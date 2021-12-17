Україна збільшила запаси вугілля на 100 тисяч тонн, - Шмигаль
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Україна збільшила запаси вугілля на 100 тис. тонн і продовжить нарощувати їх приблизно на 300 тис. тонн на місяць
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу за підсумками засідання Координаційного енергетичного штабу в п'ятницю ввечері.
"На сьогодні склади вже збільшилися порівняно з періодом два-три тижні тому на 100 тис.тонн, і ця робота, ця тенденція триває", - сказав він на брифінгу за підсумками засідання Координаційного енергетичного штабу.
За його словами, цієї зими поставки українського та імпортного енерговугілля на ТЕС становитимуть близько 2 млн тонн/місяць, тоді як його використання прогнозується в обсязі 1,7-1,9 млн тонн, що дасть змогу накопичувати на складах по 0,1-0,3 млн тонн на місяць.
Як повідомлялося, запаси вугілля на складах теплових електростанцій генкомпаній України на 17 грудня 2021 року становлять 447,4 тис. тонн, що на 15,2% вище, ніж на 1 грудня (388,3 тис. тонн).
Будь ласка, зачекайте...
так що запаси вугілля ростимуть надвисокими темпами...
при цьому Нафтогаз каже, що не може для населення утримувати низькі ціни
Ахметка привез панамакси и нарубал своего
Этот Шмаркаль путает колхозную шерсть с Ахметкиной
Ах да, зупиняли блоки АЕС на прохання друга ріната.
Слов'янська ТЕС - запаси вугілля в 50 разів нижчі за норму;
Луганська ТЕС - запаси в 4 рази;
Чернігівська ТЕЦ - запаси в 5 разів;
Дарницька ТЕЦ - запаси відсутні.
Круто, чо! Най Кулєба запише це 11 пунктом в перелік перемог "узеленських"!
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Как сообщили в компании «ДТЭК Энерго», которой принадлежит груз, первый теплоход с 55 тыс. тонн колумбийского угля ошвартовался у причала ТИС в 13:30, второй, с 76 тыс. тонн топлива из США - ночью.
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А причем здесь шмыгаль????
друга32-га лисина в державі, якщо нічого не вирішує.
Скажіть шановна, а вся приЗе!Бенська ОПа, зустрічала цей вантаж із столиці Со-Со Інної "шахтарії"?