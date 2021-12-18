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Шахтар загинув на Львівщині через обвал породи

Новини Цензор.НЕТ Події

Шахтар загинув на Львівщині через обвал породи

У Львівській області через обвал у шахті "Надія" загинув гірник.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, передає Укрінформ.

"На глибині 544 м у 164 бортовому штреку стався обвал породи. На місце надзвичайної події виїхали 2 відділення гірничорятувальної служби. За повідомленням рятувальників, медсестра підземного медичного пункту надавала допомогу, але, на жаль, по дорозі на поверхню гірник помер", - написав він.

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Автор: Роман Свиридович
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Головне, що не в Польщі, а в себе вдома. Спочивай з миром та вічна пам.ять. Співчуття рідним.
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18.12.2021 05:23 Відповісти
Царство небесне і співчуття рідним!
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18.12.2021 06:20 Відповісти
Бубочко і компашка їдуть поспівчувати рідним.
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18.12.2021 08:22 Відповісти
RIP
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18.12.2021 13:24 Відповісти
 
 