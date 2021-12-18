Шахтар загинув на Львівщині через обвал породи
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У Львівській області через обвал у шахті "Надія" загинув гірник.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, передає Укрінформ.
"На глибині 544 м у 164 бортовому штреку стався обвал породи. На місце надзвичайної події виїхали 2 відділення гірничорятувальної служби. За повідомленням рятувальників, медсестра підземного медичного пункту надавала допомогу, але, на жаль, по дорозі на поверхню гірник помер", - написав він.
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