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Новости Происшествия Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Луганщина (6242) смерть (9034) шахта (939) шахтеры (649)

9 шахтеров погибли на оккупированном Донбассе из-за обрыва клети на шахте "Красный партизан"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

9 шахтеров погибли на оккупированном Донбассе из-за обрыва клети на шахте

Трагедия произошла на шахте "Красный партизан" в Червонопартизанске. Оборвался канат транспортной клети, в которой находились шахтеры.

Об этом сообщают подконтрольные оккупантам СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В момент обрыва каната в клети находились 25 человек. По предварительным данным, погибли. Данных о состоянии остальных шахтеров нет.

На месте работают спасатели.

Также читайте: Умер шестой шахтер, пострадавший при взрыве на шахте в Донецкой области, - Волынец

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+26
Они с шахты доставали танк и друг-ОЕ оружие - вот и не выдеРЖАЛ канат. 9 гірників загинули в шахті на окупованій Луганщині - Цензор.НЕТ 1608 9 гірників загинули в шахті на окупованій Луганщині - Цензор.НЕТ 1608 9 гірників загинули в шахті на окупованій Луганщині - Цензор.НЕТ 1608
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06.09.2021 23:59
+26
Чувак, не скажу за всех участников АТО - скажу только за себя: я там воевал за мою, украинскую землю. А не за гавно, звавшее на мою землю, на мою Украину, всякую мордовскую шваль.

Достаточно понятно???
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07.09.2021 00:25
+20
Це бендери перерізали канат.9 гірників загинули в шахті на окупованій Луганщині - Цензор.НЕТ 8181
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07.09.2021 00:04
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*****(с)
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06.09.2021 23:54 Ответить
всех свинособак нужно поместить в клетки,как минимум из досок,максимум на глубину два метра.
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06.09.2021 23:55 Ответить
нужних вивезли на днях у рашку, а не нужних утілізують.
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07.09.2021 00:10 Ответить
Навіщо витрачати деревину дарма? Обмотати стрейчем та закопати до пояса. Тим самим зекономимо на надгробках.
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07.09.2021 05:50 Ответить
Цензор, накуй это писать? Проблемы индейцев шерифа не волнуют
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06.09.2021 23:55 Ответить
А воины в ато воюют и гибнут за вонючую землю или все же за людей? Накой тогда это все, если такое отношение к нашему народу на окупированной территории?
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07.09.2021 00:13 Ответить
Чувак, не скажу за всех участников АТО - скажу только за себя: я там воевал за мою, украинскую землю. А не за гавно, звавшее на мою землю, на мою Украину, всякую мордовскую шваль.

