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Россия официально вышла из Договора об открытом небе

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Россия официально вышла из Договора об открытом небе

Российская Федерация официально вышла из состава стран-участниц Договора об открытом небе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, соответствующее решение вступило в силу в субботу, 18 декабря.

В июне Россия предупредила о выходе остальных участников соглашения.

Договор об открытом небе был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки 27 государствами-участниками объединения, которое с 1994 года получит название Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Целями документа были содействие большей открытости военной деятельности, а также укрепление безопасности через меры по укреплению доверия и стабильности. Страны обязывались разрешать другим сторонам договора совершать над своей территорией наблюдательные полеты с использованием фото- и видеосъемки.

В ноябре 2020 года США объявили о выходе из договора, обвинив Россию в его нарушении и ограничениях на полеты над Чечней и в районе Калининграда. Москва претензии Вашингтона отвергла и переложила всю ответственность за развал договора на Соединенные Штаты.

Также читайте: Соглашение об "открытом небе" с Евросоюзом позволит снизить цены на авиаперелеты, в том числе внутри страны, - Стефанишина

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+43
Одного разу пішли на риболовлю фашист, комуніст і бандерівець.
Злапали вони золоту рибку, а рибка й каже
- Відпустіть мене, я виконаю вам три бажання, по одному для кожного.
Комуніст каже:
- Vбий всіх фашистів!
Фашист каже:- Vбий всіх комуністів!Бандерівець питається у рибки:
- Ти насправді виконаєш бажання цих осіб?
- Так, - каже рибка-чарівниця.
- Тоді мені філіжанку кави, - каже бандерівець.Слава Україні!
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18.12.2021 11:13
+20
радує одне що кацапи самі заганяють себе не тільки в стойло а і до повного краху)
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18.12.2021 11:09
+18
может россиянам выйти из состава Планеты Земля и убраться нафиг в какую то Галактику иную так 150-200 парсеков от Земли....??!!!!!
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18.12.2021 11:36
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Правила форума Совет форумчан
радує одне що кацапи самі заганяють себе не тільки в стойло а і до повного краху)
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18.12.2021 11:09 Ответить
может россиянам выйти из состава Планеты Земля и убраться нафиг в какую то Галактику иную так 150-200 парсеков от Земли....??!!!!!
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18.12.2021 11:36 Ответить
і щоб раз на 1000 років від кцпів приходив сігнал
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18.12.2021 11:48 Ответить
лучше вообще ничего от них не приходило
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18.12.2021 12:42 Ответить
це сталося 8 років тому - слава ...... помітили!
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18.12.2021 11:09 Ответить
Сейчас 2029 год?
У листопаді 2020 року США оголосили про вихід із договору Джерело: https://censor.net/ua/n3305969
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18.12.2021 11:27 Ответить
Значит будем сбивать.
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18.12.2021 11:10 Ответить
бамбіть? - бо летять самолети...
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18.12.2021 11:13 Ответить
А до этого, хотя бы в Грузии, шо смотрели-любовались козломордыми...
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18.12.2021 11:18 Ответить
Одного разу пішли на риболовлю фашист, комуніст і бандерівець.
Злапали вони золоту рибку, а рибка й каже
- Відпустіть мене, я виконаю вам три бажання, по одному для кожного.
Комуніст каже:
- Vбий всіх фашистів!
Фашист каже:- Vбий всіх комуністів!Бандерівець питається у рибки:
- Ти насправді виконаєш бажання цих осіб?
- Так, - каже рибка-чарівниця.
- Тоді мені філіжанку кави, - каже бандерівець.Слава Україні!
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18.12.2021 11:13 Ответить
Да ладно, Томагавки и без договора прекрасно полетят на мацкву, на ***** и другае кацапские улусы.
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18.12.2021 11:13 Ответить
Не удивлен, разве маскавиты хоть когда-нибудь себя виновными признавали?
Я помню за Катынь при Ельцине, но при ***** опять ни в чем не виноваты.
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18.12.2021 11:17 Ответить
а якби в них було небо відкрите, ви б полетіли?
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18.12.2021 11:20 Ответить
Ізя з Абрамом їдуть у трамваї повз Великий дім на Луб'янці. На вході табличка "Стороннім вхід заборонено!"Ізя до Абрама:
- А якби було можна, ти б пішов?
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18.12.2021 11:26 Ответить
Все летали. Были специальные наблюдательные самолёты.
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18.12.2021 11:43 Ответить
оте саме, що догоряє в Пітербурхє...

