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Новости Политика Украины
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диаспора (345) Зеленский (16563) членство в НАТО (1215) Евросоюз (15900)

Зеленский призвал зарубежных украинцев содействовать признанию в мире перспектив Украины вступить в ЕС и НАТО, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский призвал зарубежных украинцев содействовать признанию в мире перспектив Украины вступить в ЕС и НАТО, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел онлайн-встречу с членами ведущих организаций украинской диаспоры.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, Зеленский ознакомил участников встречи с актуальной ситуацией на востоке и вдоль границы Украины. Он подчеркнул важность солидарной поддержки суверенитета и территориальной целостности со стороны международного сообщества.

"Глава государства выразил благодарность зарубежным украинцам за важную роль в формировании широкой международной поддержки Украины, прежде всего, в вопросах противодействия российской агрессии", - говорится в сообщении.

Президент также поблагодарил за поддержку реализации стратегического курса Украины по членству в ЕС. Он попросил украинцев диаспоры активно вовлекаться в поддержку процесса признания европейской перспективы Украины всеми государствами – членами Евросоюза.

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В то же время, говоря о приоритетах евроатлантического курса нашего государства, Владимир Зеленский отметил важность предстоящего саммита НАТО 2022 года в Мадриде. Он отметил необходимость работы не только по обеспечению приглашения Украины принять участие в этом мероприятии, но и по принятию Альянсом решений о дальнейшем алгоритме углубления отношений с нашим государством.

Также была отмечена важность усиленного внимания зарубежного украинства к инициативе "Крымская платформа".

Глава государства высоко оценил выдающиеся усилия зарубежных украинцев по признанию международным сообществом Голодомора в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Глава государства отметил важность участия иностранных лидеров в памятных мероприятиях, которые состоятся в 2022 году и будут посвящены 90-й годовщине трагических событий.

В рамках онлайн-встречи участники обменялись мнениями по процессу законодательного оформления института множественного гражданства в Украине.

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Топ комментарии
+14
З кротофермою в НАТУ? ДЛБ.
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18.12.2021 23:38
+11
Це лише базікання, для відволікання лохів. А вчинки, диаметрально протилежні.
Знищення академії зовнішньої розвідки. Злив спецоперацій. Кротоферма при владі.
Сьогодні. "Закон про спрощену видачу документів людям, зареєстрованим на тимчасово окупованих територіях." Реінтеграція вати в Україну.
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19.12.2021 00:00
+7
Я вам просто правду скажу,малоросів цікавить тільки платіжка,на все інше їм паїбать.Яка там Україна,їм це не цікаво.Це жопи з шлунками.
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18.12.2021 23:40
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Правила форума Совет форумчан
Не прицій владі.
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18.12.2021 23:37 Ответить
Це лише базікання, для відволікання лохів. А вчинки, диаметрально протилежні.
Знищення академії зовнішньої розвідки. Злив спецоперацій. Кротоферма при владі.
Сьогодні. "Закон про спрощену видачу документів людям, зареєстрованим на тимчасово окупованих територіях." Реінтеграція вати в Україну.
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19.12.2021 00:00 Ответить
Вкруг Зелі вже лохів нема! ...він останнім залишився...*)
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19.12.2021 00:19 Ответить
А вот насчет переворота он был прав - последний Шустер и все опросы на канале Ахметова одна тема с ответом 75-79 процентов ЗА ПЕРЕВЫБОРЫ СКОРЕЙШИЕ ... Нагнетаются апокалипсисные зимние прогнозы, ни слова о кротярнях - и варианты перегрузки ВР
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19.12.2021 02:13 Ответить
Ну он долбонутий!!
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18.12.2021 23:38 Ответить
З кротофермою в НАТУ? ДЛБ.
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18.12.2021 23:38 Ответить
Это сюжет ему зашел- он его сыграл , а сюжет с памошницой Будановым и сожительством в доме кацапских агентов ему не понравился и он не думает об нем.Закрыл глаза нюхнюл - и нет истории с кротами...
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19.12.2021 02:10 Ответить
з язика зняв!
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19.12.2021 02:32 Ответить
Я вам просто правду скажу,малоросів цікавить тільки платіжка,на все інше їм паїбать.Яка там Україна,їм це не цікаво.Це жопи з шлунками.
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18.12.2021 23:40 Ответить
нічого для країни не робе, бреше, краде, закликає.
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18.12.2021 23:42 Ответить
вже треба їх закликати не "сприяти-визнавати",
а зброю брати та їхати за милу Украйну -
ВОЮВАТИ !!!
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18.12.2021 23:43 Ответить
Ідить у жопу, зелянИ!
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18.12.2021 23:44 Ответить
Так то не ти гнилозубий ватник за Зеленського у 2019 році голосував?
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18.12.2021 23:47 Ответить
якщо не гОлОсував, то точно гАлАсував
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19.12.2021 00:55 Ответить
Кста, слышь, ватница. может встреимся и я включу запись на видео где ты скажешь - Иди НАФУЙ ЗЕчмо!?
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18.12.2021 23:54 Ответить
После выбора земразями в 2019 куемаэстро зарубежным украинцам стало стыдно кого-то призывать.Помнится при Порохе пол Канады на Цензор приходило в гости....а сейчас майками ловить
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18.12.2021 23:57 Ответить
Ти часом не заблукав, свиня?
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19.12.2021 00:24 Ответить
Не капризничай,дерзкий заяц во хмелю .... а то зеркальце треснет.Вы такие шустрые и дерзкие становитесь вдали от Родины и бед людских....американцы вы в галошах драных из рязанских конюшен.Прилетайте гуси залетные да делом докажите любовь к Украине и ненависть к лаптеногому оккупанту.А не можешь...сопите в две дыры балаболки сопливые.От вас пользы Украине никакой ....взрослые люди о таких говорят....не украсть не посторожить.К
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19.12.2021 02:16 Ответить
Президент Зеленский обьединяет Украинцев всего мира.Молодец!
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18.12.2021 23:59 Ответить
2016 рік та ціни на їжу (курс долара на той час був 25.66)