Достаточно понятно???
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07.09.2021 00:25 Ответить
Хлопці гинуть за власну родину ,за власну оселю ,за те щоб туда не припхались грьобание захистники "Русского мира" !!!!)))
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07.09.2021 00:37 Ответить
Не перекручивай - да, среди моих побратимов есть жители украинского Донбасса. Но они воюют за свою землю. А этому кафну, которому "хватит кормить запад", туда нах и дорога!
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07.09.2021 00:42 Ответить
Что шахтеры , да и трактористы , звали путина - это пропаганда . От них меньше всего зависело . Штепа , Кернес , менты в Одессе - шахтеры ? А сколько таких " шахтеров " в руководстве в Киеве окопалось ? Оттуда шло главное предательство , срывались все операции по Донецку , Луганску , да и Крыму .
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07.09.2021 07:25 Ответить
Вот именно.Пока будешь думать,кто там хороший,а кто плохой,они тебя съедят.Это война и давно пора избавиться от этих соплей "там же наши люди",а осознать: предприятия врага-ВРАЖЕСКИЕ предприятия,работающие на агрессора.Каждый гребаный шахтер,каждая гребаная медсестра-люди,способствующие оккупации,а не "наши граждане",которых надо жалеть и которым надо сочувствовать.Даже если они и не сторонники "русского мира",именно их пассивность и безразличие привели у тому,что имеем на данный момент.Если кто-то начнет нытье "они ничего не могли сделать",советую обратиться к одесситам-они расскажут как и что надо было делать,чтоб ходить по набережной и винцо попивать,а не сидеть в раздолбаных хатах,как зверье,с комендантским часом.А эту толерантность и подобную лобуду пусть та Европа засунет в свою дупу-их ценности оказались лишь пустозвонством и двуличием
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07.09.2021 08:50 Ответить
В обычных домашних лифтах (если это конечно не китайское говно) есть специальный запорный механизм. Если у лифта обрывается верёвочка и кабина начинает валиться вниз, то этот запор тутже стопорится и кабина застряёт. И, соответственно, не валится вниз и людей оттуда можно выковырять. Неужели в клетке доблестных шахтёров ОТСОСа нет такого механизма, который кстати известен человечеству 100+ лет?
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06.09.2021 23:58 Ответить
Звісно є. Тільки там він не обслуговувався ніколи, навіть до 14 року (мінталітет в того народу такий, все засрати), а зараз мабуть взагалі в металобрухт зданний.
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07.09.2021 07:23 Ответить
По ПБ и ПТЭ должно быть три кабеля с запасом прочности от 7. Но если 35 лет не менять на новый, то никакого запаса не хватит.
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07.09.2021 08:23 Ответить
Они с шахты доставали танк и друг-ОЕ оружие - вот и не выдеРЖАЛ канат. 9 гірників загинули в шахті на окупованій Луганщині - Цензор.НЕТ 1608 9 гірників загинули в шахті на окупованій Луганщині - Цензор.НЕТ 1608 9 гірників загинули в шахті на окупованій Луганщині - Цензор.НЕТ 1608
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06.09.2021 23:59 Ответить
на буксир тягнули
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07.09.2021 10:15 Ответить
полезли, за арматами что ли ?
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07.09.2021 00:01 Ответить
да... жаль кормильцев... и так грустно , так грустно... что хочется петь и танцевать !!!
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07.09.2021 00:03 Ответить
Потанцуй, карма дело такое, каждого может догнать. Погибли УКРАИНЦЫ, землю которых захватил враг, чему ты радуешся мля? Или ты уверен что каждый из погибших злостный сепарюга?
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07.09.2021 00:16 Ответить
там людей и Украинцев уже нет !!! а судьба вато-кацапо-твари мне пох !!! уразумел !?
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07.09.2021 00:20 Ответить
Ты так утверждаешь , как будто там был или сейчас находишься . Если твоё мнение со слов других , то оно может быть и неверным .
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07.09.2021 07:29 Ответить
Ипать, ты даун... Откуда там украинцы на восьмом году оккупации??? *****, чучело...
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07.09.2021 00:27 Ответить
українці з куркою мутантом на паспорті ? може ті хто оплодували на 1 вересня коли піднімали власівську онучу ? українець це Жемчугов і такі як він !
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07.09.2021 00:29 Ответить
украинцы в окопах защищают свою землю от, в том числе, и тех тварей.... а твари, которых ты назвал украинцами, вполне комфортно чувствовали себя в рашистских анклавах домбасу, поддерживали их своей работой, налогами, не исключено, что и мацковские паспорта уже имели... в украинские партизаны не шли... какие они украинцы??????? предатели хуже оккупанта.
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07.09.2021 00:30 Ответить
Ты хоть раз был в Донецкой области? Назови места где могли бы базироваться партизанские отряды и прожить там больше 3-х дней. Просто хотя бы прожить, не говоря про какую-то продуктивную деятельность.
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07.09.2021 08:57 Ответить
твое представление про партизан подсознательно и ошибочно тянется в лес... ночью можно и патрульных обезглавить... партизанская деятельность может и на шахте быть(и т. д.)... почему она до сих пор работает???
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07.09.2021 10:12 Ответить
партизанская деятельность может и на шахте быть.вот она и есть,9 трупов. начальство и техника безопасности шахты партизанят против шахтеров-сепаратюг
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07.09.2021 11:43 Ответить
Это твое представление ошибочно, наверное начитался "Молодой гвардии".
Но даже если на них ориентироваться, то - "К началу сентября 1942 года в них вступают оказавшиеся в Краснодоне бойцы Красной армии: солдаты Евгений Мошков, Иван Туркенич, Василий Гуков, матросы Дмитрий Огурцов, Николай Жуков, Василий Ткачёв." - а не только патриотичные комсомольцы.
Ну и про патрульных - ты сам-то, хотя бы курицу хоть раз обезглавливал?
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07.09.2021 18:53 Ответить
Кто такие "сепарюги"?? В Украине гражданская война???
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07.09.2021 01:21 Ответить
Интересно, где были эти "украинцы" когда их землю"захватывал враг"? Случаем не стопорили продвижение колон ВСУ, не захватывали админздания, не несились с трехцветной тряпкой и не вопили"путин, введи....путин, памагиииии....рассияяяяяя...рассияяяяяяя.....путин, ввидиииии вайска"??? Так что не надо тут нам о карме втирать. Чем больше таких случаев, тем лучше и почему то не испытываю ни малейшего сострадания и ни малейшей жалости к этим отбросам.
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07.09.2021 07:48 Ответить
Насколько нам должно быть *****, на приваленных придурков?
Вот, просто подумаем.
Вот, насколько ПОХЕР...
Ни каких восклицательных знаков.
Ни каких вопросительных.
ПРОСТО ПОХЕР.
За кого мы должны знать?
Бутусов, ты уж со своими модераторами разберись))))
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07.09.2021 00:04 Ответить
З поверненням.
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07.09.2021 01:19 Ответить
Це бендери перерізали канат.9 гірників загинули в шахті на окупованій Луганщині - Цензор.НЕТ 8181
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07.09.2021 00:04 Ответить
Точно, мешканці міста Бендери, що у Молдові, знаються на перерізанні.
9 гірників загинули в шахті на окупованій Луганщині - Цензор.НЕТ 6747
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07.09.2021 00:12 Ответить
Эти стоят с плакатами , со "счастливыми " лицами , а в 37-м в десятках преступлений сознавались . И как-то не очень эти морды и экипировка смахивают на шахтерские .
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07.09.2021 07:38 Ответить
А "герои-шахтеры" где в это время были???? То-то и оно, что эти херои способны лишь в Киеве касками по мостовой стучать - там ведь не порянят и, тем белее , не убьют.
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07.09.2021 07:53 Ответить
Те , в чьи обязанности это входило , сдавали с распростертыми объятиями отделения мвд и сбу со всем оружием . А ты сам никогда не пробовал с каской против пулемёта ?
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07.09.2021 08:27 Ответить
Я свое Украине отдал и поверь, если бы не мои годы-почти 68, я был бы там, на передке. Да, приходилось и против пулемета...
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07.09.2021 15:22 Ответить
9 шахтарів загинули на окупованому Донбасі через обрив кліті на шахті "Червоний партизан" - Цензор.НЕТ 60
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07.09.2021 10:49 Ответить
та просто кого хотіли, вивезли на рашку, а не нужних в - утіль.
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07.09.2021 00:11 Ответить
2014 г. Донецк. Шахтёры просят Януковича реконструировать шахты . 9 гірників загинули в шахті на окупованій Луганщині - Цензор.НЕТ 2487 9 гірників загинули в шахті на окупованій Луганщині - Цензор.НЕТ 1713
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07.09.2021 00:11 Ответить
Переступить через такую новость или проявить эмоции... положительные. (учитывая нелюбовь к красным партизанам и воспитание, наверное переступлю...)
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07.09.2021 00:15 Ответить
Вполне себе положительные возникают

