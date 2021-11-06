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Найбільше українці довіряють армії, найменше - судам та парламенту, - опитування Українського інституту майбутнього. ІНФОГРАФІКА

Найбільше українці довіряють армії, найменше - судам та парламенту, - опитування Українського інституту майбутнього. ІНФОГРАФІКА

Єдиним інститутом, якому на сьогодні схильні довіряти українці, є армія. Найменше громадяни України довіряють судам та Верховній Раді.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження щодо оцінки соціально-політичних настроїв населення України станом на жовтень 2021 року, проведеного Українським інститутом майбутнього спільно з Нью імідж Мркетинг Груп, інформує Цензор.НЕТ.

Армія наразі єдина має позитивний баланс довіри українців: кількість тих, хто їй довіряє на 29% перевищує частку тих, хто не довіряє ЗСУ. З лютого цей позитивний баланс довіри збільшився більше ніж вдвічі – з +12 % до +29%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 70% українців характеризують напрям розвитку подій в Україні як неправильний, - опитування Українського інституту майбутнього. ІНФОГРАФІКА

Найнижчі показники довіри, як і зафіксовано у попередніх опитуваннях, мають Верховна рада (-75%) і Антикорупційний суд (-67%).

Найбільше українці довіряють армії, найменше - судам та парламенту, - опитування Українського інституту майбутнього 01
Найбільше українці довіряють армії, найменше - судам та парламенту, - опитування Українського інституту майбутнього 02

ВР (14941) дослідження (605) опитування (1924) суд (11648) недовіра (18) Український інститут майбутнього (24)


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Топ коментарі
+26
я не фанат Фарион, но выложу.. это прекрасно!
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06.11.2021 18:20
+19
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06.11.2021 18:45
+13
Зелёное моностадо приняло постановление, что суды не отвечают за свои приговоры.
Не знал, что до такого можно додуматься.
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06.11.2021 18:32
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я не фанат Фарион, но выложу.. это прекрасно!
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06.11.2021 18:20 Відповісти
Батько ніколи б не одобрив ******* стратегію демократичних парламентських партій в Україні.
Проголосили високі слова в ВР, подали поправки до законів, які набрали 65 голосів, сіли на Лєксуси та й поїхали додому в Канча Заспу. Де організація масових акцій протесту. На вулиці, панови демократи!
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06.11.2021 18:28 Відповісти
себто ви обираєте діячів типу зеленського чи колі-катлєти, а хтось вам винен йти на вулиці виправлять. А в жопу рулюйте. Саменькі.
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06.11.2021 19:38 Відповісти
Жаль, что немногие оценят эти слова...
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06.11.2021 20:35 Відповісти
за ЗЕльоного обидно стало ?

не переживай,
Хунта прийде,
Порядок наведе !
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06.11.2021 19:15 Відповісти
времена меняются . теперь шарлатаны и провокаторы сконцентрировались под брендом " Слуга народа " а враги Украинского народа по прежнему используют вывеску " ОПЗЖ "
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06.11.2021 18:37 Відповісти
Я ещё одних шарлатанов знаю.
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06.11.2021 18:47 Відповісти
поздравляю
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06.11.2021 18:48 Відповісти
Ты тоже их знаешь, себя поздравь.
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06.11.2021 18:49 Відповісти
Служки имеют 18% поддержки
откуда им рисуют 25 ?
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06.11.2021 19:16 Відповісти
за вынесение заведомо неправомерного решения должна быть смертная казнь
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06.11.2021 18:22 Відповісти
Згоден! Але хто винесе таке рішення ???
Усі органи зобов"язані контролювати рішення суддів - складаються з "старших суддів"
Розмови про утвердження суду присяжних під керівництвом зарубіжних суддів української національності та присяжних - де повинні увійти і інваліди-учасники АТО ... поки що - розмови ...
А що там править ?
Може пора і порядок навести
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06.11.2021 19:46 Відповісти
При всем уважении к участникам АТО, Мне, как юристу, интересно: а что, полученная в АТО инвалидность добавляет какие-то скиллы в умении оценить доказательства, квалификации преступлений и прочие юридические тонкости?
Просто, если так, то, может, стоит назначить инвалидов АТО главными хирургами в больницы, руководителями атомных электростанций и в прочие важные для страны отрасли?
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08.11.2021 08:57 Відповісти
Не вірю нікому!
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06.11.2021 18:24 Відповісти
Дуже добре, що падає рейтинг слюгь. Але погано, що дуже повільно ростуть рейтинги "ЄС", Юлі, Галасу, Свободи, Нац корпусу. Це означає, що на слідуючих виборах знову народ вибере "кота в мішку".
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06.11.2021 18:32 Відповісти
Как думаешь почему так ?
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06.11.2021 18:36 Відповісти
Засиділися вожді по Конча Заспах,
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06.11.2021 18:48 Відповісти
Да потому, что коррупционеры у власти знают: майдан окончится максимум смертями митингующих, ментов и солдат. Ну, какой-нмбудь высокопоставленный засранец сбежит. Но та опора любой коррупции, чьи дома стоят в Конча-Заспе, а дети учатся в элитных школах, останется. Наш коррупционер, построив здесь дом в элитном поселке, не боится, что этот дом сгорит при очередном майдане. И не боится, что после майдана к нему придут и конфискуют этот дом. А без этого любые майданы всего лишь дележка власти между кланами
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08.11.2021 09:00 Відповісти
Українці виберуть того, хто їм ближче.
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06.11.2021 18:37 Відповісти
Выходит что украинцам нравился заднеприводный дебильный клоун-наркоман?!
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06.11.2021 19:46 Відповісти
И это естественно.
Армия защищает и вне политики.
Всё остальное, что связано с политикой - разделяет, возмущает и раздражает.
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06.11.2021 18:24 Відповісти
Вопрос поставлен не очень корректно. Армия,как и полиция в принципе иерархические образования, т.е.-подчинение низших высшим. И поэтому они выполняют то что им приказуют з верху.
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06.11.2021 22:35 Відповісти
анізанєвонєгаласавалі!
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06.11.2021 18:38 Відповісти
да вот же
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06.11.2021 18:39 Відповісти
ви шуткуєте , найменше - судам )))) хіба є такі люди що довіряють судам , ну , кроми самих судьїв?
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06.11.2021 18:32 Відповісти
Зелёное моностадо приняло постановление, что суды не отвечают за свои приговоры.
Не знал, что до такого можно додуматься.
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06.11.2021 18:32 Відповісти
Позитив недели. Египет хочет купить нашу систему залпового огня "Ольха-М"

