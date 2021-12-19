Украинцам предлагают подарить книги военным

Издательство "Наш Формат" призывает помочь обеспечить украинских военных современной литературой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт издательства.

"В этом году мы организовываем поддержку проекта Військо Читає. Вы можете приобщиться к проекту, подарив комплект книг военным.

При покупке лота вы передаете на проект 1000 грн. Наш Формат удваивает эту сумму и передает военным актуальных книг на сумму 2000 грн", - говорится в сообщении.

Читайте также: "Для нас важно, что его помнят", - в оперативном командовании "Юг" вручают детям погибших бойцов подарки от волонтеров. ФОТОрепортаж

Уточняется, что "Військо читає" - просветительский благотворительный проект ОО "Реформация" и издательства "Наш Формат", цель обеспечения военнослужащих актуальной, качественной, современной мировоззренческой литературой и популяризировать чтение как вид досуга в украинском войске.

Его цель – до конца года передать военным 50 000 книг. Уже отправлено 30 000 книг в 45 воинских частей, госпиталей и военных учебных заведений по всей стране.