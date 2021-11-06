Найбільше українці довіряють армії, найменше - судам та парламенту, - опитування Українського інституту майбутнього. ІНФОГРАФІКА
Єдиним інститутом, якому на сьогодні схильні довіряти українці, є армія. Найменше громадяни України довіряють судам та Верховній Раді.
Про це свідчать результати соціологічного дослідження щодо оцінки соціально-політичних настроїв населення України станом на жовтень 2021 року, проведеного Українським інститутом майбутнього спільно з Нью імідж Мркетинг Груп, інформує Цензор.НЕТ.
Армія наразі єдина має позитивний баланс довіри українців: кількість тих, хто їй довіряє на 29% перевищує частку тих, хто не довіряє ЗСУ. З лютого цей позитивний баланс довіри збільшився більше ніж вдвічі – з +12 % до +29%.
Найнижчі показники довіри, як і зафіксовано у попередніх опитуваннях, мають Верховна рада (-75%) і Антикорупційний суд (-67%).
Будь ласка, зачекайте...
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Проголосили високі слова в ВР, подали поправки до законів, які набрали 65 голосів, сіли на Лєксуси та й поїхали додому в Канча Заспу. Де організація масових акцій протесту. На вулиці, панови демократи!
не переживай,
Хунта прийде,
Порядок наведе !
откуда им рисуют 25 ?
Усі органи зобов"язані контролювати рішення суддів - складаються з "старших суддів"
Розмови про утвердження суду присяжних під керівництвом зарубіжних суддів української національності та присяжних - де повинні увійти і інваліди-учасники АТО ... поки що - розмови ...
А що там править ?
Може пора і порядок навести
Просто, если так, то, может, стоит назначить инвалидов АТО главными хирургами в больницы, руководителями атомных электростанций и в прочие важные для страны отрасли?
Армия защищает и вне политики.
Всё остальное, что связано с политикой - разделяет, возмущает и раздражает.
Не знал, что до такого можно додуматься.
Кроме того: наша армия седьмая по мощи в Европе, украинские моряки осваивают корветы типа Ada, а житомирские бронетехники приступили к серийному производству корпусов БТР-4
https://www.dsnews.ua/politics/pozitiv-nedeli-olha-m-mozhet-stat-na-vooruzhenie-armii-egipta-06112021-441963
У перерві шоу Шустера люди оточили Порошенка для фото і не відпускали на інтерв'ю - відео
🍺 У Броварнях Львова варять новий сорт пива «Зелене чмо». Це те зелене ChMO, яке ми заслужили - йдеться в поясненні. Задоволення від Зеленого Чма вартує лише 60 грн за пляшку. Най буде!
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Зеленский: Если меня выберут президентом, сначала будут обливать грязью, затем - уважать, а потом - плакать, когда уйду
Больше читайте тут: https://gordonua.com/publications/zelenskiy-esli-menya-vyberut-prezidentom-snachala-budut-oblivat-gryazyu-zatem-uvazhat-a-potom-plakat-kogda-uydu-609294.html
І вперто продовжує приводити до влади сволоту, якій не довіряє-- мертвечуківців, ригів, бариг, скоморохів та інш кремлівських прихвостнів, холуїв корупованої олігархії і злодюг. Театр абсурду ? Здається що гасло "Банду геть " буде завжди актуальне на землі безідейних гоїв
Це взагалі можливо?
Новые перетасовки в карманном правительстве Зеленского заставили меня сосчитать президентский кадровый балаган.
За половину каденции Зеленского:
второй председатель Верховной Рады;
второй премьер;
второй генпрокурор;
третий министр обороны;
третий министр финансов;
третий министр энергетики;
четвертый министр образования;
четвертый министр здравоохранения;
пятый министр экономики;
будет пятый руководитель таможни;
Винницкая и Киевская области - по три главы облгосадминистрации;
Черниговская - четыре;
Харьковская - четыре;
Львовская - четыре;
Хмельницкая - четыре;
Херсонская - четыре;
Одесская - четыре;
Черкасская - пять;
Николаевская - пять;
Сумская - семь!
А мы еще удивляемся, что они забыли купить газ, уголь и кислород.
Источник: Юрій Луценко / Facebook
сайт ГОРДОНА ПУБЛІКУЄ ЛУЦЕНКА - це той випадок для опозиції, коли ХОЧ З ГАНДОНОМ ЛИСИМ аби врятувати Україну
В Україні немає соціологічних опитувань, є прибутковий спосіб маніпуляції думкою громадян.
https://www.youtube.com/watch?v=VvIu5KgAYEk