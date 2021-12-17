РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11139 посетителей онлайн
Новости Общество
3 004 50
опрос (2620) социология (528) финансы (344) уровень жизни (27) Украинский институт будущего (24)

Финансовое положение в 2021 году ухудшилось у 52% украинцев, - опрос

Новости Цензор.НЕТ Общество

Финансовое положение в 2021 году ухудшилось у 52% украинцев, - опрос

Украинский институт будущего провел социологическое исследование по финансовому положению украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на результаты исследования.

Отмечается, что "у 52% украинцев ухудшилось финансовое положение за 2021 год".

Половина украинцев – 52% – ответили, что за этот год их жизнь в финансовом плане ухудшилась. Среди них 27% ответили, что "значительно ухудшилось" и 25% - "скорее ухудшилось".

В то время как улучшилось финансовое положение только у 10% украинцев: 2% ответили - "значительно улучшилось", а 8% - "скорее улучшилось". Без изменений в финансовом плане за 2021 год осталась жизнь 36% украинцев. И 2% респондентов указали, что им сложно определиться.

Кроме того, на вопрос о том, положительных или отрицательных событий для вас лично было больше в 2021 году, 35% респондентов ответили, что отрицательных: 11% ответили – "однозначно отрицательных", а 24% – "скорее отрицательных". В то время как положительных событий больше этого года было у 20% украинцев: 5% ответили – "однозначно положительных", а 15% – "скорее положительных".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 50% граждан Украины готовы сопротивляться при вторжении России, треть - с оружием в руках, - опрос КМИС

Всего 42% респондентов ответили, что в 2021 году в их жизни были как положительные, так и негативные события. И 3% указали, что им затруднились ответить на этот вопрос.

Финансовое положение в 2021 году ухудшилось у 52% украинцев, - опрос 01

Социологическое исследование "Итоги-2021 и прогнозы-2022" было проведено Украинским институтом будущего (UIF) совместно с социологической компанией New Image Marketing Group  среди 2400 респондентов по методике face-to-face в период с 28 ноября по 10 декабря 2021 года.

Подробнее с результатами социологического исследования UIF "Итоги-2021 и прогнозы-2022" можно ознакомиться по ссылке.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+22
Несправедливо ! Неминуче покращення должно случиться у 73% !
показать весь комментарий
17.12.2021 15:42
+18
показать весь комментарий
17.12.2021 15:43
+17
усєм шампанскава!

показать весь комментарий
17.12.2021 15:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
усєм шампанскава!

показать весь комментарий
17.12.2021 15:42 Ответить
показать весь комментарий
17.12.2021 16:03 Ответить
Несправедливо ! Неминуче покращення должно случиться у 73% !
показать весь комментарий
17.12.2021 15:42 Ответить
За 2,5 года многие зелебобики так и не поняли, что делать с концом эпохи бедности: то ли грызть его, то ли сосать.
показать весь комментарий
17.12.2021 16:20 Ответить
денег нет, зубы не починишь, значит только сосать...)))
показать весь комментарий
17.12.2021 16:30 Ответить
То у порохоботів погіршилось. У зебілів все ОК.
показать весь комментарий
17.12.2021 16:49 Ответить
Погірщилося у працюючих, не рахуючи пенсіонерів?
показать весь комментарий
17.12.2021 15:42 Ответить
показать весь комментарий
17.12.2021 15:43 Ответить
а чё, эпоха зубожиння разве не кончилась?
показать весь комментарий
17.12.2021 15:45 Ответить
Тепер зрозуміло чому так мало бажаючих захищатись в разі нападу Росії.
показать весь комментарий
17.12.2021 15:47 Ответить
не парьтесь - кловану все равно елдак не даст цензор открыть....
показать весь комментарий
17.12.2021 15:47 Ответить
показать весь комментарий
17.12.2021 15:47 Ответить
Так смотря у кого. Вот пример собственный от 13 декабря. Свежайший. Пенсию принесли---а там добавка, как всегда в декабре---10гр 60 коп. А в прошлом декабре 20г добавили 9гр 60 коп. По копейкам стабильно. Всё правда.
показать весь комментарий
17.12.2021 15:49 Ответить
Ого! Аж цілих 10,60! А мені 5,60. Таке бабло, і що ж я тепер з ним робити буду? Може то в Єгипет махнути?
показать весь комментарий
17.12.2021 15:57 Ответить
Та скрыл я главное---для интриги. Да и завидовать будут. Жене накинули 67гр. Правда пенсуха у неё была 1898гр. Радуется как ребёнок. Уже второй день.
показать весь комментарий
17.12.2021 17:23 Ответить
Иду на рекорд - 3 грн.
показать весь комментарий
17.12.2021 18:38 Ответить
Ага, только за год тарифы на коммуналку суммарно выросли на 49%. Практически в половину (!!) за год.

