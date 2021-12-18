Россия официально вышла из Договора об открытом небе
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Российская Федерация официально вышла из состава стран-участниц Договора об открытом небе.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, соответствующее решение вступило в силу в субботу, 18 декабря.
В июне Россия предупредила о выходе остальных участников соглашения.
Договор об открытом небе был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки 27 государствами-участниками объединения, которое с 1994 года получит название Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Целями документа были содействие большей открытости военной деятельности, а также укрепление безопасности через меры по укреплению доверия и стабильности. Страны обязывались разрешать другим сторонам договора совершать над своей территорией наблюдательные полеты с использованием фото- и видеосъемки.
В ноябре 2020 года США объявили о выходе из договора, обвинив Россию в его нарушении и ограничениях на полеты над Чечней и в районе Калининграда. Москва претензии Вашингтона отвергла и переложила всю ответственность за развал договора на Соединенные Штаты.
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У листопаді 2020 року США оголосили про вихід із договору Джерело: https://censor.net/ua/n3305969
Злапали вони золоту рибку, а рибка й каже
- Відпустіть мене, я виконаю вам три бажання, по одному для кожного.
Комуніст каже:
- Vбий всіх фашистів!
Фашист каже:- Vбий всіх комуністів!Бандерівець питається у рибки:
- Ти насправді виконаєш бажання цих осіб?
- Так, - каже рибка-чарівниця.
- Тоді мені філіжанку кави, - каже бандерівець.Слава Україні!
Я помню за Катынь при Ельцине, но при ***** опять ни в чем не виноваты.
- А якби було можна, ти б пішов?
Andrei Piontkovsky@apiontkovsky
7 ч
Мученический темничек «Они сдохнут, а мы в рай» сменился в последние дни на российских каналах гораздо более жизнеутверждающим «У фюрера есть чудо-оружие».
Какой-то он не настоящий, ботокс где, тройник наверное.
На его хилой фасон-
Желваком лицо корежит...
Нет не выдержит взгляд он.
С нервным тиком он шарниром
Стал в июньскую жару
"Поправлять" плечами "шубу"-
Хоть поддай ему парку.
Эка невидаль, Кащеем
Скачет он и тут и там,Зырит он на всех двулико-
Словно урка на карман.
Муж-шарнирный, не печалься:
Судный день зажег огни
Для чистилищ душ всех грешных:
Не корежило чтоб их.
о гугл-мапс плешивый дедушка не догадывается, в папочку не положили записочку =)
"Один в кремле, в собственной луже"
Це паплюження самої ідеї Різдва
В цьому дуже великий символізм сховано
Проблема в том что это один из семи уже построенных и ещё семи в постройке
только за последний год о небесную и земную твердь совершило суицид более сорока ватолетов.
всрапроснулась: всё давно отснято и отсканировано.
Чому радіють і веселяться місцеві утирки- абсолютно незрозуміло.
Але незрозуміло це лише крім двох випадків: а) вони зовсім юні і тупі, б) вони- московські тролі.