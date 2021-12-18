Зеленский призвал зарубежных украинцев содействовать признанию в мире перспектив Украины вступить в ЕС и НАТО, - ОП
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский провел онлайн-встречу с членами ведущих организаций украинской диаспоры.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, Зеленский ознакомил участников встречи с актуальной ситуацией на востоке и вдоль границы Украины. Он подчеркнул важность солидарной поддержки суверенитета и территориальной целостности со стороны международного сообщества.
"Глава государства выразил благодарность зарубежным украинцам за важную роль в формировании широкой международной поддержки Украины, прежде всего, в вопросах противодействия российской агрессии", - говорится в сообщении.
Президент также поблагодарил за поддержку реализации стратегического курса Украины по членству в ЕС. Он попросил украинцев диаспоры активно вовлекаться в поддержку процесса признания европейской перспективы Украины всеми государствами – членами Евросоюза.
В то же время, говоря о приоритетах евроатлантического курса нашего государства, Владимир Зеленский отметил важность предстоящего саммита НАТО 2022 года в Мадриде. Он отметил необходимость работы не только по обеспечению приглашения Украины принять участие в этом мероприятии, но и по принятию Альянсом решений о дальнейшем алгоритме углубления отношений с нашим государством.
Также была отмечена важность усиленного внимания зарубежного украинства к инициативе "Крымская платформа".
Глава государства высоко оценил выдающиеся усилия зарубежных украинцев по признанию международным сообществом Голодомора в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Глава государства отметил важность участия иностранных лидеров в памятных мероприятиях, которые состоятся в 2022 году и будут посвящены 90-й годовщине трагических событий.
В рамках онлайн-встречи участники обменялись мнениями по процессу законодательного оформления института множественного гражданства в Украине.
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Знищення академії зовнішньої розвідки. Злив спецоперацій. Кротоферма при владі.
Сьогодні. "Закон про спрощену видачу документів людям, зареєстрованим на тимчасово окупованих територіях." Реінтеграція вати в Україну.
а зброю брати та їхати за милу Украйну -
ВОЮВАТИ !!!
почем ты даешь кадыровцам???
Безногие кацапы сбили твою цену и тебе пришлось в сибирь ехать - за плошку риса сосать. Недолго - лет 50 (средняя продолжительность жизни у кацапов).
Бедные шизофреники с их неологизмами локти изгрызли от зависти.
Кацапе Олег Петрович ed2c8e0a, ти навіть не здогадуєшся, яке ви всі, кацапи, є убожество.
Ты не в том месте ***********, ущербный. Иди в тамбур кричать "чечня-круто".
Контроль за границей, опять же, памятник Бандере в макеевке, депутату Рыбаку в горловке, а Шухевичу в ровеньках - потом перестану.
Оки, свинособака?!
без лайна жити не можете?
типовий кацап
ти фанат лайнотерапії?
Давай-ка я помогу тебе нафуй сходить.
https://www.youtube.com/watch?v=KBJ5E03p-L4
А зараз, таким же чином, спекулюють невизначеним майбутнім НАТО і ЄС. А самі в цей час нас обкрадають і виводять кошти туди де НАТО і ЄС.
Подібні технології.
Так что призывать-то ЗЕ конечно может...
Подібні технології відволікання від теперішнього фактично одними й тими ж людьми - номенклатура СССР, яка й зараз є політиками.
Притому довели країну до останнього місця в Європі майже по всім параметрам.