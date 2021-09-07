9 шахтеров погибли на оккупированном Донбассе из-за обрыва клети на шахте "Красный партизан"
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Трагедия произошла на шахте "Красный партизан" в Червонопартизанске. Оборвался канат транспортной клети, в которой находились шахтеры.
Об этом сообщают подконтрольные оккупантам СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
В момент обрыва каната в клети находились 25 человек. По предварительным данным, погибли. Данных о состоянии остальных шахтеров нет.
На месте работают спасатели.
Топ комментарии
+26 Jimmy Hill
показать весь комментарий06.09.2021 23:59
+26 HartmannEri
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+20 5 копійок
показать весь комментарий07.09.2021 00:04
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Достаточно понятно???
Но даже если на них ориентироваться, то - "К началу сентября 1942 года в них вступают оказавшиеся в Краснодоне бойцы Красной армии: солдаты Евгений Мошков, Иван Туркенич, Василий Гуков, матросы Дмитрий Огурцов, Николай Жуков, Василий Ткачёв." - а не только патриотичные комсомольцы.
Ну и про патрульных - ты сам-то, хотя бы курицу хоть раз обезглавливал?
Вот, просто подумаем.
Вот, насколько ПОХЕР...
Ни каких восклицательных знаков.
Ни каких вопросительных.
ПРОСТО ПОХЕР.
За кого мы должны знать?
Бутусов, ты уж со своими модераторами разберись))))
https://www.youtube.com/watch?v=CYny0eXJzLs
https://www.youtube.com/watch?v=CYny0eXJzLs&t=102s