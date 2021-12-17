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Новини Політика України
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ВР (11731) розпуск (109) Стефанчук Руслан (654)

Рада цього скликання повністю допрацює відведений їй термін, - Стефанчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада цього скликання повністю допрацює відведений їй термін, - Стефанчук

Спікер Руслан Стефанчук вважає, що нинішня Верховна Рада допрацює відведений їй термін.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на пресконференції у ВР в п’ятницю.

Спікер наголосив, що розмови про відсутність монобільшості тривають із вересня 2019 року, і запевнив, що вона є.

"Багато законів приймаються у тому числі 226 голосами фракції "Слуга народу", - зазначив він.

Стефанчук нагадав, що "слуги народу" підписували Меморандум, згідно з яким мають голосувати за законопроєкти по тих питаннях, які були у передвибочих обіцянках. За словами голови ВР, ті "слуги", хто не голосують із фракцією, мають скласти мандат: "Це було б чесно, якщо ти прийшов з партією, але у тебе змінилися погляди - поклади мандат і йди на вибори".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стефанчук покликав керівництво фракцій на зустріч: Потрібно підбити підсумки року
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Топ коментарі
+10
Стефанчуку-ніяка людина не знає чи буде для неї навіть наступний день...
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17.12.2021 15:28
+9
Аннушка уже разлила масло ..(с)
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17.12.2021 15:34
+9
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17.12.2021 15:36
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Стефанчуку-ніяка людина не знає чи буде для неї навіть наступний день...
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17.12.2021 15:28 Відповісти
Більшість українців у роздумах. І старі і нові політсили відзначилися лише грабежем простого люду.
А обирати, щоб обирати. Уявляю каоліцію Пороха, Юлі, Шляшка і Смєшка. Кварталка №2?
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17.12.2021 15:32 Відповісти
Сліпий казав - ПОБАЧИМ!...
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17.12.2021 16:16 Відповісти
Вот честно,так насрать на раздумья зебилоголосилок)реально...
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17.12.2021 16:42 Відповісти
В політичному житті України не варто робити якихось довгострокових прогнозів. Це тільки синоптики можуть рискнути, місце роботи не втратять.
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17.12.2021 15:30 Відповісти
Ні! Вона недопрацює свій термін ! Всі уйдуть в середині 2022 року !
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17.12.2021 15:31 Відповісти
Аннушка уже разлила масло ..(с)
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17.12.2021 15:34 Відповісти
Не тебе это решать жиробас.
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17.12.2021 15:36 Відповісти
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17.12.2021 15:36 Відповісти
Допрацює і років 10 ще перепрацює, на зоні суворого режиму, одні будуть шити інші з металом, деревом працювати
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17.12.2021 15:36 Відповісти
Не кажи "Гоп!"... Та ти й підстрибнути не здатне то
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17.12.2021 15:38 Відповісти
Спите спокойно---закопать будет легче. Если чё.
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17.12.2021 15:40 Відповісти
Він *********** за дійсне. Разумков теж повірити не міг у 2020 році що його "бортонуть зі свистом" - і хто .... той хто йому заглядав і низько кланявся.
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17.12.2021 15:56 Відповісти
you're an idiot
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17.12.2021 15:56 Відповісти
Не кажи гоп.Дивись,щоб вас не здуло попутним вітром.
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17.12.2021 16:00 Відповісти
В ростові?
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17.12.2021 16:09 Відповісти
Татишо? А як же воля народу? Чи в 2019 було друГоє, коли Буба змусив КС порушити Конституцію?
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17.12.2021 16:14 Відповісти
Все хотят булаву и попилить бюджет.Слуги монополизировали и на пушечный выстрел не подпускают к бюджету всяких там ткачиков и бигусят.
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17.12.2021 16:16 Відповісти
Срок ? Конечно! Каждый получит свой срок. Малюська не зря камеры ремонтирует. будете перестукиваться падлы!
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17.12.2021 16:16 Відповісти
Прошлые-тоже,так думали.
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17.12.2021 16:27 Відповісти
Так твоим зекрысам вообще не светит до конца каденции зелупы в раде досидеть,зебил)
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17.12.2021 16:46 Відповісти
это не тебе свинота решать, не ты их на работу нанимал!
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17.12.2021 16:32 Відповісти
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17.12.2021 16:32 Відповісти
так ...так...доработає увесь срок...на уранових шахтах Жовтих Вод
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17.12.2021 16:42 Відповісти
Ага)а если к рыговской сдачи мандатов присоединятся остальные?фиг вам ,а не рада,зекрысы
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17.12.2021 16:44 Відповісти
порох прийде-порядок наведе
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17.12.2021 16:56 Відповісти
Не говори ГОП ......Всякое может быть. А вдруг терпение лопнет или народ поумнеет !??
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17.12.2021 17:02 Відповісти
Свинарчук ДУМАЄ?!!!
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17.12.2021 17:04 Відповісти
А Поляков почему не доработал?
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17.12.2021 18:16 Відповісти
Один тоже так думал, уж 7 год в Ростове побирается.
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17.12.2021 21:16 Відповісти
 
 