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19.12.2021 00:00 Ответить
Лягайте спати. Може попустить.
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19.12.2021 00:01 Ответить
Кто-то знает его домашниий адрес? Готов ему **@ло обоссать...

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19.12.2021 00:04 Ответить
Беззубая рвань Олег Петрович ed2c8e0a откуда ты именно напиши...
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19.12.2021 00:02 Ответить
Украина . с. Верхние Поджары
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19.12.2021 00:19 Ответить
Верхние поджары? )))
почем ты даешь кадыровцам???
Безногие кацапы сбили твою цену и тебе пришлось в сибирь ехать - за плошку риса сосать. Недолго - лет 50 (средняя продолжительность жизни у кацапов).
Бедные шизофреники с их неологизмами локти изгрызли от зависти.

Кацапе Олег Петрович ed2c8e0a, ти навіть не здогадуєшся, яке ви всі, кацапи, є убожество.
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19.12.2021 00:24 Ответить
Не знаю какая продолжительность жизни на рассии.А на Кавказе люди долгожители - Свежий воздух, чистая вода ..
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19.12.2021 00:27 Ответить
Слейся и не забудь за собой крышку унитаза закрыть
Ты не в том месте ***********, ущербный. Иди в тамбур кричать "чечня-круто".
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19.12.2021 00:53 Ответить
А вы верите в хорошего царя? мне помнится, такого не было.
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19.12.2021 00:02 Ответить
Я можу сказати, що в Мiланi за него особливо не голосували. Пiшов нахрен, ми тут за NATO з 2014
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19.12.2021 00:02 Ответить
Хто така Софі Лорен?
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19.12.2021 00:06 Ответить
при ющенко , нам обіцяли права , як гр. україни . ми помогали ,як могли ..
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19.12.2021 00:06 Ответить
На прощание, пожалейте бедного гусара, ПОСОДЕЙСТВУЙТЕ, век вас не забудет.
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19.12.2021 00:07 Ответить
Плоскомордая поджаренная мордва твои гусары
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19.12.2021 00:12 Ответить
перестань себе вести як бидло
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19.12.2021 00:25 Ответить
Ннет уж, косоглазые зайки. Контрибуции, репарации, суды, вся фигня.
Контроль за границей, опять же, памятник Бандере в макеевке, депутату Рыбаку в горловке, а Шухевичу в ровеньках - потом перестану.
Оки, свинособака?!
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19.12.2021 00:32 Ответить
ти гадаєш, що кривлякаючись в тирнеті як п'яний руський, ти зможеш прискорити все те, що перечислив?
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19.12.2021 00:39 Ответить
а, новенький клоун, ясно, ротація свиноферми
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19.12.2021 00:50 Ответить
А шо сі стало? Спробував Зеленого лайна, якого так хотів? Що, не смачно?
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19.12.2021 00:52 Ответить
чому у критиків Зеленського у всіх розмовах обовязково йде згадка про дупу або про лайно?
без лайна жити не можете?
типовий кацап
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19.12.2021 00:55 Ответить
ти не українець, вулупку. Ти тупого, кацапського лайна шмат
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19.12.2021 01:01 Ответить
знову про лайно
ти фанат лайнотерапії?
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19.12.2021 01:04 Ответить
Я так понял, прощаться ты будешь бесконечно. Тебе уже все объяснили по сути, а ты вжился в роль ***@на из фильма "с легким паром" - дайте я помоюсь, вам што, жалко?