Кроме того: наша армия седьмая по мощи в Европе, украинские моряки осваивают корветы типа Ada, а житомирские бронетехники приступили к серийному производству корпусов БТР-4

https://www.dsnews.ua/politics/pozitiv-nedeli-olha-m-mozhet-stat-na-vooruzhenie-armii-egipta-06112021-441963

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06.11.2021 18:32 Відповісти
Велике вам спасибі, що подаєте конструктив. А то повторення в мільярдний раз 73% зєбілів, і зєстадо, чомусь на заставляє українців мільйонними шеренгами ставати прихильниками ЄС.
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06.11.2021 18:35 Відповісти
https://gazeta.ua/articles/politics/_u-perervi-shou-sustera-lyudi-otochili-poroshenka-dlya-foto-i-ne-vidpuskali-na-intervyu-video/1058599 https://gazeta.ua/articles/politics/_u-perervi-shou-sustera-lyudi-otochili-poroshenka-dlya-foto-i-ne-vidpuskali-na-intervyu-video/1058599

У перерві шоу Шустера люди оточили Порошенка для фото і не відпускали на інтерв'ю - відео
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06.11.2021 20:24 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UC7FEBULCrgaFxH05t6mYeHA Тарас Березовец https://www.youtube.com/post/UgkxBKZjZCwRiwEAa2-TSgki7VME2XTD3VwE 1 час назад

🍺 У Броварнях Львова варять новий сорт пива «Зелене чмо». Це те зелене ChMO, яке ми заслужили - йдеться в поясненні. Задоволення від Зеленого Чма вартує лише 60 грн за пляшку. Най буде!