Исходя из данных Госстата, населению за коммунальные услуги с учетом электроэнергии к октябрю 2021 года надо заплатить 16,4 миллиардов гривен. Это на 49% больше, нежели в октябре прошлого года (11 млрд гривен).
показать весь комментарий
17.12.2021 16:16 Ответить
А это для сравнения при "барыгах" и сразу после них. Здобулы зелебобики, снизили себе "в 2 раза".

показать весь комментарий
17.12.2021 16:17 Ответить
От і добре. Утім, ця наука не допоможе цьому дурнуватому народові. Мабуть десь сумує "сімонєнко", що не може взяти участь у виборах
показать весь комментарий
17.12.2021 15:51 Ответить
Если бы Зелю избрали президентом в Сахаре, там бы начались перебои с песком
показать весь комментарий
17.12.2021 16:21 Ответить
Нічого страшного: посадив би пару мільярдів дерев і змінив би клімат на субтропіки І ковзанки на Різдво!
показать весь комментарий
17.12.2021 16:24 Ответить
хужинибудит

показать весь комментарий
17.12.2021 15:51 Ответить
показать весь комментарий
17.12.2021 15:51 Ответить
показать весь комментарий
17.12.2021 15:52 Ответить
показать весь комментарий
17.12.2021 15:53 Ответить
А то бы кто другой на его месте строил в албанском стиле?!
показать весь комментарий
17.12.2021 17:25 Ответить
Если бы они еще работали в английском стиле и не воровали в английском стиле.
показать весь комментарий
17.12.2021 18:40 Ответить
єтот вопрос они отрабатьівают в криворагульском стиле)
показать весь комментарий
17.12.2021 18:57 Ответить
Ще трошки і буде 73%!!!
показать весь комментарий
17.12.2021 15:54 Ответить
Та не звизди, не треба.
показать весь комментарий
17.12.2021 15:58 Ответить
Звичайно стало гірше, - ввечері біля супермаркета неможливо припаркуватись.
показать весь комментарий
17.12.2021 15:58 Ответить
так в совке тоже очереди километровые были)))
показать весь комментарий
17.12.2021 15:59 Ответить
А я про шо? )))
показать весь комментарий
17.12.2021 16:21 Ответить
Ага, и секта полвареника куда-то вдруг пропала. Наверное вымерли все. Теперь в тренде другие передачи для нарида.

показать весь комментарий
17.12.2021 16:24 Ответить
Ви навмисно ТСН вибирали?
показать весь комментарий
17.12.2021 18:42 Ответить
шо кассы твой маркет позакрывал, чтобы на кассире сэкономить...
показать весь комментарий
17.12.2021 18:46 Ответить
Только у 10% покращення.
И это явно не те, кто голосовал за Голобородька.
У подавляющего большинства тех, кто голосовал "па-приколу" и говорил, что хуже не будет, финансовое положение значительно ухудшилось.
Таки зробили себе разом!
показать весь комментарий
17.12.2021 16:08 Ответить
За рахунок Бені з приСлугами(тіпа народу)
52%+1(це я) українців погіршилося фінансове становище
показать весь комментарий
17.12.2021 16:13 Ответить
а реальная картинка - 99%, 1% - слуги и их кореша, у них всё сильно улучшилось!
Не жилось вам твари при росте экономики в 17-19гг ? ЖРИТЕ! это только начало!
показать весь комментарий
17.12.2021 16:22 Ответить
Хліба і видовищ ! З хлібом виникли проблеми.
показать весь комментарий
17.12.2021 16:24 Ответить
Во всех странах сейчас людям тяжело.
показать весь комментарий
17.12.2021 16:47 Ответить
Извините! А можно вопрос ? Вот слуги наши (я про тех кто депутаты) они как? Сколько из них стали миллионерами?
показать весь комментарий
17.12.2021 17:00 Ответить
Казалось бы и причем тут зеленский, что у 52% населения материальное положение ухудшилось. Жаль, что не все видят в этом взаимосвязь.
показать весь комментарий
17.12.2021 17:27 Ответить
Украинцы вечно ноют,даже если им хорошо.
показать весь комментарий
17.12.2021 18:50 Ответить
А продажи автомобилей бьют рекорды, аномалия😁
показать весь комментарий
17.12.2021 19:04 Ответить
Самое страшное в том, что в 2020 году мы пол года вообще безвылазно дома сидели не работала розница, а оказывается он значительно лучше для многих был чем 2021. Вот показатель. С 2019 даже сравнивать смысла нет.
показать весь комментарий
17.12.2021 20:18 Ответить
 
 