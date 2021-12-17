Україна збільшила запаси вугілля на 100 тисяч тонн, - Шмигаль

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Україна збільшила запаси вугілля на 100 тис. тонн і продовжить нарощувати їх приблизно на 300 тис. тонн на місяць

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу за підсумками засідання Координаційного енергетичного штабу в п'ятницю ввечері.

"На сьогодні склади вже збільшилися порівняно з періодом два-три тижні тому на 100 тис.тонн, і ця робота, ця тенденція триває", - сказав він на брифінгу за підсумками засідання Координаційного енергетичного штабу.

За його словами, цієї зими поставки українського та імпортного енерговугілля на ТЕС становитимуть близько 2 млн тонн/місяць, тоді як його використання прогнозується в обсязі 1,7-1,9 млн тонн, що дасть змогу накопичувати на складах по 0,1-0,3 млн тонн на місяць.

Як повідомлялося, запаси вугілля на складах теплових електростанцій генкомпаній України на 17 грудня 2021 року становлять 447,4 тис. тонн, що на 15,2% вище, ніж на 1 грудня (388,3 тис. тонн).

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