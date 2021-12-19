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Украинцам предлагают подарить книги военным

Новости Цензор.НЕТ Общество

Украинцам предлагают подарить книги военным

Издательство "Наш Формат" призывает помочь обеспечить украинских военных современной литературой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт издательства.

"В этом году мы организовываем поддержку проекта Військо Читає. Вы можете приобщиться к проекту, подарив комплект книг военным.

При покупке лота вы передаете на проект 1000 грн. Наш Формат удваивает эту сумму и передает военным актуальных книг на сумму 2000 грн", - говорится в сообщении.

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Уточняется, что "Військо читає" - просветительский благотворительный проект ОО "Реформация" и издательства "Наш Формат", цель обеспечения военнослужащих актуальной, качественной, современной мировоззренческой литературой и популяризировать чтение как вид досуга в украинском войске.

Его цель – до конца года передать военным 50 000 книг. Уже отправлено 30 000 книг в 45 воинских частей, госпиталей и военных учебных заведений по всей стране.
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Топ комментарии
+15
Это - завтрак срочника. Гречка без подливы, с водой. Куриная косточка с хрящем вместо куска мяса. Это при большой физической нагрузке. Голодная Армия - мечта зеленой шоблы?

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19.12.2021 00:21
+14
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19.12.2021 00:26
+7
Подарунок від ЗЕ.
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19.12.2021 00:01
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Всем по книжке Велике Будiвницьтво
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19.12.2021 07:11 Ответить
Видно у издательства совсем дела плохи.
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19.12.2021 07:11 Ответить
спочатку власник НФ образив своїх редакторів і управителів - потім ображені відкрили два нові видавництва

Вечером 26 мая 2020 г. главный редактор издательства «Наш формат» Ольга Дубчак написала на своей странице в Facebook, что она увольняется из издательства. Вместе с ней уходит директор, маркетинговый директор, арт-директор, заведующий редакций и эсэмэмщик.

Конфликт начался из-за планов издательства выпустить книгу россиянки Анчи Барановой «Коронавирус. Инструкция по выживанию». Дубчак и команда были против и пытались переубедить собственника Владислава Кириченко, однако тот, по словам Ольги, не хотел обсуждать ситуацию, а стал унижать команду.
https://mc.today/ne-budu-molchat-ob-unizheniyah-pochemu-uvolnyayutsya-glavred-i-komanda-izdatelstva-nash-format/amp/
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19.12.2021 12:12 Ответить
Недавно видел как мужчина приехал сдавать книги на макулатуру. Бусик отличных книг! Я поинтересовался у него, что он настолько бедный чтобы сдавать книги? Отдай в библиотеку! Оказывается никто не захотел их забрать у него!
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19.12.2021 07:43 Ответить
Я так бібліотеку померлої пацієнтки в міську бібліотеку відвозив. Вони тоді всі книги на макулатуру здали.
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19.12.2021 08:50 Ответить
Кажуть військовим вже два роки не видали жодного нового броніка чи каски.
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19.12.2021 08:23 Ответить
Поміняли чохли броніків та касок, оліву здали отримали піксель.
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19.12.2021 09:49 Ответить
Книги, то зеленскому и тищенко отправьте. В Раду тоже можно. А военным сейчас необходимо теплое обмундирование, амуниция и хорошая добротная пища.
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19.12.2021 08:58 Ответить
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19.12.2021 09:11 Ответить
А "Уставы Вооружённых Сил Российской Федерации" на подарок сгодятся?
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19.12.2021 11:37 Ответить
Разве что в рулонах и на мягкой бумаге.
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19.12.2021 13:03 Ответить
"История учит, что ничему не учит"

Это точно. Учитывая то, что ***** идет четко по стопам своего предшественника - некоего Адольфа Аллоизовича к 3й мировой, хотя это очевидно, что ***** и его миньенов ждет та же участь, если не хуже...
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19.12.2021 14:03 Ответить
Це нечувано, в безсилій люті так ганебно ображати Володимира Володимировича Путіна, без сумніву найпотужнішого політичного діяча **********. Все прогресивне людство давно переконалося, ґрунтовно усвідомило і міцно засвоїло, що політична потужність Путіна - величина константна, з часом нікуди не зникає, а плавно трансформується в потужний старечий маразм Путіна. Ось у чому криється сакральний зміст беззаперечної тези, що Путін - "потужний старигань"© і, навіть, більше того - "облізле старе пердло"®.
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19.12.2021 14:15 Ответить
А ежели без стёба, то что, если от запредельно длительного пребывания у неограниченной власти ядерной супердержавы (хоть и с нищим народом, отсталой технологически, но ЯДЕРНОЙ) Путин настолько подвергся неизбежной в этой ситуации жесточайшей профессиональной деформации, что не может даже мысленно допустить дальнейшую жизнь на планете без него самого? Путину без малого "семидесяточка" и он не нашёл способ продлить свою жизнь кардинально долго. Путин понимает, что слабеет и, рано или поздно, - ошибётся. А Россия собственным диктаторам ошибок не прощает. Свою семью Путин разогнал, о приемнике во власти и речи не идёт - какие у него остались ценности кроме неограниченной власти, которые для него значимы после смерти? Достаточно вспомнить бредовые россказни в интервью Путина, как он собственнолично(!) на даче с лопатой в руках(!) загнал в угол крысу (!) и она, оказавшись в безвыходной ситуации, атаковала(!) его самого. Кроме того, фраза Путина "Зачем нужна жизнь на Земле, если в ней нет места для России?"©, с учетом профессиональной деформации Путина, приведшей его к отождествлению с Россией, звучит вполне определённо. А Путинский "пёрл": "Они все сдохнут, а мы попадём в рай"© - это о чём?
Учитывая вышеизложенное, не факт, но вполне возможно, что по размерам причинённого цивилизации ущерба, в сравнении с Владимиром Владимировичем Путиным, Адольф Алоизович Гитлер может оказаться мальчуганом в Баварских коротких кожаных шортишках на Октоберфесте.
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19.12.2021 15:23 Ответить
разводняк какой-то. Какие нахрен бумажные книги?

Туалетной бумаги не хватает? Пауербанки нужны. Генераторы нужны. А кто читает - у всех библиотека в смартфонах есть.
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19.12.2021 13:14 Ответить
Я получил 1000 сегодня. В кино не пойду. Готов отправить. Как?
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19.12.2021 14:25 Ответить
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