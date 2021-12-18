УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17168 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
11 453 68
авіація (1664) Росія (47244) авіасполучення (599)

Росія офіційно вийшла з Договору про відкрите небо

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росія офіційно вийшла з Договору про відкрите небо

Російська Федерація офіційно вийшла зі складу країн-учасниць Договору про відкрите небо.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW, відповідне рішення набуло чинності у суботу, 18 грудня.

У червні Росія попередила про вихід решту учасників угоди.

Договір про відкрите небо було підписано 24 березня 1992 року в Гельсінкі 27 державами - учасницями об'єднання, яке з 1994 року отримає назву Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). Цілями документа були сприяння більшій відкритості військової діяльності, а також зміцнення безпеки через заходи зміцнення довіри та стабільності. Країни зобов'язувалися дозволяти іншим сторонам договору здійснювати над своєю територією спостережні польоти з використанням фото- та відеозйомки.

У листопаді 2020 року США оголосили про вихід із договору, звинувативши Росію в його порушенні та обмеженнях на польоти над Чечнею та в районі Калінінграда. Москва претензії Вашингтона відкинула та переклала всю відповідальність за розвал договору на Сполучені Штати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США відкриті для обговорення питань з Росією на майданчиках НАТО та ОБСЕ

Автор: Вадим Куц
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+43
Одного разу пішли на риболовлю фашист, комуніст і бандерівець.
Злапали вони золоту рибку, а рибка й каже
- Відпустіть мене, я виконаю вам три бажання, по одному для кожного.
Комуніст каже:
- Vбий всіх фашистів!
Фашист каже:- Vбий всіх комуністів!Бандерівець питається у рибки:
- Ти насправді виконаєш бажання цих осіб?
- Так, - каже рибка-чарівниця.
- Тоді мені філіжанку кави, - каже бандерівець.Слава Україні!
показати весь коментар
18.12.2021 11:13
+20
радує одне що кацапи самі заганяють себе не тільки в стойло а і до повного краху)
показати весь коментар
18.12.2021 11:09
+18
может россиянам выйти из состава Планеты Земля и убраться нафиг в какую то Галактику иную так 150-200 парсеков от Земли....??!!!!!
показати весь коментар
18.12.2021 11:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
радує одне що кацапи самі заганяють себе не тільки в стойло а і до повного краху)
показати весь коментар
18.12.2021 11:09 Відповісти
может россиянам выйти из состава Планеты Земля и убраться нафиг в какую то Галактику иную так 150-200 парсеков от Земли....??!!!!!
показати весь коментар
18.12.2021 11:36 Відповісти
і щоб раз на 1000 років від кцпів приходив сігнал
показати весь коментар
18.12.2021 11:48 Відповісти
лучше вообще ничего от них не приходило
показати весь коментар
18.12.2021 12:42 Відповісти
це сталося 8 років тому - слава ...... помітили!
показати весь коментар
18.12.2021 11:09 Відповісти
Сейчас 2029 год?
У листопаді 2020 року США оголосили про вихід із договору Джерело: https://censor.net/ua/n3305969
показати весь коментар
18.12.2021 11:27 Відповісти
Значит будем сбивать.
показати весь коментар
18.12.2021 11:10 Відповісти
бамбіть? - бо летять самолети...
показати весь коментар
18.12.2021 11:13 Відповісти
А до этого, хотя бы в Грузии, шо смотрели-любовались козломордыми...
показати весь коментар
18.12.2021 11:18 Відповісти
Одного разу пішли на риболовлю фашист, комуніст і бандерівець.
Злапали вони золоту рибку, а рибка й каже
- Відпустіть мене, я виконаю вам три бажання, по одному для кожного.
Комуніст каже:
- Vбий всіх фашистів!
Фашист каже:- Vбий всіх комуністів!Бандерівець питається у рибки:
- Ти насправді виконаєш бажання цих осіб?
- Так, - каже рибка-чарівниця.
- Тоді мені філіжанку кави, - каже бандерівець.Слава Україні!
показати весь коментар
18.12.2021 11:13 Відповісти
Да ладно, Томагавки и без договора прекрасно полетят на мацкву, на ***** и другае кацапские улусы.
показати весь коментар
18.12.2021 11:13 Відповісти
Не удивлен, разве маскавиты хоть когда-нибудь себя виновными признавали?
Я помню за Катынь при Ельцине, но при ***** опять ни в чем не виноваты.
показати весь коментар
18.12.2021 11:17 Відповісти
а якби в них було небо відкрите, ви б полетіли?
показати весь коментар
18.12.2021 11:20 Відповісти
Ізя з Абрамом їдуть у трамваї повз Великий дім на Луб'янці. На вході табличка "Стороннім вхід заборонено!"Ізя до Абрама:
- А якби було можна, ти б пішов?
показати весь коментар
18.12.2021 11:26 Відповісти
Все летали. Были специальные наблюдательные самолёты.
показати весь коментар
18.12.2021 11:43 Відповісти
оте саме, що догоряє в Пітербурхє...

