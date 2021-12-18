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Шахтер погиб во Львовской области из-за обвала породы

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Шахтер погиб во Львовской области из-за обвала породы

Во Львовской области из-за обвала в шахте "Надежда" погиб горняк.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, передает Укринформ.

"На глубине 544 м в 164 бортовом штреке произошел обвал породы. На место чрезвычайного происшествия выехали 2 отделения горноспасательной службы. По сообщению спасателей, медсестра подземного медицинского пункта оказывала помощь, но, к сожалению, по дороге на поверхность горняк умер", - написал он.

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Автор: Наталя Джума
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Головне, що не в Польщі, а в себе вдома. Спочивай з миром та вічна пам.ять. Співчуття рідним.
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18.12.2021 05:23 Ответить
Царство небесне і співчуття рідним!
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18.12.2021 06:20 Ответить
Бубочко і компашка їдуть поспівчувати рідним.
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18.12.2021 08:22 Ответить
RIP
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18.12.2021 13:24 Ответить
 
 