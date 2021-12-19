Украинцам предлагают подарить книги военным
Новости Цензор.НЕТ Общество
Издательство "Наш Формат" призывает помочь обеспечить украинских военных современной литературой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт издательства.
"В этом году мы организовываем поддержку проекта Військо Читає. Вы можете приобщиться к проекту, подарив комплект книг военным.
При покупке лота вы передаете на проект 1000 грн. Наш Формат удваивает эту сумму и передает военным актуальных книг на сумму 2000 грн", - говорится в сообщении.
Уточняется, что "Військо читає" - просветительский благотворительный проект ОО "Реформация" и издательства "Наш Формат", цель обеспечения военнослужащих актуальной, качественной, современной мировоззренческой литературой и популяризировать чтение как вид досуга в украинском войске.
Его цель – до конца года передать военным 50 000 книг. Уже отправлено 30 000 книг в 45 воинских частей, госпиталей и военных учебных заведений по всей стране.
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Вечером 26 мая 2020 г. главный редактор издательства «Наш формат» Ольга Дубчак написала на своей странице в Facebook, что она увольняется из издательства. Вместе с ней уходит директор, маркетинговый директор, арт-директор, заведующий редакций и эсэмэмщик.
Конфликт начался из-за планов издательства выпустить книгу россиянки Анчи Барановой «Коронавирус. Инструкция по выживанию». Дубчак и команда были против и пытались переубедить собственника Владислава Кириченко, однако тот, по словам Ольги, не хотел обсуждать ситуацию, а стал унижать команду.
https://mc.today/ne-budu-molchat-ob-unizheniyah-pochemu-uvolnyayutsya-glavred-i-komanda-izdatelstva-nash-format/amp/
Это точно. Учитывая то, что ***** идет четко по стопам своего предшественника - некоего Адольфа Аллоизовича к 3й мировой, хотя это очевидно, что ***** и его миньенов ждет та же участь, если не хуже...
Учитывая вышеизложенное, не факт, но вполне возможно, что по размерам причинённого цивилизации ущерба, в сравнении с Владимиром Владимировичем Путиным, Адольф Алоизович Гитлер может оказаться мальчуганом в Баварских коротких кожаных шортишках на Октоберфесте.
Туалетной бумаги не хватает? Пауербанки нужны. Генераторы нужны. А кто читает - у всех библиотека в смартфонах есть.