Andrei Piontkovsky@apiontkovsky

7 ч



Мученический темничек «Они сдохнут, а мы в рай» сменился в последние дни на российских каналах гораздо более жизнеутверждающим «У фюрера есть чудо-оружие».
показати весь коментар
18.12.2021 11:20 Відповісти
Концлагерь закрывается,следующая станция Мавзолей чЛенина
показати весь коментар
18.12.2021 11:23 Відповісти
показати весь коментар
18.12.2021 11:25 Відповісти
А это кто?
Какой-то он не настоящий, ботокс где, тройник наверное.
показати весь коментар
18.12.2021 11:31 Відповісти
Кто-кто... - ЕСЛИ ПРИСТАЛЬНО ПОСМОТРИШЬ
На его хилой фасон-
Желваком лицо корежит...
Нет не выдержит взгляд он.
С нервным тиком он шарниром
Стал в июньскую жару
"Поправлять" плечами "шубу"-
Хоть поддай ему парку.
Эка невидаль, Кащеем
Скачет он и тут и там,Зырит он на всех двулико-
Словно урка на карман.
Муж-шарнирный, не печалься:
Судный день зажег огни
Для чистилищ душ всех грешных:
Не корежило чтоб их.
показати весь коментар
18.12.2021 11:58 Відповісти
Это путин первой модели. Ещё итальянские детали.
показати весь коментар
18.12.2021 14:52 Відповісти
россия застряла в 80-х гг. Поздний Брежнев, СОИ, Першинг-2...
о гугл-мапс плешивый дедушка не догадывается, в папочку не положили записочку =)
показати весь коментар
18.12.2021 11:23 Відповісти
Бг-ггг... И муйлуша - под стать Лене Брежневу... По неофициальным данным - нечленораздельная речь... -СВЯТО НАБЛИЖАЕТЬСЯ- Стискаемо кулаки... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
показати весь коментар
18.12.2021 11:27 Відповісти
уходють потихоньку Брежневы, помню когда опускали гроб, был слышен сильный удар о землю, говорили что верёвка не выдержала
показати весь коментар
18.12.2021 11:28 Відповісти
Нит,один из опускателей был бандеровец
показати весь коментар
18.12.2021 15:18 Відповісти
в рашковании произошел реванш гкчп
показати весь коментар
18.12.2021 11:43 Відповісти
і оказався наш отбулавлений ґном не батьком, а *****...
показати весь коментар
18.12.2021 11:26 Відповісти
Тю... **** - то еще комплиман... - Ссученным и крапка
показати весь коментар
18.12.2021 11:32 Відповісти
Путлер до сих пор живет в этом дерьме советском...
показати весь коментар
18.12.2021 11:27 Відповісти
показати весь коментар
18.12.2021 11:29 Відповісти
Похож на Макалея Калкина.
"Один в кремле, в собственной луже"
показати весь коментар
18.12.2021 14:54 Відповісти
Пане, СВЯТО НАБЛИЖАЕТЬСЯ, бо доживае.
показати весь коментар
18.12.2021 11:29 Відповісти
У них даже 7 января многие празднуют Рождество, что не есть правильно после Нового года 1 января
показати весь коментар
18.12.2021 11:31 Відповісти
Это какцапы пыхато тупо подтверждают , шо они в безнадеге навсегда отстали от притомного свiту.
показати весь коментар
18.12.2021 11:35 Відповісти
А почему это не правильно?
показати весь коментар
18.12.2021 11:54 Відповісти
Потому что в Библии так
показати весь коментар
18.12.2021 14:16 Відповісти
На какой странице это можно почитать?
показати весь коментар
18.12.2021 14:36 Відповісти
Спросите у любого верующего и он скажет что Новый год всегда празднуется после Рождества Христово, если наоборот это большой грех, ведь вы 13 декабря по старому стилю Новый год не встречаете
показати весь коментар
18.12.2021 14:47 Відповісти
Не понял в чём собственно грех?
показати весь коментар
18.12.2021 15:41 Відповісти
Те що "святкуєте" християнське свято через 13 (чортова дюжина) днів після його реальної дати.
Це паплюження самої ідеї Різдва
показати весь коментар
18.12.2021 20:16 Відповісти
Откуда ты знаешь реальную дату? Может католики за 13 дней до реальной даты празднуют?
показати весь коментар
18.12.2021 20:22 Відповісти
