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гражданство (1282) закон (3090)

Зеленский подписал закон об упрощенном гражданстве для иностранцев, воевавших на Донбассе

Новости Цензор.НЕТ Общество

Зеленский подписал закон об упрощенном гражданстве для иностранцев, воевавших на Донбассе

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в закон Украины "О гражданстве Украины" по упрощенному приобретению гражданства Украины отдельными категориями лиц" №1941-ІХ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Упрощенная процедура приобретения гражданства предусмотрена для лиц, которые проходили или проходят службу в рядах ВСУ, имеют выдающиеся заслуги перед Украиной или представляют государственный интерес, являются гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и преследовались за политические убеждения.

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Как известно, Верховная Рада 14 декабря приняла Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О гражданстве Украины" об упрощенном обретении гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, участвовавшими в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины" (№5630). За соответствующее решение проголосовали 285 народных депутатов.

15 декабря Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал закон об упрощенном обретении гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, участвовавшими в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

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Топ комментарии
+11
Хоч щось добре.
Але, щоби цей закон не став шпариною для протягування в Україну всяких Гогі, Коротких, та Арахамій...
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18.12.2021 18:36
+5
Ну нарешті,на 8-у році війни...
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18.12.2021 18:33
+4
Якщо ці іноземці воювали, а не з'їздили декілька раз на фронт, як пліснява, яка отримала УБД, саме за такі трюки.
"Руслан Демченко в 2020 году получил статус участника боевых действий."
Источник: https://censor.net/ru/n3298748
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18.12.2021 19:19
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Правила форума Совет форумчан
Молодець Зеленський. Давно назріло.
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18.12.2021 18:33 Ответить
Якщо ці іноземці воювали, а не з'їздили декілька раз на фронт, як пліснява, яка отримала УБД, саме за такі трюки.
"Руслан Демченко в 2020 году получил статус участника боевых действий."
Источник: https://censor.net/ru/n3298748
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18.12.2021 19:19 Ответить
Ну нарешті,на 8-у році війни...
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18.12.2021 18:33 Ответить
Хоч щось добре.
Але, щоби цей закон не став шпариною для протягування в Україну всяких Гогі, Коротких, та Арахамій...
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18.12.2021 18:36 Ответить
Вже...
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18.12.2021 19:17 Ответить
"или представляют государственный интерес, являются гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и преследовались за политические убеждения."

Ну прямо про всю шоблу окружения зеледента. Ждем десант из Кремля?
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18.12.2021 19:34 Ответить
"Але, щоби цей закон не став шпариною для протягування в Україну всяких Гогі,..."

ну так а почему, по твоему, наркуша срочно подмахнул закон?..
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18.12.2021 19:37 Ответить
є громадянами держави-агресора або держави-окупанта і зазнали переслідувань за політичні переконання. Джерело: https://censor.net/ua/n3306007

И попрет гавно из паРаши густым потоком...
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18.12.2021 19:11 Ответить
Так.Ще трохи російських шпигунів та диверсантів нам не завадить.
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18.12.2021 19:26 Ответить
А Гогишвили тоже воевал, что бы получить гражданство?,только на чьей стороне? на стороне Оплота? Если друг в его Валуев.
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18.12.2021 21:02 Ответить
на до бы градации какие-то делать, там за танк, за пленных, за приехал на камеры засветился на день и т.п.
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18.12.2021 21:04 Ответить
А при великому батькові гетьману усієї армовіри цього небуло.
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18.12.2021 22:38 Ответить
Сейчас начнется новый бизнес от госструктур:хочешь гражданство по-быстрому:плати взятку и мы организуем поездку на пару дней недалеко от передовой посидишь в укрепленнм и защищенном безопасном месте и затем статус участника боевых действий с гражданством и льготами. Думаю макс цена за все про все до 100 тыс долларов. Пимахова по-чем продавала ускоренное гражданство-за 40 тыс всего? Кстати на свободе. В Украине вобще не сажают высших тчиновников НИКОГДА
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19.12.2021 01:00 Ответить
 
 