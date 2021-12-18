Рятувальники попереджають про значну сніголавинну небезпеку у Карпатах 18-19 грудня

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає громадян про підвищену сніголавинну небезпеку в Карпатах 18-19 грудня.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"18-19 грудня, у зв'язку зі снігопадами і хуртовинами, в горах Івано-Франківської, Львівської та на високогір'ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівня)", - йдеться в повідомленні.

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