Давай-ка я помогу тебе нафуй сходить.
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19.12.2021 01:40 Ответить
Можна й без дупи - просто мразота
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19.12.2021 01:11 Ответить
співчуваю
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19.12.2021 01:12 Ответить
Потому что твой хозяин, бубочка, и есть дупа и лайно. ЗЕленое.
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19.12.2021 08:58 Ответить
ОПУ - перша державна зашкварня | ПолітФанКлуб
https://www.youtube.com/watch?v=KBJ5E03p-L4
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19.12.2021 00:19 Ответить
Скільки можна спекулювати на дальніх перспективах. Цим відволікають від того, що обкрадають країну і народ зараз.
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19.12.2021 02:06 Ответить
Політики в Україні корінням з бувшої номенклатури СССР, які тоді спекулювали невизначеним майбутнім - комунізм, а самі жили тоді "при комунізмі" за наш рахунок.
А зараз, таким же чином, спекулюють невизначеним майбутнім НАТО і ЄС. А самі в цей час нас обкрадають і виводять кошти туди де НАТО і ЄС.

Подібні технології.
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19.12.2021 02:47 Ответить
Влада в Україні часто змінюється, а от "закордонним українцям" требя своїм прикладом робити так, щоб захотіли до їх думки дослухатися. Якщо ти бухаєш, кумариш, працюєш через раз, мови знає три слова, нн інтегруєшся в суспільство, то яким би патріотом щирим не був, кому буде цікава твоя думка про НАТО, підтримку, санкції?
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19.12.2021 02:14 Ответить
******** наш херант гучно в борошно пердіти.
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19.12.2021 02:38 Ответить
Надеюсь, что ЗЕ хорошо помнит, что украинцы за кордоном голосовали против него.

Так что призывать-то ЗЕ конечно может...
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19.12.2021 03:12 Ответить
зеленая гнида безбожно грабит страну, сливает национальные интересы кацапам, окружил себя кацапской агентурой и это долбонутое клоунское недоразумение хочет в НАТО. Цирк уехал, а клоуна оставили.
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19.12.2021 07:12 Ответить
Еще с времен Юльки власть всегда призывала наших эмигрантов ей помочь.А чем помогла она сама?Первые волны заробитчан вообще были брошены властью на произвол судьбы,так как наши верха не хотели заключать договора по трудовой иммиграции.
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19.12.2021 08:42 Ответить
Бубочка, что-бы ты, дрыщ ЗЕбанутый не кукарекал, надо для вступления в ЕС и НАТО выполнить домашнее задание. А оно очень простое, это судебная реформа и борьба с коррупцией. Когда у нас при власти был настоящий президент, Порошенко, то для того, чтобы мы получили безвиз и ассоциацию, Украина приняла 144 закона по указанию ЕС, и это было сделано. А то, что блеет найвелычниша во вселенной ЗЕлена шмаркля, равносильно его очередному пуку в лужу. Дебил, что с него взять.
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19.12.2021 08:55 Ответить
И зарубежных евреев, вроде Блинкина и Нудельман.
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19.12.2021 09:13 Ответить
При СССР нам морочили голови світлим майбутнім - комунізмом. Зараз світлим майбутнім у ЄС НАТО.

Подібні технології відволікання від теперішнього фактично одними й тими ж людьми - номенклатура СССР, яка й зараз є політиками.

Притому довели країну до останнього місця в Європі майже по всім параметрам.
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19.12.2021 09:16 Ответить
 
 