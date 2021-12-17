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Украина увеличила запасы угля на 100 тысяч тонн, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

Украина увеличила запасы угля на 100 тысяч тонн, - Шмыгаль
Фото: Рейтер

Украина увеличила запасы угля на 100 тыс. тонн и продолжит наращивать их примерно на 300 тыс. тонн в месяц

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге по итогам заседания Координационного энергетического штаба в пятницу вечером.

"На сегодняшний день склады уже выросли по сравнению с периодом две-три недели назад на 100 тыс. тонн, и эта работа, эта тенденция продолжается", - сказал он на брифинге по итогам заседания координационного энергетического штаба.

По его словам, этой зимой поставки украинского и импортного энергоугля на ТЭС будут составлять около 2 млн тонн/месяц, тогда как его использование прогнозируется в объеме 1,7-1,9 млн тонн, что позволит накапливать на складах по 0,3-0,5 млн тонн в месяц.

Как сообщалось, запасы угля на складах тепловых электростанций генкомпаний Украины на 17 декабря 2021 года составляют 447,4 тыс. тонн, что на 15,2% выше, чем на 1 декабря (388,3 тыс. тонн).

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ предупреждает правительство о реальности возможной остановки теплогенерирующих предприятий Украины. ДОКУМЕНТ

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+10
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17.12.2021 19:24
+7
вчера минфин отрапортавал что все прожрали - спустили на дороги, которые сойдут весной с первым снегом...
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17.12.2021 19:23
+6
В порт Пивденный прибыли еще два судна класса «Панамакс» с углем из Колумбии и США

Два судна класса «Панамакс» с импортным углем прибыли вчера в порт Пивденный в Одесской области.

Как сообщили в компании «ДТЭК Энерго», которой принадлежит груз, первый теплоход с 55 тыс. тонн колумбийского угля ошвартовался у причала ТИС в 13:30, второй, с 76 тыс. тонн топлива из США - ночью.

«ДТЭК Энерго» планирует импортировать в Украину свыше 1 млн тонн угля.
А причем здесь шмыгаль????
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17.12.2021 19:47
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тобто,рижий не буба,трохи шєвєлится...
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17.12.2021 19:19 Ответить
Ще залишилися якісь копійки віж дарунку МВФ у 2млрд 700 млн баксів.
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17.12.2021 19:21 Ответить
вчера минфин отрапортавал что все прожрали - спустили на дороги, которые сойдут весной с первым снегом...
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17.12.2021 19:23 Ответить
адже, Кабмін прийняв рішення для переведення ТЕС на спалювання газу через нестачу вугілля
так що запаси вугілля ростимуть надвисокими темпами...
при цьому Нафтогаз каже, що не може для населення утримувати низькі ціни
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17.12.2021 19:54 Ответить
Вот именно!

Ахметка привез панамакси и нарубал своего

Этот Шмаркаль путает колхозную шерсть с Ахметкиной
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17.12.2021 20:08 Ответить
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17.12.2021 19:24 Ответить
За скільки годин згорить ця сотня тисяч, при температурі мінус 10???
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17.12.2021 19:24 Ответить
За три дня
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17.12.2021 20:09 Ответить
подождем морозы которые все покажут ваше словоблудие
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17.12.2021 19:26 Ответить
Може покажете звідки вугілля ? Чи воно часом не міфічне..
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17.12.2021 19:30 Ответить
Прибыл корабль с австралийским углем. У нас премьер министр отчитывается о каждом сухогрузе, живем как в блокадном Ленинграде.
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17.12.2021 19:39 Ответить
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17.12.2021 19:43 Ответить
а де ви були влітку, коли треба було зробити запаси вугілля?
Ах да, зупиняли блоки АЕС на прохання друга ріната.
Слов'янська ТЕС - запаси вугілля в 50 разів нижчі за норму;
Луганська ТЕС - запаси в 4 рази;
Чернігівська ТЕЦ - запаси в 5 разів;
Дарницька ТЕЦ - запаси відсутні.
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17.12.2021 19:38 Ответить
За рахунок приватної компанії Ахмєтова, який 1-го грудня зробив державний переворот, внаслідок чого акції більше 100 українських компаній обвалилися мінімум на 10%???

Круто, чо! Най Кулєба запише це 11 пунктом в перелік перемог "узеленських"!
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17.12.2021 19:39 Ответить
Гундосий докерувався до ручки і передає привіт корисним ідіотам.
СБУ попередило уряд про реальність можливої зупинки теплогенеруючих підприємств України , які забезпечують опаленням цілі регіони через критично низькі запаси вугілля
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17.12.2021 19:40 Ответить

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17.12.2021 19:41 Ответить
Мы пахали, я и трактор, как то так
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17.12.2021 19:40 Ответить
ай ахметка... ай маладец.. (да, шмыгалка?)))
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17.12.2021 19:42 Ответить
В порт Пивденный прибыли еще два судна класса «Панамакс» с углем из Колумбии и США

Два судна класса «Панамакс» с импортным углем прибыли вчера в порт Пивденный в Одесской области.

Как сообщили в компании «ДТЭК Энерго», которой принадлежит груз, первый теплоход с 55 тыс. тонн колумбийского угля ошвартовался у причала ТИС в 13:30, второй, с 76 тыс. тонн топлива из США - ночью.

«ДТЭК Энерго» планирует импортировать в Украину свыше 1 млн тонн угля.
А причем здесь шмыгаль????
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17.12.2021 19:47 Ответить
первый теплоход с 55 тыс. тонн колумбийского угля... дійсно, до чого тут той, хто друга32-га лисина в державі, якщо нічого не вирішує.
Скажіть шановна, а вся приЗе!Бенська ОПа, зустрічала цей вантаж із столиці Со-Со Інної "шахтарії"?
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17.12.2021 20:00 Ответить
Не смогли встретить лично--были на записи новогоднего концерта квартал-95 с обдолбанным во главе.
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17.12.2021 21:52 Ответить
Реготав, як не при собі.
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18.12.2021 00:23 Ответить
Як причому? Як Муха на рогах Вола, який орав поле.
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21.12.2021 18:52 Ответить
Героя України цьому патріоту!
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17.12.2021 20:28 Ответить
А когда будут веерныве отключения по всей Украине ?А то все эксперты обещают,что мы замерзнем и останется без света,а пока везде тепло и есть свет!
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17.12.2021 22:08 Ответить
Ну не совсем-то и тепло, хотя это и не критично. Свет не везде есть.
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18.12.2021 00:24 Ответить
Тепер лисий Поц буде щодня рапортувати про Велике вугледобування, так як Ляшко про ковід)
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17.12.2021 23:02 Ответить
Як переворот - так Ахметка, а як вугілля - то ЗеШмигаль.
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17.12.2021 23:16 Ответить
Почему, этот поц в маске? Шоб не опознали потом?(((
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18.12.2021 01:33 Ответить
черниговская тєс перешла з вугілля на газ, і на газ не по 8 грн,- скільки можна брехати
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18.12.2021 10:24 Ответить
100 тысяч тонн - 1 день при минус 10.....
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18.12.2021 10:55 Ответить
Для этого чудака Ахметов - это Украина
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18.12.2021 12:10 Ответить
 
 