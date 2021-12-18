Зеленский подписал закон об упрощенном гражданстве для иностранцев, воевавших на Донбассе

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в закон Украины "О гражданстве Украины" по упрощенному приобретению гражданства Украины отдельными категориями лиц" №1941-ІХ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Упрощенная процедура приобретения гражданства предусмотрена для лиц, которые проходили или проходят службу в рядах ВСУ, имеют выдающиеся заслуги перед Украиной или представляют государственный интерес, являются гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и преследовались за политические убеждения.

Читайте также: Рада упростила предоставление гражданства иностранцам, защищавшим Украину. ВИДЕО

Как известно, Верховная Рада 14 декабря приняла Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О гражданстве Украины" об упрощенном обретении гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, участвовавшими в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины" (№5630). За соответствующее решение проголосовали 285 народных депутатов.

15 декабря Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал закон об упрощенном обретении гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, участвовавшими в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

Читайте также: 50% украинцев против введения двойного гражданства, 47% - за, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА