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"Укрзалізниця" призначила 6 додаткових поїздів до новорічних свят

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У зв’язку з підвищеним попитом у період новорічних свят АТ "Укрзалізниця" призначила 6 додаткових поїздів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.

Зокрема, призначено наступні поїзди:

  1. №266/265 Київ – Херсон, відправлення з Києва та Херсона 31 грудня;
  2. №222/221 Херсон – Київ, відправлення з Києва та Херсона 31 грудня;
  3. №123/124 Київ – Одеса, відправлення з Києва 31 грудня, з Одеси – 1 січня.
  4. №239/240 Київ – Ужгород, відправлення з Києва з 24 грудня по 8 січня через день о 19:25 і прибуття до Ужгорода о 12:09. У зворотному напрямку, з Ужгорода, поїзд відправлятиметься о 22:26 і прибуватиме до Києва о 14:45.
  5. №170/253 Київ – Харків, відправлення з Києва 31 грудня о 13:50 та прибуття до Харкова о 22:20. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься 31 грудня о 23:29, до Києва прибуватиме о 8:28.
  6. №173/192 Київ – Львів, відправлення з Києва 31 грудня о 6:57, у Львів прибуватиме о 16:58. Зі Львова відправлення 31 грудня о 23:19 та прибуття до Києва о 6:26.

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Укрзалізниця в надійних ноздрях
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17.12.2021 17:33 Відповісти
вимірює компресію тепловозного двигуна по запаху вихлопу, зуб даю
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17.12.2021 17:53 Відповісти
экспресс поведёт лично серёжа

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17.12.2021 18:26 Відповісти
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17.12.2021 18:09 Відповісти
Проехал в общественном транспорте. Народ очень злой. Вава, давай ещё
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17.12.2021 18:12 Відповісти
Давай Зєнарко!!!
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17.12.2021 18:16 Відповісти
В Харькове и других зализницях пригородное сообщение скукожилось до крайне неприличных размеров. Украинские власти всех времен не понимают социальной значимости этого вида перевозок.Они урезают мобильность рабочей силы и напрямую снижают ВВП Украины.Обслуживание взимания платы за проезд не покрывает даже затрат на кассиров.Подвижной состав в большинстве своем - полувековой давности.Зе этого не понимает..Скорости снизились вдвое.Дорожное полотно практически не обслуживается и не меняется по мере износа.Высококлассные дорожники уходят из отрасли на заработки,ибо прокормить семью невозможно.Остаются бездари и предпенсионники.
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17.12.2021 18:20 Відповісти
Всем кто любит Украину видео от американской певицы Блия Блессинг поющей на україньскі мові...Супер відео...https://youtu.be/q8Bw1fKIIx4
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17.12.2021 18:23 Відповісти
это типа - " открывайте шире двери - я разносчик Омикрона."... че, логично мля...профи....
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17.12.2021 18:56 Відповісти
 
 