Andrei Piontkovsky@apiontkovsky

7 ч



Мученический темничек «Они сдохнут, а мы в рай» сменился в последние дни на российских каналах гораздо более жизнеутверждающим «У фюрера есть чудо-оружие».
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18.12.2021 11:20 Ответить
Концлагерь закрывается,следующая станция Мавзолей чЛенина
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18.12.2021 11:23 Ответить
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18.12.2021 11:25 Ответить
А это кто?
Какой-то он не настоящий, ботокс где, тройник наверное.
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18.12.2021 11:31 Ответить
Кто-кто... - ЕСЛИ ПРИСТАЛЬНО ПОСМОТРИШЬ
На его хилой фасон-
Желваком лицо корежит...
Нет не выдержит взгляд он.
С нервным тиком он шарниром
Стал в июньскую жару
"Поправлять" плечами "шубу"-
Хоть поддай ему парку.
Эка невидаль, Кащеем
Скачет он и тут и там,Зырит он на всех двулико-
Словно урка на карман.
Муж-шарнирный, не печалься:
Судный день зажег огни
Для чистилищ душ всех грешных:
Не корежило чтоб их.
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18.12.2021 11:58 Ответить
Это путин первой модели. Ещё итальянские детали.
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18.12.2021 14:52 Ответить
россия застряла в 80-х гг. Поздний Брежнев, СОИ, Першинг-2...
о гугл-мапс плешивый дедушка не догадывается, в папочку не положили записочку =)
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18.12.2021 11:23 Ответить
Бг-ггг... И муйлуша - под стать Лене Брежневу... По неофициальным данным - нечленораздельная речь... -СВЯТО НАБЛИЖАЕТЬСЯ- Стискаемо кулаки... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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18.12.2021 11:27 Ответить
уходють потихоньку Брежневы, помню когда опускали гроб, был слышен сильный удар о землю, говорили что верёвка не выдержала
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18.12.2021 11:28 Ответить
Нит,один из опускателей был бандеровец
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18.12.2021 15:18 Ответить
в рашковании произошел реванш гкчп
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18.12.2021 11:43 Ответить
і оказався наш отбулавлений ґном не батьком, а *****...
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18.12.2021 11:26 Ответить
Тю... **** - то еще комплиман... - Ссученным и крапка
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18.12.2021 11:32 Ответить
Путлер до сих пор живет в этом дерьме советском...
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18.12.2021 11:27 Ответить
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18.12.2021 11:29 Ответить
Похож на Макалея Калкина.
"Один в кремле, в собственной луже"
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18.12.2021 14:54 Ответить
Пане, СВЯТО НАБЛИЖАЕТЬСЯ, бо доживае.
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18.12.2021 11:29 Ответить
У них даже 7 января многие празднуют Рождество, что не есть правильно после Нового года 1 января
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18.12.2021 11:31 Ответить
Это какцапы пыхато тупо подтверждают , шо они в безнадеге навсегда отстали от притомного свiту.
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18.12.2021 11:35 Ответить
А почему это не правильно?
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18.12.2021 11:54 Ответить
Потому что в Библии так
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18.12.2021 14:16 Ответить
На какой странице это можно почитать?
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18.12.2021 14:36 Ответить
Спросите у любого верующего и он скажет что Новый год всегда празднуется после Рождества Христово, если наоборот это большой грех, ведь вы 13 декабря по старому стилю Новый год не встречаете
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18.12.2021 14:47 Ответить
Не понял в чём собственно грех?
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18.12.2021 15:41 Ответить
Те що "святкуєте" християнське свято через 13 (чортова дюжина) днів після його реальної дати.
Це паплюження самої ідеї Різдва
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18.12.2021 20:16 Ответить
Откуда ты знаешь реальную дату? Может католики за 13 дней до реальной даты празднуют?
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18.12.2021 20:22 Ответить
