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Україна збільшила запаси вугілля на 100 тисяч тонн, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

Україна збільшила запаси вугілля на 100 тисяч тонн, - Шмигаль
Фото: Рейтер

Україна збільшила запаси вугілля на 100 тис. тонн і продовжить нарощувати їх приблизно на 300 тис. тонн на місяць

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу за підсумками засідання Координаційного енергетичного штабу в п'ятницю ввечері.

"На сьогодні склади вже збільшилися порівняно з періодом два-три тижні тому на 100 тис.тонн, і ця робота, ця тенденція триває", - сказав він на брифінгу за підсумками засідання Координаційного енергетичного штабу.

За його словами, цієї зими поставки українського та імпортного енерговугілля на ТЕС становитимуть близько 2 млн тонн/місяць, тоді як його використання прогнозується в обсязі 1,7-1,9 млн тонн, що дасть змогу накопичувати на складах по 0,1-0,3 млн тонн на місяць.

Як повідомлялося, запаси вугілля на складах теплових електростанцій генкомпаній України на 17 грудня 2021 року становлять 447,4 тис. тонн, що на 15,2% вище, ніж на 1 грудня (388,3 тис. тонн).

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ попереджає уряд про реальність можливої зупинки теплогенеруючих підприємств України. ДОКУМЕНТ

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+10
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17.12.2021 19:24
+7
вчера минфин отрапортавал что все прожрали - спустили на дороги, которые сойдут весной с первым снегом...
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17.12.2021 19:23
+6
В порт Пивденный прибыли еще два судна класса «Панамакс» с углем из Колумбии и США

Два судна класса «Панамакс» с импортным углем прибыли вчера в порт Пивденный в Одесской области.

Как сообщили в компании «ДТЭК Энерго», которой принадлежит груз, первый теплоход с 55 тыс. тонн колумбийского угля ошвартовался у причала ТИС в 13:30, второй, с 76 тыс. тонн топлива из США - ночью.

«ДТЭК Энерго» планирует импортировать в Украину свыше 1 млн тонн угля.
А причем здесь шмыгаль????
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17.12.2021 19:47
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тобто,рижий не буба,трохи шєвєлится...
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17.12.2021 19:19 Відповісти
Ще залишилися якісь копійки віж дарунку МВФ у 2млрд 700 млн баксів.
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17.12.2021 19:21 Відповісти
вчера минфин отрапортавал что все прожрали - спустили на дороги, которые сойдут весной с первым снегом...
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17.12.2021 19:23 Відповісти
адже, Кабмін прийняв рішення для переведення ТЕС на спалювання газу через нестачу вугілля
так що запаси вугілля ростимуть надвисокими темпами...
при цьому Нафтогаз каже, що не може для населення утримувати низькі ціни
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17.12.2021 19:54 Відповісти
Вот именно!

Ахметка привез панамакси и нарубал своего

Этот Шмаркаль путает колхозную шерсть с Ахметкиной
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17.12.2021 20:08 Відповісти
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17.12.2021 19:24 Відповісти
За скільки годин згорить ця сотня тисяч, при температурі мінус 10???
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17.12.2021 19:24 Відповісти
За три дня
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17.12.2021 20:09 Відповісти
подождем морозы которые все покажут ваше словоблудие
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17.12.2021 19:26 Відповісти
Може покажете звідки вугілля ? Чи воно часом не міфічне..
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17.12.2021 19:30 Відповісти
Прибыл корабль с австралийским углем. У нас премьер министр отчитывается о каждом сухогрузе, живем как в блокадном Ленинграде.
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17.12.2021 19:39 Відповісти
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17.12.2021 19:43 Відповісти
а де ви були влітку, коли треба було зробити запаси вугілля?
Ах да, зупиняли блоки АЕС на прохання друга ріната.
Слов'янська ТЕС - запаси вугілля в 50 разів нижчі за норму;
Луганська ТЕС - запаси в 4 рази;
Чернігівська ТЕЦ - запаси в 5 разів;
Дарницька ТЕЦ - запаси відсутні.
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17.12.2021 19:38 Відповісти
За рахунок приватної компанії Ахмєтова, який 1-го грудня зробив державний переворот, внаслідок чого акції більше 100 українських компаній обвалилися мінімум на 10%???

Круто, чо! Най Кулєба запише це 11 пунктом в перелік перемог "узеленських"!
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17.12.2021 19:39 Відповісти
Гундосий докерувався до ручки і передає привіт корисним ідіотам.
СБУ попередило уряд про реальність можливої зупинки теплогенеруючих підприємств України , які забезпечують опаленням цілі регіони через критично низькі запаси вугілля
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17.12.2021 19:40 Відповісти

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17.12.2021 19:41 Відповісти
Мы пахали, я и трактор, как то так
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17.12.2021 19:40 Відповісти
ай ахметка... ай маладец.. (да, шмыгалка?)))
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17.12.2021 19:42 Відповісти
В порт Пивденный прибыли еще два судна класса «Панамакс» с углем из Колумбии и США

Два судна класса «Панамакс» с импортным углем прибыли вчера в порт Пивденный в Одесской области.

Как сообщили в компании «ДТЭК Энерго», которой принадлежит груз, первый теплоход с 55 тыс. тонн колумбийского угля ошвартовался у причала ТИС в 13:30, второй, с 76 тыс. тонн топлива из США - ночью.

«ДТЭК Энерго» планирует импортировать в Украину свыше 1 млн тонн угля.
А причем здесь шмыгаль????
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17.12.2021 19:47 Відповісти
первый теплоход с 55 тыс. тонн колумбийского угля... дійсно, до чого тут той, хто друга32-га лисина в державі, якщо нічого не вирішує.
Скажіть шановна, а вся приЗе!Бенська ОПа, зустрічала цей вантаж із столиці Со-Со Інної "шахтарії"?
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17.12.2021 20:00 Відповісти
Не смогли встретить лично--были на записи новогоднего концерта квартал-95 с обдолбанным во главе.
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17.12.2021 21:52 Відповісти
Реготав, як не при собі.
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18.12.2021 00:23 Відповісти
Як причому? Як Муха на рогах Вола, який орав поле.
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21.12.2021 18:52 Відповісти
Героя України цьому патріоту!
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17.12.2021 20:28 Відповісти
А когда будут веерныве отключения по всей Украине ?А то все эксперты обещают,что мы замерзнем и останется без света,а пока везде тепло и есть свет!
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17.12.2021 22:08 Відповісти
Ну не совсем-то и тепло, хотя это и не критично. Свет не везде есть.
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18.12.2021 00:24 Відповісти
Тепер лисий Поц буде щодня рапортувати про Велике вугледобування, так як Ляшко про ковід)
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17.12.2021 23:02 Відповісти
Як переворот - так Ахметка, а як вугілля - то ЗеШмигаль.
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17.12.2021 23:16 Відповісти
Почему, этот поц в маске? Шоб не опознали потом?(((
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18.12.2021 01:33 Відповісти
черниговская тєс перешла з вугілля на газ, і на газ не по 8 грн,- скільки можна брехати
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18.12.2021 10:24 Відповісти
100 тысяч тонн - 1 день при минус 10.....
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18.12.2021 10:55 Відповісти
Для этого чудака Ахметов - это Украина
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18.12.2021 12:10 Відповісти
 
 