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06.11.2021 18:32 Відповісти
Рекомендую кожен четвер на ПРЯМОМУ СПЕЦТЕМА Березовець-ПОРТНІКОВ
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06.11.2021 18:36 Відповісти
ПРЯМИМ ТЕКСТОМ кожен четвер з Юрієм Луценко https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwid9P3tlYT0AhUaVs0KHah1AJAQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.5.ua%2Ftag%2F3194%2F&usg=AOvVaw2wL0Vg4gcZGBO4DenfaTTv
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06.11.2021 18:39 Відповісти
Бажаєш правомірного рішення у суді, треба прийти туди підготованим, а не прастаком, яркий надіється, що суддя сам за нього все зробить. Також і з парламентом, без тиску зі сторони виборців, накерують до купи черепів.
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06.11.2021 18:33 Відповісти
А помните как Вова Зеленский довыборов гворил.
----------------------------------------------------------------
Зеленский: Если меня выберут президентом, сначала будут обливать грязью, затем - уважать, а потом - плакать, когда уйду
Больше читайте тут: https://gordonua.com/publications/zelenskiy-esli-menya-vyberut-prezidentom-snachala-budut-oblivat-gryazyu-zatem-uvazhat-a-potom-plakat-kogda-uydu-609294.html
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06.11.2021 18:35 Відповісти
ну ты что делаешь ЗЕбуин - уважаешь...?
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06.11.2021 19:08 Відповісти
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06.11.2021 19:52 Відповісти
тебе елажев только хвост ЗЕлёной селёдки сосать...!
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06.11.2021 20:51 Відповісти
І говорили ж "армія, мова, віра", а нарід "хуженєбудєт, хотьпоржом"...
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06.11.2021 18:37 Відповісти
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06.11.2021 18:40 Відповісти
А почему нет "доверие к президенту" ? Без этого опрос кривой получился
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06.11.2021 18:40 Відповісти
Жена меня вчера допрашивала с пристратием...говорит, Андрюха,ты зачем в хвосте текста ставишь почти всегда смайл... кажу...то настроение клевое,читаю РАБссиянских Шариковых и Швондеров в Ютьюбе и не могу сдержать слезы смеха...
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06.11.2021 18:43 Відповісти
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06.11.2021 18:45 Відповісти
Ну, макаки не только у бени.
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06.11.2021 18:48 Відповісти
у опзж их тоже до хера, ты должен знать
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06.11.2021 20:48 Відповісти
Їздиш дякуючи слугам що подовжили термін розмитнення,бо при мальдівському ходив пішки,і якби обрав то ходив би досі.
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09.11.2021 19:03 Відповісти
Як можливо довіряти українській державній владі ,якої реально нема !!!)))
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06.11.2021 18:48 Відповісти
Мне вот интересно, как судьи находящиеся на дне доверия граждан, могут выносить приговоры "Именем Украины", вообще осуществлять какое-то правосудие и получать за это зарплаты и потом пенсии? Может уже необходима какая-то широкая общегосударственная дискуссия между судьями и населением Украины по вопросу "как жить и работать дальше"?
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06.11.2021 18:50 Відповісти
вважаю, що будь який діалог між державою та її громадянами у нас практично відсутній.
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06.11.2021 19:07 Відповісти
теж цього не розумію
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06.11.2021 19:35 Відповісти
По мнению Блумберг и Финансовой полиции США Бенямойские крупнейшие аферисты 21 века....Хоть в этом впереди планеты Фсей...
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06.11.2021 18:52 Відповісти
цікаво, а є подібні дослідження періоду 2010-2013 ?
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06.11.2021 19:06 Відповісти
Не може бути ! Наши суди найчесніші, реформовані по-новому ! А бидло не оцінило !
І вперто продовжує приводити до влади сволоту, якій не довіряє-- мертвечуківців, ригів, бариг, скоморохів та інш кремлівських прихвостнів, холуїв корупованої олігархії і злодюг. Театр абсурду ? Здається що гасло "Банду геть " буде завжди актуальне на землі безідейних гоїв
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06.11.2021 19:20 Відповісти
Я б поостерігся посилатися на на щось, засноване геращенко(помічник мусора) і юрасик романенко.
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06.11.2021 19:25 Відповісти
Цікаво хто ці 33% покидьків (у лютому - 41%!) які не довіряють власній армії???
Це взагалі можливо?
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06.11.2021 19:34 Відповісти
Это ватники и упоротое ЗЕбильё! Примерно если сложить рейтинги Слуг урода и Жопоблока то так и выходит!
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06.11.2021 19:50 Відповісти
Кстати на основании этих опросов Зеленый гидрант опять распустит парламент?! Если не распустит то почему прошлый раз распустил?!
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06.11.2021 19:49 Відповісти
За половину каденции Зеленский устроил кадровый балаган. А мы еще удивляемся, что они забыли купить газ, уголь и кислород

Новые перетасовки в карманном правительстве Зеленского заставили меня сосчитать президентский кадровый балаган.
За половину каденции Зеленского:
второй председатель Верховной Рады;
второй премьер;
второй генпрокурор;
третий министр обороны;
третий министр финансов;
третий министр энергетики;
четвертый министр образования;
четвертый министр здравоохранения;
пятый министр экономики;
будет пятый руководитель таможни;
Винницкая и Киевская области - по три главы облгосадминистрации;
Черниговская - четыре;
Харьковская - четыре;
Львовская - четыре;
Хмельницкая - четыре;
Херсонская - четыре;
Одесская - четыре;
Черкасская - пять;
Николаевская - пять;
Сумская - семь!
А мы еще удивляемся, что они забыли купить газ, уголь и кислород.
Источник: Юрій Луценко / Facebook

сайт ГОРДОНА ПУБЛІКУЄ ЛУЦЕНКА - це той випадок для опозиції, коли ХОЧ З ГАНДОНОМ ЛИСИМ аби врятувати Україну
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06.11.2021 20:30 Відповісти
Коломойский живёт(ворует) сам и даёт жить(воровать) своему кодлану.
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06.11.2021 22:42 Відповісти
Ну он же не олигарх)
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07.11.2021 16:28 Відповісти
Таки да. Не олигарх. Подтвердит Зеленский.
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07.11.2021 16:36 Відповісти
твій обранець не сидить без діла...
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07.11.2021 17:10 Відповісти
Недавно они больше всего доверяли предпринимателям.)
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06.11.2021 23:25 Відповісти
Ага. Ось тільки опитування проводив "союз підприємців".
В Україні немає соціологічних опитувань, є прибутковий спосіб маніпуляції думкою громадян.
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07.11.2021 13:18 Відповісти
Про користь багатіїв, і про шкоду комуністичного світогляду.

https://www.youtube.com/watch?v=VvIu5KgAYEk
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07.11.2021 13:16 Відповісти
Вот так всегда, сначала выбирут этот парламент 80-ю процентами, а потом ему не доверяют)
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07.11.2021 16:27 Відповісти
наші суди - це кал
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07.11.2021 17:09 Відповісти
 
 