Эти вопросы задавайте своему ордынскому попу Кириллу, у него всё коммерческое а не духовное
показати весь коментар
19.12.2021 06:25 Відповісти
Тому що Різдво не просто так припадає на дату коли найдовша ніч за рік.
В цьому дуже великий символізм сховано
показати весь коментар
20.12.2021 01:54 Відповісти
Почитай в цитатничке Членина т. 51 стр.283 на мелованной финской (финской) бумаге ...
показати весь коментар
18.12.2021 15:23 Відповісти
А що таке "Библия"?
показати весь коментар
18.12.2021 16:28 Відповісти
Мануал олігофрена?
показати весь коментар
18.12.2021 16:29 Відповісти
Что теперь будут делать новейшие кацапские пепелацы Ту-214ОН ("Открытое небо"). Шпионить вдоль границ?
показати весь коментар
18.12.2021 11:31 Відповісти
Рабссиянам надо почаще летать, поскольку рукожопость экипажей и обслуживающего персонала неуклонно приближает количество их самолетов к нулю.
показати весь коментар
18.12.2021 11:44 Відповісти
Производят они вдвое больше, чем гробят
показати весь коментар
18.12.2021 11:45 Відповісти
А на их производстве рукожопов разве нет?
показати весь коментар
18.12.2021 11:47 Відповісти
Есть конечно. Слышали вчера фрегат на верфях полыхнул?
Проблема в том что это один из семи уже построенных и ещё семи в постройке
показати весь коментар
18.12.2021 11:53 Відповісти
Да не скромничай ,хрюсский Ифан, пиши уже 77...
показати весь коментар
18.12.2021 15:25 Відповісти
Польша закупает тысячи ударных дронов, а Украина закупает книги и *зельоные тарифы*. Будете в росийских окупантов книгами и ветряками забрасывать.
показати весь коментар
18.12.2021 11:33 Відповісти
Скажи - молоко, будь добр.
показати весь коментар
18.12.2021 11:36 Відповісти
Фишка тут в другом...в Украину глава Пентагона Ллойд Остин доставляет все что нужно,в новом фмнансовом году,каже Юрий Швец в Украину доставят Джавелинов на 450 млн баксов...мымра Ольга ********** уже выразила глубокий возмувозмущам-с...
показати весь коментар
18.12.2021 11:40 Відповісти
10 января в Украину прибудет Султан Эрдоган с рабочим визитом и для колординации действим со штабом ВСУ...а это значит...Эрдоган па любасу привезет десятков 5 Байрактаров....
показати весь коментар
18.12.2021 11:42 Відповісти
То ще той любитель наї.....и пуйла в спину. Якби ще дочекатися щоб трохи нижче застромив ятаган.
показати весь коментар
18.12.2021 14:48 Відповісти
показати весь коментар
18.12.2021 11:51 Відповісти
Та ради Бога!!! Пусть кацапы щёки продолжают надувать….Хоть открытое небо, хоть закрытое, всеравно с современных спутников все видно… договор от 1992 года это уже атавизм никому не нужный!
показати весь коментар
18.12.2021 11:55 Відповісти
Просто супер !!! Скоро будут летать только по своему мокшанскому кольцу ...
показати весь коментар
18.12.2021 12:22 Відповісти
Россия официально вышла из Договора об открытом небе в России закончились самолеты. Летать не на чем. после пандемии .
только за последний год о небесную и земную твердь совершило суицид более сорока ватолетов.
показати весь коментар
18.12.2021 14:20 Відповісти
Хрюсский ,ёрничать будешь на швабре или пляшке из под горилки?
показати весь коментар
18.12.2021 15:28 Відповісти
Новых построено под 200
показати весь коментар
18.12.2021 16:31 Відповісти
Россия поздно всра проснулась: всё давно отснято и отсканировано.
показати весь коментар
18.12.2021 14:57 Відповісти
Це все, що зараз відбувається нічого доброго не означає.

Чому радіють і веселяться місцеві утирки- абсолютно незрозуміло.

Але незрозуміло це лише крім двох випадків: а) вони зовсім юні і тупі, б) вони- московські тролі.
показати весь коментар
18.12.2021 16:38 Відповісти
Б)
показати весь коментар
18.12.2021 20:02 Відповісти
 
 