Зеленский призвал зарубежных украинцев содействовать признанию в мире перспектив Украины вступить в ЕС и НАТО, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел онлайн-встречу с членами ведущих организаций украинской диаспоры.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, Зеленский ознакомил участников встречи с актуальной ситуацией на востоке и вдоль границы Украины. Он подчеркнул важность солидарной поддержки суверенитета и территориальной целостности со стороны международного сообщества.

"Глава государства выразил благодарность зарубежным украинцам за важную роль в формировании широкой международной поддержки Украины, прежде всего, в вопросах противодействия российской агрессии", - говорится в сообщении.

Президент также поблагодарил за поддержку реализации стратегического курса Украины по членству в ЕС. Он попросил украинцев диаспоры активно вовлекаться в поддержку процесса признания европейской перспективы Украины всеми государствами – членами Евросоюза.

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В то же время, говоря о приоритетах евроатлантического курса нашего государства, Владимир Зеленский отметил важность предстоящего саммита НАТО 2022 года в Мадриде. Он отметил необходимость работы не только по обеспечению приглашения Украины принять участие в этом мероприятии, но и по принятию Альянсом решений о дальнейшем алгоритме углубления отношений с нашим государством.

Также была отмечена важность усиленного внимания зарубежного украинства к инициативе "Крымская платформа".

Глава государства высоко оценил выдающиеся усилия зарубежных украинцев по признанию международным сообществом Голодомора в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Глава государства отметил важность участия иностранных лидеров в памятных мероприятиях, которые состоятся в 2022 году и будут посвящены 90-й годовщине трагических событий.

В рамках онлайн-встречи участники обменялись мнениями по процессу законодательного оформления института множественного гражданства в Украине.

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