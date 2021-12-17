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Фінансове становище у 2021 році погіршилось у 52% українців, - опитування

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Фінансове становище у 2021 році погіршилось у 52% українців, - опитування

Український інститут майбутнього провів соціологічне дослідження щодо фінансового становища українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на результати дослідження.

Відзначається, що "у  52% українців погіршилося фінансове становище за 2021 рік".

Половина українців – 52% – відповіли, що за цей рік їхнє життя у фінансовому плані погіршилося. Серед них 27% відповіли, що "значно погіршилося" і 25% – "скоріше погіршилося".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Близько 1 млн українців вважають, що вакцина зробить їх мутантами, - опитування Українського інституту майбутнього

Тоді як покращилося фінансове становище лише у 10% українців: 2% відповіли – "значно покращилося", а 8% – "скоріше покращилося". Без змін у фінансовому плані за 2021 рік залишилося життя 36% українців. І 2% респондентів вказали, що їм важко визначитися.

Крім того, на питання про те, позитивних чи негативних подій для вас особисто було більше у 2021 році, 35% респондентів відповіли, що негативних: 11% відповіли – "однозначно негативних", а 24% – "скоріш негативних". У той час як позитивних подій більше за цей рік було у 20% українців: 5% відповіли – "однозначно позитивних", а 15% – "скоріше позитивних".

Загалом 42% респондентів відповіли що у 2021 році у їхньому житті були як позитивні, так і негативні події. І 3% вказали, що їм важко відповісти на це питання.

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Фінансове становище у 2021 році погіршилось у 52% українців, - опитування 01

Соціологічного дослідження "Підсумки-2021 та прогнози-2022", було проведено Українським інститутом майбутнього (UIF) спільно з соціологічною компанією New Image Marketing Group серед 2400 респондентів за методикою face-to-face у період з 28 листопада по 10 грудня 2021 року.

Детальніше з результатами соціологічного дослідження UIF "Підсумки-2021 та прогнози-2022" можна ознайомитися за лінком

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Топ коментарі
+22
Несправедливо ! Неминуче покращення должно случиться у 73% !
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17.12.2021 15:42
+18
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17.12.2021 15:43
+17
усєм шампанскава!

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17.12.2021 15:42
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усєм шампанскава!

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17.12.2021 15:42 Відповісти
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17.12.2021 16:03 Відповісти
Несправедливо ! Неминуче покращення должно случиться у 73% !
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17.12.2021 15:42 Відповісти
За 2,5 года многие зелебобики так и не поняли, что делать с концом эпохи бедности: то ли грызть его, то ли сосать.
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17.12.2021 16:20 Відповісти
денег нет, зубы не починишь, значит только сосать...)))
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17.12.2021 16:30 Відповісти
То у порохоботів погіршилось. У зебілів все ОК.
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17.12.2021 16:49 Відповісти
Погірщилося у працюючих, не рахуючи пенсіонерів?
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17.12.2021 15:42 Відповісти
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17.12.2021 15:43 Відповісти
а чё, эпоха зубожиння разве не кончилась?
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17.12.2021 15:45 Відповісти
Тепер зрозуміло чому так мало бажаючих захищатись в разі нападу Росії.
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17.12.2021 15:47 Відповісти
не парьтесь - кловану все равно елдак не даст цензор открыть....
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17.12.2021 15:47 Відповісти
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17.12.2021 15:47 Відповісти
Так смотря у кого. Вот пример собственный от 13 декабря. Свежайший. Пенсию принесли---а там добавка, как всегда в декабре---10гр 60 коп. А в прошлом декабре 20г добавили 9гр 60 коп. По копейкам стабильно. Всё правда.
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17.12.2021 15:49 Відповісти
Ого! Аж цілих 10,60! А мені 5,60. Таке бабло, і що ж я тепер з ним робити буду? Може то в Єгипет махнути?
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17.12.2021 15:57 Відповісти
Та скрыл я главное---для интриги. Да и завидовать будут. Жене накинули 67гр. Правда пенсуха у неё была 1898гр. Радуется как ребёнок. Уже второй день.
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17.12.2021 17:23 Відповісти
Иду на рекорд - 3 грн.
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17.12.2021 18:38 Відповісти
Ага, только за год тарифы на коммуналку суммарно выросли на 49%. Практически в половину (!!) за год.