Эти вопросы задавайте своему ордынскому попу Кириллу, у него всё коммерческое а не духовное
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19.12.2021 06:25 Ответить
Тому що Різдво не просто так припадає на дату коли найдовша ніч за рік.
В цьому дуже великий символізм сховано
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20.12.2021 01:54 Ответить
Почитай в цитатничке Членина т. 51 стр.283 на мелованной финской (финской) бумаге ...
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18.12.2021 15:23 Ответить
А що таке "Библия"?
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18.12.2021 16:28 Ответить
Мануал олігофрена?
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18.12.2021 16:29 Ответить
Что теперь будут делать новейшие кацапские пепелацы Ту-214ОН ("Открытое небо"). Шпионить вдоль границ?
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18.12.2021 11:31 Ответить
Рабссиянам надо почаще летать, поскольку рукожопость экипажей и обслуживающего персонала неуклонно приближает количество их самолетов к нулю.
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18.12.2021 11:44 Ответить
Производят они вдвое больше, чем гробят
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18.12.2021 11:45 Ответить
А на их производстве рукожопов разве нет?
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18.12.2021 11:47 Ответить
Есть конечно. Слышали вчера фрегат на верфях полыхнул?
Проблема в том что это один из семи уже построенных и ещё семи в постройке
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18.12.2021 11:53 Ответить
Да не скромничай ,хрюсский Ифан, пиши уже 77...
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18.12.2021 15:25 Ответить
Польша закупает тысячи ударных дронов, а Украина закупает книги и *зельоные тарифы*. Будете в росийских окупантов книгами и ветряками забрасывать.
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18.12.2021 11:33 Ответить
Скажи - молоко, будь добр.
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18.12.2021 11:36 Ответить
Фишка тут в другом...в Украину глава Пентагона Ллойд Остин доставляет все что нужно,в новом фмнансовом году,каже Юрий Швец в Украину доставят Джавелинов на 450 млн баксов...мымра Ольга ********** уже выразила глубокий возмувозмущам-с...
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18.12.2021 11:40 Ответить
10 января в Украину прибудет Султан Эрдоган с рабочим визитом и для колординации действим со штабом ВСУ...а это значит...Эрдоган па любасу привезет десятков 5 Байрактаров....
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18.12.2021 11:42 Ответить
То ще той любитель наї.....и пуйла в спину. Якби ще дочекатися щоб трохи нижче застромив ятаган.
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18.12.2021 14:48 Ответить
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18.12.2021 11:51 Ответить
Та ради Бога!!! Пусть кацапы щёки продолжают надувать….Хоть открытое небо, хоть закрытое, всеравно с современных спутников все видно… договор от 1992 года это уже атавизм никому не нужный!
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18.12.2021 11:55 Ответить
Просто супер !!! Скоро будут летать только по своему мокшанскому кольцу ...
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18.12.2021 12:22 Ответить
Россия официально вышла из Договора об открытом небе в России закончились самолеты. Летать не на чем. после пандемии .
только за последний год о небесную и земную твердь совершило суицид более сорока ватолетов.
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18.12.2021 14:20 Ответить
Хрюсский ,ёрничать будешь на швабре или пляшке из под горилки?
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18.12.2021 15:28 Ответить
Новых построено под 200
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18.12.2021 16:31 Ответить
Россия поздно всра проснулась: всё давно отснято и отсканировано.
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18.12.2021 14:57 Ответить
Це все, що зараз відбувається нічого доброго не означає.

Чому радіють і веселяться місцеві утирки- абсолютно незрозуміло.

Але незрозуміло це лише крім двох випадків: а) вони зовсім юні і тупі, б) вони- московські тролі.
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18.12.2021 16:38 Ответить
Б)
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18.12.2021 20:02 Ответить
 
 