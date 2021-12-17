"Укрзализныця" назначила 6 дополнительных поездов к новогодним праздникам
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В связи с повышенным спросом в период новогодних праздников АО "Укрзализныця" назначило 6 дополнительных поездов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.
В частности, назначены следующие поезда:
- №266/265 Киев – Херсон, отправление из Киева и Херсона 31 декабря;
- №222/221 Херсон – Киев, отправление из Киева и Херсона 31 декабря;
- №123/124 Киев – Одесса, отправление из Киева 31 декабря, из Одессы – 1 января.
- №239/240 Киев – Ужгород, отправление из Киева с 24 декабря по 8 января через день в 19:25 и прибытие в Ужгород в 12:09. В обратном направлении из Ужгорода поезд будет отправляться в 22:26 и прибывать в Киев в 14:45.
- №170/253 Киев – Харьков, отправление из Киева 31 декабря в 13:50 и прибытие в Харьков в 22:20. В обратном направлении поезд будет отправляться 31 декабря в 23:29, в Киев будет прибывать в 8:28.
- №173/192 Киев – Львов, отправление из Киева 31 декабря в 6:57, во Львов прибывает в 16:58. Со Львова отправление 31 декабря в 23:19 и прибытие в Киев в 6:26.
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