https://www.youtube.com/watch?v=CYny0eXJzLs

https://www.youtube.com/watch?v=CYny0eXJzLs&t=102s
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07.09.2021 07:34 Ответить
чудово й дуже інформативно.
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07.09.2021 10:47 Ответить
Танки так танки. Ні , ще мабуть снарядів набрали. От і не витримав трос. Перевищили допустиме навантаження..
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07.09.2021 01:26 Ответить
Лебедка давно уж оборвалась. Ещё в кремле лет надцать назад.
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07.09.2021 01:54 Ответить
Игра которая не стоит свеч
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07.09.2021 06:56 Ответить
Помощь семьям оказывать бум? Этоженашилюди!
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07.09.2021 07:20 Ответить
а есле бы департировались бы в ЯКУТИЮ с семьями как вот пишут выехало 200 человек шахтёров на шахты якутии умолешонные .то были бы живы и в шоколаде! пусть поживут в вечной мерзлоте и узнают настоящие морозы..ну а о фруктах и овощах по тем ценам будут есть по праздникам.... выпадут зубы от недостатка витамин... да пусть все там пропадут пропадом....(там десятки остались думаю нормальных людей адекватных, остальное рашен биомусор) пишут вот красный крест не пускают туда .бедняжкам нужно скинуть груз продуктов...для жирного борова чипушилина для его магазинов .видать навезли уже стролько (гум помощи) что уже не помещается на складах....а люди обойдутся и так....
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07.09.2021 07:56 Ответить
Канат, здається був ще той, українсько-біндерівський?
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07.09.2021 08:38 Ответить
Представители группировки «ДНР» заявили, что запустили Харцызское сталепроволочно-канатное предприятие «Силур». Главное достижение, по их словам, в том, что смогли изготовить на предприятии в Донецке сырье для каната - стальную заготовку. Экономисты утверждают, что продать эту продукцию нигде, кроме как в России, будет невозможно. 9 гірників загинули в шахті на окупованій Луганщині - Цензор.НЕТ 6381
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07.09.2021 08:46 Ответить
"Дикие люди, дети НОР".
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07.09.2021 08:47 Ответить
Они наверное очередной танк из шахты доставали, вот трос и не выдержал. 9 шахтарів загинули на окупованому Донбасі через обрив кліті на шахті "Червоний партизан" - Цензор.НЕТ 9900
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07.09.2021 09:12 Ответить
8 из9 брали в руки автомат,так шо *****
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07.09.2021 09:17 Ответить
Я стурбований 🔩🔩🔩
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07.09.2021 10:16 Ответить
 
 