Найбільше українці довіряють армії, найменше - судам та парламенту, - опитування Українського інституту майбутнього. ІНФОГРАФІКА

Єдиним інститутом, якому на сьогодні схильні довіряти українці, є армія. Найменше громадяни України довіряють судам та Верховній Раді.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження щодо оцінки соціально-політичних настроїв населення України станом на жовтень 2021 року, проведеного Українським інститутом майбутнього спільно з Нью імідж Мркетинг Груп, інформує Цензор.НЕТ.

Армія наразі єдина має позитивний баланс довіри українців: кількість тих, хто їй довіряє на 29% перевищує частку тих, хто не довіряє ЗСУ. З лютого цей позитивний баланс довіри збільшився більше ніж вдвічі – з +12 % до +29%.

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Найнижчі показники довіри, як і зафіксовано у попередніх опитуваннях, мають Верховна рада (-75%) і Антикорупційний суд (-67%).



