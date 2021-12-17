Фінансове становище у 2021 році погіршилось у 52% українців, - опитування
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Український інститут майбутнього провів соціологічне дослідження щодо фінансового становища українців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на результати дослідження.
Відзначається, що "у 52% українців погіршилося фінансове становище за 2021 рік".
Половина українців – 52% – відповіли, що за цей рік їхнє життя у фінансовому плані погіршилося. Серед них 27% відповіли, що "значно погіршилося" і 25% – "скоріше погіршилося".
Тоді як покращилося фінансове становище лише у 10% українців: 2% відповіли – "значно покращилося", а 8% – "скоріше покращилося". Без змін у фінансовому плані за 2021 рік залишилося життя 36% українців. І 2% респондентів вказали, що їм важко визначитися.
Крім того, на питання про те, позитивних чи негативних подій для вас особисто було більше у 2021 році, 35% респондентів відповіли, що негативних: 11% відповіли – "однозначно негативних", а 24% – "скоріш негативних". У той час як позитивних подій більше за цей рік було у 20% українців: 5% відповіли – "однозначно позитивних", а 15% – "скоріше позитивних".
Загалом 42% респондентів відповіли що у 2021 році у їхньому житті були як позитивні, так і негативні події. І 3% вказали, що їм важко відповісти на це питання.
Соціологічного дослідження "Підсумки-2021 та прогнози-2022", було проведено Українським інститутом майбутнього (UIF) спільно з соціологічною компанією New Image Marketing Group серед 2400 респондентів за методикою face-to-face у період з 28 листопада по 10 грудня 2021 року.
Детальніше з результатами соціологічного дослідження UIF "Підсумки-2021 та прогнози-2022" можна ознайомитися за лінком
Будь ласка, зачекайте...
Исходя из данных Госстата, населению за коммунальные услуги с учетом электроэнергии к октябрю 2021 года надо заплатить 16,4 миллиардов гривен. Это на 49% больше, нежели в октябре прошлого года (11 млрд гривен).
И это явно не те, кто голосовал за Голобородька.
У подавляющего большинства тех, кто голосовал "па-приколу" и говорил, что хуже не будет, финансовое положение значительно ухудшилось.
Таки зробили себе разом!
52%+1(це я) українців погіршилося фінансове становище
Не жилось вам твари при росте экономики в 17-19гг ? ЖРИТЕ! это только начало!