1 563 4
Шахтер погиб во Львовской области из-за обвала породы
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Во Львовской области из-за обвала в шахте "Надежда" погиб горняк.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, передает Укринформ.
"На глубине 544 м в 164 бортовом штреке произошел обвал породы. На место чрезвычайного происшествия выехали 2 отделения горноспасательной службы. По сообщению спасателей, медсестра подземного медицинского пункта оказывала помощь, но, к сожалению, по дороге на поверхность горняк умер", - написал он.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Андрей Сафhjyjd
показать весь комментарий18.12.2021 05:23 Ответить Мне нравится 0
Nikolaj Sverhun
показать весь комментарий18.12.2021 06:20 Ответить Мне нравится 7
5 копійок
показать весь комментарий18.12.2021 08:22 Ответить Мне нравится 0
Тарапунька
показать весь комментарий18.12.2021 13:24 Ответить Мне нравится 3
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...