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"Укрзализныця" назначила 6 дополнительных поездов к новогодним праздникам

Новости Цензор.НЕТ Общество

В связи с повышенным спросом в период новогодних праздников АО "Укрзализныця" назначило 6 дополнительных поездов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.

В частности, назначены следующие поезда:

  1. №266/265 Киев – Херсон, отправление из Киева и Херсона 31 декабря;
  2. №222/221 Херсон – Киев, отправление из Киева и Херсона 31 декабря;
  3. №123/124 Киев – Одесса, отправление из Киева 31 декабря, из Одессы – 1 января.
  4. №239/240 Киев – Ужгород, отправление из Киева с 24 декабря по 8 января через день в 19:25 и прибытие в Ужгород в 12:09. В обратном направлении из Ужгорода поезд будет отправляться в 22:26 и прибывать в Киев в 14:45.
  5. №170/253 Киев – Харьков, отправление из Киева 31 декабря в 13:50 и прибытие в Харьков в 22:20. В обратном направлении поезд будет отправляться 31 декабря в 23:29, в Киев будет прибывать в 8:28.
  6. №173/192 Киев – Львов, отправление из Киева 31 декабря в 6:57, во Львов прибывает в 16:58. Со Львова отправление 31 декабря в 23:19 и прибытие в Киев в 6:26.

Также читайте: "Укрзализныця" закупила новогодние подарки на 35 млн грн: Госаудитслужба выявила нарушения

Автор: Наталя Джума
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Укрзалізниця в надійних ноздрях
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17.12.2021 17:33 Ответить
вимірює компресію тепловозного двигуна по запаху вихлопу, зуб даю
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17.12.2021 17:53 Ответить
экспресс поведёт лично серёжа

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17.12.2021 18:26 Ответить
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17.12.2021 18:09 Ответить
Проехал в общественном транспорте. Народ очень злой. Вава, давай ещё
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17.12.2021 18:12 Ответить
Давай Зєнарко!!!
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17.12.2021 18:16 Ответить
В Харькове и других зализницях пригородное сообщение скукожилось до крайне неприличных размеров. Украинские власти всех времен не понимают социальной значимости этого вида перевозок.Они урезают мобильность рабочей силы и напрямую снижают ВВП Украины.Обслуживание взимания платы за проезд не покрывает даже затрат на кассиров.Подвижной состав в большинстве своем - полувековой давности.Зе этого не понимает..Скорости снизились вдвое.Дорожное полотно практически не обслуживается и не меняется по мере износа.Высококлассные дорожники уходят из отрасли на заработки,ибо прокормить семью невозможно.Остаются бездари и предпенсионники.
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17.12.2021 18:20 Ответить
Всем кто любит Украину видео от американской певицы Блия Блессинг поющей на україньскі мові...Супер відео...https://youtu.be/q8Bw1fKIIx4
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17.12.2021 18:23 Ответить
это типа - " открывайте шире двери - я разносчик Омикрона."... че, логично мля...профи....
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17.12.2021 18:56 Ответить
 
 