Исходя из данных Госстата, населению за коммунальные услуги с учетом электроэнергии к октябрю 2021 года надо заплатить 16,4 миллиардов гривен. Это на 49% больше, нежели в октябре прошлого года (11 млрд гривен).
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17.12.2021 16:16 Відповісти
А это для сравнения при "барыгах" и сразу после них. Здобулы зелебобики, снизили себе "в 2 раза".

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17.12.2021 16:17 Відповісти
От і добре. Утім, ця наука не допоможе цьому дурнуватому народові. Мабуть десь сумує "сімонєнко", що не може взяти участь у виборах
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17.12.2021 15:51 Відповісти
Если бы Зелю избрали президентом в Сахаре, там бы начались перебои с песком
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17.12.2021 16:21 Відповісти
Нічого страшного: посадив би пару мільярдів дерев і змінив би клімат на субтропіки І ковзанки на Різдво!
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17.12.2021 16:24 Відповісти
хужинибудит

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17.12.2021 15:51 Відповісти
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17.12.2021 15:51 Відповісти
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17.12.2021 15:52 Відповісти
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17.12.2021 15:53 Відповісти
А то бы кто другой на его месте строил в албанском стиле?!
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17.12.2021 17:25 Відповісти
Если бы они еще работали в английском стиле и не воровали в английском стиле.
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17.12.2021 18:40 Відповісти
єтот вопрос они отрабатьівают в криворагульском стиле)
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17.12.2021 18:57 Відповісти
Ще трошки і буде 73%!!!
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17.12.2021 15:54 Відповісти
Та не звизди, не треба.
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17.12.2021 15:58 Відповісти
Звичайно стало гірше, - ввечері біля супермаркета неможливо припаркуватись.
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17.12.2021 15:58 Відповісти
так в совке тоже очереди километровые были)))
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17.12.2021 15:59 Відповісти
А я про шо? )))
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17.12.2021 16:21 Відповісти
Ага, и секта полвареника куда-то вдруг пропала. Наверное вымерли все. Теперь в тренде другие передачи для нарида.

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17.12.2021 16:24 Відповісти
Ви навмисно ТСН вибирали?
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17.12.2021 18:42 Відповісти
шо кассы твой маркет позакрывал, чтобы на кассире сэкономить...
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17.12.2021 18:46 Відповісти
Только у 10% покращення.
И это явно не те, кто голосовал за Голобородька.
У подавляющего большинства тех, кто голосовал "па-приколу" и говорил, что хуже не будет, финансовое положение значительно ухудшилось.
Таки зробили себе разом!
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17.12.2021 16:08 Відповісти
За рахунок Бені з приСлугами(тіпа народу)
52%+1(це я) українців погіршилося фінансове становище
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17.12.2021 16:13 Відповісти
а реальная картинка - 99%, 1% - слуги и их кореша, у них всё сильно улучшилось!
Не жилось вам твари при росте экономики в 17-19гг ? ЖРИТЕ! это только начало!
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17.12.2021 16:22 Відповісти
Хліба і видовищ ! З хлібом виникли проблеми.
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17.12.2021 16:24 Відповісти
Во всех странах сейчас людям тяжело.
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17.12.2021 16:47 Відповісти
Извините! А можно вопрос ? Вот слуги наши (я про тех кто депутаты) они как? Сколько из них стали миллионерами?
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17.12.2021 17:00 Відповісти
Казалось бы и причем тут зеленский, что у 52% населения материальное положение ухудшилось. Жаль, что не все видят в этом взаимосвязь.
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17.12.2021 17:27 Відповісти
Украинцы вечно ноют,даже если им хорошо.
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17.12.2021 18:50 Відповісти
А продажи автомобилей бьют рекорды, аномалия😁
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17.12.2021 19:04 Відповісти
Самое страшное в том, что в 2020 году мы пол года вообще безвылазно дома сидели не работала розница, а оказывается он значительно лучше для многих был чем 2021. Вот показатель. С 2019 даже сравнивать смысла нет.
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17.12.2021 20:18 Відповісти
 
 