А вдруг терпение лопнет или народ поумнеет !??
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17.12.2021 17:02 Ответить
Свинарчук ДУМАЄ?!!!
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17.12.2021 17:04 Ответить
А Поляков почему не доработал?
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17.12.2021 18:16 Ответить
Один тоже так думал, уж 7 год в Ростове побирается.
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17.12.2021 21:16 Ответить
 
 