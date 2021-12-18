Росія офіційно вийшла з Договору про відкрите небо
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Російська Федерація офіційно вийшла зі складу країн-учасниць Договору про відкрите небо.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW, відповідне рішення набуло чинності у суботу, 18 грудня.
У червні Росія попередила про вихід решту учасників угоди.
Договір про відкрите небо було підписано 24 березня 1992 року в Гельсінкі 27 державами - учасницями об'єднання, яке з 1994 року отримає назву Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). Цілями документа були сприяння більшій відкритості військової діяльності, а також зміцнення безпеки через заходи зміцнення довіри та стабільності. Країни зобов'язувалися дозволяти іншим сторонам договору здійснювати над своєю територією спостережні польоти з використанням фото- та відеозйомки.
У листопаді 2020 року США оголосили про вихід із договору, звинувативши Росію в його порушенні та обмеженнях на польоти над Чечнею та в районі Калінінграда. Москва претензії Вашингтона відкинула та переклала всю відповідальність за розвал договору на Сполучені Штати.
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У листопаді 2020 року США оголосили про вихід із договору Джерело: https://censor.net/ua/n3305969
Злапали вони золоту рибку, а рибка й каже
- Відпустіть мене, я виконаю вам три бажання, по одному для кожного.
Комуніст каже:
- Vбий всіх фашистів!
Фашист каже:- Vбий всіх комуністів!Бандерівець питається у рибки:
- Ти насправді виконаєш бажання цих осіб?
- Так, - каже рибка-чарівниця.
- Тоді мені філіжанку кави, - каже бандерівець.Слава Україні!
Я помню за Катынь при Ельцине, но при ***** опять ни в чем не виноваты.
- А якби було можна, ти б пішов?
Andrei Piontkovsky@apiontkovsky
7 ч
Мученический темничек «Они сдохнут, а мы в рай» сменился в последние дни на российских каналах гораздо более жизнеутверждающим «У фюрера есть чудо-оружие».
Какой-то он не настоящий, ботокс где, тройник наверное.
На его хилой фасон-
Желваком лицо корежит...
Нет не выдержит взгляд он.
С нервным тиком он шарниром
Стал в июньскую жару
"Поправлять" плечами "шубу"-
Хоть поддай ему парку.
Эка невидаль, Кащеем
Скачет он и тут и там,Зырит он на всех двулико-
Словно урка на карман.
Муж-шарнирный, не печалься:
Судный день зажег огни
Для чистилищ душ всех грешных:
Не корежило чтоб их.
о гугл-мапс плешивый дедушка не догадывается, в папочку не положили записочку =)
"Один в кремле, в собственной луже"
Це паплюження самої ідеї Різдва
В цьому дуже великий символізм сховано
Проблема в том что это один из семи уже построенных и ещё семи в постройке
только за последний год о небесную и земную твердь совершило суицид более сорока ватолетов.
всрапроснулась: всё давно отснято и отсканировано.
Чому радіють і веселяться місцеві утирки- абсолютно незрозуміло.
Але незрозуміло це лише крім двох випадків: а) вони зовсім юні і тупі, б) вони- московські тролі.