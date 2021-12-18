Спасатели предупреждают о значительной снеголавинной опасности в Карпатах 18-19 декабря
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Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает граждан о повышенной снеголавинной опасности в Карпатах 18-19 декабря.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
"18-19 декабря, в связи со снегопадами и вьюгами, в горах Ивано-Франковской, Львовской и на высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровня)", - говорится в сообщении.
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