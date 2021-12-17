Украина увеличила запасы угля на 100 тысяч тонн, - Шмыгаль
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Украина увеличила запасы угля на 100 тыс. тонн и продолжит наращивать их примерно на 300 тыс. тонн в месяц
Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге по итогам заседания Координационного энергетического штаба в пятницу вечером.
"На сегодняшний день склады уже выросли по сравнению с периодом две-три недели назад на 100 тыс. тонн, и эта работа, эта тенденция продолжается", - сказал он на брифинге по итогам заседания координационного энергетического штаба.
По его словам, этой зимой поставки украинского и импортного энергоугля на ТЭС будут составлять около 2 млн тонн/месяц, тогда как его использование прогнозируется в объеме 1,7-1,9 млн тонн, что позволит накапливать на складах по 0,3-0,5 млн тонн в месяц.
Как сообщалось, запасы угля на складах тепловых электростанций генкомпаний Украины на 17 декабря 2021 года составляют 447,4 тыс. тонн, что на 15,2% выше, чем на 1 декабря (388,3 тыс. тонн).
Пожалуйста, подождите...
так що запаси вугілля ростимуть надвисокими темпами...
при цьому Нафтогаз каже, що не може для населення утримувати низькі ціни
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Ах да, зупиняли блоки АЕС на прохання друга ріната.
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Луганська ТЕС - запаси в 4 рази;
Чернігівська ТЕЦ - запаси в 5 разів;
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А причем здесь шмыгаль????
друга32-га лисина в державі, якщо нічого не вирішує.
Скажіть шановна, а вся приЗе!Бенська ОПа, зустрічала цей вантаж із столиці Со-Со Інної "шахтарії"?