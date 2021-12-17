Финансовое положение в 2021 году ухудшилось у 52% украинцев, - опрос

Украинский институт будущего провел социологическое исследование по финансовому положению украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на результаты исследования.

Отмечается, что "у 52% украинцев ухудшилось финансовое положение за 2021 год".

Половина украинцев – 52% – ответили, что за этот год их жизнь в финансовом плане ухудшилась. Среди них 27% ответили, что "значительно ухудшилось" и 25% - "скорее ухудшилось".

В то время как улучшилось финансовое положение только у 10% украинцев: 2% ответили - "значительно улучшилось", а 8% - "скорее улучшилось". Без изменений в финансовом плане за 2021 год осталась жизнь 36% украинцев. И 2% респондентов указали, что им сложно определиться.

Кроме того, на вопрос о том, положительных или отрицательных событий для вас лично было больше в 2021 году, 35% респондентов ответили, что отрицательных: 11% ответили – "однозначно отрицательных", а 24% – "скорее отрицательных". В то время как положительных событий больше этого года было у 20% украинцев: 5% ответили – "однозначно положительных", а 15% – "скорее положительных".

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Всего 42% респондентов ответили, что в 2021 году в их жизни были как положительные, так и негативные события. И 3% указали, что им затруднились ответить на этот вопрос.

Социологическое исследование "Итоги-2021 и прогнозы-2022" было проведено Украинским институтом будущего (UIF) совместно с социологической компанией New Image Marketing Group среди 2400 респондентов по методике face-to-face в период с 28 ноября по 10 декабря 2021 года.

Подробнее с результатами социологического исследования UIF "Итоги-2021 и прогнозы-2022" можно ознакомиться по ссылке.